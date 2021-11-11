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Новости Коронавирус и карантин
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Черные нежизнеспособные легкие: во Львове от COVID-19 умерли 23-летняя беременная женщина и молодой парень без сопутствующих патологий

Черные нежизнеспособные легкие: во Львове от COVID-19 умерли 23-летняя беременная женщина и молодой парень без сопутствующих патологий

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова в течение суток скончались два молодых человека без сопутствующей патологии - беременная 23-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец в фейсбуке.

"Практический опыт нашей реанимации - 50 лет! Наши врачи многое видели... Нас трудно поразить... Но то, что происходит сейчас - невыносимо!" – написала она.

Врач сообщила, что за сутки в их реанимации умерли два молодых человека без сопутствующих патологий: беременная женщина 23 года - первая беременность и молодой парень 29-ти лет.

"Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… черные нежизнеспособные легкие.

Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет.

Искренние соболезнования родным!" – написала она.

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Матолинец отметила, что врачи боролись почти месяц. Безуспешно.

"Это очень страшно. Очень. Очень. Очень... Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в ковід, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков!

Не надев при этом ни разу медицинской одежды и не поработав лицом к лицу с критическим пациентом… Мне трудно сдерживать эмоции...", - добавила врач.

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+20
Чо там, где антиваксы? Желающие приобрести *природный* иммунитет?
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11.11.2021 08:21
+17
ты бы, придурошное, помолчало.. Бо именно реформы Супрун еще как-то помогают справляться с пандемией..
Иначе бы имело ты сейчас кучу больниц с "койкоместами" - на которые выделяются огромные средства и в которых НЕТ пациентов, зато главрачи и министерство - богатые..
Именно такие как ты 73%, насмотревших местного и кацапского зомбоящика, визжат о том, в чем вообще не разбираются и приводят к власти клованов
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11.11.2021 09:05
+11
Найкращий захист - набутий природній імунітет. Тут сперечатися безглуздо. Але всі ми - різні. Дуже різні. Дехто з нас набуває імунітет на все життя і він є сильним. А дехто хворіє повторно задуже короткий проміжок часу. І обидаоє можуть бути цілком здоровими до підхоплення зарази. Не питання - чи потрібна масова вакцинація. Звичайно - потрібна. Питання - чи потрібна вона всім, в однакових дозах, однаковими вакцинами. Вже відомо, що вакцини проти КОВІДу - різні, як і люди. Створені по різній технології і мають відповідно ті чи інші протипоказання. І тут головне питання - вакцинація має бути індивідуальною. З індивідуальним підбором вакцини, дози і часу вакцинації. Ось чого зараз немає. Вакцинація конвеєром - добре для держави, але погано для індивідуума. Бо частіше трапляються побічні дії від вакцин, які іноді можуть призвести до смерті вакцинованих. Звичайно, на мільйонному конвеєрі десяток таких випадків просто не помітно. Але в житті окремої людини, членів його сім'ї такий випадок - драма, трагедія, апокаліпсис. Будь-які заходи слід здійснювати сплановано, підходити до них стратегічно. На жаль, у зеленої влади стратегічного мислення немає. Про що її ікона Вова Зєлєнскій чесно зізнався сам. Навіть розграбування держб' юджету у них носить тактичний характер, а не стратегічний, розрахований на роки. Їх тактика - хапок-офшори-відхід-зміна виконавців.
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11.11.2021 08:58
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Ото жахіття!
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11.11.2021 11:38 Ответить
Страшне, шо коїться!
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14.11.2021 00:46 Ответить
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