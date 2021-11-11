Черные нежизнеспособные легкие: во Львове от COVID-19 умерли 23-летняя беременная женщина и молодой парень без сопутствующих патологий
В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова в течение суток скончались два молодых человека без сопутствующей патологии - беременная 23-летняя женщина и 29-летний мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец в фейсбуке.
"Практический опыт нашей реанимации - 50 лет! Наши врачи многое видели... Нас трудно поразить... Но то, что происходит сейчас - невыносимо!" – написала она.
Врач сообщила, что за сутки в их реанимации умерли два молодых человека без сопутствующих патологий: беременная женщина 23 года - первая беременность и молодой парень 29-ти лет.
"Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… черные нежизнеспособные легкие.
Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет.
Искренние соболезнования родным!" – написала она.
Матолинец отметила, что врачи боролись почти месяц. Безуспешно.
"Это очень страшно. Очень. Очень. Очень... Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в ковід, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков!
Не надев при этом ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом… Мне трудно сдерживать эмоции...", - добавила врач.
Пожалуйста, подождите...
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Иначе бы имело ты сейчас кучу больниц с "койкоместами" - на которые выделяются огромные средства и в которых НЕТ пациентов, зато главрачи и министерство - богатые..
Именно такие как ты 73%, насмотревших местного и кацапского зомбоящика, визжат о том, в чем вообще не разбираются и приводят к власти клованов