Данилов подтвердил, что некоторые материалы на СНБО раздают за 5 минут до заседания

Это материалы, имеющие гриф "секретно".

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так он прокомментировал недавнее заявление бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, утверждающего, что санкции СНБО принимаются без доказательной базы, а список лиц, в отношении которых рассматривается вопрос введения санкций, члены Совета получают за 5 минут до заседания.

"Действительно, ряд рассматриваемых в тайном режиме вопросов их (материалы. – Ред.) раздают непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы, имеющие гриф "секретно", сдаются каждым членом СНБО в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее. Они представляются непосредственно перед заседанием", - заявил Данилов.

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По его словам, каждый член Совета может ознакомиться с такими материалами и задать вопрос. При этом голосование в каждом случае персональное. Лист голосования хранится в аппарате СНБО. Если человек не соглашается с тем или иным решением, может проголосовать так, как считает нужным. Голосование является тайным.