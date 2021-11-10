РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5568 посетителей онлайн
Новости
4 405 27

Главные новости 10 ноября: Зеленский угрожает олигархам, нелегалов предлагают отправить из Беларуси в Украину

Главные новости 10 ноября: Зеленский угрожает олигархам, нелегалов предлагают отправить из Беларуси в Украину

Президент рассказал, как может лопнуть "ангельское терпение государства", в Германии предложили отправить в Украину нелегалов из Беларуси, палача из "Изоляции" отправили под арест - главные новости 10 ноября.

Зеленский угрожает олигархам

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть очень проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа – и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Кроме вашего искусственного дефицита, вполне реальный наш дефицит. Дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", – сказал президент в видеообращении.

Беженцев из Беларуси предложили отправить в Украину

С таким предложением выступил депутат немецкого парламента Нильс Шмид. "Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - пояснил он.

"У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять, если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой", – ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.

МВД усиливает охрану границы с Беларусью, сообщил министр внутренних дел Монастырский. Границу укрепляют техникой и беспилотниками.

Нелегалы ​​становятся все активнее: за прошедшие сутки они штурмовали польскую границу со стороны Беларуси 600 раз. Дважды смогли прорваться – но всех прорвавшихся вернули в Беларусь.

Беларусь может признать Крым "российским"

Официально Минск сейчас поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Но вот министр иностранных дел Беларуси Макей вдруг говорит следующее: "Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого". В нашем МИД ответили: если в Минске примут такую ​​позицию официально, последствия для отношений с Украиной будут "непоправимыми".

Новые рейтинги

"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,6% всех опрошенных. В сентябре рейтинг "Слуги народа" составлял 19,2%. За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,9% от всех: другие партии: ОПЗЖ - 8,6%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и Честь" - 4,6%, партия Дмитрия Разумкова - 4,0%, партия "Наши" - 3,7%. У других партий значительно меньшая поддержка", - сообщили в компании "Социс".

Лерос говорит, что за ним следят

Внефракционный депутат утверждает, что обнаружил под своим автомобилем устройство для слежки.

Палача из "Изоляции" отправили в СИЗО

Под арестом Денис Куликовский находится в Киевском следственном изоляторе – он сам просил об этом по соображениям безопасности. На суде он признал вину, а также сообщил, что проживает в Киеве с 2019 года.

Саакашвили судят в Тбилиси

Пенитенциарная служба Грузии решила, что доставлять экспрезидента в зал суда опасно - как из-за "возможных деструктивных действий", так и из-за рисков для здоровья. Омбудсмен Денисова подчеркивает, что это нарушает право Саакашвили на публичный и честный суд.

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Ученые НАН Украины сочли, что пик мы прошли в последние две недели. В настоящее время количество положительных ПЦР-тестов постепенно снижается.

За сутки в Украине умерли 816 человек, заразились по меньшей мере 23 283. Президент призывает украинцев вакцинироваться, сравнивая потери от ковида с потерями на войне.

Автор: 

беженцы (1638) Беларусь (7888) Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20266) Крым (26373) нелегалы (452) олигарх (1027) рейтинг (1636) Саакашвили Михеил (3307) СНБО (4430) Лерос Гео (378) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Куликовский Денис (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Ну всьо, тримайся Бєня. Тобі гаплик.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:07
+6
зелох угрожает? перчатка угрожает руке, а что если бабло и кокс в конвертах кончатся, какой ты будешь конченый зелох
показать весь комментарий
10.11.2021 23:45
+5
Ну да. Режим продал стратегические запасы зерна и угля, не закупил газа пока тот был дёшев, а "виноваты олигархи".
показать весь комментарий
10.11.2021 23:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.11.2021 22:55 Ответить
Ну всьо, тримайся Бєня. Тобі гаплик.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:07 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 23:37 Ответить
ЗЕля засмокче Беню до смерті
показать весь комментарий
11.11.2021 07:36 Ответить
в Германии предложили отправить в Украину нелегалов из Беларуси Источник:

Ну то есть бонусы от транзита и крупнейшего газового хаба- в Германию, а вот мигрантов- в Украину. Я все правильно понял?
показать весь комментарий
10.11.2021 23:37 Ответить
net. ponimat' nado tak - Ukraina vyprashivala v Europe sankcii, deneg, oruzhiya, privivki. a kogda Europa poprosila Ukrainu srazu fuck.
показать весь комментарий
11.11.2021 05:57 Ответить
Ну да. Режим продал стратегические запасы зерна и угля, не закупил газа пока тот был дёшев, а "виноваты олигархи".
показать весь комментарий
10.11.2021 23:38 Ответить
виноват порох (с)
показать весь комментарий
10.11.2021 23:47 Ответить
Ta oтож.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:53 Ответить
Газу вистачає. Не треба використовувати газ для виробництва електрики. Це марнотратство.
показать весь комментарий
11.11.2021 00:12 Ответить
А что делать если электроэнергии не хватает ? Альтернатива - веерные отключения.
показать весь комментарий
11.11.2021 00:26 Ответить
Вугілля купувати, а не газ.
показать весь комментарий
11.11.2021 01:13 Ответить
А де вистачає газу і кому? Ви точно знаєте чий газ у наших газових сховищах?
показать весь комментарий
11.11.2021 08:50 Ответить
Треба не погрожувати ,а через суд штрафувати олігархов і на великі кошти.Хай платят неустойку .Не 5 млн гр,а 5 млрд за срив опалюванного сезону та віялові відключення світла...
показать весь комментарий
10.11.2021 23:39 Ответить


https://www.facebook.com/stanislav.rozhenko Станислав Роженко

От що Зе буде робити з Коломойський,Ахметовим,Пінчуком,Фірташем і Ко це питання. Зеленський мав надію,що Порошенко не відмовиться від своїх медіа . Тепер цей закон не має ніякого сенсу для Зе.
показать весь комментарий
11.11.2021 00:02 Ответить
Через який суд? В нас ця система давно не працює, а діє пропагандистське шоу влади РНБО. Воно штрафи не виписує, воно може продати інформацію і дозволити відкупитися, щоб не потрапити у списки олігархів, які придумав Найвєлічайший. Та все-таки, одна людина-олігарх Коломойський вдало використовує суди для відшкодування у держави сотні мільярдів гривень і боротьби з іншими за свої сфери впливу.
показать весь комментарий
11.11.2021 08:56 Ответить
зелох угрожает? перчатка угрожает руке, а что если бабло и кокс в конвертах кончатся, какой ты будешь конченый зелох
показать весь комментарий
10.11.2021 23:45 Ответить
Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС. Это насчет нелегалов из Беларуси.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:46 Ответить


https://www.facebook.com/profile.php?id=100069148160308 Anatoli Shevchuk

Тепер Порошенко має подати в суд на Зеленського, що той обізвав його олігархом, та змусити привселюдно вибачитися. Адже, якщо до прийняття закону , назвати олігархом можна було навіть бомжа, і будь-якмй суд навіть не прийняв бы позов, то відтепер - суд зобов'язаний вынести рішенн, З минулої пятниці Порошенко, відповідно до закону - не є більше олігархом, тому виграш в суді -100%. І це буде цивільний позов проти Зеленського (він не зможе сховатися за посаду Президента). Позжоровляємо Зеленського - здається його зроблять лохом.
показать весь комментарий
10.11.2021 23:59 Ответить
З лоха зробить лоха, дуже цікаво, не поясните?.
показать весь комментарий
11.11.2021 00:30 Ответить
Підтримую, а Зеленського має внести РНБО у спики олігархів. Якраз він відповідає цьому закону на 1000%.
показать весь комментарий
11.11.2021 08:58 Ответить
Зеленський погрожує олігархам -
показать весь комментарий
11.11.2021 00:38 Ответить
а что это на самом "рейтинговом" новостном сайте, скромно помалкивают о сегодняшней "благодарности" от главы государства зеленского олигарху порошенко за передачу тв каналов в собственность журналистов? "неудобная" тема?
показать весь комментарий
11.11.2021 03:31 Ответить
Кому він погрожує, Коломойському? Чи Шмигаль погрожує своєму Ахметову? Чи можливо Стефанчук погрожує Медведчуку? Можливо 73% не знають, що діючий президент від Коломойського, діючий премєр від Ахметова, а спікер Верховної Ради від Медведчука? А ще татаров, демченко,єрмак іпортнов від Медвведчука. Кому він і ким погрожує?
показать весь комментарий
11.11.2021 08:36 Ответить
 
 