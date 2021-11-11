Киван пытался "утихомирить" журналистов в вопросах критики власти: жаловался, что мы пишем, а стреляют по нему, - редактор Kyiv Post Истомина

Владелец якобы хотел устроить в редакцию своего медиа-менеджера Елену Ротари, однако коллектив отказался делать это по приказу сверху. Конфликт якобы стал катализатором для начавшихся недоразумений между Kyiv Post и Киваном в начале года.

Редактор фичеров Kyiv Post Тамара Истомина рассказала "Детектору медиа", что конфликт между коллективом и владельцем издания Аднаном Киваном обострился после анонса запуска украиноязычной версии, о которой команда узнала из новостей, передает Цензор.НЕТ.

Возглавить Kyiv Post на украинском должна была Елена Ротари, бывший шеф-редактор одесского 7 канала, также принадлежащего Кивану. Однако журналисты выступили против ее назначения в обход редакции.

"Мы понимали, что это журналистка Кивана. И на его 7 канале нет редакционной независимости. Соответственно, это не может быть журналистка, которая отвечает нашим стандартам. Брайан (Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post. - Ред.) сказал, что мы можем ее нанять, если она пройдет стандартный процесс: собеседование, возможно, дополнительные задания. Он четко дал понять, что ее не возьмут просто так, ведь это так не работает в независимой редакции. И после этого произошел разлом", - рассказывает Истомина.

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По словам редактора, ситуация с Еленой Ротари стала "триггером", однако проблемы накапливались еще с начала года. В частности, Аднан Киван, по словам Тамары Истоминой, начал пытаться "утихомирить" журналистов в точечных вопросах, связанных с критикой членов власти: "В последний раз, когда он был в офисе Kyiv Post (он здесь довольно редко бывает), он жаловался, что мы пишем, а стреляют по нему". Однако редактор утверждает, что это никак не повлияло на тексты издания. Кроме того, Киван был недоволен числовыми показателями медиа. Отсюда и возникла идея расширения Kyiv Post.

"Мы начали действительно заниматься расширением. Наняли несколько новых людей, поставили рекламу вакансий. Решили возглавить этого монстра, которого он [Аднан Киван] хотел создать. Попробовать сделать его таким же независимым и толковым, каким делаем Kyiv Post. Но в результате снова застопорилось на моменте Ротари. Она продолжала принимать какие-то CV в соцсетях", - утверждает журналистка.

Издание надеется получить от Аднана Кивана комментарий о причинах закрытия Kyiv Post.

После очередной поездки Брайана Боннера на переговоры в Одессу и очередного заявления, что редакция не будет принимать людей по указанию, Аднан Киван "дал понять, что тогда все, Kyiv Post закончился". 8 ноября между владельцем издания и редакцией состоялся телефонный звонок, во время которого коллектив предложил Кивану продать Kyiv Post или отдать права журналистам. Аднан Киван на это не согласился, рассказывает Тамара Истомина.

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О "расплате" владельца говорится также в сообщении журналистки издания Анны Миронюк, которое она представляет как заявление коллективу Kyiv Post. По словам Анны Миронюк, требования команды - "восстановить работу независимой редакции Kyiv Post в полном составе или продать Kyiv Post либо передать торговую марку Kyiv Post в руки издания".

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева утверждает, что Киван решил закрыть Kyiv Post под давлением Офиса Президента. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров возразил. В воспоминаниях о работе в Kyiv Post бывшая журналистка издания Вероника Мелкозерова рассказала о первой встрече Кивана с коллективом: "Обещал, что не будет вмешиваться в работу редакции. Но потом сказал фразу, которая для меня много значила: "KyivPost" слишком сильно критикует власть. Вам нужно оставлять им пространство, чтобы отразить атаку, или убежать".

Напомним, что 14 октября Елена Ротари, менеджер медиа Аднана Кивана – объявила о вакансиях в новом издании, которое будет называться "Київ пост" и будет выходить на украинском языке. Она подчеркнула, что это будет автономное издание с отдельной редакцией.

Тогда Брайан Боннер подтвердил, что издание будет запускать украиноязычный проект с таким же названием. Планировалось, что Елена Ротари станет заместителем шеф-редактора (deputy chief editor) и будет отвечать за украиноязычную и русскоязычную версии.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Аднан Киван – один из самых больших и старых девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.

В частности, он построил в Одессе 46 жилых комплексов "Жемчужина", а также жилые комплексы с претенциозными названиями "Оазис", "Дубаи в Одессе", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес- центр Kadorr, бизнес-центр "Французский бульвар", Kadorr City Mall, торговый центр на Асташкина, торговую галерею Kadorr. На рынке его градостроительные проекты известны низкой стоимостью жилой площади и игнорированием эстетических норм по застройке.

8 ноября Киван сообщил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки.