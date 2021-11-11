В последние дни октября в Украине ежедневно умирали более 3 тысяч человек. Шмыгалю и Ляшку, если они не сбегут, придется отвечать, - Бродский

В последние дни октября 2021 года в Украине умирали более 3000 человек ежедневно, что является результатом работы правительства Шмыгаля и главы Минздрава Виктора Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение у себя на странице в фейсбуке высказал глава редакционного совета издания Obozrevatel и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Он рассказал, что согласно данным Минюста, до коронавируса в октябре 2015-2019 г. каждый день регистрировалось в среднем 1607 смертей, в октябре 2020 года регистрировалось в среднем 1905 смертей в день.

В то же время, по его словам, в последние дни октября 2021 года в Украине умирали больше 3000 человек ежедневно (еще не все записи внесены в реестр минюста): "Это антирекорд. Результат работы правительства Шмыгаля и его министра здоровья - двоечника Ляшко".

"Фу. Ненавижу. Придется отвечать, если не удирёте", - резюмировал Бродский.

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