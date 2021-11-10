Зеленский о российских войсках на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль украинских границ и увеличение их концентрации психологическим давлением на Украину и заявил, что украинская армия готова дать отпор.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"На днях появилась информация о возможном обострении "болезни" - наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Прежде всего, мы благодарны нашим партнерам за эту информацию. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч военных на нашей границе", - сказал Зеленский.

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При этом он отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год.

"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", - подчеркнул президент.