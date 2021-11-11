В Беларуси находится около 5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока: эскалация на границе возможна в любой момент, - Енин
По оценкам МВД, в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов. Украинцев, проживающих в соседних районах с Беларусью, просят информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц.
Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, комментируя ситуацию с мигрантами в соседней республике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в этой связи уже приведены в повышенную боевую готовность, эскалация кризиса возможна в любой момент.
"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.
МВД Денис Монастырский намерен проверить ситуацию на границе, которую будут охранять более 8 тысяч военнослужащих различных структур Министерства.
"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.
Он уточнил, что МВД также проверит технические средства, контролирующие границу Украины с Беларусью.
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1) сделает вид что не знал
2) выразит озабоченность
3) введет санкции против э.... ну Ермак придумает против кого
4) обвинит во всем попередников и лично Пороха . объявит его супер-олигархом и тоже введет санкции
цитирую - "Бацька", похоже, совсем спятил. Завезя в Белоруссию спецрейсами десятки тысяч арабов и курдов, он бросил их на прорыв польской границы"
видали ? оказывается это Лука сам где то надыбал беженцев . а ***** и Россия вроде как не при чем . как у них это все в голове помещается ?
Через Турцию в 2019г. въехали более 500 тыс.