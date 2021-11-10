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Новости Борьба с коронавирусом
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За два года на Донбассе погибли 146 украинцев, за двое суток от COVID-19 умерли полторы тысячи, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев прививаться от COVID-19.

К этому глава государства призвал в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что объединяет сегодня 93% заболевших ковидом в Украине? Все они не вакцинированы. Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация уменьшает риск смерти от дельта-штамма коронавируса? В одиннадцать", – сказал он.

Зеленский упрекнул украинцев за нежелание вакцинироваться и сравнил количество умерших от коронавируса и погибших на войне на Донбассе.

Смотрите также: Минздрав отслеживает, зовет ли семейный врач своих декларантов на прививку, - Ляшко. ВИДЕО

"За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от ковида умерло более полутора тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - подчеркнул президент.

"На днях я наткнулся на мнение одного нашего бойца на Востоке. Может, не дословно, но его смысл был такой. Он обращался к гражданским, особенно ковид-атеистам: на мгновение поставьте себя на место украинских военных. Мы восьмой год воюем, рискуем, получаем ранения, хороним друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените этого? Не цените нашей и своей жизни, и в мирных городах, без всякого врага, умираете сотнями, тысячами? Не от пули или снаряда, а просто потому, что не хотите вакцинироваться? – сказал президент.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20260) прививка (191) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+46
Вова, де гроші з Антиковідного фонду?
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10.11.2021 21:29
+36
Це некоректно порівнювати.
Дурачок якийсь.

Військові загинули ЗА нас усіх.
От же мерзотник...
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10.11.2021 21:33
+25
фак ю, пане припреЗЕденте
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10.11.2021 21:30
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Правила форума Совет форумчан
І що? А на дорогах скільки загинуло? Дебільні порівняння.
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10.11.2021 21:29 Ответить
ЗЕбільне. )))
А чого так багато помирають від ковидли? А того, що людей .... НЕ ЛІКУЮТЬ.
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10.11.2021 21:55 Ответить
"За два роки на Донбасі загинули 146 українців, за дві доби від COVID-19 померли півтори тисячі, - Зеленський, чемпион мира по "борьбе" с ковид19 ПОХВАСТАЛСЯ своими достижениями"
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10.11.2021 22:03 Ответить
поздно всрался
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10.11.2021 21:29 Ответить
Вова, де гроші з Антиковідного фонду?
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10.11.2021 21:29 Ответить
фак ю, пане припреЗЕденте
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10.11.2021 21:30 Ответить
А что,надо было что б наоборот,или как ???!!!
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10.11.2021 21:31 Ответить
Вакцина з літа є. Але нашим лохам і тут Президент винуватий
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10.11.2021 21:31 Ответить
Так "ваші лохи", невакциновані, якраз бубочку і обрали... Дивно...Ні?
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10.11.2021 21:36 Ответить
Але Віктор правий... Інша справа, що антивакси - не лохи; а це - вороги, і ще невідомо, хто більший ворог: антивакси чи зебіли.

ЗІ: Віктор - не зебіл.
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10.11.2021 21:50 Ответить
До речі, а хто в на "чіпійон світу" з боротьби з вірусом? Не памятаєш?
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10.11.2021 21:37 Ответить
І в тому числі солдат Журавель. Хоча б вже не порівнював.
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10.11.2021 21:32 Ответить
1.5 тис за добу? Ну бо ти чемпіон, Вова!
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10.11.2021 21:32 Ответить
придурень на фоні ковіда оправдує агресію кацапії? каже, що нічого страшного в порівнянні з ковідом... зрадник, чи блаженний?
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10.11.2021 21:33 Ответить
Ідіот. Ти. Бо все сказано ясніше ясного.
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10.11.2021 22:35 Ответить
таке ясне, що тобі і беньки засліпило, ще й морду обпалило?
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10.11.2021 22:41 Ответить
Клубнику всю зібрав, так до Подоляка сраколизом влаштувався?
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10.11.2021 22:49 Ответить
Президент України сказав абсолютно чітко: коронавірус - це не просто війна. Це гірше від війни. Бо як буде протистояти окупантам вражена епідемією країна!?
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10.11.2021 22:59 Ответить
Я все більше по унітазах. Унітази мию. Які ти потім у серванті виставляєш. І вішаєш над ним власного портрета в рамці з сидіння.
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10.11.2021 23:01 Ответить
Миття унітазів- то для тебе занадто інтелектуальна робота. Поляки не настільки дурні, щоб тебе до неї допустити. А от стосовно портретів в унітазі... Як гадаєш, унітази з портретом Зеленського будуть популярні? Непоганий бізнес-план?
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10.11.2021 23:15 Ответить
Нехай тобі Ярош відповість, копняком в чоколядне рило.
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11.11.2021 09:39 Ответить
Сцишся Яроша?
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11.11.2021 12:09 Ответить
Не сміши. Його можна поважати хоча б за те, що воював, а не сидів під спідницею у порохла, як ти.
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11.11.2021 16:42 Ответить
А ти від війни в Польщу втік, чи так, на заробітки?
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11.11.2021 16:43 Ответить
Як не відповіси голосу з-під спідниці.
Від війни я давно втік, на двох милицях.
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11.11.2021 20:46 Ответить
Поліомієліт?
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11.11.2021 21:26 Ответить
Це некоректно порівнювати.
Дурачок якийсь.

Військові загинули ЗА нас усіх.
От же мерзотник...
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10.11.2021 21:33 Ответить
Блюзнірство і огида у словах цього наркоЗЕмана. Сам же зранку фоточки виклав із спортзалу,де в доброму гуморі і настрої позував з усмішкою для своїх ЗЕбілів. Тьфу гидота...
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10.11.2021 21:38 Ответить
За шість місяців 2021 роки вже сталося 86 тисяч 459 ДТП: загинули - 1 тисяча 281 осіб, постраждали - 12 тисяч 753.(с)
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10.11.2021 21:38 Ответить
Ось, шановні українці, які у нас досягнення за останні 2 роки! А ще ж є "велике будівництво", 1 мільярд дерев, залишена у минулому епоха бідності і т.д, і т.д., ...))) - Радійте, 73% від тих, хто голосував...
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10.11.2021 21:39 Ответить
Невакциновані зебіли 2 рік гинуть через дебілів у владі, що заробляють на вакцинах, захисники України - через військову агресію, яка ігнорується зебілами.
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10.11.2021 21:41 Ответить
Ще трохи і зелене чмо не зможе спасти навіть повний локдаун в Києві, що планували сьогодні на СНБО.
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10.11.2021 21:43 Ответить
Не зможе ? А що буде ?
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10.11.2021 21:50 Ответить
Трошки тявкнув на Ахметку, але 90% гніву на Пороха, і бла бла бла...
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10.11.2021 21:46 Ответить
більше, десь 97 - 98%.
А хіба він сказав щось на Пороха? Чи ти думки читаєш? Екстрасекс мабудь? )))
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10.11.2021 22:01 Ответить
проснулось чучело
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10.11.2021 21:46 Ответить
сушу кофту на обід заслужив
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10.11.2021 21:49 Ответить
Ооо! ЗЕбил пабидил на вайне, как и абищал - вайны нет = ЗЕ-пабеда, УРА!!!
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10.11.2021 21:49 Ответить
усю одежу висушив та вирішив висраться ...де сивина ,гнида ?
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10.11.2021 21:50 Ответить
Мерзавец.
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10.11.2021 21:50 Ответить
Шоб не было смертей от ковида, надо как и про войну, сказать - "Просто перестать болеть!", и все будет хорошо.
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10.11.2021 21:52 Ответить
Вовачка, а ти сігодня пакакал ? Ато мама волнується, каже що ти всрався ...
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10.11.2021 21:52 Ответить
Мараз, брехня, і Порошенко.
Новий тренд у відосіках Шмарклі: за прикладом друга Х..ла боїться промовляти слово "Порошенко".
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10.11.2021 21:52 Ответить
"За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от ковида умерло более полутора тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - подчеркнул президент.

Нет у нас войны. И ковида нет. И вообще мы чемпионы по вакцинации. Зеледент что, поломался?
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10.11.2021 21:52 Ответить
какое оно ******* это пздц...
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10.11.2021 21:53 Ответить
Вспомни,тварь,как у тебя анализы актер из "скотов" принимал ,а потом сцы глазами в видосах..
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10.11.2021 21:54 Ответить
Цю тезу вкрали в американців-Байден таке казав.
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10.11.2021 21:55 Ответить
в 1995 году смертность составила 792 000 чел. это 2169 в день без войны и без ковида
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/obshhestvo/30-let-nezavisimosti-ukrainy-kak-menyalas-demograficheskaya-situaciya-ukraine
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10.11.2021 21:55 Ответить
Чем это Здэбил хвалится, тем что в стране которой он руководит да два дня померло в десять раз больше человеков чем за два года войны - он реально дэбил или все еще душой в Квартале?
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10.11.2021 21:56 Ответить
ЗЄ-кунфуй проти ковіду, котрий має чорний пояс, елегантно переклав провину за провал у боротьбі з ковідом та відповідальність за рекордну кількість загиблих на них же самих.
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10.11.2021 21:57 Ответить
"померли" (нехай навіть і від такої паскудної хвороби) і "були вбиті" - трохи різні категорії втрат. Чи у нього взагалі мозок через сраку вже витік?
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10.11.2021 21:58 Ответить
То все не страшно, Вова...чка...
Головне ж що ти покакав і тепер можеш поїсти...
Правда жеж???
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10.11.2021 21:59 Ответить
Цей придурок смертями хвалиться?
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10.11.2021 22:00 Ответить
Хай своїх "слуг олігархів" агітує вакцинуватись, а то бігають по каналах і кричать , що не будуть це робити.
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10.11.2021 22:04 Ответить
так стоп вован, ты че тут пургу несешь, опять передоз? ты же говорил шо мы чемпионы по борьбе с короной, непонятно, здается мне кото нам пиз...ит, ну как обычно всё, найвелычнишый ты наш
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10.11.2021 22:05 Ответить
"Что об'едеиняет всех людей, умерших от Covid-19?"- Отопление в их домах было включено недели на две позже положенного.
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10.11.2021 22:07 Ответить
- ********** призвала граждан Украины вакцинироваться. Сразу после того, как стал пидером антирейтинга, после того, как 65% ему не доверяет.
А что вы хотели от **********?
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10.11.2021 22:08 Ответить
а шо так его сегодня пробило на заявы???
дерьмак никуда не уехал? шо то дозу никто не проконтролировал...
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10.11.2021 22:14 Ответить
Подсознательно намекнул что война лучше ковида.
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10.11.2021 22:17 Ответить
Все лицемеры: сколько от инфарктов, спида, туберкулеза и т.д. И за другие года смертность за сутки....
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10.11.2021 22:23 Ответить
Що не речення то зашквар брехні та лицемірство! Особливо цинічно про військових та про олігархів, одним уперше за 7 років зарплатню не виплачують та не підіймають, борги шалені, у других списання мільярдних боргів просто так і як наслідок миттеве збагачення олігархів за влади Зе! А що до вакцинації, ну де ти був рік назад "майстер спорту" хренов по короні? По енергетиці взагалі жесть, нульова підготовка до зими, саботаж в енергетиці по всім напрямкам! І накінець де шпигуни і зрадники які злили "вагнер" та інше? Тошнить...
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10.11.2021 22:23 Ответить
Прослухав десь 13 ть хвили……Де воно живе….треш це якесь казкове місце….
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10.11.2021 22:24 Ответить
Паникеры и предатели развели антимонию..Громче всех кричат Держи вора.
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10.11.2021 22:28 Ответить
он реально **..нутый (с) немцов
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10.11.2021 22:29 Ответить
Их трое - ***** , лукашеску, членограй
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11.11.2021 01:35 Ответить
**** розірвати на стяг, ліпше щоб була така кількісь щоб вистачило усім нашим військовим підрозділам.
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10.11.2021 22:30 Ответить
Что об'едеиняет всех людей, умерших от Covid-19 - то, что деньги на их спасение ты п..дар спи..дил с корешами на "великому крадівництві"
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10.11.2021 22:31 Ответить
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:36 Ответить
Плять, почему это ******* я могу выдержать только 10 секунд
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10.11.2021 22:41 Ответить
"За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", - наголосив президент. Джерело: .
зЕлох, так кого це стосується? Таких злодіїв, які наживаются на людських смертях, на місці президента, вішав би на стовбах! зЕлох на суді, будеш хрюкати такі речи, зрозумів???
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10.11.2021 22:50 Ответить
Коли вже цей зелений бедлам зкінчиться
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10.11.2021 22:50 Ответить
За закатывания ковидных денег в асфальт и гибель людей, Зеленский ответит в суде, не отвертится ...
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10.11.2021 22:58 Ответить
Ну куди воно полізло?
В Україні причина смерті від сердево-судинні захворюваннь становить біля 68 відсотків.
У Великобританії 27 відсотків.
Смертність в Україні від так званого ковіда 2,4%. У Великобританії 1,5%. Ще слід враховувати, що багато чого записують як ковід. Тобто 2,4% можуть бути натянуті. Хай я навіть взяв перші-ліпші цифри, які знайшов і вони трішечки відрізняються.

А тепер зможете порівняти цифри 68 i 2,4?
У вас не виникає питання, що десь нас дурять і запроваджують зовсім не ті заходи?
Ставлю пряме питання: можливо зусулля слід переросподілити на ту проблему від якої смертність складає 68%?

Загалом, як каже гарант біжить швиденько вакцінуватися, тільки потім не задавайте питання чому в Україні все зроблено через одне місце і взагалі хто ось все робить.
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10.11.2021 23:00 Ответить
Я думав, що цензор це серйозно відноситься до інформації. Не хочу забивати собі голову брехнею Зеленського.
Всі на вакцінацію. Після пятої щось буде.
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10.11.2021 23:06 Ответить
COVInews. Тель-Авивдинье . Израиль, Александр
https://www.youtube.com/watch?v=rjzwV6Dsrvk&ab_channel=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9COVIDMuseum
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10.11.2021 23:10 Ответить
Вы сделали это вместе,зебилоиды и чемпион
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11.11.2021 00:03 Ответить
За два года на Донбассе погибли 146 украинцев, за двое суток от COVID-19 умерли полторы тысячи

Я вот только не вкурил: наш величайший Вао Зе Бздун что себе в заслуги записал - первое или второе ... ?
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11.11.2021 00:36 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13994572.html Гундосе Приниження у своїх гріхах вже звинувачує всіх нас!

Гундосе Приниження ширить на ТБ новий відосик - звинувачує всіх у недостатньому щеплені, світ в енергокризі, українців - в невмінні терпіти.
Після того, як він провалив боротьбу із Ковід, а його олігархи вбили енергосистему.
Воно нас сміє звинувачувати!
Чому РНБО Зеленського не перейнялось із стратегічним забезпеченням киснем під час пандемії ще рік тому?
Бо Вова зібрав під одним дахом недієздатних гопників, які дбають не про безпеку нації, а власні кишені.
Зеленський перетворив РНБО під барижну бригаду, яка призначає санкції, а потім цими санкціями торгує (слуга Арахамія підтвердив).
Як голова держави, Зеленський скоїв вже декілька злочинів -
Здав спецоперацію по вагнерівцям нашому ворогу, провалив боротьбу із Ковід, своєю злочинною діяльністю або бездіяльністю (ОП, РНБО) допустив дефіцит кисню в лікарнях.
Громадяни мають вимагати негайної відставки Зеленського і його кримінального переслідування разом із всіма його радниками і помічниками.
Не забуваймо, що в бригаді РНБО весь цей час перебував і Разумков, чия діяльність має перевірятися правоохоронцями.

Олег Леусенко
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11.11.2021 01:09 Ответить
Ти голобородько недоразвитий!
Порівнювати втрати на фронті з якимись болячками від яких помирають.
Ти на роялі грав пісюном,а пострадала твоя голова!
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11.11.2021 02:52 Ответить
Свирепствует вирус 🦠в Украине, два года назад вообще 73 % мозги убил 😡
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11.11.2021 04:09 Ответить
Я щось Вовіка не поняв, це він радується чи просто лохів інформує.
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11.11.2021 08:17 Ответить
а сколько от онкологии умирает???
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11.11.2021 08:44 Ответить
Мерзенний клоун.
Через провал вакцинації (у березні потрібно було примушувати до вакцинації, а не чекати 800 померлих за добу) гинуть від ковіду.
На фронті гинуть через "дотримання тиші".
А воно натякає, що добилось успіху - від ковіду мруть більше, ніж від ворожих куль і снарядів.
Кофти воно сушить.
Війська РФ під кордоном.
Штани витряс?
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11.11.2021 09:08 Ответить
именно зеленский виноват в рагразбелнии ковидного фонда и провал вакцинальной программы население...
он не только за это должен получить импичмент и срок, а и за свои офшоры, отмывание денег с Коломойским, за срыв операции по вагнеровацам и т.д. и т.п..
накосячил очень много за 2 года, это надо так уметь ещё
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11.11.2021 09:16 Ответить
 
 