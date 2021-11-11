Байден и фон дер Ляйен обеспокоены потоками нелегальных мигрантов из Беларуси, - Белый дом
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на переговорах в Вашингтоне выразили обеспокоенность ситуацией с нелегальными мигрантами, следующими через Беларусь в ЕС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Лидеры обсудили гуманитарную обстановку на границах ЕС с Беларусью. Они выразили серьезную обеспокоенность потоками нелегальных мигрантов", - отмечается в прессрелизе.
Также Байден и фон дер Ляйен "обсудили общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден и фон дер Ляйен обсудили сложившуюся кризисную ситуацию на белорусско-польской границе. Согласно информации Bloomberg, Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.
По мнению президента США и главы Еврокомиссии, Беларуси не удастся дестабилизировать соседей.
Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
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Поспать, покушать и попердеть в удовольствие- это всё что надо Байдену. И отстаньте от него со своими проблемами.
І посилювати їх мовчки, кожного тижня, поки путєн не зупиниться і не почне задкувати...
Що я не маю права виказати свою думку, стосовно дій США та Європи проти наступу фєдєрашки (Біларусь взагалі тут, лише як територія), бо «мудрийнаріт» в Україні обрав керівником зєнєлоха?
Бо американці, на відміну від своєї влади, - так.