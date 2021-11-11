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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Российские войска на Донбассе размещают в жилых районах гаубицы и БТРы, - ОБСЕ

Российские войска на Донбассе размещают в жилых районах гаубицы и БТРы, - ОБСЕ

Гаубицу и бронетранспортер российские оккупанты разместили в Луганской области.

Российские войска размещают военную технику в жилых районах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты разместили гаубицу "Лягушка" 122-го калибра в одном из жилых районах Луганска. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - указано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе ухудшилась, - спецпредставитель ОБСЕ Киннунен

Кроме того, члены СММ ОБСЕ заметили признаки военного присутствие военного типа в зоне безопасности, а именно боевики разместили один бронетранспортер. Отмечается, что в Брянке Луганской области наблюдатели заметили БТР-80, который боевики разместили в жилом районе.

Автор: 

ОБСЕ (4875) оружие (10202) Донбасс (26955) наемники рф (2076) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+6
Вітаю дамбасюр. Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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11.11.2021 09:26
+4
Де наші "Байрактари"? Знищити погань
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11.11.2021 09:27
+4
чим ще їм там займатися, терористи є терорости.
стурбованість?
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11.11.2021 09:27
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Вітаю дамбасюр. Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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11.11.2021 09:26 Ответить
Де наші "Байрактари"? Знищити погань
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11.11.2021 09:27 Ответить
Як бачимо з останнього відео з Байрактаром ця проблема легко вирішується спеціальними зарядами, які не наносять шкоди живим створінням навколо совіцьких і рфійських залізяк.)
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11.11.2021 09:27 Ответить
Да, учебный боезаряд - то что надо - краску поцарапает, а орки только землю удобрят - потом штаны сменят, перекурят, подкрасят пукалку - и подавай.те новых ракет, бро.
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11.11.2021 09:32 Ответить
Не учебный, а кумулятивный. Если он попадет точно в цель - гаубица выйдет из строя. Если рядом, хотя бы и в 20 сантиметрах - ничего не будет.
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11.11.2021 12:06 Ответить
допустим.
если попадет - то гаубица не резиновая - осколки будут, да и от ракеты тоже.
но:
1. не попали
2. не кумулятивный
3. не не руки из ж.
4. не было приказа взять норм. боеприпас

и да, кричат шо не такой взяли - но там 4 - на подвеске, так что это в норм. армии - разбирательство - кто и что подвесил на БПЛА, ибо даже вслепую - должен быть осколочный хотя бы один(группу боевиков заодно накрыть если заметишь). так шо.... ну не знаю, матом тут нельзя, но это кабздец показуха
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11.11.2021 12:51 Ответить
"но там 4 - на подвеске,"

Я чего вы взяли? Сколько там на подвеске - зависит от того, какого типа боеприпасы, тк фугасный боеприпас Байрактара весит в несколько раз больше кумулятивного и места занимает в несколько раз больше, чем кумулятивный.
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11.11.2021 16:06 Ответить
чим ще їм там займатися, терористи є терорости.
стурбованість?
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11.11.2021 09:27 Ответить
Путлер капут...
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11.11.2021 09:31 Ответить
... и пусть (ВСУ) только попробует стрелять! ©️
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11.11.2021 09:31 Ответить
СмЄлИє адепти руССкАвА міра, дуже сцикаються. якщо не заховаються за мирним населенням
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11.11.2021 09:37 Ответить
Жабоеды с дойченшлюхами и дальше будут визжать в нашу сторону, что бы мы не отвечали на провокации кремлядьского КУЙла??
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11.11.2021 09:41 Ответить
https://youtu.be/-KcbSHY4LOw Обдроченец рассказывает о жизни в Дырляндии...
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11.11.2021 09:52 Ответить
Если нашим будут запрещать стрелять, "Байрактары" нажалуются.
Главнокомандующему прилетит от тёти Пандоры,
а дяде Бене тётя Фемида зажмёт крашанки.
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11.11.2021 09:53 Ответить
Укропы покрошили наших 23 пацана...в Старомарьевке...,потерь у Укропов нет....
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11.11.2021 09:56 Ответить
1. Попросить официальных пояснений от ЛНР в ТКГ.
2. Естественно, они или упадут на полный мороз или скажут "вывсеврете" (вариации на тему "ихтамнет")
3. Точечный удар Байрактаром.
4.Естественно, орки поднимают пропагандистский вой
5. Аргументация Украины железобетонная: Зачем Украине запускать дорогущую авиаракету по пустому мету. Вас же "там нет"?
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11.11.2021 10:24 Ответить
Коли крівізна землі заважає працювати не імєющім аналогофф зброї росії, в хід йдуть жінкі та діти, за спинами котрих стоять терористи РФ.
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11.11.2021 10:28 Ответить
Не удивлюсь, если скоро российские войска будут размещать гаубицы на головах лугандонов, благо, что они дубовые, отдачи никакой.
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11.11.2021 11:13 Ответить
 
 