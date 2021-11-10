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Данилов подтвердил, что некоторые материалы на СНБО раздают за 5 минут до заседания

Данилов подтвердил, что некоторые материалы на СНБО раздают за 5 минут до заседания

Это материалы, имеющие гриф "секретно".

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так он прокомментировал недавнее заявление бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, утверждающего, что санкции СНБО принимаются без доказательной базы, а список лиц, в отношении которых рассматривается вопрос введения санкций, члены Совета получают за 5 минут до заседания.

"Действительно, ряд рассматриваемых в тайном режиме вопросов их (материалы. – Ред.) раздают непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы, имеющие гриф "секретно", сдаются каждым членом СНБО в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее. Они представляются непосредственно перед заседанием", - заявил Данилов.

Читайте также: СНБО вводил санкции через 5 минут после того, как его членам раздавали папки с информацией, - Аваков

По его словам, каждый член Совета может ознакомиться с такими материалами и задать вопрос. При этом голосование в каждом случае персональное. Лист голосования хранится в аппарате СНБО. Если человек не соглашается с тем или иным решением, может проголосовать так, как считает нужным. Голосование является тайным.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Данилов Алексей (1066) санкции (11263) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+12
читая сегодняшние "новости" записки с дурдома понимаешь в какой цирк имени Вовы превратилась страна страна шапито и палаты №6 повесился запретили удавили
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10.11.2021 18:14
+8
Та можна взагалі тільки розносну книгу для підписів давати....
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10.11.2021 18:02
+8
Полную .ерню лепит мужичок. Сказал, что не доверяют членам СНБО. Типа, там может сидеть враг. Это уже полный ...дец для государства. Но тогда, всё равно, не понятно, какая разница, когда этот человек прочитает секретный документ: за 5 минут или за 5 часов до голосования?
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10.11.2021 18:09
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Правила форума Совет форумчан
Та можна взагалі тільки розносну книгу для підписів давати....
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10.11.2021 18:02 Ответить
Полную .ерню лепит мужичок. Сказал, что не доверяют членам СНБО. Типа, там может сидеть враг. Это уже полный ...дец для государства. Но тогда, всё равно, не понятно, какая разница, когда этот человек прочитает секретный документ: за 5 минут или за 5 часов до голосования?
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10.11.2021 18:09 Ответить
конечно сидят. еще не всех врагов рашисткого режима из снбо поперли
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10.11.2021 18:19 Ответить
Действительно, ряд рассматриваемых в тайном режиме вопросов их (материалы. - Ред.) раздают непосредственно перед заседанием под подпись.

Режим невиданной засекреченности совкового периода... Что агенты кремля на заседаниях СНБО присутствуют, то это ничего страшного...
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10.11.2021 21:19 Ответить
читая сегодняшние "новости" записки с дурдома понимаешь в какой цирк имени Вовы превратилась страна страна шапито и палаты №6 повесился запретили удавили
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10.11.2021 18:14 Ответить
Я в ресторане меню дольше читаю. Приехали...
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10.11.2021 18:14 Ответить
Разница между меню и твоим походом в ресторан, что на заседании СНБО можно обсудить и задать вопросы во время "еды".
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10.11.2021 21:13 Ответить
Что и требовалось доказать. СНБО - любимая игрушка величайшего недодиктатора и роль шавок - только ставить свои подписи.
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10.11.2021 18:20 Ответить
клоуны из квартала95 превратили рнбо в сериал для лохов. Но судя по тому, что у зечмо рейтинг летит ко дну, сериал таки херовый - долпоепы начинают понимать, что их разводят клоуны
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10.11.2021 18:40 Ответить
Зам .Данилова Демченко получил полный контроль над всеми украинскими спецслужбами, и началась череда провалов в украинских спецслужбах, аресты наших агентов в России, Вагнергейт, расстрел разведгруппы на границе с РФ. Но Данилову по барабану.
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10.11.2021 18:49 Ответить
)))
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10.11.2021 19:18 Ответить
иногда кажется что клоунам сказали постоять на стрёме, пока фуйловцы с рыгами Украину грабят !
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10.11.2021 19:32 Ответить
Могли би і після засідання роздавати, яка різниця. Разумкова вже там немає, так що рішення буде одноголосним.
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10.11.2021 19:34 Ответить
Про вагнеровцев тоже всё таемное было. И шо???
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10.11.2021 20:52 Ответить
"Ми розглядали пропозицію пана Шмідта - ми маємо зустрічку пропозицію до соціал-демократів із Німеччини взяти їх собі додому, по двоє, по троє, по п'ятеро осіб. З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них повинні дбати? Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що з цього приводу робити", - відповів Олексій Данілов.

А цю заяву вище, Данілов зробив ЯК ЩО? ЯК офіційно рекомендовану заяву для вови? ЧИ ЯК" пахОду ми пабалталі"?
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10.11.2021 21:07 Ответить
Кто кричит громче всех Держи вора?.Паникеры и изменщики.
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10.11.2021 21:08 Ответить
ЧІТКО ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО! а що тепер Вам буде?
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10.11.2021 21:11 Ответить
Каждый думает в меру своей распущенности..Мне ЗЕ- не кум, не сват и не работодатель.Мне он -Президент Украины- независимой державы,воюющей с кремлевскими мерзавчиками.И я в свою державу в трудную минуту плевать не намерен!
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10.11.2021 22:31 Ответить
Раздают под подпись с возвратом под подпись после заседания. Каждый может ознакомиться, задать вопросы, обсудить и т.д. Секретные материалы, касающиеся безопасности страны. Утечек быть не должно. Что не так? Всё логично и правильно.
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10.11.2021 21:10 Ответить
ЗАМІСНИК СЕКРЕТАРА РНБО РАШИСТСЬКИЙ ШПИГУН
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10.11.2021 21:12 Ответить
Упс! Кем-то из ОПы завоняло...
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10.11.2021 21:27 Ответить
Ну всё логично , всё так.

Только заседают в этом зелёном СНБО враги Украины. И какая секретность, если все это слушает ФСБ он лайн?!
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10.11.2021 21:22 Ответить
"Враги Украины", которые закрыли мертвечука и его помойки, вернули государству трубу (что при Порошенке нам и не снилось)? За какую "Украину" вы ратуете, простите? За малороссию или за украинский округ в составе рф-ии?
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10.11.2021 22:19 Ответить
Какую трубу вернули Украине???? Ее бене отдали, только вопрос : чем ее наполнять?
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10.11.2021 23:30 Ответить
https://www.facebook.com/vitaly.chorny?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=-]C%2CP-R Віталій Чорний
https://www.facebook.com/vitaly.chorny/posts/4492995847449965?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год

Завтра, 11 листопада, в Шевченківському суді (Дегтярівська 31А) відбудеться судилище над добровольцем батальйону «Свята Марія», членом БРАТСТВА https://www.facebook.com/Svyatowa?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=-]K-R Юрій Горовець (Святоша).
Йому висунута підозра у перешкоджанні журналістській діяльності посібника окупантів з антиукраїнського телеканалу «наш».
Святоші загрожує кілька років в'язниці.
Браття, Святоша - герой.
Давайте прийдемо завтра о 12:30 і підтримаємо його!
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10.11.2021 21:13 Ответить
такая же фикция как голосование слуг урода в раде
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10.11.2021 21:49 Ответить
Какая секретность и тайна в вопросе кто контрабанду возит??? или кто есть мертвечук??? или кто олигарх??? В ЧЕМ ТАЙНА и секретность????
Бред зеленый!
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10.11.2021 23:32 Ответить
 
 