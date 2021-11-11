Правительство выделило 12,5 млн грн для оказания единовременной помощи семьям погибших и участникам АТО, получившим инвалидность
10 ноября Кабинет Министров принял решение о выделении Министерству по делам ветеранов 12,5 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим в антитеррористической операции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.
Из этой суммы предусмотрено оказать помощь членам семей 4 погибших и 14 лицам, получившим инвалидность при участии в антитеррористической операции. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
С начала года правительство направило на оказание помощи пострадавшим в АТО гражданам более 112 млн гривен.
Как указано в пояснительной записке, единовременная помощь в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа – 400, ІІ группа – 300, ІІІ – группа 250 прожиточных минимумов. При гибели (смерти) помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти).
По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен.
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