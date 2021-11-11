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Кулеба и Ермак высказали Блинкену аргументы Украины касательно угроз из-за запуска "Северного потока – 2", - ОПУ

Кулеба и Ермак высказали Блинкену аргументы Украины касательно угроз из-за запуска

В рамках участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина – США, состоявшемся 10 ноября в Вашингтоне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретились с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Была отмечена важность подписания обновленной Хартии стратегического партнерства Украина – США, которая открывает новые перспективы для углубления сотрудничества между двумя государствами, в частности по таким направлениям, как безопасность и оборона, экономическое сотрудничество, защита прав человека и развитие демократии", - подчеркивают в Офисе главы государства.

Также сообщается, что участники встречи обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Энтони Блинкен был проинформирован о ситуации на востоке нашей страны. Отмечалась важность скоординированных усилий для обеспечения безопасности в регионе.

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"Представители Украины также привели свои аргументы по поводу обеспокоенности украинской стороны в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2" и угроз безопасности Украины и всей Европы", - резюмировали в сообщении.

Автор: 

США (26506) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
а завхоз дерьмак каким боком к внешней политиве?
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11.11.2021 09:27
+5
а удостоверение УБД не забыли предъявить , отбросы Зе!Гнидные ?
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11.11.2021 09:28
+5
Кремлёвские глаза и уши "дерьмак" должны присутствовать на всех антипутинских встречах и переговорах.... Кремлёвская крыса должна всё знать не последней и не из прессы....
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11.11.2021 09:45
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а завхоз дерьмак каким боком к внешней политиве?
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11.11.2021 09:27 Ответить
Олівці гострив і водичку заносив))) мабуть...😁
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11.11.2021 09:29 Ответить
Кремлёвские глаза и уши "дерьмак" должны присутствовать на всех антипутинских встречах и переговорах.... Кремлёвская крыса должна всё знать не последней и не из прессы....
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11.11.2021 09:45 Ответить
а удостоверение УБД не забыли предъявить , отбросы Зе!Гнидные ?
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11.11.2021 09:28 Ответить
До чого тут завгосп дєрмак ???
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11.11.2021 09:47 Ответить
К тому что он руководит зеледентом.
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11.11.2021 10:30 Ответить
Він у туалет папір заніс.
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11.11.2021 10:31 Ответить
І посвідчення КГБ заодно,
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11.11.2021 09:48 Ответить
Ермак и Кулеба при нём, при нём...(с)
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11.11.2021 09:52 Ответить
А реально - СП 2 делает поставки в Германию по более короткому маршруту (короче почти на 2000 км), затраты на саму прокачку ниже, т. е. ниже карбоновый след. СП 2 дополнительный маршрут, что поднимает надёжность поставки, - четыре трубы всегда лучше чем 3. СП 2 новый, трубы из новой специальной стали и новой защитой, т. е. он более надёжен. А украинским трубам уже 50 лет. Или они вечные? Европа тихо крутит у виска от украинских аргументов. Лучше бы молчали.
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11.11.2021 10:04 Ответить
трубы из новой специальной стали и новой защитой

Это какой же НОВОЙ стали и с какой НОВОЙ защитой, сказочник?
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11.11.2021 12:29 Ответить
Технологии постоянно развиваются. За 50 лет металлургия ушла далеко вперёд. Я уже не говорю про изоляционные материалы и технологии. Там вообще отличие это просто Космос.
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11.11.2021 13:18 Ответить
А німцям "пофіг" на всі ті "аргументи".
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11.11.2021 10:10 Ответить
Ну класс ...еще цензор потокает мание величия этому начальнику скрепок
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11.11.2021 10:31 Ответить
 
 