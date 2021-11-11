За сутки войска РФ 5 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.

Так, в районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Катериновки Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по состоянию на 7 часов утра, 11 ноября, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.