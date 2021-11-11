Россия сделает серьезную ошибку, если попытается повторить оккупацию украинских территорий, как в 2014 году, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые украинские территории, как это Россия уже сделала в 2014 году.
Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Глава Госдепа напомнил о тактике России обвинять Украину в провокациях.
"У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем ее тактическую схему. И наше беспокойство заключается в том, что Россия может сделать серьезную ошибку при попытке повторить то, что она совершила в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию, и ложно утверждала, что ее спровоцировали", - пояснил Блинкен.
При этом, госсекретарь США одобряет значительную сдержанность Украины, которую она демонстрирует, поскольку, по его словам, если и появляются провокации, то они происходят исключительно со стороны РФ, и в частности свидетельством этому является перемещение военных сил возле украинской границы.
"Приверженность Соединенных Штатов к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины является твердой", - заявил Блинкен и добавил, что эта позиция не изменится.
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1. Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році.
2. Если Россия попытается захватить новые украинские территории, как это было в 2014 г., она будет немедленно отключена от всех мировых платежных систем, ее счета будут заморожены по всему миру и против нее будет введено эмбарго на экспорт всего энергетического сырья (нефть, газ).
Почувствуйте, как говорится, разницу ...
После Ирака и Афганистана, США сделали выводы и теперь очень осторожны в поддержке "новых демократий".
Это так, из самого яркого. Список можно продолжить.
Это не я "не вижу на два шага вперед", а это вы живете в мире своих фантазий и хотелок.
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И дальше что? Беспокойство смениться протестом или решительным осуждением?