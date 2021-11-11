Сербия ведет себя на Западных Балканах, как РФ с Украиной и Беларусью,- премьер Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти сравнил поведение Сербии относительно своих балканских соседей с тем, как Российская Федерация относится к своим соседям, когда-то входившим в СССР, в частности, Украине и Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы изучили уроки из прошлого, мы проанализировали тактику Белграда. Все более очевидно, что Сербия ведет себя на Западных Балканах словно Российская Федерация - она ​​пытается превратить Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины - Ред.) в "Беларусь", а Черногорию - в " Украину". Суть в том, что Сербия не считает страны, не являющиеся членами ЕС - то есть, БиГ, Черногорию, Косово и даже Северную Македонию - полноценными государствами, а считает их чем-то временным", - заявил он.

Альбин Курти добавил, что для того, чтобы у Балкан было открытое и свободное будущее, Сербия "должна измениться раз и навсегда".

Курти отметил, что без посредничества ЕС Косово и Сербия точно не достигнут никакой договоренности, и такая потенциальная договоренность должна основываться на взаимном признании.

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Напомним, в сентябре отношения Сербии и Косово дополнительно обострились по требованию Косово менять сербские номера на косовские во время въезда в Косово. Этот шаг разозлил косовских сербов, заблокировавших два пункта пропуска.