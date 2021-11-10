В Киевской области с 13 ноября для пользования транспортом нужно иметь COVID-сертификат, - ОГА

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, с этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области начнет работать с усиленными ограничительными мероприятиями.

Об этом сообщил глава КОГА Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что общественный транспорт в пределах области и Киева продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дія"

Смотрите также: Полиция не проводит никаких проверок COVID-сертификатов на улице, – Клименко. ВИДЕО