РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8440 посетителей онлайн
Новости Война
1 702 9

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы, - МИД

Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы, - МИД

10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак провели в Вашингтоне встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Подчеркивается, что стороны положительно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить благодаря усилиям лидеров двух государств, президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

"Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США, уделили внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Виктория Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии, дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также читайте: Зеленский о российских войсках на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Автор: 

армия РФ (19115) россия (95413) Донбасс (26955) Нуланд Виктория (314) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звучит как-то так: Кулеба с Нуланд в деталях доложили ***** все подробности планов Украины и США по Донбассу.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:56 Ответить
Краще б він відвідав Офіс През з кайданками для ФСБ щурів.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:59 Ответить
С Кулебой понятно, работа у него такая. А о чем там блеял Дерьмак ? Отчитался, сколько рулонов туалетной бумаги купил для ОПы? Сколько ручек, бумаги для принтеров купил, сколько шаурмы для бубочки купил для обеда найвелычнишого?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:08 Ответить
Тут більше підходить Кулеба був присутнім при розмові Єрмака з Нуланд
показать весь комментарий
11.11.2021 11:23 Ответить
Чому єрмак ще не на ЗОНІ ???
показать весь комментарий
11.11.2021 11:37 Ответить
А кулеба без єрмака ні як!!! Все під контролем зрадника!!!!
показать весь комментарий
11.11.2021 11:40 Ответить
Ну как тут бе Ермака.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:10 Ответить
До чого тут звагосп дєрмак??
показать весь комментарий
11.11.2021 13:30 Ответить
 
 