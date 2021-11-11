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Леросу вручают подозрение: "Хотят усадить за средний палец в Верховной Раде". ФОТО (обновлено)

Леросу вручают подозрение:

Народному депутату Гео Леросу вручают подозрение.

Об этом нардеп сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это ни для кого не секрет", - говорится в сообщении.

"Иное мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни и свободы. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро", - добавил Лерос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Позже парламентарий добавил: "Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить".

Напомним, ранее Лерос во время выступления на трибуне парламента показал в сторону президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака нецензурный жест средним пальцем.

Леросу вручают подозрение: Хотят усадить за средний палец в Верховной Раде 01
Леросу вручают подозрение: Хотят усадить за средний палец в Верховной Раде 02

Автор: 

ГБР (2978) Лерос Гео (378) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+60
Не понимаю почему человек у которого в жопе рука кало мойшы, обижался на то что ему показали средний палиц
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11.11.2021 10:26
+42
Зе-сцыкло от среднего пальчика обосралось
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11.11.2021 10:26
+36
Цей жест в суді не має ніяких юридичних наслідків. Як вже було сказано Лєрос може відповісти - я показав кількість президентських термінів, які анонсував сам Зеленський у передвиборчій компанії, а яким пальцем він це показав - це діло його. Млжна було загнути локоть - це теж цифра 1. Наприклад так:
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11.11.2021 10:37
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Коли ******** показує фак іудолібералу, то це б мало означати "я тебе кохаю". Але ні, логіка безсила.
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11.11.2021 11:53 Ответить
ЗЕ российским шпионам, которые его хвалят раздает должности и награды.

А тем, кто ЗЕ не доволен, раздает уголовные дела, тюрьму и убийства.
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11.11.2021 11:50 Ответить
#FuckZelya

Цікавий флешмоб.
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11.11.2021 11:58 Ответить
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11.11.2021 23:57 Ответить
І посадять. Багато хто за звичкою сміється з маленького, прикольного Вовіка, забуваючи що наш улюблений комік- це ***** 15 років тому. В Україні зараз відбувається становлення авторитарного режиму.
Успішно відбувається.
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11.11.2021 12:17 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1458733269223194629 31 мин



А Киву,за його витівки,виходить,треба нагородити додатковою нагородною зброєю.І червоними революційними шароварами.Схоже,що Зеленський вирішив переплюнути Януковича.Ну,той,хоч від яйця рухнув,але ж ,навіть в нього,розуму вистачило,не торбити хлопця.А тут-ні.Далеко піде ВолЬОдя...
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11.11.2021 12:19 Ответить
А чого так , кремлівський виродок кива той постійно дрочить на всіх у ВР, дрочить і на Україну та на Український народ. І з нього продажного кремлівського яничара як з гусака вода.
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11.11.2021 12:30 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1458736476376780803 45 мин



Geo Leros Буду наполягати на слідч\експерименті Зібрати ВР+прз Щоб знову повторити жест P.S.Оцініть наскільки ці дії є абсурдними,що навіть Ген\прокурор відмовився підписувати На це свавілля погодився її заступник Який хоче вислужитися перед Зе+Єрмаком
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11.11.2021 12:47 Ответить
Лерос просил одну минуту для выступления. А уж каким пальцем показывал это, то дело такое.
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11.11.2021 14:58 Ответить
А показывать, что ты членом играешь на рояле, да ещё в групповухе - это не оскорбление общества?
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11.11.2021 15:43 Ответить
Как морды друг другу бьют так это ничего, а палец показал - уголовное дело.
...лядь, провосудие просто ....здец.
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11.11.2021 16:17 Ответить
Забавно наблюдать, ка все тут топят "за свободу слова", но почему-то комментарии в поддержку Зе моментально помечаются как спам. В то же время, откровенно быдловатые шутки и мат набирают лайкосы ))
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11.11.2021 17:28 Ответить
Правильно , что ботярские посты идут в спам, т.к. поддерживать гринпоца может только умственно отсталый или за бабки.
А зачем нам бредятина на Цензоре?
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12.11.2021 00:01 Ответить
банальный нарсцисс и психопат. ничего интересного.
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13.11.2021 13:02 Ответить
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