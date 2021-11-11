Кулеба и Ермак высказали Блинкену аргументы Украины касательно угроз из-за запуска "Северного потока – 2", - ОПУ

В рамках участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина – США, состоявшемся 10 ноября в Вашингтоне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретились с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Была отмечена важность подписания обновленной Хартии стратегического партнерства Украина – США, которая открывает новые перспективы для углубления сотрудничества между двумя государствами, в частности по таким направлениям, как безопасность и оборона, экономическое сотрудничество, защита прав человека и развитие демократии", - подчеркивают в Офисе главы государства.

Также сообщается, что участники встречи обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Энтони Блинкен был проинформирован о ситуации на востоке нашей страны. Отмечалась важность скоординированных усилий для обеспечения безопасности в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Успех "Северного потока-2" сделает Россию более наглой в действиях, - Кулеба

"Представители Украины также привели свои аргументы по поводу обеспокоенности украинской стороны в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2" и угроз безопасности Украины и всей Европы", - резюмировали в сообщении.