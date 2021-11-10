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В Киевской области с 13 ноября для пользования транспортом нужно иметь COVID-сертификат, - ОГА
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, с этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области начнет работать с усиленными ограничительными мероприятиями.
Об этом сообщил глава КОГА Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что общественный транспорт в пределах области и Киева продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дія"
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Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлепки и вышел на улицу в надежде найти вакцину. В подъезде столкнулся с гражданином Петровым. Мне показалось, что он уже достаточно привит и я попытался сблизить с ним социальную дистанцию. У Петрова с собой была вакцина домашнего производства. Он сказал, что прививался ею вчера и вакцина надежная. Я не хотел прививаться с Петровым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора.
Спустя короткое время Петров отправился за угол дома, сославшись на то, что вот-вот пойдут антитела. Мне сразу показалось, что домашняя вакцина гражданина Петрова была, мягко говоря, не "Пфайзер".
Я пошел к его жене поделиться соображениями относительно качества препарата и вообще перспектив массовой вакцинации.
Оказалось, что жена Петрова с утра тоже была хорошо привита.
Вдвоем мы попытались прикинуть, опасен ли для нас индийский штамм, но неожиданно появился Петров. Он был без маски и перчаток, поэтому я его сразу узнал. Признаюсь, что мы тоже были без масок и перчаток. Петров посчитал наши исследования необъективными, завязалась драка. Жена Петрова предпочла самоизолироваться в ванной, а гражданин Петров грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя опасные симптомы - покраснения лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость, поэтому я был вынужден воздействовать на него ёмкостью из-под его же домашней вакцины, о чем сейчас сожалею. При этом считаю, что причиной происшедшего является сама вакцина, произведенная гражданином Петровым, которая, как выяснилось в процессе дознания, не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
На основании вышеизложенного, прошу не применять ко мне карантинные меры, не помещать в обсерватор временного содержания."
/из полицейского протокола/(happycry)(happycry)(happycry)
Місцеві антиваксеруни достойно зацінили народну творчість з-за парєбріка. Ну, їх можна зрозуміти, воно ж таке рідне, своє, спогади про похмілля вже на п'яну голову дають особливий ефект.
Клычку-дурачку на заметку
Теперь лечим печень у детей, и симптомы отравления у взрослых.
Даже у котов рвота, ничего есть не могут, и голоса охрипли, не мяукают, а сипят..
От тебя -- утренняя новость:
В Киеве стремительно растет количество больных коронавирусом детей. Только за прошедшие сутки более 100 госпитализированных, что являются рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице. Источник:
Готовишь почву для вакцинации детей?
И обрати внимание на оранжевый уровень загрязнения у себя. Самолетики ночью летают и всякую химозу распыляют киевлянам на головы? Жди рекордов по количеству заболевших.
Знакомые мои тоже прихватили нечто похожее на пневмонию в эти дни. Странная пневмония, прошла за пять дней. И сегодня в девять вечера самолетик над городом гудел. А потом вспышка заболевания будет.
https://www.iqair.com/ru/ukraine/kyiv/kyiv-c
Как защититься от загрязнения атмосферы в Киев?
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе