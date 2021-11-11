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Новости Оборона
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Украина проинформировала США о наиболее насущных потребностях сектора безопасности, - Кулеба

Украина проинформировала США о наиболее насущных потребностях сектора безопасности, - Кулеба

Украина обсудила с США наиболее насущные потребности сектора безопасности, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все должны понимать, что то, что разворачивается в Европе сейчас - это очень сложная игра со многими элементами в ней: энергетический кризис, усилия по пропаганде, дезинформация, кибератаки, военное наращивание, попытка России "переварить" Беларусь, элементы миграционного кризиса, мы видим те же болезненные картинки, которые видели в Европе в 2016 и 2017 годах. В этой сложной игре мы должны оставаться бдительными, стойкими, но мы также должны заполнить все пробелы в нашей стойкости как можно быстрее, и поэтому мы подняли ряд вопросов с нашими американскими партнерами сегодня о наиболее насущных потребностях нашего сектора безопасности, которые мы надеемся получить", - заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Министр добавил, что необходимо делать правильные месседжи, а также правильные действия.

"Это то, о чем мы говорили с госсекретарем Блинкеном сегодня - не только месседжи и нарративы, которые Россия должна услышать, но также действия, которые она увидит после этого. Все это делается не для того, чтобы спровоцировать Россию, не для того, чтобы дать ей оправдание, а чтобы сдержать Россию и демотивировать ее от обращения к дальнейшей эскалации", - рассказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина ожидает "всего, что может помочь нам усилить наши способности обороны".

"Будет ли это обмен разведывательной информацией или системы противовоздушной обороны, или что-то другое. У нас с США очень хороший послужной список по работе в секторе безопасности, мы никогда не компрометировали Соединенные Штаты в этой сфере, и у нас очень надежное партнерство с Америкой, а также с некоторыми другими странами, которые работают в сфере безопасности с нами", - указал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не намеренна ни на кого нападать. "Все, что мы ищем, служит цели обороны Украины", - отметил Кулеба.

Автор: 

оборона (5201) США (26506) Кулеба Дмитрий (2880)


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Невже підняли питання імпічменту ЗЕ?
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11.11.2021 00:31 Ответить
Ермак в США порядки наводит,а Ткач не может ему помешать!Или боится США?
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11.11.2021 08:08 Ответить
Сейчас проходят в Черном море учения стан НАТО...,кажуть в море будутпоятоянно находится 2 эсминца США с ротацией через 21 день...согласно Конвенции Монтре...
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11.11.2021 08:40 Ответить
РАБссия скаже что Джавелины стратегическое наступальное вооружение... с целью захвата РАБссиянского ГУЛАГа.... да кому нужна ваша Помойка Мавзолейная?,идиоты плин...,разве что Моржам и Тюленям Северного ледовитого...который вы засрали... а белые ведмеди уже дохнут от таяния льдов...
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11.11.2021 08:46 Ответить
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11.11.2021 08:47 Ответить
Дайте денег, вот что беспокоит.
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11.11.2021 08:59 Ответить
 
 