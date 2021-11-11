В Беларуси находится около 5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока: эскалация на границе возможна в любой момент, - Енин

По оценкам МВД, в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов. Украинцев, проживающих в соседних районах с Беларусью, просят информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, комментируя ситуацию с мигрантами в соседней республике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в этой связи уже приведены в повышенную боевую готовность, эскалация кризиса возможна в любой момент.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

МВД Денис Монастырский намерен проверить ситуацию на границе, которую будут охранять более 8 тысяч военнослужащих различных структур Министерства.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.

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Он уточнил, что МВД также проверит технические средства, контролирующие границу Украины с Беларусью.