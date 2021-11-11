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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Также он призывает к немедленному гуманитарному доступу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что потрясена ситуацией, поскольку люди на границе вынуждены находиться на морозе.

"Я потрясен тем, что большое количество мигрантов и беженцев по-прежнему остаются в ужасном положении, при температуре, близкой к отрицательной, на границе Беларуси и Польши", - заявила Бачелет.

Она призвала страны срочно принять меры.

"Я призываю заинтересованные государства принять незамедлительные меры по разрядке и разрешению этой нетерпимой ситуации в соответствии с их обязательствами в соответствии с международными стандартами в области прав человека и беженцев", - добавила она.

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Она также призвала к незамедлительному гуманитарному доступу, доступу журналистов и юристов.

"Немедленный доступ должен быть предоставлен гуманитарным организациям, а также другим членам гражданского общества, журналистам и юристам... Несколько человек уже умерли за последние месяцы - правительства в регионе не могут бездействовать и допустить, чтобы погибло еще больше людей", - настаивает она.

В результате этих заявлений Эстония, Франция и Ирландия призвали к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН. Оно должно состояться 11 ноября во второй половине дня.

Напомним, что по информации Польши, беженцы стремятся попасть в Германию через границу.

Также сообщалось, что Польша назвала ситуацию на границе "государственным терроризмом". Там считают это провокациями со стороны Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (980) ООН (4163) Польша (8405) Совбез ООН (1106) Бачелет Мишель (13)


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Топ комментарии
+8


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11.11.2021 08:25
+8
Загалом-то вони ВЖЕ втекли зі своїх країн до "дуже гарної" країни, що географічно- у Європі.

Тож, чому це проблема країн регіону, а не тої країни, де вони вже оселились у полі і очали господарську діяльність із зрубу дерев та встановлення наметів?
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11.11.2021 08:30
+8
""Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- Джерело: ", ого - го, від стурбованості перейшли до враженості (впечатлительности). А хто цих чебуреків заставляє сидіти в лісі і палити вогнища ? Та там одні молоді здорові хлопи, вони ублюдки краще руку дадуть собі відрізати але на завод чи взагалі фізичну працю не підуть.
Цих ООнівських продажних шлюх до сьогодні не вразили окупація Криму, окупація Донбасу, обстріли рахи нашої території, щоденні смерті і каліцтва українців
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11.11.2021 08:53
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накажуть польщі пропустити бєдних
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11.11.2021 08:05 Ответить
так, пусть садять у антобусы и прямо к Шмеркель в Нiмеччину везуть
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11.11.2021 08:08 Ответить
выражайте обеспокоенность и разошлись...) что там собираться?) импотенты
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11.11.2021 08:08 Ответить
Екстрено викажуть екстрене занепокоєння...
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11.11.2021 08:09 Ответить
Польша защищает свои границы от нашествия нелегалов, но биомусор который ломится напролом польской границы тут не причем?! Почему оон не ставит вопрос о том, каким образом черноротые попали в Беларусь и почему Беларусь их впускает?!!
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11.11.2021 08:12 Ответить


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11.11.2021 08:25 Ответить
Загалом-то вони ВЖЕ втекли зі своїх країн до "дуже гарної" країни, що географічно- у Європі.

Тож, чому це проблема країн регіону, а не тої країни, де вони вже оселились у полі і очали господарську діяльність із зрубу дерев та встановлення наметів?
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11.11.2021 08:30 Ответить
Ну й що? Ці "сташенно стурбовані" не знали, не відали, звідки у цього ноги ростуть? Брехуни і лицеміри. Мертва, корислива стара Явропа...
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11.11.2021 08:37 Ответить
Беларусь беженцев впустила. Польща не впускает.

По-моему решение проблемы очевидно - беженцы остаются в стране, которая их впустила.
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11.11.2021 08:40 Ответить
Поддерживаю! Обеспечить им прямые автобусы до Германии, это дешевле и проще!)
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11.11.2021 08:47 Ответить
""Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців як і раніше залишаються у жахливому становищі, при температурі, близькій до негативної, на кордоні Білорусі та Польщі",- Джерело: ", ого - го, від стурбованості перейшли до враженості (впечатлительности). А хто цих чебуреків заставляє сидіти в лісі і палити вогнища ? Та там одні молоді здорові хлопи, вони ублюдки краще руку дадуть собі відрізати але на завод чи взагалі фізичну працю не підуть.
Цих ООнівських продажних шлюх до сьогодні не вразили окупація Криму, окупація Донбасу, обстріли рахи нашої території, щоденні смерті і каліцтва українців
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11.11.2021 08:53 Ответить
Так каждое ипло, сидящее в лесу, заплатило за дорогу ~ $10000~$20000, семья до $50000.

Как много украинцев сможет себе позволить такие "расходы"?
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11.11.2021 09:00 Ответить
АвиаРейсы из Дамаска в Минск летаю потоком....Зачем лукашеска впускает Ковидное быдло через свою столицу?Кто контролирует город Дамаск? правильно...РАБссия...
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11.11.2021 08:55 Ответить
згадалась реакція ООН та іншого "прогрєсівного чєловєчества" на антитерористичну операцію "Еланд", що здійснили скаути Селуса (тодішня Родезія) проти бойовиків на території Мозамбіку...
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11.11.2021 08:55 Ответить
Почему все "гонят" на Белорусь?
Беженцы въехали в Белорусь как транзитные пассажиры. Могли их невпустить? Не могли.
По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных. (Если они не везут наркотики, оружие ...)
Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии.
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11.11.2021 08:58 Ответить
"Беженцы въехали в Белорусь как транзитные пассажиры" - как туристы.
"Могли их невпустить?" - могли.
"По международным законам, Польша обязана пропустить транзитных." - таки да, ключевое слово "транзитных".
"Оптимальный и самый дешевый вариант для Польши: обеспечить беженцев бесплатным транспортом до Эстонии, Франции и Ирландии." - нет.
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11.11.2021 09:13 Ответить
Кто определил их туристами? Все признают "беженцы".
Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка.
Беженцы ни от кого и не скрывали, что едут в ЕС просить убежища.
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11.11.2021 09:20 Ответить
Эмм.... Вы понимаете, что беженец - это статус? Белорусия им предоставила статус беженца? Когда?
"Заходим на сайт консульства Белоруси: Для въезда в страну в качестве туристов, необходимы: обратный билет, ваучер на проживание и страховка." - а для въезда в статусе "беженца"?
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11.11.2021 11:22 Ответить
Они едут просить статус беженца в ЕС.
При въезде, их конечная точка Белорусь? Нет. Значит, для Белоруси это транзит.
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11.11.2021 12:49 Ответить
Статус мигранта запрашивается несколько по другому, статус беженца тоже. Как для человека, дупля не отбивающего в вопросе, подскажу - статус мигранта запрашивается в посольстве по месту проживания
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11.11.2021 13:00 Ответить
Ладно, согласен!
Сирийцы купили в турагентстве путевки, посмотреть всемирные памятники культуры в Белоруси.
А их насильно, избивая и под дулами автоматов гонят в ЕС.
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11.11.2021 13:04 Ответить
Почти. Они купили тур путёвки, и пытаются незаконно пересечь границу с Польшей. Вопрос - что делают картофельные погранцы, видя в режимной зоне нелегалов? Почему эти якобы "мигранты", не подают прошение на получение визы Германии (куда они стремятся)? Кстати, вы в курсе, что на границе существуют пункты пропуска?
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11.11.2021 15:16 Ответить
Не здивуюся що ці "вражені" приймуть рішення зобовязати Україну прийняти цих нелегалів, посили зі сторони Німеччини вже пролунали.
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11.11.2021 09:24 Ответить
Мабуть я не знаю законів, але устав це святе, хоча....
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11.11.2021 09:31 Ответить
 
 