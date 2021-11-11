Денисова просит Шкарлета и Ляшко пересмотреть перевод школ на дистанционку: Права детей на образование не должны нарушаться

Пандемия коронавируса COVID-19 стала вызовом в обеспечении большинства основных прав человека, в том числе и права на образование.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 правительство ввело ограничения, усиливающиеся в зависимости от установленного уровня противоэпидемических мер.

"Одной из таких ограничительных мер является перевод учебных заведений на дистанционную форму работы. Однако эти ограничения должны применяться при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте уровня заболеваемости учащихся. Сейчас, по информации Министерства образования Украины, по дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (51% от общего количества)", - напоминает омбудсмен.

"В то же время вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами (если в августе не была привита и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября, почти 93% работников получили одну дозу вакцины, а 76,2% - две дозы). Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% от общего количества лиц, инфицировавшихся COVID -19", - отметила Денисова.

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"Проведенный мной мониторинг свидетельствует, что, несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе и процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения относительно дополнительных каникул или дистанционного обучения. Отмечаю, что существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в режиме, когда образовательный процесс происходит онлайн, - отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому, трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам, в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.д.", - добавляет она.

Она также напоминает, что о нарушении права детей на образование из-за повсеместного закрытия школ отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге. Для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях, отмечает омбудсмен.

"В связи с указанным, для обеспечения права детей на получение качественного образования обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины о пересмотре позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности, исключении их из перечня учреждений, которые подлежат закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер", - резюмировала она.

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