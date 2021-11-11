Российские войска на Донбассе размещают в жилых районах гаубицы и БТРы, - ОБСЕ

Гаубицу и бронетранспортер российские оккупанты разместили в Луганской области.

Российские войска размещают военную технику в жилых районах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты разместили гаубицу "Лягушка" 122-го калибра в одном из жилых районах Луганска. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области", - указано в сообщении.

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Кроме того, члены СММ ОБСЕ заметили признаки военного присутствие военного типа в зоне безопасности, а именно боевики разместили один бронетранспортер. Отмечается, что в Брянке Луганской области наблюдатели заметили БТР-80, который боевики разместили в жилом районе.