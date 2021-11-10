Главные новости 10 ноября: Зеленский угрожает олигархам, нелегалов предлагают отправить из Беларуси в Украину

Президент рассказал, как может лопнуть "ангельское терпение государства", в Германии предложили отправить в Украину нелегалов из Беларуси, палача из "Изоляции" отправили под арест - главные новости 10 ноября.

Зеленский угрожает олигархам

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Кроме вашего искусственного дефицита, вполне реальный наш дефицит. Дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", – сказал президент в видеообращении.

Беженцев из Беларуси предложили отправить в Украину

С таким предложением выступил депутат немецкого парламента Нильс Шмид. "Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - пояснил он.

"У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять, если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой", – ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.

МВД усиливает охрану границы с Беларусью, сообщил министр внутренних дел Монастырский. Границу укрепляют техникой и беспилотниками.

Нелегалы ​​становятся все активнее: за прошедшие сутки они штурмовали польскую границу со стороны Беларуси 600 раз. Дважды смогли прорваться – но всех прорвавшихся вернули в Беларусь.

Беларусь может признать Крым "российским"

Официально Минск сейчас поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Но вот министр иностранных дел Беларуси Макей вдруг говорит следующее: "Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого". В нашем МИД ответили: если в Минске примут такую ​​позицию официально, последствия для отношений с Украиной будут "непоправимыми".

Новые рейтинги

"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. В сентябре рейтинг "Слуги народа" составлял 19,2%. За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,9% от всех: другие партии: ОПЗЖ - 8,6%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и Честь" - 4,6%, партия Дмитрия Разумкова - 4,0%, партия "Наши" - 3,7%. У других партий значительно меньшая поддержка", - сообщили в компании "Социс".

Лерос говорит, что за ним следят

Внефракционный депутат утверждает, что обнаружил под своим автомобилем устройство для слежки.

Палача из "Изоляции" отправили в СИЗО

Под арестом Денис Куликовский находится в Киевском следственном изоляторе – он сам просил об этом по соображениям безопасности. На суде он признал вину, а также сообщил, что проживает в Киеве с 2019 года.

Саакашвили судят в Тбилиси

Пенитенциарная служба Грузии решила, что доставлять экспрезидента в зал суда опасно - как из-за "возможных деструктивных действий", так и из-за рисков для здоровья. Омбудсмен Денисова подчеркивает, что это нарушает право Саакашвили на публичный и честный суд.

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Ученые НАН Украины сочли, что пик мы прошли в последние две недели. В настоящее время количество положительных ПЦР-тестов постепенно снижается.

За сутки в Украине умерли 816 человек, заразились по меньшей мере 23 283. Президент призывает украинцев вакцинироваться, сравнивая потери от ковида с потерями на войне.