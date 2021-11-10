США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ у границы Украины, - Блинкен

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ вблизи Украины и тщательно следят за ситуацией.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычных российских военных действиях на территории Украины и следим за происходящим очень тщательно, как мы делаем это всегда. Мы продолжим также тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу. И, как мы ясно заявили, любые эскалационные агрессивные действия будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Госсекретарь добавил, что США продолжат поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

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"Как президент Байден четко заявил во время визита президента Зеленского в сентябре, и как я подчеркнул, стоя рядом с президентом Зеленским в Украине в мае, и как я и президент подтвердили снова, когда встретились с президентом Зеленским на COP26, приверженность США независимости, суверенитету , территориальной целостности Украины – неоспоримы. Эта позиция не изменится, мы поддерживаем Украину", - подчеркнул Блинкен.