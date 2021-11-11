Российские войска на Донбассе размещают в жилых районах гаубицы и БТРы, - ОБСЕ
Гаубицу и бронетранспортер российские оккупанты разместили в Луганской области.
Российские войска размещают военную технику в жилых районах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты разместили гаубицу "Лягушка" 122-го калибра в одном из жилых районах Луганска. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - указано в сообщении.
Кроме того, члены СММ ОБСЕ заметили признаки военного присутствие военного типа в зоне безопасности, а именно боевики разместили один бронетранспортер. Отмечается, что в Брянке Луганской области наблюдатели заметили БТР-80, который боевики разместили в жилом районе.
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если попадет - то гаубица не резиновая - осколки будут, да и от ракеты тоже.
но:
1. не попали
2. не кумулятивный
3. не не руки из ж.
4. не было приказа взять норм. боеприпас
и да, кричат шо не такой взяли - но там 4 - на подвеске, так что это в норм. армии - разбирательство - кто и что подвесил на БПЛА, ибо даже вслепую - должен быть осколочный хотя бы один(группу боевиков заодно накрыть если заметишь). так шо.... ну не знаю, матом тут нельзя, но это кабздец показуха
Я чего вы взяли? Сколько там на подвеске - зависит от того, какого типа боеприпасы, тк фугасный боеприпас Байрактара весит в несколько раз больше кумулятивного и места занимает в несколько раз больше, чем кумулятивный.
стурбованість?
Главнокомандующему прилетит от тёти Пандоры,
а дяде Бене тётя Фемида зажмёт крашанки.
2. Естественно, они или упадут на полный мороз или скажут "вывсеврете" (вариации на тему "ихтамнет")
3. Точечный удар Байрактаром.
4.Естественно, орки поднимают пропагандистский вой
5. Аргументация Украины железобетонная: Зачем Украине запускать дорогущую авиаракету по пустому мету. Вас же "там нет"?