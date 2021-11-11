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Байден и фон дер Ляйен обеспокоены потоками нелегальных мигрантов из Беларуси, - Белый дом

Байден и фон дер Ляйен обеспокоены потоками нелегальных мигрантов из Беларуси, - Белый дом

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на переговорах в Вашингтоне выразили обеспокоенность ситуацией с нелегальными мигрантами, следующими через Беларусь в ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Лидеры обсудили гуманитарную обстановку на границах ЕС с Беларусью. Они выразили серьезную обеспокоенность потоками нелегальных мигрантов", - отмечается в прессрелизе.

Также Байден и фон дер Ляйен "обсудили общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден и фон дер Ляйен обсудили сложившуюся кризисную ситуацию на белорусско-польской границе. Согласно информации Bloomberg, Байден разделяет европейскую оценку ситуации на границе Польши с Беларусью.

По мнению президента США и главы Еврокомиссии, Беларуси не удастся дестабилизировать соседей.

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Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой": Данилов ответил на предложение Германии разместить мигрантов в Украине. ВИДЕО

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Байден Джо (2789) Беларусь (7890) граница (5268) мигранты (981) Польша (8409) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+6
Ой! А стурбованність дійсно глибока? Не на півшишечки?
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11.11.2021 08:55
+6
Это уже не смешно. Западный мир оказался полностью импотентен и гнилой против *****, таракана и прочей мерзости.
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11.11.2021 08:56
+6
Тайный сговор...
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11.11.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Ой! А стурбованність дійсно глибока? Не на півшишечки?
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11.11.2021 08:55 Ответить
Это уже не смешно. Западный мир оказался полностью импотентен и гнилой против *****, таракана и прочей мерзости.
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11.11.2021 08:56 Ответить
А ми як глибоко стурбовані !!!
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11.11.2021 08:58 Ответить
Настій мяти не пробували пити, щоби зняти "стурбованість", кажуть такий напій заспокоює.
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11.11.2021 09:00 Ответить
Нужно во всем искать позитив, свежие толпы эмигрантов помогут немцам с газом))
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11.11.2021 09:01 Ответить
Тайный сговор...
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11.11.2021 09:02 Ответить
Нужно показательно пристрелить пару диверсантов которые прорываются через ограждение, чтобы остальные тыщу раз подумали прежде чем лезть в Польшу
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11.11.2021 09:03 Ответить
А вобще эти мигранты хотят в Германию, а не в Польшу, можно открыть границу и пускай немчура хавает плоды своей внешней политики по заигрыванию с рашкой
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11.11.2021 09:05 Ответить
Добряку Байдену давно уже покуй. Если пердит в присутствии королевской семьи в Лондоне, то на проблемы каких мигрантов возле Польши ему наверняка наплевать
Поспать, покушать и попердеть в удовольствие- это всё что надо Байдену. И отстаньте от него со своими проблемами.
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11.11.2021 09:06 Ответить
Потрібні жорсткі санкції проти Росії.
І посилювати їх мовчки, кожного тижня, поки путєн не зупиниться і не почне задкувати...
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11.11.2021 09:12 Ответить
Леонід це все бла бла бла. Поки у Путіна є бензоколонка і газоколонка і Європа буде одним з великих споживачів цього продукту то Європа ніколи не піде проти рашки оскільки це може підірвати світову економіку що наслідком буде великою депресією.
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11.11.2021 09:38 Ответить
Фєдєрашка займає лише 30 відсотків ринку газу Європи, більшисть - то Німеччина... Перекрити цей ринок скрапленим газом з США та близького сходу можна - було би лише бажання німців...
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11.11.2021 10:11 Ответить
Ага, надо давить Белорусь экономическими санкциями как Украина ее давит. Не словом а делом! Молча каждую неделю останавливать путена, как зеля и кулеба указывают где место этой рашки с белорашкой. У наших босых ног! Блин, невозможно всерьез воспринимать украинские амбиции и претензии, будучи настолько тупой и корумпированной державой. Народ мудрый, просто нам пороблено.
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11.11.2021 09:59 Ответить
Що цим висєром ти хтів мені сказати???
Що я не маю права виказати свою думку, стосовно дій США та Європи проти наступу фєдєрашки (Біларусь взагалі тут, лише як територія), бо «мудрийнаріт» в Україні обрав керівником зєнєлоха?
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11.11.2021 10:20 Ответить
Тебе ничего. Твой гордый пук в воду собирательный для наших экспердов. Могу только предположить что тебе пороблено. Закончились обьяснения, почему с такими экспердами среди мудрого наріту государство продолжает деградировать.
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11.11.2021 10:59 Ответить
І що ти написав, якщо перекласти з пафосної на звичайну? - "Всі навкруги плєбєї, я вас усіх зневажаю!" Ти мені нагадав Васісуалія Лоханкіна, з воронь'єй слободки...
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11.11.2021 15:04 Ответить
В Дамаске айропорты забиты "беженцами" очередь что в Мавзолей чЛенина...РАБссия даже крыс и мышей контролирует в Сирии...
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11.11.2021 09:28 Ответить
А потоками нелегалів з Мексики вони не стурбовані ?
Бо американці, на відміну від своєї влади, - так.
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11.11.2021 09:51 Ответить
А може ... "Пора и власть употребить" ??? Чи кишка занадто тонка ? Га-а???
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11.11.2021 10:05 Ответить
Джо Байдену и Урсуле фон дер Ляен для снятия психоэмоционального напряжения и предотвращения психосоматических расстройств от обеспокоенности потоками нелегальных мигрантов из Беларуси предлагается совершить пешую прогулку под окнами офиса главы Пентагона, где в два голоса исполнить ораторию из репертуара группы Запрещённые Барабанщики - "Убили негра".
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11.11.2021 11:52 Ответить
 
 