Хартия о стратегическом сотрудничестве с США увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба

Возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства увеличивают поддержку США Украины в противодействии российской агрессии, выводят стратегическое партнерство на новый уровень и помогают сдерживать агрессивные действия Кремля.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы благодарны американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасное и оборонное взаимодействие с Украиной. Лучший способ сдержать агрессивную Россию - это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства очень своевременны, поскольку происходят на фоне агрессивных действий России вблизи украинской границы и в Беларуси.

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Он подчеркнул, что Украина привержена проведению реформ в сложных условиях, и привел пример решительности президента Украины в осуществлении земельной и судебной реформ, дальнейшей деолигархизации и других реформаторских шагов украинских властей.

"Перед нами стоят непростые задачи и вызовы, но отношения Украины и США уже много раз доказали, что когда мы вместе, когда мы понимаем друг друга и идем вместе, мы способны совместно добиваться впечатляющих результатов", - подытожил министр.