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Хартия о стратегическом сотрудничестве с США увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба

Хартия о стратегическом сотрудничестве с США увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, - Кулеба

Возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства увеличивают поддержку США Украины в противодействии российской агрессии, выводят стратегическое партнерство на новый уровень и помогают сдерживать агрессивные действия Кремля.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы благодарны американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасное и оборонное взаимодействие с Украиной. Лучший способ сдержать агрессивную Россию - это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США и подписание новой Хартии стратегического партнерства очень своевременны, поскольку происходят на фоне агрессивных действий России вблизи украинской границы и в Беларуси.

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Он подчеркнул, что Украина привержена проведению реформ в сложных условиях, и привел пример решительности президента Украины в осуществлении земельной и судебной реформ, дальнейшей деолигархизации и других реформаторских шагов украинских властей.

"Перед нами стоят непростые задачи и вызовы, но отношения Украины и США уже много раз доказали, что когда мы вместе, когда мы понимаем друг друга и идем вместе, мы способны совместно добиваться впечатляющих результатов", - подытожил министр.

Автор: 

США (26506) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+1
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s


Юрій Швец РАЗВЕДКОЙ УКРАИНЫ УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ШПИОН
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11.11.2021 02:31
+1
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец
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11.11.2021 02:34
+1
Похоже, что хартия - очередной меморандум.....
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11.11.2021 04:20
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https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s


Юрій Швец РАЗВЕДКОЙ УКРАИНЫ УПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ШПИОН
показать весь комментарий
11.11.2021 02:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2580s 43:00 Руслан Демченко продолжает успешно работать на своем посту, не смотря на публичные обвинения в шпионаже
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2630s 43:50 Руслан Демченко готовился Главным Управлением КГБ СССР для работы против США под прикрытием украинского представительства при ООН
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=2697s 44:57 Руслан Демченко занимал важные государственные должности при всех Президентах Украины и был важным звеном между киевской властью и кураторами из Москвы. «Российский шпион управляет внешней разведкой Украины» Юрий Швец
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11.11.2021 02:34 Ответить
"Хартія про стратегічну співпрацю зі США збільшує підтримку України у протидії агресії РФ, - Кулеба Джерело"

Ні...

"У наш час у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві хартія - це правовий акт, що не має обов'язкової сили, за змістом майже завжди є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей."
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11.11.2021 02:31 Ответить
Тобто чергова стурбованість, не більше.
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11.11.2021 03:26 Ответить
Штати у себе на кордоні, дякуючи бідону та його прихвостням, не можуть дати ладу. З Афганом вийшло якось невдобно (м'яко кажучи). Бензин вже за 5 долл за галон (Каліфорнія вчора), рік назад 2,5, відповідно всі ціни підскочили. Скраплений газ у порівнянні з минулим роком +50%. Хочаб у себе в вдома нам розібратись.
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11.11.2021 03:25 Ответить
Шо шо ?
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11.11.2021 06:31 Ответить
Похоже, что хартия - очередной меморандум.....
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11.11.2021 04:20 Ответить
Юрий Швец обычно говорит, что Путин боится не НАТО, где у него всегда есть пару купленных стран, а статуса основного союзника США. Этот статус позволяет открыть учебные центры США, да поставлять законно уйму вооружения (да, Афганистан имел такой статус) и реально американцы обязаны воевать.
И вся агентура Кремля заточена на то, что бы это провалить.
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11.11.2021 06:42 Ответить
Поздно пить Боржоми Крысы Мавзолейные.... я вас крыс предкпреждал....Будет вам Вава...,гаденыши...
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11.11.2021 07:07 Ответить
Крыс Путлера закроют в Черном море...https://youtu.be/x8tpYuuohlU https://youtu.be/x8tpYuuohlU Вяликие СкреПОНОСы
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11.11.2021 07:16 Ответить
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11.11.2021 07:33 Ответить
Скоро кулеба будет бегать с этой хартией, как с будапештском меморандумом, и доказывать всем что опять вытерли зад и кинули.
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11.11.2021 07:36 Ответить
Голос Америки раскрыл некоторые подробности вчерашнего Саммита Украина-США в Вашингтоне...

Самый главный пункт...это то что США предоставят Украине любые виды вооружений.... Л Ю Б Ы Е......
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11.11.2021 07:45 Ответить
 
 