В Украине за сутки от COVID-19 умерли 652 человека, зафиксированы 24 747 новых случаев заражения, 18 896 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 24 747 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Свыше 20 миллионов прививок против COVID-19 сделаны в Украине!"

За сутки 10 ноября в Украине:

зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1550, медработников – 462);

277 097 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4778 человек;

летальных исходов – 652;

выздоровели – 18 896 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 155 519 человек;

выздоровели – 2 572 738 человек;

летальных исходов – 74 857;

проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 20 129 273 прививки.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.











