Черные нежизнеспособные легкие: во Львове от COVID-19 умерли 23-летняя беременная женщина и молодой парень без сопутствующих патологий

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова в течение суток скончались два молодых человека без сопутствующей патологии - беременная 23-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец в фейсбуке.

"Практический опыт нашей реанимации - 50 лет! Наши врачи многое видели... Нас трудно поразить... Но то, что происходит сейчас - невыносимо!" – написала она.

Врач сообщила, что за сутки в их реанимации умерли два молодых человека без сопутствующих патологий: беременная женщина 23 года - первая беременность и молодой парень 29-ти лет.

"Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… черные нежизнеспособные легкие.

Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет.

Искренние соболезнования родным!" – написала она.

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Матолинец отметила, что врачи боролись почти месяц. Безуспешно.

"Это очень страшно. Очень. Очень. Очень... Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в ковід, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков!

Не надев при этом ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом… Мне трудно сдерживать эмоции...", - добавила врач.