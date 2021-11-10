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Новости Война
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"Председателю" "Изоляции" Куликовскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, - СБУ

Приморский районный суд Мариуполя только что избрал главному военному преступнику донецкой тюрьмы российских наемников "Изоляция" Денису Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Ґрати сообщает, что суд отправил Куликовского в СИЗО СБУ в Киев на 60 дней без возможности выйти под залог.

На суде сам Куликовский сказал, что переехал в Киев из оккупированного Донецка еще в 2019 году. Он признал вину и просил поместить его в изолятор для его безопасности.

Напомним, что вчера контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Следователи спецслужбы уведомили его о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Асеев о "главе" "Изоляции" Куликовском: Абсолютный садист и психопат, ежедневно пытал и насиловал пленных, заставлял петь, чтобы заглушить крики. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19869) наемник (353) наемники рф (2076) Куликовский Денис (19)


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Топ комментарии
+14
Неужели без залога? Это радует. последние 2 года без залога только патриоты сидели.
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10.11.2021 17:19
+12
Обвинувачений визнав, що переїхав до Києва у 2019 роціу. Чи це правда? Як це взагалі можливо? Він же не щіпач, не гопник чи закладчик? Як цей покидьок міг майже три роки прожити у столиці? Якщо це правда. Не розумію
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10.11.2021 18:13
+11
Дуже хочеться, щоб у тому сізо йому було не нудно.
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10.11.2021 17:34
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Неужели без залога? Это радует. последние 2 года без залога только патриоты сидели.
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10.11.2021 17:19 Ответить
Там статья беззаложная.
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10.11.2021 17:32 Ответить
А у Медведчука - что-то вроде посягательства на территориальную целостность и госизмена. Как-то гуляет.
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10.11.2021 18:18 Ответить
так УПК писал некий портнов, знакомая фамилия? все под преступника прописано. С 2012 года ничего в сторону справедливости не поменялось.
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10.11.2021 20:10 Ответить
А хто 2 роки тому став преЗЕдентом,га? Коли ЗЕчмо прийшло до влади то скільки колаборантського лайна поназлазилося слухаючи різних сивох,що мати рідна.
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10.11.2021 19:43 Ответить
Для правосудия неважно патриот или негодяй. Совершил насильственное преступление, сиди. Без залога.
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11.11.2021 09:37 Ответить
ага, це точно, зараз бери любого добровольця і буде сидіти нарівні із сепарами і зрадниками. До речі, добровольців сидить більше і це за заявами постраждалих сепарів. Де зараз Єфремов -зрадник і організатор сепарні?
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11.11.2021 10:08 Ответить
Якщо сидять, значить є за що. Чи ти вважаєш, що якщо він доброволець, то 100 % святитий?
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11.11.2021 13:16 Ответить
Вася, Єфремов чи Неля Штепа - святі, не сидять же і претензій у влади немає?
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11.11.2021 14:47 Ответить
При чому тут вони? Ми ж про добровольців говоримо.
Те, що ці негідники мають сидіти я ж не заперечую. Штепа, до речі, відсиділа.
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11.11.2021 14:59 Ответить
Штепа не відсиділа, була тільки в СІЗО. Добровольці були взагалі поза законом, бо самовільно взяли зброю і стріляли з неї. Що з цим робити?
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11.11.2021 16:53 Ответить
Так вона в СІЗО пів-строку і відсиділа по закону Савченко
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12.11.2021 12:32 Ответить
надолго? подаст аппеляцию и выйдет под домашний арест
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10.11.2021 17:22 Ответить
А згодом знайдуть для нього якусь державну посаду !!!)))
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10.11.2021 18:04 Ответить
Ну ось і є ще один кандидат на обмін на якого небудь чергового таксиста з денеєр. Доре ще хоч не під заставу,чи домашній арешт...
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10.11.2021 17:22 Ответить
Ківа, Сявченко , Рабінович з Медведчуком і Бойко на поруки ще не просять його їм віддати ?
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10.11.2021 17:24 Ответить
Я одного не понял - а зачем его в суд Мариуполя было возить? Что в Киеве этого сделать было нельзя? И Мариупольский суд больше срок даст? Так ему итак чуть ли не пожизненное корячится. И главное менять его никто не собирается потому как рашке он по йух!!
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10.11.2021 17:29 Ответить
Лучше во Львов.
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10.11.2021 18:19 Ответить
А во Львове вдуть ректально монтажную пену
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10.11.2021 18:37 Ответить
Может быть вам стоит УПК прочитать ?) Территориальная последовательность - говорит о чём-либо ?
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10.11.2021 23:10 Ответить
Уж ты какие мы подкованные. Юрфак наверное закончил? А я извини только политех… это я к тому что не надо выёживаться если знаешь - расскажи и поясни народу
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10.11.2021 23:15 Ответить
Я не он, и юрфак не заканчивал, но, вроде как, суд у нас должен происходить по месту регистрации ответчика или преступления?
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11.11.2021 10:21 Ответить
А чи надовго?
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10.11.2021 17:29 Ответить
На палю його треба посадити.
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10.11.2021 17:31 Ответить
Такі люди дЄрьмаку в ОП потрібні !!!)))
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10.11.2021 18:05 Ответить
Ага пенітенціарною службою буде гарно керувати-досвід "безцінний" має,трісці його матері.
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10.11.2021 19:46 Ответить
отуда он пойдет в замы малюськи по пенитенциарной системе. а пока изучит ситуацию изнутри так сказать
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10.11.2021 21:26 Ответить
Дуже хочеться, щоб у тому сізо йому було не нудно.
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10.11.2021 17:34 Ответить
Так і буде! Вєртухаю вертухаєво
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10.11.2021 18:01 Ответить
Вы знаете что это- СИЗО СБУ ?) Почитайте на досуге ) в сравнении с обычными- это санаторий , особенно если допустить "фантастическую" мысль что столь известный товарищ не просто так смог 2 года жить в Киеве )
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10.11.2021 23:11 Ответить
К Медведчуку под залог не отпустили? Изверги.
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10.11.2021 18:03 Ответить
А куди в цього вертухая подівалася "гордость народа дамбаса" що почав просити ізольовану камеру (одиночку) ?
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10.11.2021 18:05 Ответить
берите в оп. татарову такие кадры нужны
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10.11.2021 18:06 Ответить
это чмо 2 года в Киеве. Пострадавшие от зверств этой твари встречали(!) его в Киеве и сообщали в СБУ. твари не делали ничего.
пиар вдруг понадобился.
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10.11.2021 18:08 Ответить
паскуда ще домагається для себе безпеки за гратами.Щаз!
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10.11.2021 18:10 Ответить
Головне, що затримали, - Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві
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10.11.2021 18:12 Ответить
Около двух лет.
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10.11.2021 18:16 Ответить
Обвинувачений визнав, що переїхав до Києва у 2019 роціу. Чи це правда? Як це взагалі можливо? Він же не щіпач, не гопник чи закладчик? Як цей покидьок міг майже три роки прожити у столиці? Якщо це правда. Не розумію
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10.11.2021 18:13 Ответить
Свои "грели" наверное. Этой падали на подконтрольной территории дохрена.
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10.11.2021 18:17 Ответить
грели, не грели - по-хер. думаю, добакановская сбу такого бы не пропустила
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11.11.2021 00:23 Ответить
Цей садист любив гвалтувати.... Думаю він заслужив на швабру кожен день собі в заднє місце без вазеліну.
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10.11.2021 18:35 Ответить
Повезло украинцам - не было свободного электронного браслета и судье пришлось арестовать... А то ведь с точки зрения современного правохренения запросто могли и оговор признать...
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10.11.2021 18:36 Ответить
А СБУ не сказало, почему этот садист и убийца несколько лет крышевался ими ? Еще в 20м этого палача видели его жертвы в Киеве..... И сообщали в СБУ.... А заехал он в Украину наверно еще раньше...
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10.11.2021 18:58 Ответить
сейчас, после падения рейтингов ЗЕленого коллаборанта и его моно-шоблы, им нужно сыграть в "патриотов" и в "борцунов с сепаратизмом", вот они и разыгрывают очередной флеш-моб ... позже, когда флеш-моб уже не будет актуален, эта сепарская падаль скорее всего будет обменена на какого-нибудь донецкого бомжа, под радостные повизгивания ЗЕленого лохтората ... помните, совсем недавно, зеленые троли и приверженцы Голобородько восхищались непримиримой "борьбой" с кумом ху@ла, Мертвечуком... и что? он на "домашнем аресте" на своей вилле, такой же фарс будет и с этой сепарской мразью...
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10.11.2021 20:02 Ответить
А почему не подписка о не выезде?
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10.11.2021 19:05 Ответить
СБУ ловит закладчиков, сутенёров и т.д. а вот этот изверг, тварь, садист, минимум два года гулял не где нибудь, а по самому Киеву, у всех на виду, и со стороны правоохранительных органов, ноль внимания на него. Как такое назвать, а зелёные???
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10.11.2021 20:09 Ответить
100% що Зелень виміняє цього мерзотника на якогось таксиста чи торгівку самогоном
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10.11.2021 20:29 Ответить
Отпустят, как отпускают всех ранее попавших сепаров. Был такой Джулаев- так он мариупольскими судьями отпущен был неоднократно на поправить здоровье домашний арест. Скончался, правда, от передозировки свинца- нашинковал его добрый человек какой-то семью пулями в упор. Так шо в Тернополь надо было гниду везти.

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10.11.2021 20:57 Ответить
Престрелити його як скажену собаку, бо зенелох обміняє цього підара!
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10.11.2021 21:33 Ответить
Казнить мразоту!
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10.11.2021 21:53 Ответить
Таким тварям, никакой поблажки недолжно быть, самый суровый, справедливый приговор, и не иначе!!!
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10.11.2021 23:07 Ответить
2 года жил в Киеве и СБУ только узнала об этом . Я хренею клава , Баканов обязан застрелиться от позора .А я ж забыл , после того как Осел высрался им на голову , в СБУ больше нет офицеров , там осталась свора вымогателей и контрабандистов.
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10.11.2021 23:26 Ответить
А чому не домашній арешт? Або застава 500тис, яку внесе спонсор Новінскій-Бойко?
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10.11.2021 23:33 Ответить
ермак-Козырь со своими подопечными татровым-портновым отпустят...............
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11.11.2021 01:49 Ответить
брейвик образование получает и этой падали придумают какую-то дерьмакратическую ценность...
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11.11.2021 08:10 Ответить
почему эта мразь в маске и капюшоне???
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11.11.2021 08:58 Ответить
цікаво, як його вирахували і як він потрапив на підконтрольну територію і з якою метою?
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11.11.2021 10:12 Ответить
 
 