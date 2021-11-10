"Председателю" "Изоляции" Куликовскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, - СБУ

Приморский районный суд Мариуполя только что избрал главному военному преступнику донецкой тюрьмы российских наемников "Изоляция" Денису Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Ґрати сообщает, что суд отправил Куликовского в СИЗО СБУ в Киев на 60 дней без возможности выйти под залог.

На суде сам Куликовский сказал, что переехал в Киев из оккупированного Донецка еще в 2019 году. Он признал вину и просил поместить его в изолятор для его безопасности.

Напомним, что вчера контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Следователи спецслужбы уведомили его о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

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