США продолжат предоставлять Украине летальное оружие для защиты от российской агрессии, - Блинкен

США будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, включая летальное оружие для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на прессбрифинге после подписания Хартии стратегического партнерства между Украиной и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем предоставлять помощь в обеспечении безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальное оборонное оружие для защиты от любой российской агрессии. Это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи, чтобы убедиться, что у Украины есть средства для защиты", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США тесно сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы убедиться, что все разделяют обеспокоенность, которую мы испытываем по поводу возможности возобновления российской агрессии, которая базируется на сообщениях о необычных передвижениях российских сил вблизи границы Украины, и что мы координируем наши действия, действуем в унисон".

По словам Блинкена, этот вопрос поднимался во время саммита в Риме в конце октября, когда президент Джо Байден собрал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Европарламента Мартина Шульца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бориса Джонсона, "чтобы сосредоточить внимание всех на наших общих проблемах".

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Соединенные Штаты демонстрируют свою поддержку Украины на разных уровнях путем предоставления различных видов помощи, добавил госсекретарь.

Он напомнил, что в общей сложности начиная с 2014 года США предоставили Украине более 409 млрд долларов, в этом финансовом году Конгресс выделил по просьбе Белого дома более 400 млн долларов.

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