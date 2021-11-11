В последние дни октября в Украине ежедневно умирали более 3 тысяч человек. Шмыгалю и Ляшку, если они не сбегут, придется отвечать, - Бродский
В последние дни октября 2021 года в Украине умирали более 3000 человек ежедневно, что является результатом работы правительства Шмыгаля и главы Минздрава Виктора Ляшко.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение у себя на странице в фейсбуке высказал глава редакционного совета издания Obozrevatel и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
Он рассказал, что согласно данным Минюста, до коронавируса в октябре 2015-2019 г. каждый день регистрировалось в среднем 1607 смертей, в октябре 2020 года регистрировалось в среднем 1905 смертей в день.
В то же время, по его словам, в последние дни октября 2021 года в Украине умирали больше 3000 человек ежедневно (еще не все записи внесены в реестр минюста): "Это антирекорд. Результат работы правительства Шмыгаля и его министра здоровья - двоечника Ляшко".
"Фу. Ненавижу. Придется отвечать, если не удирёте", - резюмировал Бродский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но, мойша - держатель воровского общака черепа и суркисов, ничем не лучше.
Из имущества Ходорковского в Украине отжал не только речпорт, пилонинвест, но и ряд фармацевтических фабрик в Харькове и Одессе.
Хочется организовать там производство какого-либо фуфломицина, а деньги до его кармана не доходят.
"Авыдакажитичтоявру..."
Где то мы это уже слышали.
согласен что это результат "успешной работы"
Суддів менше 10 тисяч. Більшість з них отримують в п'ять-десять разів менше. Зо всієї системи десь по сотні вийде на кожного пенсіонера. Поза тим утримання здійснюється з держ. бюджету, а не з пенсійного фонду. Краще розігнати Уряд, Раду і військо. Уявляєте, як заживете?
Шмыгали и Ляшко это вторично
первично - это шут на троне
Ми з жінкою вже вилікувались від корони, я вже пішов на роботу, а нам зателефонували та питали ща наші контакти, черещ півтора тижня, як був зроблений ПЦР тест...
Така от статистика і «країна у смартфоні»...
Я не верю ни в чипирование , ни в химические добавки подавляющие волю , но я верю в то что бизнес способен погубить планету. Если он это делает с климатом ,с экологией , то почему он не может это делать напрямую с людьми?
Так всі вакцини експерементальні..так нормальні були вироблені всього 10 шт для ОП а для громадян все експерементальне кожному свій експеремент дає... От наприклад Порошенко проколовся і знього весь шоколад витік навіть з волосся... тому все пропало не вгадаєшь що у кого виросте від вакцини .. одне точно у тих хто провакцинувався мозок точно живіший і бульший ніж у тіх хто не вакцинувався... Шановні громадяни давайте ростіть мозок а то щось він у багатьох після Януковича і Порошенка він отрофувався
А от массового чумного, холерного, оспинного мора спасла только вакцина.
Знайома жіночка років за 60 каже, шо тяжко перехворіла на Ковід навесні. Але вакцинуватися "чіпом", як вона впевнена, не буде.
Я дуже сумніваюся, що вона переживе Дельту, як захворіє знов.
А вона захворіє, бо працює продавцем в маркеьі...
Антивакцинаторська пропаганда тому допомагає.