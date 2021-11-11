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Киван пытался "утихомирить" журналистов в вопросах критики власти: жаловался, что мы пишем, а стреляют по нему, - редактор Kyiv Post Истомина

Киван пытался

Владелец якобы хотел устроить в редакцию своего медиа-менеджера Елену Ротари, однако коллектив отказался делать это по приказу сверху. Конфликт якобы стал катализатором для начавшихся недоразумений между Kyiv Post и Киваном в начале года.

Редактор фичеров Kyiv Post Тамара Истомина рассказала "Детектору медиа", что конфликт между коллективом и владельцем издания Аднаном Киваном обострился после анонса запуска украиноязычной версии, о которой команда узнала из новостей, передает Цензор.НЕТ.

Возглавить Kyiv Post на украинском должна была Елена Ротари, бывший шеф-редактор одесского 7 канала, также принадлежащего Кивану. Однако журналисты выступили против ее назначения в обход редакции.

"Мы понимали, что это журналистка Кивана. И на его 7 канале нет редакционной независимости. Соответственно, это не может быть журналистка, которая отвечает нашим стандартам. Брайан (Брайан Боннер, главный редактор Kyiv Post. - Ред.) сказал, что мы можем ее нанять, если она пройдет стандартный процесс: собеседование, возможно, дополнительные задания. Он четко дал понять, что ее не возьмут просто так, ведь это так не работает в независимой редакции. И после этого произошел разлом", - рассказывает Истомина.

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По словам редактора, ситуация с Еленой Ротари стала "триггером", однако проблемы накапливались еще с начала года. В частности, Аднан Киван, по словам Тамары Истоминой, начал пытаться "утихомирить" журналистов в точечных вопросах, связанных с критикой членов власти: "В последний раз, когда он был в офисе Kyiv Post (он здесь довольно редко бывает), он жаловался, что мы пишем, а стреляют по нему". Однако редактор утверждает, что это никак не повлияло на тексты издания. Кроме того, Киван был недоволен числовыми показателями медиа. Отсюда и возникла идея расширения Kyiv Post.

"Мы начали действительно заниматься расширением. Наняли несколько новых людей, поставили рекламу вакансий. Решили возглавить этого монстра, которого он [Аднан Киван] хотел создать. Попробовать сделать его таким же независимым и толковым, каким делаем Kyiv Post. Но в результате снова застопорилось на моменте Ротари. Она продолжала принимать какие-то CV в соцсетях", - утверждает журналистка.

Издание надеется получить от Аднана Кивана комментарий о причинах закрытия Kyiv Post.

После очередной поездки Брайана Боннера на переговоры в Одессу и очередного заявления, что редакция не будет принимать людей по указанию, Аднан Киван "дал понять, что тогда все, Kyiv Post закончился". 8 ноября между владельцем издания и редакцией состоялся телефонный звонок, во время которого коллектив предложил Кивану продать Kyiv Post или отдать права журналистам. Аднан Киван на это не согласился, рассказывает Тамара Истомина.

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О "расплате" владельца говорится также в сообщении журналистки издания Анны Миронюк, которое она представляет как заявление коллективу Kyiv Post. По словам Анны Миронюк, требования команды - "восстановить работу независимой редакции Kyiv Post в полном составе или продать Kyiv Post либо передать торговую марку Kyiv Post в руки издания".

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева утверждает, что Киван решил закрыть Kyiv Post под давлением Офиса Президента. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров возразил. В воспоминаниях о работе в Kyiv Post бывшая журналистка издания Вероника Мелкозерова рассказала о первой встрече Кивана с коллективом: "Обещал, что не будет вмешиваться в работу редакции. Но потом сказал фразу, которая для меня много значила: "KyivPost" слишком сильно критикует власть. Вам нужно оставлять им пространство, чтобы отразить атаку, или убежать".

Напомним, что 14 октября Елена Ротари, менеджер медиа Аднана Кивана – объявила о вакансиях в новом издании, которое будет называться "Київ пост" и будет выходить на украинском языке. Она подчеркнула, что это будет автономное издание с отдельной редакцией.

Тогда Брайан Боннер подтвердил, что издание будет запускать украиноязычный проект с таким же названием. Планировалось, что Елена Ротари станет заместителем шеф-редактора (deputy chief editor) и будет отвечать за украиноязычную и русскоязычную версии.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Аднан Киван – один из самых больших и старых девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.

В частности, он построил в Одессе 46 жилых комплексов "Жемчужина", а также жилые комплексы с претенциозными названиями "Оазис", "Дубаи в Одессе", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес- центр Kadorr, бизнес-центр "Французский бульвар", Kadorr City Mall, торговый центр на Асташкина, торговую галерею Kadorr. На рынке его градостроительные проекты известны низкой стоимостью жилой площади и игнорированием эстетических норм по застройке.

8 ноября Киван сообщил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки.

Автор: 

журналистика (3289) свобода слова (1169) СМИ (3833) Офис Президента (1796) Мусаева Севгиль (12) Сергей Никифоров (153) Kyiv Post (13) Истомина Тамара (1) Киван Аднан (1) Ротари Елена (1) Боннер Брайан (1)


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Топ комментарии
+7
"Кто что слышал, а тем более читал про киевпост до этого?"
---------------------------
Не писали бы вы глупости, пусть даже под видом ИМХО.
KyivPost - это с самого начала была англоязычная, и только англоязычная газета (долгое время единственная такая), которая писала о событиях в Украине. Она выходила еще во времена, когда про интернет мало кто слышал, в бумажном варианте. Целевая аудитория - иностранцы, владеющие английским, но не говорящие на русском/украинском, желающие узнавать свежие украинские новости.
Не сложно догадаться, что вы явно не входите и не входили в целевую аудиторию газеты (как и большинство граждан Украины), при этом газета была широко известна, например, среди сотрудников иностранных консульств, иностранных бизнесменов и т.д.
Во времена, когда в самолётах ещё бесплатно раздавали пассажирам газеты, это была единственная газета, которую раздавали на регулярных международных рейсах, например, МАУ.
Так же газета была доступна не только в Киеве, но и во многих облцентрах Украны.
Еще в конце 90-х покупал эту газету в обычном ближайшем киоске прессы на занятия по английскому языку (не Киев).
В 2013-14 гг была одна из немногих украинских газет, которые с самого начала осудила избиение студентов и активно освещала события на Майдане (на английском языке), став неплохим источником информации для иностранных СМИ со множеством ссылок и цитирований.
Так что не стоит рассуждать о том, чего особо и не знаете.
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11.11.2021 10:14
+5
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11.11.2021 09:54
+4
І скльки цей Ківан спіонерив бабла і недоплатив податків? Якщо шантажували, то певно провоохрєнітєлі багато чого нарили на сірійця
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11.11.2021 09:03
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Илюхой его надо было назвать.
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11.11.2021 08:54 Ответить
І скльки цей Ківан спіонерив бабла і недоплатив податків? Якщо шантажували, то певно провоохрєнітєлі багато чого нарили на сірійця
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11.11.2021 09:03 Ответить
І де хоча б Сізо? Невже за 2,5 роки у Слюг не вистачило часу відмінити правки в КПК внесені за часів Януковоща щодо застави та домашнього арешту для таких бариг?
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11.11.2021 09:13 Ответить
Аль джазира какае то. Аднан Ківан, Мохаммад Захур. Не удививлюсь, если они евреи. Этого народу кругом полно. И в Африке, и в Сирии, в Украине......... и т.д. и т.п.
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11.11.2021 09:20 Ответить
Я Аднана Кивана знаю с 1993 г. фрахтователь и судовладелец давал агентству "Инфлот" в Ильичёвске работу, мы обслуживали его суда. Там была целая группа сирийцев, которая не хотела сотрудничать с Хафезом Асадом. Большинство их были военными в прошлом. На тот момент был вполне вменяемым человеком. Один из моих учеников (по английскому) работает до сих пор у него по ВС.
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11.11.2021 10:47 Ответить
"Журналистика - это когда сообщают: «Лорд Джонс умер», - людям, которые и не знали, что лорд Джонс жил." Вот сейчас возникает что-то вроде этого. Кто что слышал, а тем более читал про киевпост до этого? Если Зе так хотел закрыть их, то почему не пошел самым легким путем через санкции СНБО? Дать задание Баканову, чтоб написал, что киевпост спонсируется из кремля и можно спокойно закрывать.
ИМХО - это попытка раскрутить непопулярное СМИ путем скандала. Могу посоветовать еще один 100%-ный способ: убить кого-то из своих журналистов и свалить на власть.
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11.11.2021 09:42 Ответить
"Кто что слышал, а тем более читал про киевпост до этого?"
---------------------------
Не писали бы вы глупости, пусть даже под видом ИМХО.
KyivPost - это с самого начала была англоязычная, и только англоязычная газета (долгое время единственная такая), которая писала о событиях в Украине. Она выходила еще во времена, когда про интернет мало кто слышал, в бумажном варианте. Целевая аудитория - иностранцы, владеющие английским, но не говорящие на русском/украинском, желающие узнавать свежие украинские новости.
Не сложно догадаться, что вы явно не входите и не входили в целевую аудиторию газеты (как и большинство граждан Украины), при этом газета была широко известна, например, среди сотрудников иностранных консульств, иностранных бизнесменов и т.д.
Во времена, когда в самолётах ещё бесплатно раздавали пассажирам газеты, это была единственная газета, которую раздавали на регулярных международных рейсах, например, МАУ.
Так же газета была доступна не только в Киеве, но и во многих облцентрах Украны.
Еще в конце 90-х покупал эту газету в обычном ближайшем киоске прессы на занятия по английскому языку (не Киев).
В 2013-14 гг была одна из немногих украинских газет, которые с самого начала осудила избиение студентов и активно освещала события на Майдане (на английском языке), став неплохим источником информации для иностранных СМИ со множеством ссылок и цитирований.
Так что не стоит рассуждать о том, чего особо и не знаете.
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11.11.2021 10:14 Ответить
могу представить какую искаженную реальность об Украине получали иностранцы от наших журналюг.
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11.11.2021 10:28 Ответить
Ну, конечно, неискажённая реальность ведь только у Первого канала РФ, Раисся 24 и прочих Раша Тудей была.
Куда уж тут какой-то KievPost, о которой даже не один ватник никогда не слышал.
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11.11.2021 11:08 Ответить
на бутылке ты не то себе можеш представить.
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11.11.2021 12:43 Ответить
Ой, вот прям вижу, как иностранцы с криком "что там в Украине происходит?" бежали за газетой Киевпост в ближайший ларек. Если что, то я долгое время живу в Италии и могу со всей ответственностью сказать, что итальянскому гражданину малоинтересны события в Украине. И печальный конец ТВ-канала "Ukraine tomorrow", рассчитанного на англоязычную аудиторию - лишнее тому подтверждение. Что касается разгона студентов - то единственное СМИ в Украине, которое на тот момент высказывало позицию власти, было ут-1 (или как оно там). Даже "интер" из-за ссоры его владельца с "семьей", в декабре транслировал мнение исключительно лидеров майдана по этому поводу и лишь в конце декабря сменил риторику на более нейтральную. Так что, рассказывать, что точку зрения майдана житель Европы мог получать лишь через киевпост - смешно.
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11.11.2021 13:54 Ответить
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11.11.2021 09:54 Ответить
Во журналюги забегали, жирный кусок из горла вырывают.Жрать то хочется каждый день, а тут хозяин хотел свою бабу любовницу пристроить,но принципиальный коллектив не дал и потребовал какое-то собеседование, детектор лжи пройти...Совсем обнаглели... А их со -товарищи по цеху, а заодно и событыльники,как всегда не разобравшись, завыли новую старую песню-зеленский душит свободу слова,свободу,дайти еще свободы...свободы слова нет в Украине и т.д...Уже столько свободы слова,как в Украине нет ни в одной стране мира. Хозяин-барин, хочу открою газету,хочу закрою...Да и кто знал эту газетенку до скандала ? Никто. Не удивлюсь,если для хайпа скандал и замутили...Бумеранг вернулся,порядочными и честными надо быть в профессии и жизни...
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11.11.2021 10:23 Ответить
Ватники, конечно, о англоязычной газете не моги ничего знать, это понятно.

Но откуда вдруг полилось столько комментов "да кто знал эту газетенку вообще?" Реально, ни один адекватный человек, который даже не знал бы о газете, таких комментариев писать бы не стал. Потому что какой смысл писать о том, о чём ты не знал, ещё и в уничижительном тоне?
Ну, кроме того, чтобы вылить помои, но какой смысл выливать их на то, о чём ты даже раньше не слышал?

Это ботоферма заказ власти начла отрабатывать?
Нелогично, доработайте свои методички.
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11.11.2021 11:14 Ответить
Лично я эту газетку хорошо знаю. Я переводчик 4 иност. яз. и английск. яз. в том числе. Когда с иностранцами была в ресторанах,то газета всегда при входе лежала. Даже иногда читала статьи Лещенко. О газете я говорила в широком понимании, украинцы ее не знают и не читают. При чем тут ватники ? Меня возмущает, что какое бы событие не произошло везде журналюги приплетут зеленского. Безграмотные,наглые,с непроверенной информацией,манипулируют всем, без фактов и аргументов лезут в дома украинцев.Это наша сегодн.журналистика,а главное за деньги любую ложь напечатают и не покраснеют...В Украине давно нет журналистов и журналистики...
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11.11.2021 14:23 Ответить
У вас чего так подгорело? Бубочку жалко?) Вы же сами заявляли, что вам журналисты не нужны))) Ну не нужны, так не нужны, чего теперь слезы лить)))
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11.11.2021 19:48 Ответить
ты в теме ? текст мой прочитай и смысловую логику включи...несчастье...все в кучу свалил -какой -то бубочка, это ты бубочка ?журналисты нужны не нужны,слезы лить...у тебя с головой все в порядке ?
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11.11.2021 20:10 Ответить
Мы с вами пили на брудершафт?) Все вы прекрасно поняли)
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11.11.2021 20:15 Ответить
обращение на вы еще надо заслужить...
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12.11.2021 00:56 Ответить
Вы уверены, что выдержите разговор в вами любимом стиле базарной хабалки?)
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12.11.2021 01:40 Ответить
Если группа журналистов готова вложится в издание - пусть откроет новое и назовёт его "Киев таймс" и под новым флагом продожит работать тем же коллективом. Почему нет ? Тем более кредит сейчас им дадут любые коллеги из-за рубежа.
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11.11.2021 10:33 Ответить
KyivPost - т.н. "независимое", - был очень толерантен до режима Порошенко, был его рупором в англоязычном мире. Тогда и ныне страдательный коллеХтив... устаканился. После смены власти резко ушел, вслед за № 5 в оппозицию. А тут закон о олигархах, таких как Киван...
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11.11.2021 11:14 Ответить
цэ политычни рэпрэссии. 37год.
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13.11.2021 12:32 Ответить
 
 