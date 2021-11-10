За два года на Донбассе погибли 146 украинцев, за двое суток от COVID-19 умерли полторы тысячи, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев прививаться от COVID-19.

К этому глава государства призвал в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что объединяет сегодня 93% заболевших ковидом в Украине? Все они не вакцинированы. Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация уменьшает риск смерти от дельта-штамма коронавируса? В одиннадцать", – сказал он.

Зеленский упрекнул украинцев за нежелание вакцинироваться и сравнил количество умерших от коронавируса и погибших на войне на Донбассе.

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"За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от ковида умерло более полутора тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - подчеркнул президент.

"На днях я наткнулся на мнение одного нашего бойца на Востоке. Может, не дословно, но его смысл был такой. Он обращался к гражданским, особенно ковид-атеистам: на мгновение поставьте себя на место украинских военных. Мы восьмой год воюем, рискуем, получаем ранения, хороним друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените этого? Не цените нашей и своей жизни, и в мирных городах, без всякого врага, умираете сотнями, тысячами? Не от пули или снаряда, а просто потому, что не хотите вакцинироваться? – сказал президент.