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ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

Нардепу Гео Леросу вручили письменное уведомление о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал данные действия даже после отключения по решению председательствующего микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения.

В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности.

Депутат при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление при обсуждении кандидатуры члена Правительства", - говорится в сообщении.

Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Смотрите также: Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГБР (2978) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+68
По-моему, у дбр должны быть несколько другие функции, чем за факи прессовать
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11.11.2021 11:24
+64
Мудак твой **********.
Именно ЗЕ сделал из Украины посмешище. И начал он это делать еще до 2019 года.
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11.11.2021 11:37
+52
сцикуняра абідєлось таки....
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11.11.2021 11:24
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Страница 3 из 3
Зеленский и Ермак поделили палец поровну или каждый принял на свой счет?
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11.11.2021 13:06 Ответить
после отключения микрофона просто попросил еще одну минуту
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11.11.2021 13:12 Ответить
-пошліть це адвокату Лєроса
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11.11.2021 13:17 Ответить
Зараз американці «насолоджуються» найвищою інфляцією за 30літній період із президентом із найнижчим рейтингом за всю історію. «Fuck Trump"?))) ага…
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11.11.2021 13:31 Ответить
ну фсё. 10 лет тюрьмы.
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11.11.2021 13:23 Ответить
дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором проголосували б за Зеленського.

Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах https://bykvu.com/ua/bukvy/rejting-zelenskogo-ta-slugi-narodu-***********-padati-opituvannja/ підтримали б 25,1% , таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.
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11.11.2021 13:26 Ответить
щось там гуркоче ? та то рейтинг найвеличнішого - велике завжди гепається гучно
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11.11.2021 13:28 Ответить
Якби то велике, а то як шифер сповзає, але ще не вечір.
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11.11.2021 13:33 Ответить
за два місяці на 5 -велике (усі кричать тиждень) , а за три тижні на три -мале?
нагадало про раки по 5 но вчєра
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11.11.2021 13:52 Ответить
до Нового року з таким темпом буде рейтинг 14 (ще не зима)
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11.11.2021 13:53 Ответить
Прийдеться ідти підробляти на корпоративи, хоч аплодуватимуть.
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11.11.2021 15:02 Ответить
Огласите список пристойных жестов для действующей влады. Шоб всем было приятно.
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11.11.2021 13:39 Ответить
Нема таких! Ніхт. Наін. Ноу-ноу. Епсент!
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11.11.2021 16:26 Ответить
Судя по тому что земрази ссылаются на (ч. 1 ст. 296 КК України)там и перечислены все пристойные и не пристойные жесты ( но нет).как они собираются определять пристойность жеста вопрос
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11.11.2021 17:14 Ответить
Тобто коли Зе флешмоб ідітьусраку запускав, то йому норм було? А тут коли проти нього, то і кримінал впаять можна?
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11.11.2021 13:41 Ответить
Потрібно просто відновити цей флешмоб в залі Верховної Ради.
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11.11.2021 13:50 Ответить
ви не понімаіті ета другоє
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11.11.2021 13:54 Ответить
Как посмел подлец, самому сцарю палец показать! Он наверное всю ночь не спал, обиделся бедолага)))
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11.11.2021 13:46 Ответить
Леросу надо помалкивать, пусть на суде ярмазеленский укажет, кому фак, за что и обоснуют .....
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11.11.2021 13:52 Ответить
с каких пор "создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности" - это преступление?
бред.
тогда Бубочку можно было так штрафовать за каждый концерт 95 квартала.
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11.11.2021 13:53 Ответить
молодец Лерос, Жучь зе!гнидоту
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11.11.2021 13:54 Ответить
Какое к черту подозрение? Жестовый язык используются в культуре глухих и слабослышащих с целью коммуникации. Так как Леросу отключили микрофон, оманский шут стал на время слабослышащим, поэтому Леросу пришлось использовать язык жестов.
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11.11.2021 13:54 Ответить
Пішли в хід Політичні Переслідування від ЗЕ-Кодла.... Скоро буде "Янукович 2" роблять рімейк.



Алльоооо!!!! Гарааааж!!! Бабки у під'їзда!! Смєтунииии!!!! Вы где падлы!!!!
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11.11.2021 13:57 Ответить
Стесняюсь спросить про Чауса. Там уже все расследовано?
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11.11.2021 14:01 Ответить
и про покушение на шофера шефира ))))
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11.11.2021 15:20 Ответить
Лерос,ты ему слишком короткий покзал фок-ю.
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11.11.2021 14:24 Ответить
Навіть гидко щось коментувати.Це вже дно пробите до земного ядра.Бачте, Воно образилося!Мабудь ще й впісялося з переляку
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11.11.2021 14:30 Ответить
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11.11.2021 14:39 Ответить
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11.11.2021 14:40 Ответить
Бумеранг повертається. Чим ЗЕ займався до преЗЕдества? Тому прилітати буде і далі. І ніяке дбр не допоможе...
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11.11.2021 14:40 Ответить
Пора започатковувати флешмоб, Покажи фак Зеленському.
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11.11.2021 14:49 Ответить
Зедебилы. Точно.
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11.11.2021 14:52 Ответить
Щоб вони там не придумували, але статті такої нема ні в жодному кодексі!!!!!
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11.11.2021 14:53 Ответить
Смотри накличешь, добавят задним числом.
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11.11.2021 15:22 Ответить
Они не правильно поняли. Микрофон был отключен. Лерос просил ОДНУ МИНУТУ.
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11.11.2021 14:54 Ответить
Напомнил, что Зеленский шёл на 1 срок.
Это деловая этика, напоминание, услуга.
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11.11.2021 15:29 Ответить
дожились ))) клоун возомнивший себя преЗЕдентом и завхоз чувствующий себя преЗЕдентским поводырем и обладателем государственной тайны (знает дозу найвеличнейшего))) решили опозориться по полной???? где есть описание или трактовка в уголовном праве этого жеста ???
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11.11.2021 15:24 Ответить
Что это за президент, который боится чьего-то среднего пальца ?
Франклин Рузвельт только посмеялся бы, потому что знал себе цену.
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11.11.2021 15:27 Ответить
Подозрение ни о чем. В суде у него нет шансов, даже в самом продажном суде. Шестерки из ГБР выглядят реально жалко
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11.11.2021 15:28 Ответить
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11.11.2021 15:31 Ответить
Временами действия нінешней власти візівают ощущение оргазма.
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11.11.2021 15:33 Ответить
Абсолютна безперспективна справа. Такі дії згідно кометаря КК мінімум 20 хвилин повинні тривати. Короче в дбр такі,самі поци як і мвс та сбу.
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11.11.2021 15:58 Ответить
за середній палець президенту, привід до відповідальності за законом.
за держзраду президентом (розсекречення справи вагнерівців) ворожій стороні, НІЧОГО, навіть простих пояснень. палець показаний в правельному напрямку...
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11.11.2021 16:03 Ответить
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11.11.2021 16:42 Ответить
Не треба ототожнювати все суспільство із тупою, самозакоханою потворою.
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11.11.2021 17:12 Ответить
Нецензурная брань законодательством предусмотрена. А вот жесты- нет. Да и нам присуще ребром ладони по сгибу руки, как то вот так... А средний палец сугубо забугрянский жест. Короче, позорище продолжается.
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11.11.2021 17:17 Ответить
Русиш культуриш, а х#лиш!!
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11.11.2021 20:00 Ответить
маленьке зелене чмо знову обідєлі
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11.11.2021 17:46 Ответить
Ахахах)))) Обідили найвеличнішу бубочку світу, ай ай ай... Ну і позорище...
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11.11.2021 18:17 Ответить
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11.11.2021 18:37 Ответить
ДБР це як вічний парад гомосексуалістів - велика зарплатня в обмін на легалізацію збочення
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11.11.2021 18:39 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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11.11.2021 18:41 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVZ-kqrIZkXXSX82GgmGDgnf0IH8USpq2rgcc7_SS2zLwNKB7n8mEi2n-ZJfTXrNFyrxKc0pdGeaue54MgN1BT9PUrDWRS3CRsLWwet8O9EClq4XxwwAkbzdRoimsf-7b0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 5 ч. ·



Пам'ятаєте як Зеленський тикав «фак» всій країні?
Принижував Томос, мову, армію. Принижував найголовніші цінності країни, яка кров'ю виборювала їх на Майданах та війні.

Пам'ятаєте як Зеленський називав нашу країну «проституткою» та знущався над галичанами?
Він принижував гідність мільйонів людей і сміявся з нашого руху до європейських цінностей.

Сьогодні Зеленський і його влада дали наказ пакувати до в'язниці депутата, який показав цей жест вже самому Зеленському. Знов потерпілий він, а не вся країна, яку просто множать на нуль зелені неокомуністи.

Ніхто тоді не відкривав на Зеленського і його промосковський квартал кримінальних справ, бо це ж була свобода слова.
До речі, та свобода слова яку сьогодні забирає вже сам Зеленський через свої «закони про деолігархізацію». Яскравий приклад газета KyivPost чи намагання знищити Прямий чи 5й.

Ось жест, Зеленський за 2.5 років показує тепер кожному з нас. Кожен жень. Коли ви отртмуєте платіжки за комуналку, коли бачите ціни на продукти і пальне, коли спостерігаєте як руйнується парламентаризм та демократія, коли він сміються над нами з офшорами, коли вони п'янючі їздять за кермом чи коли зливають державні операції по «вагнерівцям», коли…коли…коли…

Таких «коли» сотні і сотні.
Зеленський сьогодні клепаючи справу за «середній палець» показує його кожному з нас, сміючись. Вони зробили всю країну, РАЗОМ…

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11.11.2021 18:46 Ответить
Дриб'язкова якась величність , в зє-нєлоха...
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11.11.2021 18:54 Ответить
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZUqztvdX8i43daZJy5XhXEuwdnZc7LyEoMXvG0R2TPZGWr9EgpMxeTpSyva56Gqa44XjahYsJ9n1ZP9n9pgH7-********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·



Це заступник генерального прокурора Якубовський, який підписав мені незаконну підозру.
До речі, підозра написана з помилками і містить зайвий текст іншої кримінальної справи, яка стосується брата Єрмака
От іронія))
Це так в угоду Зеленському писали швидкоруч на коліні чи якийсь натяк? ))

Цю псевдо підозру відмовились підписати всі, крім Якубовського, бо саме для таких справ брали на роботу «Зицпредседателя Фунта» Якубовського.
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11.11.2021 18:55 Ответить
Когда отключили микрофон, когда нет звука, тогда люди общаются языком жестов
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11.11.2021 20:00 Ответить
Ну прям, как какая-то обидчивая девица, стыд да срам один, тьфу...
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11.11.2021 19:33 Ответить
Из-за фака предъявлять подозрение? Ещё бы ЗЕ! подослал наёмных убийц к Леросу из-за обиды. Боже, какое позорище!
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11.11.2021 19:45 Ответить
Было еще одно такое ЧМО. Сене Яценюку показал средний палец сотрудник спец подразделения МВД. Сенька тогда побежал жалится Президенту Ющенко и вся страна наблюдала по ТВ этот детский сад )))))))))))))

Похоже это национальная особенность )))))))))))
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11.11.2021 19:58 Ответить
Президент = загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. Джерело:
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11.11.2021 20:22 Ответить
Открывать дела за жесты, дожились!
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11.11.2021 20:29 Ответить
Теперь я понял, что строит Зеленский.

Он строит Прекрасную Россию Будущего.

На территории Украины.
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11.11.2021 21:33 Ответить
Дебилы Большого Розлива
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11.11.2021 23:28 Ответить
У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82) Вікіпедії на запит "средний палец жест" є інформація про те, що Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, цей жест в даний час сприймається як протест, хвилювання. Леросу обмежили право виступу після заяви про зрадників, то, може, він розхвилювався з цього приводу?

Колись жив Персій Флакк, який у другій своїй Сатирі зазначив таке (у перекладі на російську):
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html "Вот вынимают, смотри, богомольные тетки и бабки
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html Из колыбели дитя и лобик и влажные губки
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html Мажут сначала слюной, поплевав на перст непристойный,
https://lib.liim.ru/creations/p-071/p-071-03.html ЧТОБЫ ДИТЯ ОСВЯТИТЬ И ОТ СГЛАЗА ДУРНОГО ИЗБАВИТЬ..."

Для адвоката у справах про дифамацію, захисту свободи думки ця справа "Лєроса-святителя" важкою не буде.
У тій же Вікіпедії йдеться про те, що в Ірані, наприклад, піднятий вгору великий палець долоні, стиснутої у кулак, означає те саме, що й виставлений середній палець, і що, може давайте пошукаємо в Інтернеті малюнки-фотки, де ЗЕЛЕНСЬКИЙ цим жестом "освячує" іранців?
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11.11.2021 23:44 Ответить
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11.11.2021 23:44 Ответить
признать его умственно неполноценным да и забыть про него.
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13.11.2021 13:10 Ответить
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