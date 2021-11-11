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В Беларуси находится около 5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока: эскалация на границе возможна в любой момент, - Енин

В Беларуси находится около 5 тыс. мигрантов с Ближнего Востока: эскалация на границе возможна в любой момент, - Енин

По оценкам МВД, в соседней Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов. Украинцев, проживающих в соседних районах с Беларусью, просят информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, комментируя ситуацию с мигрантами в соседней республике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в этой связи уже приведены в повышенную боевую готовность, эскалация кризиса возможна в любой момент.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

МВД Денис Монастырский намерен проверить ситуацию на границе, которую будут охранять более 8 тысяч военнослужащих различных структур Министерства.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.

Читайте также: Польша сообщила о задержании россиянина на границе с Беларусью

Он уточнил, что МВД также проверит технические средства, контролирующие границу Украины с Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) МВД (9317) мигранты (980) нелегалы (452) Енин Евгений (328) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+6
Прогноз событий: ЕС выразит обеспокоенность и озабоченность, потребует гуманного отношения к зверушкам, не знающим что такое законы и живущие исключительно животными инстинктами; через неделю-другую обсуждений и прений примет решение «так уж и быть» принять этих зверушек из Беларуси и распределить по странам Европы, всем выдавать пособие, социальное жилье и проч. блага
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11.11.2021 10:07
+6
Интересно, что будет делать "найжалюгідніший", когда бульбофюрер погонит эти стада в сторону украинской границы ?
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11.11.2021 10:21
+5
План "Б" уже готовий? У випадку прориву орди?
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11.11.2021 10:06
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План "Б" уже готовий? У випадку прориву орди?
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11.11.2021 10:06 Ответить
Ну канечна. Как местные увидят не местную обезьяну или выводок обезьян- просят сообщить туда, куда надо. Там же проволоки нету- литовцам помогли.
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11.11.2021 10:09 Ответить
херня, главное зе!коМанда сохранила безвиз с парашей и бульбенией
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11.11.2021 10:07 Ответить
Прогноз событий: ЕС выразит обеспокоенность и озабоченность, потребует гуманного отношения к зверушкам, не знающим что такое законы и живущие исключительно животными инстинктами; через неделю-другую обсуждений и прений примет решение «так уж и быть» принять этих зверушек из Беларуси и распределить по странам Европы, всем выдавать пособие, социальное жилье и проч. блага
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11.11.2021 10:07 Ответить
страшно с тало там белорусам, бусурман полно
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11.11.2021 10:14 Ответить
думаю,полицаи-бульбаши в случае необходимости утилизируют их за полчаса,судя по тому,как они со своими согражданами обращались..
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11.11.2021 10:34 Ответить
ну так они и не бульбаши, они привыкли с оружием отвечать а не с цветочками
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11.11.2021 10:40 Ответить
они заложники чьей-то хитросделаной политики,с бульбашами воевать они не вытянут,там без шансов..
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11.11.2021 10:44 Ответить
Интересно, что будет делать "найжалюгідніший", когда бульбофюрер погонит эти стада в сторону украинской границы ?
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11.11.2021 10:21 Ответить
нармандскийфармат ?
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11.11.2021 10:35 Ответить
тут масса вариантов решения проблемы
1) сделает вид что не знал
2) выразит озабоченность
3) введет санкции против э.... ну Ермак придумает против кого
4) обвинит во всем попередников и лично Пороха . объявит его супер-олигархом и тоже введет санкции
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11.11.2021 10:41 Ответить
нехай бульбаші годують їх за свій рахунок, а стане холодно, цих мавп потрібно десь оселити і обігріти.
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11.11.2021 10:27 Ответить
А Біловезька пуща навіщо? Ізюбри вимерли, нехай тих мавп й заселяють!
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11.11.2021 10:52 Ответить
прикольно как ситуацию комментируют российские блогеры . уточню которые считают себя вменяемыми и даже немножко оппозиционными Путину
цитирую - "Бацька", похоже, совсем спятил. Завезя в Белоруссию спецрейсами десятки тысяч арабов и курдов, он бросил их на прорыв польской границы"
видали ? оказывается это Лука сам где то надыбал беженцев . а ***** и Россия вроде как не при чем . как у них это все в голове помещается ?
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11.11.2021 10:38 Ответить
ось и понятно, шо воны не пройдут
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11.11.2021 10:44 Ответить
Ти поганго полеків знаєш! Упораються, щей приклад меркелям покажуть!
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11.11.2021 11:02 Ответить
Jesli specialnyje vnutrenije vojska pojdut,tak oni bystro umeriajet.U nas bylo takoje lagere byli xrabryje irakci,poka nenacyli ix byt.Vsego 50 vnutrenix vojsk soldat zdelali poriadok sredi 1000 migrantov.
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11.11.2021 11:12 Ответить
Jesli pro dengi,tak tut ES dal bolse cem nado dlia ix soderzanyja.Daze bolse cem nado,no konecno ne v tom vopros.No mi teper ix nepuskajem vozracajem obratno otkuda pribyli liuboj forme
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11.11.2021 11:21 Ответить
Kak nebudet jesli uze dali 37 milionov evro na nix v etom godu.Dengi uze polucili.Vozracajet domoj,bolsinstvo sami soglasilis.Vi zyli v tiurme kak zdes po 8 celovek v kamere ,na vozudx odin raz v den,otkliucat teper ecio i telefon,internet im i zyvi.Ix dumaju ecio mense cem 3000 ostalos na dani moment.Bezit oni v Germaniju,po krajne mere sperva im osobeno i nemesali eto delat,teper takze bezit
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11.11.2021 11:34 Ответить
Okolo 3000 teper ix ostalos ili sbezali v Germaniju ili domoj vyslali.Bylo 4200,ujedut i drugyje ili sbezyt,oi tut neostanitsia
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11.11.2021 11:23 Ответить
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11.11.2021 10:52 Ответить
5 тыс., - мелочи.
Через Турцию в 2019г. въехали более 500 тыс.
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11.11.2021 10:54 Ответить
Лиха беда начало.
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11.11.2021 11:05 Ответить
Беззубість заходу шокує. Лише 5000 чурбанів і такий кіпішняк. А коли мілліони попруть?
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11.11.2021 11:23 Ответить
Этим нужно было начать заниматься уже месяц назад
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11.11.2021 12:04 Ответить
 
 