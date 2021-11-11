Снайперские винтовки и ручные гранатометы: Минобороны Польши показало белорусских силовиков на границе
Министерство обороны Польши опубликовало видео с границы, на которой на территории Беларуси видны люди в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.
Видео опубликовано в Twitter польского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в сообщении.
На записи видны люди в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси. Также слышны комментирующие ситуацию голоса, вероятно, принадлежащие польским пограничникам.
Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.
В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
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я вчера примеры применения водометов во всем мире размещала .
сейчас нет времени искать
НАСЧЕТ ГРАБИТЬ - самый большой процент изгасилований в Европе именно от мигрантов - и бабка Меркель об этом молчит , цука
https://vk.com/video-74462066_456251178?list=aafcd4948e1f863b8f
Бедные минчане .. Теперь неизвестно насколько это вообще растянется и чем закончится.