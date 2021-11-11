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Снайперские винтовки и ручные гранатометы: Минобороны Польши показало белорусских силовиков на границе

Снайперские винтовки и ручные гранатометы: Минобороны Польши показало белорусских силовиков на границе

Министерство обороны Польши опубликовало видео с границы, на которой на территории Беларуси видны люди в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.

Видео опубликовано в Twitter польского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в сообщении.

На записи видны люди в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси. Также слышны комментирующие ситуацию голоса, вероятно, принадлежащие польским пограничникам.

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Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt

— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) мигранты (980) Польша (8405)


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Топ комментарии
+13
Да Водометами разгонят .

я вчера примеры применения водометов во всем мире размещала .
сейчас нет времени искать
НАСЧЕТ ГРАБИТЬ - самый большой процент изгасилований в Европе именно от мигрантов - и бабка Меркель об этом молчит , цука
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11.11.2021 09:11
+12
Кулемети! По-іншому - не вийде! "Валить" - прямо на "колючці" - на польській території! Вздовж прикордонної лінії! І це бидло рвоне назад - у БРСР А там хай у Луки "голова болить" А нам - готуваться! Бо він почне перекидать їх на наш кордон! Годувать їх тут ніхто не буде - значить підуть грабувать і вбивать! І знову - кулемети! І хай Лука "розгрібає" те що "заварив"!!!
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11.11.2021 09:07
+11
Там вже розпродаж давно закінчився. Треба по шахтах шукати.
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11.11.2021 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Это можно купить в любом супермаркете!)))
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11.11.2021 08:48 Ответить
Там вже розпродаж давно закінчився. Треба по шахтах шукати.
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11.11.2021 08:54 Ответить
В Ростовской области)))
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11.11.2021 08:59 Ответить
Та і на полі бараболі цього "добра" повно, тільки лопатою копай, і в шахту не треба лізти.
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11.11.2021 08:56 Ответить
ихтамнеты....
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11.11.2021 08:51 Ответить
Кого то вальнут и спровоцируют конфликт.
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11.11.2021 08:53 Ответить
Ублюдки разом зі своїм бульбашом! Війна їм потрібна? Два " обіжаних хлопчики Пу і Бу" їм здається, що всі їх хочуть захватити. Дебіли зі старчим маразмом!..
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11.11.2021 09:01 Ответить
Так, це є чисто- польська мова!
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11.11.2021 09:05 Ответить
прикормленные мусора, не на завод же им идти ...
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11.11.2021 09:21 Ответить
Ляхи бояться московитів як чорт ладану.
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11.11.2021 09:01 Ответить
А кацапи кого бояться?
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11.11.2021 09:06 Ответить
Коли отримують в рило як на Домбасі.
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11.11.2021 09:09 Ответить
якутів, татарів, бурятів, калмиків, чеченів, дагестанців і чукчів
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11.11.2021 09:17 Ответить
в них це взаємне, і в кацапів і в поляків
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11.11.2021 09:13 Ответить
Брехня!
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11.11.2021 10:51 Ответить
Кулемети! По-іншому - не вийде! "Валить" - прямо на "колючці" - на польській території! Вздовж прикордонної лінії! І це бидло рвоне назад - у БРСР А там хай у Луки "голова болить" А нам - готуваться! Бо він почне перекидать їх на наш кордон! Годувать їх тут ніхто не буде - значить підуть грабувать і вбивать! І знову - кулемети! І хай Лука "розгрібає" те що "заварив"!!!
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11.11.2021 09:07 Ответить
Да Водометами разгонят .

я вчера примеры применения водометов во всем мире размещала .
сейчас нет времени искать
НАСЧЕТ ГРАБИТЬ - самый большой процент изгасилований в Европе именно от мигрантов - и бабка Меркель об этом молчит , цука
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11.11.2021 09:11 Ответить
Odni iz samix liubitelej migrantov byli svedi,daze ugrazali svojio vremia drugim te sto nexotiat prinimat takix,a teper videt sto prestupnost Malme otdelnix rajonax gde te zyvut bjut vse rekordi.Teper molcat i dumajet kak ix vyslat obratno
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11.11.2021 09:26 Ответить
Litva takze potverdila sto mozet zakryt polnostiu granicu s Belorus kak i poliaki,dumaju i Latvija takze.Vsia torgovlia s nimi budet zakryta,togda eto budet ix problemi gde oni budet prodovat svojiu produkciju
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11.11.2021 09:32 Ответить
***** тільки і чекає щоб пролилась кров. Замінувати польський кордон і натикати попереджень. Ось нехай потім і лізуть на смерть. Хто ж їм дохтур.
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11.11.2021 09:14 Ответить
***, приблизно через 10м бульбонівських циріків розставили, "отделение в обороне", чекають на польські танки
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11.11.2021 09:13 Ответить
Нехай поляки сформують та виставлять бригаду на кордоні з поляків єврейського походження
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11.11.2021 09:16 Ответить
Ты антисемит,батенька?
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11.11.2021 09:18 Ответить
Ні, синочку, я не антисеміт. Поважаю євреїв, з них потрібно брати приклад їк захищати свою землю.
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11.11.2021 09:21 Ответить
Це буду дорівнювати оголенню кордону, бо збегуть, як у сорок першому бігли. Поруч з моім дідусем жодний єврей не воював.
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11.11.2021 16:26 Ответить
Мені років 10 розказував один чоловік, що ешелони з начальствующими "русскими євреями" протягом тижня вже були в Середній Азії. Так тікала, наприклад сімя Кобздона
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11.11.2021 19:15 Ответить
В Украине кто насильники?Чилийцы или китайцы?Все украинские СМИ наполнены душераздирающими подробностями.Эксцессы есть кругом.А Ваш допис - типичная пропаганда ксенофобии.
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11.11.2021 09:17 Ответить
Ви мабуть живете в ідеальному світі, де усі люди - брати, а баби - сестри...
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11.11.2021 09:22 Ответить
мусора и цыгане, которые мусорскую наркоту пихают
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11.11.2021 09:24 Ответить
Спецназ РАБссии переодели в Бульбашей типа сальдаты Лукашеску...так уже было на Майдане...Крыс Путлера переодели в украинский Беркут...
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11.11.2021 09:17 Ответить
Польша строит газопровод из Норвегии...Крысе КГБшной Мавзолейной это кость в горле...
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11.11.2021 09:21 Ответить
Это еще и фрицам с Меркельшей поперёк горла.
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11.11.2021 16:27 Ответить
Я думаю, що того кацапа, який під видом "знедоленого утікача" спецлопатою рубав колючий дріт, треба було б ідентифікувати. Може і серед тих кого зеля здав путіну. Певен, поляки над цим працюють - це ж не наші окацаплені зрадники з СБУ.
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11.11.2021 09:25 Ответить
Бо спецлопату вже ідентифікували. Поляки повідомили, що це за спецвиріб, з артикулом і ін.
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11.11.2021 09:27 Ответить
Ну, так . Не могли ж біженці з собою привезти кусачки та лопати їх же хтось забеспечив цим інвентарем...
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11.11.2021 09:35 Ответить
Нам не надо строить иллюзии в отношении беларуси как поддерживающих нас, основная масса даже после "революции" где ботоксный в открытую стал на сторону лукаша до сих пор верят мацкве!!!!
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11.11.2021 09:31 Ответить
По ходу, бульбаши готовы выставить заградотряды, чтобы беженцы не отступали - типа, можем повторить !
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11.11.2021 09:51 Ответить
Это совместная спецоперации спецслужб РФ и РБ. И цели ее понятны. В той толпе реальных беженцев нет. Молодняк приехал поработать как раз беженцем куда нужно. На границу. Ну и задаток, и инструкции давно все получили в самолете….
https://vk.com/video-74462066_456251178?list=aafcd4948e1f863b8f
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11.11.2021 10:21 Ответить
Движение троллеботов "За лукашенко и путина" (сокращенно ******) - уже вкрай оборзело!
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11.11.2021 10:24 Ответить
По словам жителей Минска, сотни мигрантов живут в торговых центрах, подземных переходах и подъездах жилых домов по всему городу.
Бедные минчане .. Теперь неизвестно насколько это вообще растянется и чем закончится.
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11.11.2021 12:41 Ответить
 
 