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Новости Помощь Украине
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США продолжат предоставлять Украине летальное оружие для защиты от российской агрессии, - Блинкен

США продолжат предоставлять Украине летальное оружие для защиты от российской агрессии, - Блинкен

США будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, включая летальное оружие для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на прессбрифинге после подписания Хартии стратегического партнерства между Украиной и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем предоставлять помощь в обеспечении безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальное оборонное оружие для защиты от любой российской агрессии. Это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи, чтобы убедиться, что у Украины есть средства для защиты", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США тесно сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы убедиться, что все разделяют обеспокоенность, которую мы испытываем по поводу возможности возобновления российской агрессии, которая базируется на сообщениях о необычных передвижениях российских сил вблизи границы Украины, и что мы координируем наши действия, действуем в унисон".

По словам Блинкена, этот вопрос поднимался во время саммита в Риме в конце октября, когда президент Джо Байден собрал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Европарламента Мартина Шульца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бориса Джонсона, "чтобы сосредоточить внимание всех на наших общих проблемах".

Также читайте: США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ у границы Украины, - Блинкен

Соединенные Штаты демонстрируют свою поддержку Украины на разных уровнях путем предоставления различных видов помощи, добавил госсекретарь.

Он напомнил, что в общей сложности начиная с 2014 года США предоставили Украине более 409 млрд долларов, в этом финансовом году Конгресс выделил по просьбе Белого дома более 400 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве, - Блинкен

Автор: 

оружие (10202) США (26506) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
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11.11.2021 00:45
+5
Европейцы немного бздонули в связи с последними событиями. Как оказалось Европа не так и далеко от Рашки. Скоро не только нелегалы будут через заборы лезть. Так что у Европы единственный выход ето Украину вооружать если не хотят еще на пару тысяч км по всей протяженности границы иметь проблемы.
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11.11.2021 01:32
+3
Хто це ?
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11.11.2021 00:47
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11.11.2021 00:45 Ответить
Хто це ?
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11.11.2021 00:47 Ответить
тот кто противостоит РФ с Я.О.
а ты кто ?
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11.11.2021 03:48 Ответить
Хорошо что ты пояснил. Я-то раньше думал, что РФ противостоит Украина и украинцы.
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11.11.2021 09:57 Ответить
🤡
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11.11.2021 00:48 Ответить
Европейцы немного бздонули в связи с последними событиями. Как оказалось Европа не так и далеко от Рашки. Скоро не только нелегалы будут через заборы лезть. Так что у Европы единственный выход ето Украину вооружать если не хотят еще на пару тысяч км по всей протяженности границы иметь проблемы.
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11.11.2021 01:32 Ответить
Украине нужны беспилотники боевые. Нужно срочно наладить сотрудничество в сфере беспилотников с США. Украине нужно тысячи беспилотников. Украина стоит на передовой войны и союзники должны больше помогать. Чем раньше, тем лучше это сделать. Потому что большая война может начаться в любой момент, может и не начаться, но если быть готовым, то тогда будет Украина - анти-хрупкая. Украина - это стражи Запада на данном этапе истории. И нужно самыми передовыми вооружениями вооружать Украину. Все должны помогать и нужно консолидировать Запад. Ибо РФ хочет его раздробить и развалить. Украина - это фортпост должен быть Армии Запада.
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11.11.2021 02:51 Ответить
1. У Украины НЕТ союзников. Если есть - покажите, пожалуйста, хоть один договор
2. Никто ничего Украине не должен. Украина сама должна заботиться о своей безопасности
3. РФ конечно хочет разломать Запад. И всегда будет хотеть. Это правильная позиция РФ. А правильная позиция Запада - разломать РФ.
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11.11.2021 10:17 Ответить
Какие 409 млрд. ? Суммы, на жаль, намного скромнее. Но помощь есть ! А редактора статьи - оштрафовать на 409 грн. и отправить на курсы повышения квалификации в 5-й класс школы.
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11.11.2021 20:19 Ответить
На полях вчерашнего Саммита США-Украина о стратегии ,предложено больше не раздражать Мавзолейных баранов вступлением Украины в НАТО... По факту Украина получила ОСОБЫЙ статус наибольшего благоприятсования в торговле...а это значит украинские товары будут ввозится без пошлин... такой статус когда то получила Польша Леха Валенсы...

Мавзолейные ФАССС...
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11.11.2021 08:00 Ответить
Якщо не важко, поділіться, будь ласка, посиланням, де про це можна докладніше почитати.
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11.11.2021 09:17 Ответить
Кремль развернул разнузданную компанию шантажа своих экономических партнеров в Европе и других странах.Как военный шантаж,так и эконмический.Италия,ФРГ, Угоршина,Австрия и другие всеми силами будут препятствовать евроинтеграции Украины и вступлению в НАТО.Это было раньше,это будет и впредь.Только США смогут пробить брешь и угомонить кремлевских мерзавчиков при активном и сплоченном участии украинцев без паникеров и откровенных предателей.5 й колонны кремля.
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11.11.2021 08:04 Ответить
Голос Америки каже что Украина и РАБссия это разные полюса.... это типа Данилыч написал правильную книжку Украина не РАБссия...
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11.11.2021 08:12 Ответить
Если говорить о летальном оружии, то за 8 лет войны, Украина получила от США аж 37 комплексов "Джавелин".
"Продолжите предоставлять" говорите ... Ню, ню.
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11.11.2021 10:01 Ответить
Переживаешь что тебе джавелина не хватит?
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11.11.2021 21:44 Ответить
И к чему этот выссер? Причем тут я? Речь о США и летальном оружии.
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12.11.2021 09:25 Ответить
По большому счету, если взглянуть на ситуацию здраво, Украина это разменная пешка и полигон в геополитическом противостоянии России и США...... С двух сторон льется сильнейшая пропаганда, хотя по факту в сухом остатке украинцы воюют друг сдругом американским и российским оружием... Одну сторону поддерживает Россия. а другую США.............. У США хоть хватает ума в отличие от Кацапии не посылать своих собственных солдат в командировку в ОРДЛО на убой, Россия же своих солдат вообще неценит и живет по принципу "бабы еще нарожают"...... Хотя смысл от этого не меняется -у нас не страна, а бессконечно воюющая "банановая ркспублика" ----просто по типу Авганистана, Сирии,Ливии и т.д.
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11.11.2021 11:15 Ответить
украинцы воюют друг сдругом

иди ты....
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11.11.2021 11:54 Ответить
Не тролль меня, Я за Украину! Я аргументирую свою позицию, был в свое время в фан-клубе ФК "Шахтер", мы ездили с командой во многие европейские города, поддерживали "кротов" на матчах лиги чемпионов.... Так вот там многие пацаны были родом из Донецка, Макеевки, Енакиево и т.д. - они родились и всю жизнь живут в Украине, некоторые из них сейчас живут в ДНР и не хотят уезжать оттуда - мол я тут родился, всю жизнь живу и это моя родина........... Ты не будешь отрицать, что ВСУ воюет с этими людьми верно???? Их можно назвать "сепарами", да вообще как угодно, но по факту это коренные граждане Украины, которые просто выбрали "не ту сторону", они не приезжие якуты или чеченцы........ Понимакешь о чемп я говорю????
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11.11.2021 13:35 Ответить
ВСУ не воюет с людьми, ВСУ воюет с незаконными вооруженными формированиями организованными, вооруженными, финансируемыми, политически поддерживаемыми и управляемыми правительством и военно-политическим руководством РФ. А то узнаю этот московский баян "запвденци напали на мирный народ донбаса"
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11.11.2021 21:53 Ответить
То, что "США продолжат..." - это хорошо. Но было бы ещё лучше, если бы Тоня Блин(кен) уточнил - "в этой жизни или в следующей"
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11.11.2021 11:38 Ответить
 
 