За сутки от COVID-19 в Киеве умер 51 человек, выявлены 2002 новых случая, - Кличко

276 больных COVID-19 были госпитализированы в больницы столицы.

Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 2002 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 274 770).

Среди инфицированных 1123 женщины от 18 до 100 лет, 746 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 63 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

51 житель столицы скончался от вируса (в общей сложности 6728). Среди них: 35 женщин от 35 до 98 лет, 16 мужчин от 46 до 95 лет

В то же время 276 больных коронавирусом были госпитализированы, а 173 - госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1437 жителей Киева побороли коронавирус (в общей сложности 237 588).

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (415), Дарницком (327) и Святошинском (237) районах.

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