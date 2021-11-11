ГБР сообщило Леросу о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

Нардепу Гео Леросу вручили письменное уведомление о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал данные действия даже после отключения по решению председательствующего микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения.

В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своей личности.

Депутат при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление при обсуждении кандидатуры члена Правительства", - говорится в сообщении.

Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

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