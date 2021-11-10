Военнослужащий ВСУ умер во время сопровождения на родину тела погибшего в зоне ООС побратима. ФОТО (обновлено)

В Полтавской области скончался младший сержант ВСУ Геннадий Писаренко, сопровождавший тело погибшего на Донбассе воина на родину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"При транспортировке тела погибшего защитника Украины из района ООС во Львовскую область, на заправке в городе Пирятин умер наш земляк, младший сержант ВСУ Геннадий Писаренко. Это очень психологически сложная работа - возвращать домой погибших Героев", - написала Губа.

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Позже Цензор.НЕТ стала известна более подробная информация об умершем:

Писаренко Геннадий Анатольевич, 14.12.1968. Младший сержант, водитель 2-го поискового отделения группы транспортировки и поиска тел погибших военнослужащих Центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200", который занимается перевозкой погибших военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил.

Умер около 21:10, 9 ноября, на АЗС "WOG" в г. Пирятине во время транспортировки тела погибшего военнослужащего 24 ОМБр главного сержанта Павлиско В.Н. из района ООС к месту захоронения во Львовскую область.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.