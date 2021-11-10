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Новости Агрессия России против Украины
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США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ у границы Украины, - Блинкен

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ у границы Украины, - Блинкен

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ вблизи Украины и тщательно следят за ситуацией.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычных российских военных действиях на территории Украины и следим за происходящим очень тщательно, как мы делаем это всегда. Мы продолжим также тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу. И, как мы ясно заявили, любые эскалационные агрессивные действия будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Госсекретарь добавил, что США продолжат поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

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"Как президент Байден четко заявил во время визита президента Зеленского в сентябре, и как я подчеркнул, стоя рядом с президентом Зеленским в Украине в мае, и как я и президент подтвердили снова, когда встретились с президентом Зеленским на COP26, приверженность США независимости, суверенитету , территориальной целостности Украины – неоспоримы. Эта позиция не изменится, мы поддерживаем Украину", - подчеркнул Блинкен.

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граница (5260) россия (95413) США (26506) Блинкен Энтони (937)


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І що з цього ваша занепокоєння?
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10.11.2021 22:42 Ответить
Відразу видно, що Блінкін "прі дєлє".
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10.11.2021 22:54 Ответить
Ми вже 7 років це спостерігаємо.
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10.11.2021 22:44 Ответить
Та то Блінкен просто не дивився відосіка мужнього ЗЄ, от і занепокоєний.
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10.11.2021 22:44 Ответить
гы-гы)) даж писать ничего не хочется
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10.11.2021 22:46 Ответить
А про те, що Лука відкрив повітряний простір Білорусі для бомбардувальників московії - не турбує?
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10.11.2021 22:48 Ответить
Читав сьогодні що в 10 кілометрах від лінії розмежування на Донбасі, окупанти встановили 6 градів.
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10.11.2021 22:50 Ответить
США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

Рілі ?
Українським читачам втюхували, що директор ЦРУ під час свого дуже рідкісного візитику на рашку, типу, попереджав москалів щодо ескалації напруження на українському кордоні.

Результат не забарився: партнЬОри показали, як вони сприймають попередження і стурбованості.
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10.11.2021 22:55 Ответить
 
 