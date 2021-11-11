Леросу вручают подозрение: "Хотят усадить за средний палец в Верховной Раде". ФОТО (обновлено)
Народному депутату Гео Леросу вручают подозрение.
Об этом нардеп сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это ни для кого не секрет", - говорится в сообщении.
"Иное мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни и свободы. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро", - добавил Лерос.
Позже парламентарий добавил: "Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить".
Напомним, ранее Лерос во время выступления на трибуне парламента показал в сторону президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака нецензурный жест средним пальцем.
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А тем, кто ЗЕ не доволен, раздает уголовные дела, тюрьму и убийства.
Цікавий флешмоб.
Успішно відбувається.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1458733269223194629 31 мин
А Киву,за його витівки,виходить,треба нагородити додатковою нагородною зброєю.І червоними революційними шароварами.Схоже,що Зеленський вирішив переплюнути Януковича.Ну,той,хоч від яйця рухнув,але ж ,навіть в нього,розуму вистачило,не торбити хлопця.А тут-ні.Далеко піде ВолЬОдя...
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1458736476376780803 45 мин
Geo Leros Буду наполягати на слідч\експерименті Зібрати ВР+прз Щоб знову повторити жест P.S.Оцініть наскільки ці дії є абсурдними,що навіть Ген\прокурор відмовився підписувати На це свавілля погодився її заступник Який хоче вислужитися перед Зе+Єрмаком
...лядь, провосудие просто ....здец.
А зачем нам бредятина на Цензоре?