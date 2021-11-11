В мире растет количество заболевших и умерших от COVID-19. Украина остается в тройке лидеров по летальным случаям. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 ноября в мире зарегистрировали 550 484 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8232 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 252 153 748 случаев инфицирования, из них 550 484 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 088 655 человек, из них 8232 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 228,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 3-ю позицию в мире и 2-ю в Европе.