Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Также он призывает к немедленному гуманитарному доступу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией, поскольку люди на границе вынуждены находиться на морозе.
"Я потрясен тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к отрицательной, на границе Беларуси и Польши", - заявила Бачелет.
Она призвала страны срочно принять меры.
"Я призываю заинтересованные государства принять незамедлительные меры по разрядке и разрешению этой нетерпимой ситуации в соответствии с их обязательствами в соответствии с международными стандартами в области прав человека и беженцев", - добавила она.
Она также призвала к незамедлительному гуманитарному доступу, доступу журналистов и юристов.
"Немедленный доступ должен быть предоставлен гуманитарным организациям, а также другим членам гражданского общества, журналистам и юристам... Несколько человек уже умерли за последние месяцы - правительства в регионе не могут бездействовать и допустить, чтобы погибло еще больше людей", - настаивает она.
В результате этих заявлений Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.
Напомним, что по информации Польши, беженцы стремятся попасть в Германию через границу.
Также сообщалось, что Польша назвала ситуацию на границе "государственным терроризмом". Там считают это провокациями со стороны Лукашенко.
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Тож, чому це проблема країн регіону, а не тої країни, де вони вже оселились у полі і очали господарську діяльність із зрубу дерев та встановлення наметів?
По-моему решение проблемы очевидно - беженцы остаются в стране, которая их впустила.
Цих ООнівських продажних шлюх до сьогодні не вразили окупація Криму, окупація Донбасу, обстріли рахи нашої території, щоденні смерті і каліцтва українців
Как много украинцев сможет себе позволить такие "расходы"?
Беженцы въехали в Белорусь как транзитные пассажиры. Могли их невпустить? Не могли.
По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных. (Если они не везут наркотики, оружие ...)
Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии.
"Могли их невпустить?" - могли.
"По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных." - таки да, ключевое слово "транзитных".
"Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии." - нет.
Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка.
Беженцы ни от кого и не скрывали, что едут в ЕС просить убежища.
"Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка." - а для въезда в статусе "беженца"?
При въезде, их конечная точка Белорусь? Нет. Значит, для Белоруси это транзит.
Сирийцы купили в турагентстве путевки, посмотреть всемирные памятники культуры в Белоруси.
А их насильно, избивая и под дулами автоматов гонят в ЕС.