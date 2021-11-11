За сутки от COVID-19 в Киеве умер 51 человек, выявлены 2002 новых случая, - Кличко
276 больных COVID-19 были госпитализированы в больницы столицы.
Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 2002 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 274 770).
Среди инфицированных 1123 женщины от 18 до 100 лет, 746 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 63 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
51 житель столицы скончался от вируса (в общей сложности 6728). Среди них: 35 женщин от 35 до 98 лет, 16 мужчин от 46 до 95 лет
В то же время 276 больных коронавирусом были госпитализированы, а 173 - госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
1437 жителей Киева побороли коронавирус (в общей сложности 237 588).
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (415), Дарницком (327) и Святошинском (237) районах.
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Це все наробили ПОГАНІ АНТИВАКЦЕРИ !!!
Правда, песики?
причем так -приехал - уехали. мест нет.
я столько с скорых в Киеве не видел НИКОГДА. Просто никогда, даже во время обострений во время евромайдана.
но нет - водитель маршрутки ....ть без маски..
ВЫ ...нутые?!!!
а вас если "бесит", то вам - к доктору на прививочьку проехать надо.
тормознитє "скорую", они знают
ну так "онтевак-Сэр-ы" в кое чем правы?
Если вы мужлан или человек, или даже женщина, то вам ничо не грозит?
Ляшко - ану-ка, надавай.те Кличко аппер-котов за то шо подкрепляет уверенность онтеваксеров в том шо режут дуб или березу - только старые и даже дряхлые люди и женщины?
я сказал шо теперь после кличковщины - молодые закономерно скажут: Так дохнут, ой, гибнут не такие, так шо - долой факцинацию и т.д.
как то так.
просто одни типо борются(за уколы), а Кличко - враз обосрал потуги.(для молодчаков)