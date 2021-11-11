Леросу вручают подозрение: "Хотят усадить за средний палец в Верховной Раде". ФОТО (обновлено)

Народному депутату Гео Леросу вручают подозрение.

Об этом нардеп сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это ни для кого не секрет", - говорится в сообщении.

"Иное мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни и свободы. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро", - добавил Лерос.

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Позже парламентарий добавил: "Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить".

Напомним, ранее Лерос во время выступления на трибуне парламента показал в сторону президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака нецензурный жест средним пальцем.



