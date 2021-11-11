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Новости Борьба с коронавирусом
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Первый в мире: Израиль проведет учения на случай появления новых штаммов COVID-19

Первый в мире: Израиль проведет учения на случай появления новых штаммов COVID-19

Израиль первым в мире проведет общенациональные учения, чтобы подготовиться к возможным новым штаммам коронавируса в будущем. Об этом заявило правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Премьер-министр страны Нафтали Беннетт заявил, что ситуация с коронавирусом в Израиле неплохая.

"Мы победили четвертую волну и находимся на грани выхода из штамма "Дельта". Но в то же время мы всегда смотрим в будущее и готовимся к продолжению кампании", - отметил он.

Учения будут проводиться из ситуационной комнаты в Иерусалиме. Они будут представлять собой симуляцию, которая будет иметь дело с координацией различных высокопоставленных чиновников и органов для подготовки к новому штамму COVID. Для учений новый штамм, к которому готовят чиновников, получил прозвище "Омега".

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"Собравшиеся должностные лица должны иметь дело с широким спектром сценариев и работать над координацией и принятием решений, связанных с ограничением передвижения, карантином, образованием, авиаперелетами и многим другим", - говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль готовится закупить таблетки от коронавируса Pfizer. Чиновникам поручено изучить их эффективность.

Автор: 

Израиль (1922) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Так, так, громадяни Ізраілю, де повністю вакциновано близько 80% населення, три години тренувались залазити під стіл з голою дупою, де вже був встановлений інжектор з сорока вакцинами на майже всі випадки життя. Фармацевтичні компанії залишились задоволеними проведеними навчаннями...
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11.11.2021 08:45
+4
Бажаю Ізраїлю виборсатися з китайського лайна.
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11.11.2021 07:43
+3
"Израиль не он. Израиль-она" - Ты совсем дурак? Исраэль - еврейское мужское имя, второе имя Яакова (внука Авраама), от которого произошли 12 колен Израилевых!
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11.11.2021 08:29
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Бажаю Ізраїлю виборсатися з китайського лайна.
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11.11.2021 07:43 Ответить
Новый Штамм уже завезли самолетами из Дамаска в Белорусь кольхозника Лукашеску с беженцами...
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11.11.2021 07:54 Ответить
Израиль первым в мире./ Израиль не он. Израиль-она.
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11.11.2021 08:19 Ответить
"Израиль не он. Израиль-она" - Ты совсем дурак? Исраэль - еврейское мужское имя, второе имя Яакова (внука Авраама), от которого произошли 12 колен Израилевых!
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11.11.2021 08:29 Ответить
"Израиль не он. Израиль-она" - Ты совсем дурак?/ Слово יִשׂרָאֵל (йисраЭл) является существительным женского рода единственного числа со значениями «Израиль, государство Израиль/ Внешнее уродство, наглость и хамство -последствия браков между родственниками.



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11.11.2021 09:08 Ответить
Такі розумні, шо вакцинку і ліки досі не розробили, навіть тести в кітайців купували.
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11.11.2021 08:29 Ответить
Именно что умные. Перед лицом смертельной опасности заключили с Файзером соглашение и первые получили действенную вакцину, вместо того, чтоб тратить время и ЖИЗНИ, быстро купили то, что нужно. И в результате, у них суточная смертность от КОВИД всего 7 (СЕМЬ!!) челорвек в день, а не семьсот, и не тысяча. А ты продолжай оттопыривать губу с "умным видом"
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11.11.2021 09:17 Ответить
Ну, розумніші за тебе, - це точно. А знаєш чому? Вони хочуть жити , а ти, та такі як ти - не хочуть.
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11.11.2021 10:31 Ответить
Так, так, громадяни Ізраілю, де повністю вакциновано близько 80% населення, три години тренувались залазити під стіл з голою дупою, де вже був встановлений інжектор з сорока вакцинами на майже всі випадки життя. Фармацевтичні компанії залишились задоволеними проведеними навчаннями...
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11.11.2021 08:45 Ответить
Вирус "Омега", стой, раз-два !
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11.11.2021 10:01 Ответить
Це єдина нація на Землі, яка у випадку армагеддця залишися існувати.

Украінців нішо не не врятує, у них відсутній інстинкт самозбереження. Єдине, що їм зараз треба зробити - це безкоштовно прийти та вакцинуватись, але їм релігія не дозволяє та московські попи.
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11.11.2021 10:28 Ответить
 
 