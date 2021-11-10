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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о российских войсках на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Зеленский о российских войсках на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль украинских границ и увеличение их концентрации психологическим давлением на Украину и заявил, что украинская армия готова дать отпор.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"На днях появилась информация о возможном обострении "болезни" - наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Прежде всего, мы благодарны нашим партнерам за эту информацию. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч военных на нашей границе", - сказал Зеленский.

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При этом он отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год.

"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", - подчеркнул президент.

Автор: 

армия РФ (19115) граница (5260) Зеленский Владимир (20266) россия (95413)


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Топ комментарии
+25
Когда ты, гнида, в 2014 году, в Москве, рубил бабло, кривляясь перед московитами, на тебя так же ни какое психологическое давление не действовало. Ты просто циничная, трусливая, лживая заворовавшаяся гнида без стыда и совести.
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10.11.2021 21:53
+23
Дурачелло. Що ти будеш вякати, коли фуйло піде у наступ?
Ну і які ж лохозаври тебе обрали президентом...яка ганьба
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10.11.2021 21:46
+17
Та в тебе нема що красти; мізків в тебе як не було, так і нема досі. Схоже, що в тебе нема навіть рефлексів.
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10.11.2021 21:56
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Дурачелло. Що ти будеш вякати, коли фуйло піде у наступ?
Ну і які ж лохозаври тебе обрали президентом...яка ганьба
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10.11.2021 21:46 Ответить
Думали, що хоча б цей не буде красти.
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10.11.2021 21:53 Ответить
Та в тебе нема що красти; мізків в тебе як не було, так і нема досі. Схоже, що в тебе нема навіть рефлексів.
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10.11.2021 21:56 Ответить
Навесні та влітку 1941 року Сталін "не бачив" концентрації німецьких військ біля кордонів СРСР просто тому, що між Сталіним та Гітлером існували домовленості, про які стало відомо лише під час Нюрнбергського трибуналу.
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11.11.2021 05:20 Ответить
Наступний не буде?
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10.11.2021 22:11 Ответить
Індик думав, та в суп потрапив.
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10.11.2021 22:42 Ответить
Наш говнокомандующий будет впереди войска за белым роялем !
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11.11.2021 00:43 Ответить
А нащо їм це, коли у керма союз дегенератів та сучих дітей на підсосі у ФСБ?
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10.11.2021 21:46 Ответить
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10.11.2021 21:49 Ответить
История знает уже одного .... чем все закончилось?
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10.11.2021 21:50 Ответить
та Коба сама хотіла атакувати і завоювати всю Європу аж до Мадриду... А ця шмаркля обісциться при першому вибуху. Згадай, як шайба у віконце влучила...
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10.11.2021 21:55 Ответить
Чим збираєшся давати відсіч? ********** - де?
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10.11.2021 21:52 Ответить
а ви думаєте воно збирається давати відсіч?
в сценаріі такого нема...
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10.11.2021 22:05 Ответить
Когда ты, гнида, в 2014 году, в Москве, рубил бабло, кривляясь перед московитами, на тебя так же ни какое психологическое давление не действовало. Ты просто циничная, трусливая, лживая заворовавшаяся гнида без стыда и совести.
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10.11.2021 21:53 Ответить
Ему что, для храбрости дали гантелей по довбешке?
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10.11.2021 21:57 Ответить
Ні! Просто змішали марафєт з бухаловом.
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10.11.2021 22:00 Ответить
Он вообще о чем, по официальной позиции Украины нет там никаких войск, они бы хоть согласовывали свои слова.
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10.11.2021 22:05 Ответить
"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", - подчеркнул четырежды уклонист, хамящий воинам своей армии и сажающий патриотов и ветеранов АТО в СИЗО.
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10.11.2021 22:07 Ответить
А відносно дії психологічного тиску зі сторони Кадирова, вибачення готові?
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11.11.2021 07:10 Ответить
Так оно уже извинялось...
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8b20e39a7947bf75a7cbdc
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11.11.2021 08:08 Ответить
Але недостатньо, раз збільшилась численність кортежу і охорони.
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11.11.2021 08:48 Ответить
Недостаточно мозгов у 73% зебирателей. Президента выбирают не для того чтобы он учился им быть, а для того чтобы качественно исполнял свои обязанности.
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11.11.2021 09:04 Ответить
Проте вже більшості із тих 73% через "пяту точку" але доходить що вони вибрали.
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11.11.2021 09:19 Ответить
Для этого нужно было "спасти под личным контролем" сержанта Журавля, оставить обустроенные позиции зимой на фронте, просрать вакцинацию? Не слишком ли дорогая цена для отрезвления идиотов?
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11.11.2021 09:26 Ответить
Ці наслідки можуть бути і непоправні як для держави, так і для тих, мізки яких в "пятій точці"
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11.11.2021 10:13 Ответить
Так всегда в мировой истории. Страну спасают патриоты, а 73% спокойно паразитируют.
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11.11.2021 10:16 Ответить
бровада и храбрость преЗЕнелоха заканчиваются при любом громком шорохе...

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10.11.2021 22:08 Ответить
З таким пре3,14здентом нам нічого не загрожує...

Тривогаі паніка в людей не від того що кацапські війська на кордоні, а від того що ЗЄчмо з агентом Дєрмаком нітрохи не опиратиметься Х..лу і його оркам і тут же впаде на коліна і на все погодиться.
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10.11.2021 22:08 Ответить
Разведка Зеленского очень мощная, один Демченко чего стоит. Краснознаменный институт КГБ им. Андропова, подготовка в ПГУ для работы на Западе. Ну и мелкие шпыгуны вроде Козыря. Они все докладывают.
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10.11.2021 22:17 Ответить
І не тільки докладають, а і дають вказівки від кремля нашому Зе, що говорити народу і як далі діяти.
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10.11.2021 22:32 Ответить






IgorGirkin


@GirkinGirkin

·
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1458489303659655168 2 ч



Масловка



https://twitter.com/i/status/1458489303659655168
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10.11.2021 22:28 Ответить
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:38 Ответить
То в нас не війна а "хвороба"?
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10.11.2021 23:40 Ответить
Скоко там дней уже прошло как амеры кричать начали про рашковские войска у нас на границе? ЗЕ! наконец-то роздуплился, чтобы среагировать. Мне интересно, он и правду по уши в наркоте, ему ни о чём не докладывают или он сознательно сдаёт интересы страны? (нужное подчеркнуть)
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10.11.2021 23:56 Ответить
Знаєте, відносно цього все загадково, як і ваш нік (сприйміть не як образу, а як співпадіння).
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11.11.2021 07:13 Ответить
"Мы сильные, мы бравые у нас жилье в Италии".
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11.11.2021 00:41 Ответить
зеленский редкий дебіл
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11.11.2021 04:57 Ответить
всё правильно заявил.
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11.11.2021 07:39 Ответить
 
 