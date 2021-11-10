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"Если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой": Данилов ответил на предложение Германии разместить мигрантов в Украине. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил немецким социал-демократам на предложение разместить в Украине мигрантов, находящихся на границе между Польшей и Беларусью.

Об этом Данилов заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы на СНБО рассматривали это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять, если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой", - отметил секретарь СНБО.

"С какого перепуга мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы. Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", - добавил Данилов.

Напомним, ранее в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину.

Автор: 

беженцы (1638) Германия (6933) Данилов Алексей (1066) мигранты (980)


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Топ комментарии
+61
Немчуру пора слать матом не стесняясь!!!
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10.11.2021 17:27
+54
Все годы войны многие хрюкали о какой-то мифической поддержке Германией воющей, обескровленной, безоружной Украины. А, оказалось, что агент путена некая Макрель только и делала, что ублажала друга Вальдемара и потакала рассейской агрессии, а в конце так и вовсе спалилась по поддержке нового газопровода.
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10.11.2021 17:29
+49
Перший раз толкова відповідь від приСлуги!
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10.11.2021 17:28
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правильно.
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11.11.2021 07:53 Ответить
Это грубо, невоспитанно, как собственно все в президентской команде. Этих пацанов, хоть и дядек, нужно научить простой вещи. Не давать другим советов, в любом случае. Если ты так крут, то почему робеешь перед Коломойским со товарищами? Но отношения с Германией точно не укрепишь.
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11.11.2021 08:52 Ответить
И еще не исповедуйте оценочные суждения в отношении других политиков. Говорите только за себя и только о себе. В этом и есть политическая культура. Это трудно, но этому можно научиться.
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11.11.2021 08:56 Ответить
Ну думаю ето до порьІ до времени. НемцьІ народ клятьІй, когда то же им ето надоест и начнутся ночи длинньІх ножей.
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11.11.2021 08:55 Ответить
Немцы насчет газовой трубы с хутиным договорились с выгодой для себя, пусть и насчет мигрантов договариваются и не впутывают Украину. Или с Лукой, который намного меньшее зло чем хутин.

Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
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11.11.2021 09:21 Ответить
а швабы нам и будут указывать, что нам по какому поводу делать! это формула отношений между богатым и нищим! вы же рвётесь к ним в подчинение... зато Великобритания лягушатников и швабов "раскусила" и ответила им - "...ехай на...й"! Норвегия та вообще не вступала в ЕС... и чаво й то "не кашляет"! а вот "мудрий український народ" всегда упрямо лезет то в чьё то ярмо!
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11.11.2021 10:40 Ответить
Пан Данілов, не правильно розставляє АКЦЕНТИ!
Україна воююча країна, тому додаткова дестабілізація, може визвати додаткові загрози та кризи.
Крім того, через неконтрольований потік мігрантів, до України можуть потрапити й терористи та російські агенти!
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11.11.2021 12:14 Ответить
неправильно
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11.11.2021 14:15 Ответить
Это было предложение всего одного политика, но тупое быдло нахамило в адрес всей Германии. "Дипломат" хренов.
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11.11.2021 15:26 Ответить
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