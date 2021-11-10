Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"

Президент Владимир Зеленский обвинил олигархов в создании искусственного энергетического кризиса и угрожает им, что у государства может закончиться "ангельское терпение".

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что энергетический кризис сейчас – не в Украине, а во всем мире, и подчеркнул, что, несмотря на цены на энергоносители в Европе, тарифы на газ и тепло для украинцев остаются неизменными.

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Кроме вашего искусственного дефицита, вполне реальный наш дефицит. Дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", – сказал президент.

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Он призвал крупных бизнесменов помочь своему государству.

"Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание, большую ответственность. И именно поэтому он и велик", - пояснил Зеленский, не уточнив, в чем именно должна состоять эта помощь.

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