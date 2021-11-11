В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 24 747 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Свыше 20 миллионов прививок против COVID-19 сделаны в Украине!"
За сутки 10 ноября в Украине:
зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1550, медработников – 462);
277 097 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 4778 человек;
летальных исходов – 652;
выздоровели – 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 155 519 человек;
выздоровели – 2 572 738 человек;
летальных исходов – 74 857;
проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.
С начала вакцинальной кампании привиты 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 20 129 273 прививки.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
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грамм золота коштує 1 531грн
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Найдорожча вакцина Модерна 25.5 долл, Пфайзер - 19.5 евро (Але вони безкоштовні, подарунок від ВОЗ), Україна купує Коронавак по 504 грн.
То де посилання на Те що померлі в Германії були вакціновані та їх вікова категорія!? Де посилання!?
А золото разное бывает. Или золото 585 пробы которое стоит от 800 грн за грамм - это уже не золото?)) А объем вакцины 0,45 мл. Это не более 0,5 грамм. Не веришь - можешь взвесить )) так что теперь считай сама, если не сильно тупая конечно )))
Ідіотізм найвищого ступіню.
Тобто, якщо мені в дитинстві зробили щеплення од оспи та дєфтерії, то я, хоч і не хворію, але досі розношу заразу...
Мордва розраховує свою пропаганду тільки на тупих.