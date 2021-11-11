Первый в мире: Израиль проведет учения на случай появления новых штаммов COVID-19

Израиль первым в мире проведет общенациональные учения, чтобы подготовиться к возможным новым штаммам коронавируса в будущем. Об этом заявило правительство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Премьер-министр страны Нафтали Беннетт заявил, что ситуация с коронавирусом в Израиле неплохая.

"Мы победили четвертую волну и находимся на грани выхода из штамма "Дельта". Но в то же время мы всегда смотрим в будущее и готовимся к продолжению кампании", - отметил он.

Учения будут проводиться из ситуационной комнаты в Иерусалиме. Они будут представлять собой симуляцию, которая будет иметь дело с координацией различных высокопоставленных чиновников и органов для подготовки к новому штамму COVID. Для учений новый штамм, к которому готовят чиновников, получил прозвище "Омега".

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"Собравшиеся должностные лица должны иметь дело с широким спектром сценариев и работать над координацией и принятием решений, связанных с ограничением передвижения, карантином, образованием, авиаперелетами и многим другим", - говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль готовится закупить таблетки от коронавируса Pfizer. Чиновникам поручено изучить их эффективность.