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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умер 51 человек, выявлены 2002 новых случая, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умер 51 человек, выявлены 2002 новых случая, - Кличко

276 больных COVID-19 были госпитализированы в больницы столицы.

Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 2002 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 274 770).

Среди инфицированных 1123 женщины от 18 до 100 лет, 746 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 63 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

51 житель столицы скончался от вируса (в общей сложности 6728). Среди них: 35 женщин от 35 до 98 лет, 16 мужчин от 46 до 95 лет

В то же время 276 больных коронавирусом были госпитализированы, а 173 - госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1437 жителей Киева побороли коронавирус (в общей сложности 237 588).

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (415), Дарницком (327) и Святошинском (237) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, а ситуация с COVID-19 ухудшается, - Кличко

Автор: 

Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
. .
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11.11.2021 10:14
+4
бесит. Шел вчера мимо инфекционки на Кирилловской. КАРУСЕЛЬ, понимаете?
причем так -приехал - уехали. мест нет.
я столько с скорых в Киеве не видел НИКОГДА. Просто никогда, даже во время обострений во время евромайдана.

но нет - водитель маршрутки ....ть без маски..

ВЫ ...нутые?!!!
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11.11.2021 10:52
+2
Ні . Твоя папа . .
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11.11.2021 10:21
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Це ж не Зеленський з Ляшком винуваті .

Це все наробили ПОГАНІ АНТИВАКЦЕРИ !!!

Правда, песики?
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11.11.2021 10:12 Ответить
. .
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11.11.2021 10:14 Ответить
твоя мама на портреті?
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11.11.2021 10:16 Ответить
Ні . Твоя папа . .
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11.11.2021 10:21 Ответить
ок, приймається до уваги
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11.11.2021 10:27 Ответить
бесит. Шел вчера мимо инфекционки на Кирилловской. КАРУСЕЛЬ, понимаете?
причем так -приехал - уехали. мест нет.
я столько с скорых в Киеве не видел НИКОГДА. Просто никогда, даже во время обострений во время евромайдана.

но нет - водитель маршрутки ....ть без маски..

ВЫ ...нутые?!!!
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11.11.2021 10:52 Ответить
мьі- нєт
а вас если "бесит", то вам - к доктору на прививочьку проехать надо.
тормознитє "скорую", они знают
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11.11.2021 12:55 Ответить
Пидалик отчитался.. день прошел.. Можно готовиться у зеркала к следующему дню..
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11.11.2021 10:42 Ответить
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11.11.2021 10:50 Ответить
Среди них: 35 женщин от 35 до 98 лет, 16 мужчин от 46 до 95 лет Источник:

ну так "онтевак-Сэр-ы" в кое чем правы?
Если вы мужлан или человек, или даже женщина, то вам ничо не грозит?
Ляшко - ану-ка, надавай.те Кличко аппер-котов за то шо подкрепляет уверенность онтеваксеров в том шо режут дуб или березу - только старые и даже дряхлые люди и женщины?
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11.11.2021 10:54 Ответить
Старше 35 -это старые? )) Кличко просто говорит факты, как они есть.
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11.11.2021 12:05 Ответить
где я сказал шо старые?
я сказал шо теперь после кличковщины - молодые закономерно скажут: Так дохнут, ой, гибнут не такие, так шо - долой факцинацию и т.д.
как то так.
просто одни типо борются(за уколы), а Кличко - враз обосрал потуги.(для молодчаков)
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11.11.2021 12:55 Ответить
Он должен говорить факты, какие есть.) Брехать чтоли надо?) С другой стороны действительно, в первую очередь нужно привить группы риска, а потом молодежь.
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12.11.2021 19:54 Ответить
Плохо что отсутствует статистика сколько передохло прихожан гундяевского сатаната.
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11.11.2021 11:11 Ответить
Отбитый мозг таки не дал Педалику зафигачить в фуфлостатистику символическую цифру в 2021 случай...
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11.11.2021 11:58 Ответить
 
 