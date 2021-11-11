Ахметов об объединении "Розумна політика": С Разумковым даже не знаком, поддерживать какие-либо партии или политиков не планирую
Собеседники в правящей команде считают, что в организации новой политсилы эксспикера ВР Дмитрия Разумкова может быть заинтересован бизнесмен Ринат Ахметов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сам Ахметов в комментарии РБК-Украина опроверг информацию о том, что оказывает или планирует оказывать поддержку будущей партии Разумкова.
"Нет, не правда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться - ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков", - сказал изданию бизнесмен.
Информацию о медийной поддержке экс-спикера он также отрицает и называет неправдой.
"Моя политика по отношению к СМИ, которыми владею - невмешательство. У каналов независимая редакционная политика, и журналисты сами решают, кого приглашать и какие темы обсуждать. Считаю свободу слова одним из важнейших принципов свободного и демократического общества. Это - большое завоевание Украины. Медиа Группа Украина следует этому принципу и будет его защищать", - прокомментировал Ахметов.
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Четко обозначил!!
Я уже над политикой, Вы мне все по... колено.)))
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1458668985629782018 2 ч
Це "Мальвіна". Оце одоробло хочуть впарити нам замість обісравшогося Буратіни. Думаю шо вона не одна, а є ще і Артамон і папа Карла. І будуть нам їх підгоняти пачками, а ми нічого зробити не зможемо, бо в нас всі гілки влади під щільним контролем ФСБ.
По моему, даже лавров врет как то "более лучше", более не настолько тупо. Смешко, Ляшко и прочие просто так гордонят на к.аналах этого упырька. Не удивлюсь если оно еще и православное - тогда простительно - Бок врал - рабам заповедал)
а не задираешь коммуналку до небес.