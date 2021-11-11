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Новости Агрессия России против Украины
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Россия сделает серьезную ошибку, если попытается повторить оккупацию украинских территорий, как в 2014 году, - Блинкен

Россия сделает серьезную ошибку, если попытается повторить оккупацию украинских территорий, как в 2014 году, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые украинские территории, как это Россия уже сделала в 2014 году.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава Госдепа напомнил о тактике России обвинять Украину в провокациях.

"У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем ее тактическую схему. И наше беспокойство заключается в том, что Россия может сделать серьезную ошибку при попытке повторить то, что она совершила в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию, и ложно утверждала, что ее спровоцировали", - пояснил Блинкен.

При этом, госсекретарь США одобряет значительную сдержанность Украины, которую она демонстрирует, поскольку, по его словам, если и появляются провокации, то они происходят исключительно со стороны РФ, и в частности свидетельством этому является перемещение военных сил возле украинской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ у границы Украины, - Блинкен

"Приверженность Соединенных Штатов к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины является твердой", - заявил Блинкен и добавил, что эта позиция не изменится.

Автор: 

россия (95413) США (26506) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
Мені здається що ***** усвідомлює що після 2014 року, він загнав себе в кут і що анексія Криму і окупації території Донбасу призведе до розвалу ерефії. Тепер йому вже немає чого втрачати. Тепер він буде нагліть і перед загибеллю ерефії, він дуже багато шкоди зробить Європі та усьому світу. Але розплата буде неминучою і дуже суровою!
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11.11.2021 01:05
+8
Свята наївність! Сказано: Армія! Мова! Віра! Будувати армію! Переходити усім на ДЕРЖАВНУ МОВУ, а не сюсюкати кацапською! Вигнати московський патріархат з Києво-Печерської лаври і з усієї України!
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11.11.2021 08:28
+6
Взагалі то, коли нападають на якусь країну, вбивають людей, знищують житло і об'єкти життєзабезпечення, називати речі своїми іменами мало. Наприклад, під час другої світової США не тільки називали речі своїми іменами, а дали відсіч країнам, які, так би мовити, з'їхали з глузду. Зараз на планеті знову є декілька країн, які нагадують тих, в тридцяті роки і знову на планеті багато горя
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11.11.2021 01:53
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Правила форума Совет форумчан
Називає речі своїми іменами.
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11.11.2021 00:55 Ответить
Взагалі то, коли нападають на якусь країну, вбивають людей, знищують житло і об'єкти життєзабезпечення, називати речі своїми іменами мало. Наприклад, під час другої світової США не тільки називали речі своїми іменами, а дали відсіч країнам, які, так би мовити, з'їхали з глузду. Зараз на планеті знову є декілька країн, які нагадують тих, в тридцяті роки і знову на планеті багато горя
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11.11.2021 01:53 Ответить
Плохо вы историю в школе учили... США вступили в ту войну только после нападения на них Японии...
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11.11.2021 03:32 Ответить
То ви погано зрозуміли мій коментар. В ньому я нічого не говорю про терміни. Тільки про факт. До речі, після того як США вступили в Першу Світову вона закінчилася майже миттєво. В обох Війнах союзники Німеччина і Росія ставали ворогами.
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11.11.2021 05:46 Ответить
Якщо вже бути точним, то Німеччина оголосила війну США, а не навпаки в грудні 41. А самі США оголосили війну тільки Японії, хоча закон про ленд ліз був прийнятий раніше
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11.11.2021 05:51 Ответить
Так и я об этом же) США на данный момент помогает ВСУ... Ну не Ленд лиз конечно, но все же)
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11.11.2021 18:05 Ответить
Та Ви шо??? Історик бл....
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11.11.2021 08:32 Ответить
https://www.jnsm.com.ua/h/1208P/ https://www.jnsm.com.ua/h/1208P/


Пана важко погуглити? Серед інших причин такого рішення Гітлера було те що США приймали участь в захисті конвоїв і вказували місцезнаходження підводних човнів Німеччини
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11.11.2021 08:47 Ответить
Так а япро шо !!! То я му...
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11.11.2021 12:24 Ответить
😃
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11.11.2021 12:47 Ответить
И что вам не понравилось? Что в моих словах не соответствует фактам?)
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11.11.2021 18:09 Ответить
Мені здається що ***** усвідомлює що після 2014 року, він загнав себе в кут і що анексія Криму і окупації території Донбасу призведе до розвалу ерефії. Тепер йому вже немає чого втрачати. Тепер він буде нагліть і перед загибеллю ерефії, він дуже багато шкоди зробить Європі та усьому світу. Але розплата буде неминучою і дуже суровою!
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11.11.2021 01:05 Ответить
А що може зробити народ? Влада спирається на організовану силу
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11.11.2021 01:55 Ответить
Я был один из тех,кто надеялся,что с приходом Байдена Украина получит по настоящему серьезную дипломатическую,военную и экономическую поддержку,но вместе с тем и сильный пресс в проведении реформ,не смотря на всю глупость Зеленского и его команды,не смотря на скандалы,которые сопровождали Байдена и Украину,потому что стратегия и сильная политика важнее,чем личные личные обиды и «отдельные персоналии»Но я ошибся,Путин почувствовал слабость его администрации и теперь будет им манипулировать поднимая ставки всё выше и выше.Кто нибудь мне может объяснить,почему весь западный мир это всё сглатывает?
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11.11.2021 06:00 Ответить
Просто не нужно идеализировать коллективный запад. Да, там больше сдерживающих факторов, больше контроля за правительством, чиновниками и гражданами. Но там те же людишки с присущими им пороками. И точно так же склонны жить сиюминутной выгодой. Надеясь, что уж они то что то вымутят с происходящего, а разбираться с последствиями придется не им. Точно также, как (точнее- чем) думали и наши, выбирая себе правителя, по тому же принципу...
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11.11.2021 07:36 Ответить
Свята наївність! Сказано: Армія! Мова! Віра! Будувати армію! Переходити усім на ДЕРЖАВНУ МОВУ, а не сюсюкати кацапською! Вигнати московський патріархат з Києво-Печерської лаври і з усієї України!
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11.11.2021 08:28 Ответить
А до этого ошибки были не серьёзные. Смешные такие ошибки.
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11.11.2021 07:27 Ответить
теперь уже выразите не "глубокую" а "крайне глубочайшую" озабоченность? Будапештский меморандум показал уже чего стоят ваши гарантии .
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11.11.2021 07:31 Ответить
Це, мабуть, тому, що наше "моя хата з краю" приналежна для усіх. Але зараз таке враження, що наша хата стала у центрі всього гармидера планети, раптом усі взялися з усіх боків валити все на нас.
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11.11.2021 07:36 Ответить
Взяли кусок ДАУНбасса в свой концлагерь и раздали Мавзолейные Аусвайсы Путлера...типа это Рюсский Мир в ГУЛАГе...руками не трогать бо Ольга ********* начнет мычать опять Крым наш,а Дамбасс паражняк не гонить...
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11.11.2021 08:15 Ответить
10 ноября исторический день в Украине...,РАБссия полный Обсерон...,это что 24 августа 1991 года....Недоимперия сдохла на ваших глазах Ясных...
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11.11.2021 08:17 Ответить
Тю-у... Тудою і дорога!!
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11.11.2021 10:10 Ответить
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11.11.2021 08:20 Ответить
Потрібно підштовхнути недопалка Пуйла на цю серйозну помилку. Тоді з'явиться грунтовна підстава для визволення наших територій від окупанта.
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11.11.2021 08:22 Ответить
Сказано: Армія! Мова! Віра! Будувати АРМІЮ! Переходити усім на ДЕРЖАВНУ МОВУ, а не сюсюкати кацапською! Вигнати московський патріархат з Києво-Печерської лаври і з усієї України!
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11.11.2021 08:29 Ответить
а первый раз то шо не ошибка была? так как то звучит...
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11.11.2021 08:33 Ответить
Тобто від 2014 окупація, вбивства, нищення, біженці то все є ну така собі помилка. Помилився **** ну з ким не буває. Але ж ти дивись, більше так не роби, бо буде глибоке занепокоєння.
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11.11.2021 08:42 Ответить
Рассея и так сделала серьезную ошибку, по-фашистски захватив чпсть территории Украины! И что, понесла она серьезное наказание кроме "серьезной озабоченности'?
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11.11.2021 08:50 Ответить
Это проявление глубокой обеспокоенности?
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11.11.2021 08:58 Ответить
Никто за Украину воевать не будет,в том числе и США. Помогать будут а воевать нет,поэтому сражаться за свою Родину придётся нам самим. К сожалению верховный главнокомандующий в Украине слишком "жидкий стул" да и не самостоятельный и не слишком умён мягко говоря. Вся надежда на ВСУ и на настоящих украинцев любящих свободу и Украину а не на "хохлов" которым "какая разница".
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11.11.2021 09:00 Ответить
Вы знаете, я думаю проблема даже не в зеленой плесени. Проблема в том, что очень тяжело менять роскошь на военную разруху. Ведь это только пролетариату терять нечего кроме своих оков, а всей чиновничьей братии очень много есть чего терять. Плюс, вековые традиции нашего переобувания...
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11.11.2021 09:41 Ответить
При нинішній владі немає потреби відкрито нападати. Просто, починаючи зДонбасу, "тиснути" щоб наш найвеличніший відводив війська назад. Початок вже зроблено.
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11.11.2021 09:15 Ответить
На таких "помилках" побудовані уся територія та історія параші.
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11.11.2021 09:34 Ответить
Сравните эти два заявления:

1. Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році.

2. Если Россия попытается захватить новые украинские территории, как это было в 2014 г., она будет немедленно отключена от всех мировых платежных систем, ее счета будут заморожены по всему миру и против нее будет введено эмбарго на экспорт всего энергетического сырья (нефть, газ).

Почувствуйте, как говорится, разницу ...

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11.11.2021 10:10 Ответить
Інших варіантів, як за номером два, США не розглядають, переконаний. Просто у США немає скабеєвих, кісельових.
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11.11.2021 10:46 Ответить
США может № 2 не просто заявит, но и сделать. Главный вопрос: Зачем это США? В США очень четко понимают сколько это будет стоить и США и всей мировой экономике. И во имя чего все это? Что бы Украина и дальше варилась в своем коррупционном дне? Чиновники и депутаты обогащались, а народ беднел?
После Ирака и Афганистана, США сделали выводы и теперь очень осторожны в поддержке "новых демократий".
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11.11.2021 10:55 Ответить
Біда в тому, що ви не бачите на два кроки вперед. США не заважають українцям божеволіти і міняти шило на мило, вони турбуються про світовий порядок і не дозволять русофашистам приватизувати Чорне море.
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15.11.2021 04:38 Ответить
Как "не позволили" РФ поддержать диктатора Ассада в Сирии. Как "не позволили" РФ воевать с Грузией и оккупировать часть ее территории. Как "не позволили" РФ аннексировать Крым и оккупировать часть Донецка.
Это так, из самого яркого. Список можно продолжить.
Это не я "не вижу на два шага вперед", а это вы живете в мире своих фантазий и хотелок.
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15.11.2021 09:44 Ответить
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11.11.2021 11:55 Ответить
я бы под это заявление оставил бы пару километров обстреливаемой русскими территории.
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11.11.2021 10:41 Ответить
И наше беспокойство заключается в том, что Россия может сделать серьезную ошибку при попытке повторить то, что она совершила в 2014 году Источник:

=============
И дальше что? Беспокойство смениться протестом или решительным осуждением?
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11.11.2021 10:43 Ответить
Не воняй здесь!!!
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11.11.2021 11:53 Ответить
 
 