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Ахметов об объединении "Розумна політика": С Разумковым даже не знаком, поддерживать какие-либо партии или политиков не планирую

Ахметов об объединении

Собеседники в правящей команде считают, что в организации новой политсилы эксспикера ВР Дмитрия Разумкова может быть заинтересован бизнесмен Ринат Ахметов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сам Ахметов в комментарии РБК-Украина опроверг информацию о том, что оказывает или планирует оказывать поддержку будущей партии Разумкова.

"Нет, не правда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться - ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков", - сказал изданию бизнесмен.

Информацию о медийной поддержке экс-спикера он также отрицает и называет неправдой.

"Моя политика по отношению к СМИ, которыми владею - невмешательство. У каналов независимая редакционная политика, и журналисты сами решают, кого приглашать и какие темы обсуждать. Считаю свободу слова одним из важнейших принципов свободного и демократического общества. Это - большое завоевание Украины. Медиа Группа Украина следует этому принципу и будет его защищать", - прокомментировал Ахметов.

Также смотрите: "Меня боятся мои оппоненты": Разумков заявил, что готов судиться со "Слугой народа" из-за мандата. ВИДЕО

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) ВР (29233) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+8
верим
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11.11.2021 09:13
+8
Рижий лише бабло та медіоресурси виділяє. А платив би Європейські чи Північноамериканські податки , дивись і на підкуп бабла менше б залишалося.
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11.11.2021 09:16
+6
- Та вааще, сижу на Привозе, семечками торгую. Простой украинский бизнесмен.
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11.11.2021 09:36
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верим
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11.11.2021 09:13 Ответить
Рижий лише бабло та медіоресурси виділяє. А платив би Європейські чи Північноамериканські податки , дивись і на підкуп бабла менше б залишалося.
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11.11.2021 09:16 Ответить
Маладца!!!
Четко обозначил!!
Я уже над политикой, Вы мне все по... колено.)))
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11.11.2021 09:46 Ответить
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11.11.2021 09:14 Ответить
Кожна відсунута від ночов свиня мріє про створення своєї "партії"-треба ж десь підхарчовуватись.
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11.11.2021 09:15 Ответить
Тим більше свинка з таким екс-титулом.
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11.11.2021 09:17 Ответить
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11.11.2021 09:19 Ответить
Рижий гудок целочку з себе корчить. П…ін в 2019 теж горбатого ліпив що не знає хто такий Зєлінскій.
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11.11.2021 09:20 Ответить
Ага,Ляшко - лотерейний,не дасть збрехати)))
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11.11.2021 09:24 Ответить
врет скотина рыжая!.. весной 2014 года Ахметка ждал несколько часов Суркова в Мацкве что бы встретиться и договориться по Донбассу.. и даже делал намеки о своей лояльности и дружбе в адрес кремлевских уродцев, размещая на канале "Украина" сериалы про "ополченцев, которых не поняли в Киеве".. но Кремлевские Ахметку кинули, а Сурков так и не пришел на встречу..
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11.11.2021 09:26 Ответить
Весной 2014г. РАБочих с предприятий принадлежавших Ахметову свозили на "антимайданы" в поддержку януковича и дружбы с россией
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11.11.2021 09:59 Ответить
Смешно пошутил
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11.11.2021 09:34 Ответить
У нас что, даже грамма новичка на эту татарскую падаль не найдется???!
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11.11.2021 09:36 Ответить
- Та вааще, сижу на Привозе, семечками торгую. Простой украинский бизнесмен.
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11.11.2021 09:36 Ответить
Зачем ему Разумков,если при Организме у него все отлично?
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11.11.2021 09:45 Ответить
Не отлично -с дебилами всегда туго...поэтому ахметка и умертвит зекрысу...ну то,что из за ахметовского заводика беня Иловайск устроил думаю всем известно ?
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11.11.2021 10:50 Ответить
А что еще может сказать эта тварь ? Что он ограбил Украину и Украинцев и продолжает грабить .
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11.11.2021 09:45 Ответить
То есть когда грабит коломойша Николаев не волнует?
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11.11.2021 10:47 Ответить
Коломойский такая же тварь как и Ахметов.
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11.11.2021 11:21 Ответить
Конечно,но я в этой войнушке за ахметку-беня вообще чмо ,которому пофиг шо нас угробит,а ахметка хочет чтоб мы жили -и он за счёт нас)
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11.11.2021 11:57 Ответить
рыжая **** врет, как дышит.
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11.11.2021 09:46 Ответить
Говорящая голова из-за гробовой доски.
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11.11.2021 09:47 Ответить
рабовладелец не обязан знать имена и должности челяди
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11.11.2021 09:50 Ответить
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1458668985629782018 2 ч



Це "Мальвіна". Оце одоробло хочуть впарити нам замість обісравшогося Буратіни. Думаю шо вона не одна, а є ще і Артамон і папа Карла. І будуть нам їх підгоняти пачками, а ми нічого зробити не зможемо, бо в нас всі гілки влади під щільним контролем ФСБ.
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11.11.2021 09:53 Ответить
Своему выродку два домика купило в Швейцарии просто потому что в политику не вмешивалось.
По моему, даже лавров врет как то "более лучше", более не настолько тупо. Смешко, Ляшко и прочие просто так гордонят на к.аналах этого упырька. Не удивлюсь если оно еще и православное - тогда простительно - Бок врал - рабам заповедал)
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11.11.2021 09:54 Ответить
Разумная политика - это когда даёшь людям жить,
а не задираешь коммуналку до небес.
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11.11.2021 09:55 Ответить
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11.11.2021 09:59 Ответить
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11.11.2021 10:13 Ответить
Свята людина, хоть к ране прикладывай...
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11.11.2021 10:44 Ответить
Хитрая рыжая морда )
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11.11.2021 10:45 Ответить
Хитрая, да ещё противная, наглая морда.
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14.11.2021 23:34 Ответить
та ладно))))Ти ще скажи що ти чесний бізнесмен...і у тебе чорняве волося ...На ТРК Україні в це всі повірятьтай ще твою чорняву шевелюру в єфір викладуть
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11.11.2021 11:02 Ответить
Бл.. нахрінаж ти на лобі Разумка написав що то твоя власність..Всіж на передачі побачили на лобі Розумка маркером написане "Власність Ахмета" ..Що бл.. забули стерти перед ефіром???
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11.11.2021 11:05 Ответить
и гудок не врет ему похрен какое чмо будет воплощать в жизнь политику кремлевских сатанистов он лишь кошелек
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11.11.2021 11:38 Ответить
Сци в очі , а воно тобі буде розповідати про Божу росу!! Навчились так брехати ,що вже гидко хоч щось чути від цих пройдисвітів!!!
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11.11.2021 11:41 Ответить
Что же ты гнида врёшь, думаешь народ тебе так и поверит. Неужели думаешь, что все лохи, а только ты один, такой "умный"?
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14.11.2021 23:29 Ответить
 
 