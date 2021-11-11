Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы, - МИД
10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак провели в Вашингтоне встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Подчеркивается, что стороны положительно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить благодаря усилиям лидеров двух государств, президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
"Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США, уделили внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Виктория Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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