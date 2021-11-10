Данилов подтвердил, что некоторые материалы на СНБО раздают за 5 минут до заседания
Это материалы, имеющие гриф "секретно".
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так он прокомментировал недавнее заявление бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, утверждающего, что санкции СНБО принимаются без доказательной базы, а список лиц, в отношении которых рассматривается вопрос введения санкций, члены Совета получают за 5 минут до заседания.
"Действительно, ряд рассматриваемых в тайном режиме вопросов их (материалы. – Ред.) раздают непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы, имеющие гриф "секретно", сдаются каждым членом СНБО в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее. Они представляются непосредственно перед заседанием", - заявил Данилов.
По его словам, каждый член Совета может ознакомиться с такими материалами и задать вопрос. При этом голосование в каждом случае персональное. Лист голосования хранится в аппарате СНБО. Если человек не соглашается с тем или иным решением, может проголосовать так, как считает нужным. Голосование является тайным.
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Режим невиданной засекреченности совкового периода... Что агенты кремля на заседаниях СНБО присутствуют, то это ничего страшного...
А цю заяву вище, Данілов зробив ЯК ЩО? ЯК офіційно рекомендовану заяву для вови? ЧИ ЯК" пахОду ми пабалталі"?
Только заседают в этом зелёном СНБО враги Украины. И какая секретность, если все это слушает ФСБ он лайн?!
https://www.facebook.com/vitaly.chorny/posts/4492995847449965?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год
Завтра, 11 листопада, в Шевченківському суді (Дегтярівська 31А) відбудеться судилище над добровольцем батальйону «Свята Марія», членом БРАТСТВА https://www.facebook.com/Svyatowa?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=-]K-R Юрій Горовець (Святоша).
Йому висунута підозра у перешкоджанні журналістській діяльності посібника окупантів з антиукраїнського телеканалу «наш».
Святоші загрожує кілька років в'язниці.
Браття, Святоша - герой.
Давайте прийдемо завтра о 12:30 і підтримаємо його!
Бред зеленый!