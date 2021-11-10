Хартия о стратегическом сотрудничестве с США увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба
Возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства увеличивают поддержку США Украины в противодействии российской агрессии, выводят стратегическое партнерство на новый уровень и помогают сдерживать агрессивные действия Кремля.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы благодарны американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасное и оборонное взаимодействие с Украиной. Лучший способ сдержать агрессивную Россию - это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве", - заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства очень своевременны, поскольку происходят на фоне агрессивных действий России вблизи украинской границы и в Беларуси.
Он подчеркнул, что Украина привержена проведению реформ в сложных условиях, и привел пример решительности президента Украины в осуществлении земельной и судебной реформ, дальнейшей деолигархизации и других реформаторских шагов украинских властей.
"Перед нами стоят непростые задачи и вызовы, но отношения Украины и США уже много раз доказали, что когда мы вместе, когда мы понимаем друг друга и идем вместе, мы способны совместно добиваться впечатляющих результатов", - подытожил министр.
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Юрій Швец РАЗВЕДКОЙ УКРАИНЫ УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ШПИОН
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Ні...
"У наш час у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві хартія - це правовий акт, що не має обов'язкової сили, за змістом майже завжди є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей."
И вся агентура Кремля заточена на то, что бы это провалить.
Самый главный пункт...это то что США предоставят Украине любые виды вооружений.... Л Ю Б Ы Е......