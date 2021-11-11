Байден и фон дер Ляйен обеспокоены потоками нелегальных мигрантов из Беларуси, - Белый дом

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на переговорах в Вашингтоне выразили обеспокоенность ситуацией с нелегальными мигрантами, следующими через Беларусь в ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лидеры обсудили гуманитарную обстановку на границах ЕС с Беларусью. Они выразили серьезную обеспокоенность потоками нелегальных мигрантов", - отмечается в прессрелизе.

Также Байден и фон дер Ляйен "обсудили общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден и фон дер Ляйен обсудили сложившуюся кризисную ситуацию на белорусско-польской границе. Согласно информации Bloomberg, Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.

По мнению президента США и главы Еврокомиссии, Беларуси не удастся дестабилизировать соседей.

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Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

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Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.