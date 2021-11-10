"Если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой": Данилов ответил на предложение Германии разместить мигрантов в Украине. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил немецким социал-демократам на предложение разместить в Украине мигрантов, находящихся на границе между Польшей и Беларусью.

Об этом Данилов заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы на СНБО рассматривали это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять, если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой", - отметил секретарь СНБО.

"С какого перепуга мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы. Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", - добавил Данилов.

Напомним, ранее в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину.