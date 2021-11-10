С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
С начала суток, 10 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе населенного пункта Причепиловка противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Екатериновки Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Также сообщается, что в сторону Широкиного российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, а также из стрелкового оружия.
По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - резюмировали в штабе ООС.
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Вона була багатодітною матір'ю, що вічно зайнята великим господарством.
Коли ми на початку ротації заходили на свою позицію в Кримському, вночі, підкрадаючись на малому газу і без світла - ми почули її навіть через гурчання чотирьох движків та брязкання восьми гусениць.
Їхня сімейна пара зустріла ще на підході - дві собаки благородної породи «двортер'єр». Причому в тандемі правила вона.
Коли командир групи намагався вгамувати їхній гавкіт - вона замовкла, а «чоловік» продовжував заливатись на чотирьох нахабних, незнайомих, броньованих монстрів.
Вона коротко гавкнула, і її супутник життя моментально замовк.
- А тут матріархат! - Заржав Русік, і присів поруч з нею навпочіпки - знайомитися.
Працювала (тепер вже наша) собача пара - на совість. Підійти до нас непоміченим було марною витівкою. Чуття професійних дворняг легко дасть фору елітним шукачам.
Службу знали, з постами та спостерігачами взаємодіяли, систему свій-чужий розуміли.
Прийняли під опіку двох подарованих нам у селі кошенят, але до їхнього службового потенціалу ставилися поблажливо.
Як і до будь-якого рівня начальства, яке заносило до наших гребенів.
Найстаршим у цій частині всесвіту вважали навіть не мене - Русіка. Чи то його щира любов до собак діяла. Чи то його старшинська переконливість у всьому. Бо з Русіком, як правило, не сперечався взагалі ніхто.
А до листопада наша собача сім'я вирішила, що нам не вистачає позитивних емоцій та батьківських почуттів. І вони завели нам цуценят. Купу. Я не пам'ятаю, скільки їх було. Коли вони навчилися ходити, вони були завжди і скрізь. І так швидко рухалися, що під час перерахунку завжди виходило різне число.
Виховання потомства було спартанським, швидким, але сповненим суворої армійської ніжності. Це зрозуміє кожний, хто знає ставлення військових до своїх вихованців у безпосередній близькості до неприємностей. Причому, до бажання «потискати цуценят» схильні військові у будь-якому віці, званні, посаді, і без ґендерних відмінностей.
Навіть наш залізний комбриг танув як віск, і тягнув їх на руки, коли його оточувала група маленьких, міцних цуценят, що вимагали уваги, та крутили хвостами в режимі вертолітного звена.
Але службу ніхто не скасовував. Потомство було навчено, підготовлено, проінструктовано і приставлено до справи, та території, що охороняється. Тепер вони контролювали усе. Причому на тому рівні, який не доступний жодним тепловізорам і датчикам. Тому що зграя датчиків, тепло- і запаховізорів тепер переміщалася нашою зоною відповідальності в ідеально-хаотичному порядку. Не доступному аналітиці найвитонченішої розвідки.
Ми навіть хотіли завести журнал реєстрації вхідних та вихідних собак. Але побоялися, що на таку кількість "виходів" та "входів" - у нас не вистачить паперу.
Оскільки справ і у цуценят, і в матері тепер було багато - годування найчастіше відбувалося на ходу. Причому - у буквальному значенні. Ось, скільки зміг поряд пробігти - стільки і з'їв. На ходу та між справами. Військові це вміють - ви знаєте.
І наша система спостереження точно стала б кращою у світі. Якби всі, хто приїжджав «потискати цуценят», не поділили б їх у нас за спиною. Тобто - самовільно розписали з інших підрозділів. І навіть по місцях реєстрації, ага (тато, збийте ще одну будку - я додому такого красеня везу!). Загалом, переманили у нас особовий склад, без будь-якого завзяття совісті.
А потім із сусіднього батальйону втекла вагітна лайка. Очевидно, черговий обстріл 120-ми вона оцінила як негативний чинник довкілля, що впливає на нормальний розвиток потомства.
У нашій купі занедбаного бетону їй здалося надійніше. І вона сказала «Вибачте - народжуватиму тут!» - І залишилася.
Наша ж, поставилася до такого рішення з деяким здивуванням. Але потім дала профілактичної, але потужної тирси своєму «чоловікові», який намагався «крутити хвостом» перед незнайомкою (ми аж не бачили його два дні). І погодилася дати притулок біженці.
Лайка благополучно народила нам ще одну купу щенят. Вигодувала їх якнайшвидше. І як собака волелюбної породи просто пішла далі. Не прощаючись. І влаштувалася аж на понтонній переправі. У інженерів. Поряд з невичерпною кількістю свіжовиловленої риби.
А наша сімейна пара зітхнула і всиновила весь виводок. А що їм? Нас у них - цілий підрозділ. П'ять зайвих хвостів на забезпеченні - цілком прийнятне посилення. А потім ми "ділили лайок". Тобто - ділили знову не ми. Але…
Але це вже зовсім інша історія.
Ви, ось що - вибачте, що я вам не вплів тут кульмінацію та розв'язку. Я можу - ви ж знаєте.
Не цього разу. Най так буде. Як вирізаний фрагмент із фільму.
Просто таке життя. Собаче. І це, бува, не так вже й погано.
Навіть на війні. Особливо - на війні.