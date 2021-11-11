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Новости Коронавирус и карантин
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В мире растет количество заболевших и умерших от COVID-19. Украина остается в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

В мире растет количество заболевших и умерших от COVID-19. Украина остается в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 ноября в мире зарегистрировали 550 484 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8232 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 252 153 748 случаев инфицирования, из них 550 484 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 088 655 человек, из них 8232 за минувшие сутки.

В мире растет количество заболевших и умерших от COVID-19. Украина остается в тройке лидеров по летальным случаям 01

Побороли болезнь и вылечились 228,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные нежизнеспособные легкие: во Львове от COVID-19 умерли 23-летняя беременная женщина и молодой парень без сопутствующих патологий

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

В мире растет количество заболевших и умерших от COVID-19. Украина остается в тройке лидеров по летальным случаям 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию в мире и 2-ю в Европе.

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статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Только в 2019 году в мире от пневмонии умерло 800 тыс. детей до 5 лет, это до начала "страшного" коронавируса, заметьте только до 5 лет а еще старшие дети. И никто не называл это пандемией.
За 2 года страшного коронавируса в мире умерло от этой фейковой болячки 10 тыс. детей, и не сомневаюсь чно большая часть на самом деле от старой доброй невмонии, но караул, срочно нужно вакцинировать, пандемия
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11.11.2021 08:52
+4
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11.11.2021 08:59
+4
Только в этом году в мире было совершено более 900 тысяч самоубийств. И что?
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11.11.2021 09:01
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Только в 2019 году в мире от пневмонии умерло 800 тыс. детей до 5 лет, это до начала "страшного" коронавируса, заметьте только до 5 лет а еще старшие дети. И никто не называл это пандемией.
За 2 года страшного коронавируса в мире умерло от этой фейковой болячки 10 тыс. детей, и не сомневаюсь чно большая часть на самом деле от старой доброй невмонии, но караул, срочно нужно вакцинировать, пандемия
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11.11.2021 08:52 Ответить
Только в этом году в мире было совершено более 900 тысяч самоубийств. И что?
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11.11.2021 09:01 Ответить
Сайт -не кремлевская помойка ,случайно? Меня терзают смутные сомнения.На кремлевских сайтах для внутреннего потребления за такое сразу срок дают..
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11.11.2021 09:11 Ответить
Инфа прямиком из сайта всемирной организация здравоохранения - https://www.who.int/health-topics/pneumonia#tab=tab_1
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11.11.2021 09:25 Ответить
Украина - не Россия. Или ты хочешь чтоб как у них?
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11.11.2021 09:45 Ответить
Во Львове от коронавируса скончалась беременная женщина. Ей было всего 23 года. Спасти ребенка медики тоже не смогли.
Заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова в соцсети сообщила о смерти еще одного молодого пациента - 29-летний мужчина не имел никаких сопутствующих болезней, но преодолеть коронавирус не смог.
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11.11.2021 09:59 Ответить
Це так. В таких країнах як рашка, встановлено вже відвертий ковідототалітаризм.

В Україні поки що ураження в правах людини.
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11.11.2021 12:25 Ответить
Вот и отлично. Не вакцинируйтесь. Ковида нет. Вакцинация это чипирование.
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11.11.2021 09:22 Ответить
Я не говорю что не нужно вакцинировать. Я говорю что нужно вакцинировать людей лет у которых тяжелые хронические - диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и в первую очередь тем кому за 60! У них попросту очень слабы иммунитет! Организм без тяжелых хроничек легко справляется и вырабатывает иммунитет. Но медицинская мафия решила посадить на иглу всех подряд и причем уже со следующего года это будет не бесплатно . Пойдите к нормальному иммунологу, хотя у вас наверно денег нет, а скорее всего и ума если вам чипирование видится
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11.11.2021 09:32 Ответить
Разделяйте мух от котлет в своей голове. "За 2 года страшного коронавируса в мире умерло от этой фейковой болячки"
Вы тупой или просто трындабол? Пневмония воспаление легких, которую вызывает вирус ковида.
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11.11.2021 09:52 Ответить
А в 2017 пневмонию что вызывало?
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11.11.2021 09:57 Ответить
На Прикарпатье умер младенец с COVID-19. У его матери подтвердили болезнь во время беременности

В Ивано-Франковской области умерла новорожденная девочка, у которой обнаружили COVID-19. Заражение коронавирусом подтвердилось у ее матери во время беременности, но женщина решила лечиться дома.

Об этом https://galka.if.ua/na-prykarpatti-vid-koronavirusu-pomerlo-nemovlya/ сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук в интервью изданию «Галка».

Он рассказал, что в начале сентября 26-летняя беременная женщина обратилась в местное медучреждение из-за проблем с самочувствием. Там ей провели тестирование на COVID-19, который показал положительный результат.

Женщину направили в областной перинатальный центр, однако она отказалась от госпитализации. 11 сентября она самостоятельно сделала ПЦР-тест на COVID-19 в частной лаборатории, который также оказался положительным. Впрочем, беременная женщина не обратилась к медикам, а лечилась дома.

Уже 16 сентября она получила результат повторного ПЦР-теста в частной лаборатории, который показал отрицательный результат. А через два дня женщина попала в роддом и родила девочку.

Сразу после рождения состояние ребенка резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию из-за тяжелых дыхательных расстройств и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но младенец умер в тот же день.

Ребенку поставили диагноз «врожденная пневмония». Посмертный анализ показал наличие у девочки COVID-19.

Сам Руслан Савчук отметил, что симптомы коронавирусной болезни могут быть похожи на простуду или грипп, а больные ошибочно не обращают внимание на ухудшение самочувствия. Он призвал при признаках ОРВИ обращаться к медикам.
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11.11.2021 10:00 Ответить
Да, сейчас мода такое, все врачебные ошибки списывать на коронавирус. Просто вы не в курсе так как далеки от этого
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11.11.2021 10:15 Ответить
причем тут врачебные ошибки? просто у тех младенцев еще не было иммунитета. и вообще, все, кто умирает от короны и не могут с ней справиться, то это просто етественный отбор. пожалуй, можно вообще медицину упразднить - естественный отбор - единственный верный закон, от него люди только крепчают. поэтому вы все же слишком лояльны и мягкосердечны, пожалуй всем тем - "диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и в первую очередь тем кому за 60!" и т.д. - тоже не стоит делать никаких прививок. выживут - ок,стали крепче, не выживут - ну чтож, такая у них судьба и так даже лучше.
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12.11.2021 21:32 Ответить
У нас в 1998 г. дочь в шестидневном возрасте попала в больницу с воспалением легких, но выкарабкалась, а сколько тогда было таких детей кто не выжил!? И локдаунов и санитарных перепусток не было
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11.11.2021 12:32 Ответить
неужели не ясно - это совсем другая пневмония, которую лечить-то еще толком не научились, потому что это НОВОЕ! а в 98-м была старая добрая известная пневмония
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12.11.2021 21:36 Ответить
Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία - «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων - «лёгкое»[2]), воспаление лёгких - воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации)[3][4]. Пневмонии, вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной инфекции, затрагивающей лёгкие[5]. Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты[6].
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11.11.2021 10:12 Ответить
Пандемия - это когда инфекционной болезнью охвачено много стран на разных континентах. А то о чем Вы пишете - это локальный киздец в Африке к югу от Сахары.
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11.11.2021 10:22 Ответить
Это временно. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров. https://interfax.com.ua/news/general/772915.html Около 97% госпитализированных с коронавирусом украинцев не вакцинированы
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11.11.2021 08:54 Ответить
https://rus.lb.ua/society/2021/11/09/498241_moz_sredi_gospitalizirovannih.html МОЗ: среди госпитализированных с ковидом на прошлой неделе 91% - невакцинированы
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11.11.2021 09:28 Ответить
а кому треба вірити?
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11.11.2021 09:52 Ответить
наверное, пользователю с ником
Наше мерило Истины, Знаний и прочее ФСЁ.
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11.11.2021 09:55 Ответить
наверное, пользователю с ником
Наше мерило Истины, Знаний и прочее ФСБ.
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11.11.2021 10:24 Ответить
3 место в мире по смертям, вот это реальный уровень зеленого управления страной.
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11.11.2021 08:54 Ответить
это мы расею пропускаем вперед. но в рвсее и населения почти в 4 раза больше
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12.11.2021 21:43 Ответить
Цікаво, а скільки померло від вживання пальоної водяри? Це пойло страшніше будь якого вірусу...
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11.11.2021 08:54 Ответить
Посмотри статистику по своей стране, чего ты тут распинаешься

В России выросла смертность от отравления алкоголем

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России признал увеличение смертности от отравлений алкоголем, но заявил о снижении смертности от причин, обусловленных употреблением алкоголя.

"Статья содержит важную информацию о росте смертности от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев текущего года. Однако данный показатель должен быть уточнен в связи с тем, что в оперативном мониторинге Росстата не учитываются медицинские свидетельства о смерти, выданные взамен предварительных (окончательных) в связи с уточнением диагноза медицинскими работниками", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в воскресенье.

Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.

В министерстве считают необходимым принятие "межведомственных комплексных мер, направленных как на снижение потребления алкоголя в целом (поскольку алкогольные отравления включают не только отравления суррогатами, но и алкоголем в принципе), так и мер, направленных на борьбу с потреблением нелегального алкоголя и алкоголесодержащей парфюмерно-косметической продукции".

"Отдельно следует обратить внимание на значительное снижение показателя смертности от причин, обусловленных алкоголем. За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2010 годом, снизился и показатель смертности от внешних причин - на 35% (со 151,7 на 100 тысяч населения), а с 2016 года - на 13,7% (со 114,2 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 98,5 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению, утверждают в Минздраве.

Однако эксперты "Царьграда", чью публикацию комментирует Минздрав, считают, что "реальные цифры смертности ещё выше и даже значительно, потому что в "алкогольную" статистику не входят пациенты с циррозом печени, панкреонекрозами и сердечно-сосудистыми патологиями" - эти болезни также вызваны чрезмерным употреблением спиртного, однако они у Росстата относятся к разделу "смертность от болезней системы пищеварения" и "смертность от болезней кровообращения".
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11.11.2021 09:57 Ответить
пить или не пить? тут есть выбор. т.е. сам можешь выбирать. ну а корона - она сама тебя найдет
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12.11.2021 21:45 Ответить
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11.11.2021 08:59 Ответить
Молодой человек,вы сколько раз приняли Вакцину? 5 раз...Мало...надо удвоить дозу...на ваших легких найден новый штамм "Идиот №6" из палаты 6:
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11.11.2021 09:02 Ответить
В США пожалуй самые странные скачки смертности, один день 150 а в другой 1500
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11.11.2021 09:02 Ответить
В США деяка статистика в ручному режимі працює, ще від Трампа почалось, наприклад інфляція давно в магазинах перевалила за 50% а тільки останні місяці почали показувати 4% потім 6% ... не знаю ні одного товару який б не подорожчав менше 15% а от у офіціалів 4% дивно що вчора на 6 спромоглись.... Все роблять лишень б ринки не впали і дальше можна б було долари друкувати...

Те саме творить Лагард в Європі там взагалі 2%)))) хоча тільки енергоносії в 3 рази подорожчали а вона говорить що це добре і що у людей не буде грошей на покупки і інфляція сама впаде...
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11.11.2021 10:00 Ответить
Але чомусь ця ЗЕбільна влада не хоче ні аналізувати ці лідерські "досягнення", ні тим паче розголошувати причини. Чомусь, ЄС та Америка в першу чергу вакцинували групи ризику, а дегенеративні виродки Зеленського зі своїми добровільно-примусовими мірами взялися за молодь і здорове працездатне населення... Тому й маємо, те що маємо. А в перспективі ці лайдаки вже збираються проводити медичні експерименти на дітях, не звертаючи увагу навіть на те, що за данними CDC вірогідність виживання дітей до 18 років при захворюванні на COVID-19 становить 99, 998% без будь-якого лікування.
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11.11.2021 09:16 Ответить
А чого найвеличніший Чемпіон з боротьби з Короновірусом ЗенеЛох сопе в дірку в дупі і мовчить?
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11.11.2021 09:19 Ответить
Во времена развитого периода застоя эта часть программы "Время" называлась "Вести с полей".
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11.11.2021 09:19 Ответить
А сколько носителей вируса не умерло ? Где эта статистика ?
Сколько из них обколоты непроверенными составами
без 5-летних испытаний ? Где закон об обязательной вакцинации ?
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11.11.2021 09:58 Ответить
В чем же причина, что в Украине столько смертей? На 35 миллионов населения 600 - 800 умерших. А в Индии, если даже не считать половину населения вакцинированного одной дозой, то на 700 млн. - 362. Не дай Бог, но теоретически минимум должно быть больше смертельных случаев на порядок, как минимум. Много непонятного или статистика немного неправду говорит.
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11.11.2021 10:30 Ответить
Все просто. -Все нормальные врачи работают в частных клиниках. Все нормальные медсестры уехали в Польшу. В больницах остались одни рукожопые барыги.
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11.11.2021 11:41 Ответить
Шото ни о чем прививки, вон в США 70% привиты и лидируют. Банально укреплять иммунитет и соблюдать дистанцию.
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11.11.2021 10:31 Ответить
У меня знакомая в Канаде, в ее провинции вакцинировано 95%, пенсионеров 98%, говорит вообще ковида нет -заболевает максимум 5-10 человек в день, умирает 1-2 человека в неделю, иногда вообще никто. 70% привитых -это не о чем. Особенно в США, где 30% непривитых -это 100 миллионов непривитых людей. Это нас успокаивают, что нужно привить 50%, 70% людей. На самом деле горькая правда в том, что нужно привить всех, 95- 98% чтобы эпидемия прошла.
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11.11.2021 11:40 Ответить
Эта экспериментальная жидкость не действует как ей приписывала бигфарма. Неужели непонятно еще.
А те кто пишут статистику и освещают "новости о пандемии"- продажные или работают по указке сверху
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11.11.2021 12:38 Ответить
 
 