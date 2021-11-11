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Сербия ведет себя на Западных Балканах, как РФ с Украиной и Беларусью,- премьер Косово

Сербия ведет себя на Западных Балканах, как РФ с Украиной и Беларусью,- премьер Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти сравнил поведение Сербии относительно своих балканских соседей с тем, как Российская Федерация относится к своим соседям, когда-то входившим в СССР, в частности, Украине и Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы изучили уроки из прошлого, мы проанализировали тактику Белграда. Все более очевидно, что Сербия ведет себя на Западных Балканах словно Российская Федерация - она ​​пытается превратить Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины - Ред.) в "Беларусь", а Черногорию - в " Украину". Суть в том, что Сербия не считает страны, не являющиеся членами ЕС - то есть, БиГ, Черногорию, Косово и даже Северную Македонию - полноценными государствами, а считает их чем-то временным", - заявил он.

Альбин Курти добавил, что для того, чтобы у Балкан было открытое и свободное будущее, Сербия "должна измениться раз и навсегда".

Курти отметил, что без посредничества ЕС Косово и Сербия точно не достигнут никакой договоренности, и такая потенциальная договоренность должна основываться на взаимном признании.

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Напомним, в сентябре отношения Сербии и Косово дополнительно обострились по требованию Косово менять сербские номера на косовские во время въезда в Косово. Этот шаг разозлил косовских сербов, заблокировавших два пункта пропуска.

Автор: 

агрессия (1704) Беларусь (7888) Косово (215) россия (95413) Сербия (387)


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Топ комментарии
+11
да ваша Сербия на Балканах - это и есть продолжение рашки, она там чувствует себя как дома и ведет себя соответственно..., поэтому пока баба меркель будет вести с гопниками диалог, глядь, а русский сапог уже топчет цветы на ее клумбе...
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11.11.2021 09:48
+4
Вона поводиться так як і кацапи,бо їм це просто дозволяють.
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11.11.2021 09:55
+3
Сербия это маленький клон Раши с фантомными болями имперскости.. Только возможности маленькие гадить и влияние в Европе "минимальное", включая военное, экономическое, ресурсное. Поэтому находится в сфере более сильного "патрона" в надежде все таки что то урвать с барского стола. Ну это историческая сербская история.
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11.11.2021 11:01
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да ваша Сербия на Балканах - это и есть продолжение рашки, она там чувствует себя как дома и ведет себя соответственно..., поэтому пока баба меркель будет вести с гопниками диалог, глядь, а русский сапог уже топчет цветы на ее клумбе...
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11.11.2021 09:48 Ответить
Вона поводиться так як і кацапи,бо їм це просто дозволяють.
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11.11.2021 09:55 Ответить
Срб і коцап адінарот. Мокша по ЄС катає на фурах лайносрб реєстрації
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11.11.2021 10:19 Ответить
Крызаминет папизже.Мыкола Азиров.
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11.11.2021 10:23 Ответить
Советский народ поднял экономику США и Китая на высший уровень Мировой цивилизации....,вопрос из Зала....а почему сами в говне живете?это вопрос к товаристчу Бабакову,председателю Госплана Ссср....
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11.11.2021 10:28 Ответить
шо то там сербы распоясались на фоне слабовольных эуропейцев, но ничо, скоро неистовый кулеба и щедро одаренный природой володимер с согласия евроаборигенов приведут зарвавшихся типов к порядку
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11.11.2021 10:34 Ответить
Сербия это маленький клон Раши с фантомными болями имперскости.. Только возможности маленькие гадить и влияние в Европе "минимальное", включая военное, экономическое, ресурсное. Поэтому находится в сфере более сильного "патрона" в надежде все таки что то урвать с барского стола. Ну это историческая сербская история.
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11.11.2021 11:01 Ответить
Вонючие косовские сепары должны быть уничтожены, Косово это Сербия, Крым это Украина !!!
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11.11.2021 11:39 Ответить
Сербы держатся за Косово потому что там была знаковая для них битва против турков. Население там не сербское.

Но это все равно что Украинцы бы заявляли свои права на Астрахань потому что Святослав когда-то там разбил хозар.
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11.11.2021 12:54 Ответить
Что за лицемерная логика. Тогда получается раз в Абхазии в большинстве живут абхазы а не грузины, в осетии осетины, в крыму русские, то это их территории? Нихера, есть договор о нерушимости границ, вы либо трусы оденьте либо крестик снемите.
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11.11.2021 14:52 Ответить
сербокацапсины приспешники красно-коричневых людоедов Москаль Орды
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11.11.2021 11:52 Ответить
Тому Чорногория с Македонией и Хорватий уже в НАТО.
Все что было нужно знать мэру Чернигова, Атрошенку прежде чем чесать вчерашний бред
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11.11.2021 12:51 Ответить
 
 