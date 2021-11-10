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Зеленский – олигархам: "Когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период"

Зеленский – олигархам:

Президент Владимир Зеленский обвинил олигархов в создании искусственного энергетического кризиса и угрожает им, что у государства может закончиться "ангельское терпение".

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что энергетический кризис сейчас – не в Украине, а во всем мире, и подчеркнул, что, несмотря на цены на энергоносители в Европе, тарифы на газ и тепло для украинцев остаются неизменными.

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Кроме вашего искусственного дефицита, вполне реальный наш дефицит. Дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", – сказал президент.

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Он призвал крупных бизнесменов помочь своему государству.

"Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание, большую ответственность. И именно поэтому он и велик", - пояснил Зеленский, не уточнив, в чем именно должна состоять эта помощь.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) олигарх (1027) угрозы (850) энергетика (2553)


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Топ комментарии
+80
Коли пре3,14здент нанюхався янгольського пилу, то галюцинації про боротьбу з олігархами стають пекельним.
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10.11.2021 21:48
+66
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10.11.2021 21:53
+62
слишком толсто, вислючок.
слишком.

Подготовку к зиме просрал конкретно ты.

А не мифические "олигархи".
Именно ты завалил атомную энергетику, именно ты позволил разворовать подарок МВФ вместо закупки угля, именно ты просрал борьбу с СП-2.

Не получится перевести стрелки.

Твоя трехлетняя брехня уже приедается даже правоверным зебилам.
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10.11.2021 21:55
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По десять раз в день метеоризм у говнокомандующего
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11.11.2021 13:58 Ответить
він його скидає у спортзалі а потім записує погрози про адський період ЗЕсцарюваня
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11.11.2021 14:06 Ответить
бубочка, у народа заканчивается терпенье, поторопись. Только в Лондон не беги, британцам ты тоже надоел, выдадут. Прикупи хатынку на земле обетованной, постирай кипу, и вйо, оттуда беглых гоям не выдают.
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11.11.2021 16:19 Ответить
Пекельний період це початок гемороя у Зе клоуна
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11.11.2021 18:29 Ответить
З олігархами дуже просто навчилися боротися у всьому світі. -Антимонопольний комітет не дає створювати монополії ні на ринку газу,чи електроенергії,чи інших галузей.І тоді конкуренція ринкова і олігархи стають бізнесменами і платять великі податки. От у кого в нас монополії -той і олігарх.
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11.11.2021 18:50 Ответить
Государственная компания Центоэнерго не запасала весной уголь когда он был в 5 раз дешевле-это вина не олигархов а именно Зеленского который не занимался это проблемой. Да и Олигархат владеющий облэнерго и метзаводами-почему его не заставили накопить запасы угля до конца лета? Какие проблемы имея монобольшинство принять соотв законы до начала лета? Чтобы каждая ТЕЦ обязанна была иметь запасы угля на 6 мес-независимо от формы собственности? Зеленский ничего не делал,его Кабмин ничего не делал-а виноваты все остальные? Зеля чувствует что может не пережить этот год в качестве Президента и скоро нужно будет тикать из страны-поэтому нервничает
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11.11.2021 20:07 Ответить
***** - угорская партия ?
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11.11.2021 20:29 Ответить
У народа закінчується ангельське терпіння, а у вавы
починається пекельний період...
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11.11.2021 20:48 Ответить
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