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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 24 747 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Свыше 20 миллионов прививок против COVID-19 сделаны в Украине!"

За сутки 10 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1550, медработников – 462);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 277 097 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 госпитализированы – 4778 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 летальных исходов – 652;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 выздоровели – 18 896 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные нежизнеспособные легкие: во Львове от COVID-19 умерли 23-летняя беременная женщина и молодой парень без сопутствующих патологий

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 заболели – 3 155 519 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 выздоровели – 2 572 738 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 летальных исходов – 74 857;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 20 129 273 прививки.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели 13

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Я знову повторююся, але це правда, що у більшості смертей людей є прорахунки і вина Найвєлічайшого, який не забезпечив лікарні необхідними ліками, киснем, обладнанням, а також нормальними зарплатами медперсоналу, який не забезпечив своєчасного завезення вакцин, а також роз'яснювальної роботи о необхіlності вакwинації.
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11.11.2021 08:23
+6
Це сьогодні вакцин повно, а що було в минулому році, чи навіть на початку цього року? Їх просто не було, були тільки обіцянки і використаний ковідний фонд на дорогу. А хто купував ШВЛ в лікарні? А маски і захисні костюми лікарям? А сьогодні вакцини є багато, бо нам скинулися розвинуті країни, і більшість навіть безкоштовно, про що ми не діхнаємося ніколи, наші хозяйські і здібні молоді мальчікі, ні одного дня не служивших в армії, спишуть на ці вакцини державні кошти. Володя нічого не зробив, щоб роз'яснити громадянам необхідність вакцинуватися і дозволив московській цекркві, та іншим проплаченим з росії пропагандистам, розповсюджувати фейки про якісь чіпи, про розпилювання якоїсь рідини з літаків і що немає ніякого ковіду... Це його програма, чи це його заплановані дії, щоб пізніше виправдати свою тупість і провину?
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11.11.2021 08:46
+5
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve-99-gospitalizirovannyh-s-covid-19-ne-vaktsinirovany-klichko В Киеве 99% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы
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11.11.2021 08:48
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Страница 2 из 2
А ви превнені що саме 1 гр = 1 мл!? Це не завджи так
https://www.convert-me.com/ru/grams-to-ml.html https://www.convert-me.com/ru/grams-to-ml.html

грамм золота коштує 1 531грн
https://bankchart.com.ua/spravochniki/bankovskie_metally/1/1 https://bankchart.com.ua/spravochniki/bankovskie_metally/1/1

Найдорожча вакцина Модерна 25.5 долл, Пфайзер - 19.5 евро (Але вони безкоштовні, подарунок від ВОЗ), Україна купує Коронавак по 504 грн.
То де посилання на Те що померлі в Германії були вакціновані та їх вікова категорія!? Де посилання!?
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11.11.2021 12:04 Ответить
Я тебе ещё раз говорю! Ты слепая или тупая? Или просто обиженная, что тебя облапошили? ))) Никто тебе не даст реального соотношения умерших вакцинированных и невакцинированных. Потому что на кону очень большие деньги. Ты будешь делать следующую вакцину, если узнаешь, что умирает одинаково, что вакцинированных что не вакцинированных? Конечно же не будешь. И производители перестанут на тебе и других лохах зарабатывать деньги )))
А золото разное бывает. Или золото 585 пробы которое стоит от 800 грн за грамм - это уже не золото?)) А объем вакцины 0,45 мл. Это не более 0,5 грамм. Не веришь - можешь взвесить )) так что теперь считай сама, если не сильно тупая конечно )))
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11.11.2021 12:12 Ответить
В Кремдівської шобли нова теза: "Вакцинированнае сами не болеют но разносят заразу"...
Ідіотізм найвищого ступіню.
Тобто, якщо мені в дитинстві зробили щеплення од оспи та дєфтерії, то я, хоч і не хворію, але досі розношу заразу...
Мордва розраховує свою пропаганду тільки на тупих.
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11.11.2021 13:54 Ответить
в случае ковида это именно так! Причем здесь дифтерия?? не мешайте мухи и котлеты.
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11.11.2021 20:10 Ответить
Нет, не так. Вакцинация уменьшает период, в течение которого человек в случае заражения может распространять инфекцию. Конкретно вам это уже несколько раз говорили, походу вы бот.
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11.11.2021 21:16 Ответить
бред
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11.11.2021 23:26 Ответить
Оооо, все провокаторы отметились. Великие фантасты )))
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11.11.2021 14:02 Ответить
Щойно на одному з телеканалів повідолмили що в одному тільки Києві потрібно утилізувати майже мільон доз вакцин яким вичерпався термін зберігання.
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11.11.2021 14:46 Ответить
Боже , бідні антиваксери . Втрачають бійців сотнями щодня , а мозок вмикати не хочуть .
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11.11.2021 23:31 Ответить
За месяц около 30 тысяч излишних смертей. Зелецид в действии. Там с кислородом протупили, там с тестами, везде маски не носят, везде толпы на анализы.... а при чем тут большая стройка, где тройной куш сразу. ******
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11.11.2021 23:46 Ответить
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