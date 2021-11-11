РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8440 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 944 70

Денисова просит Шкарлета и Ляшко пересмотреть перевод школ на дистанционку: Права детей на образование не должны нарушаться

Денисова просит Шкарлета и Ляшко пересмотреть перевод школ на дистанционку: Права детей на образование не должны нарушаться

Пандемия коронавируса COVID-19 стала вызовом в обеспечении большинства основных прав человека, в том числе и права на образование.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 правительство ввело ограничения, усиливающиеся в зависимости от установленного уровня противоэпидемических мер.

"Одной из таких ограничительных мер является перевод учебных заведений на дистанционную форму работы. Однако эти ограничения должны применяться при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте уровня заболеваемости учащихся. Сейчас, по информации Министерства образования Украины, по дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (51% от общего количества)", - напоминает омбудсмен.

"В то же время вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами (если в августе не была привита и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября, почти 93% работников получили одну дозу вакцины, а 76,2% - две дозы). Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% от общего количества лиц, инфицировавшихся COVID -19", - отметила Денисова.

Также читайте: Школы теперь также движущая сила пандемии, - представитель ВОЗ Клюге

"Проведенный мной мониторинг свидетельствует, что, несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе и процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения относительно дополнительных каникул или дистанционного обучения. Отмечаю, что существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в режиме, когда образовательный процесс происходит онлайн, - отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому, трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам, в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.д.", - добавляет она.

Она также напоминает, что о нарушении права детей на образование из-за повсеместного закрытия школ отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге. Для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях, отмечает омбудсмен.

"В связи с указанным, для обеспечения права детей на получение качественного образования обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины о пересмотре позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности, исключении их из перечня учреждений, которые подлежат закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер", - резюмировала она.

Также читайте: Учащиеся более 4,7 тыс. школ находятся на каникулах из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

Автор: 

вакцина (3815) Денисова Людмила (996) омбудсмен (597) школа (3012) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Привертає увагу до себе та...Денісова. Школи, дитячі садки завжди були мультиплікаторами розповсюдження сезонних хвороб - приносили додому ОРЗ, та інше...
показать весь комментарий
11.11.2021 11:53
+7
Сейчас стоит вопрос выживания детей и их семей.а учиться можно и дома. Интернет у всех есть. Было бы желание
показать весь комментарий
11.11.2021 11:27
+6
Одно из главных конституционных прав - право на жизнь. Оно в приоритете.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас стоит вопрос выживания детей и их семей.а учиться можно и дома. Интернет у всех есть. Было бы желание
показать весь комментарий
11.11.2021 11:27 Ответить
Це не навчання, а знущання над дітьми та батьками. Школа для цього й створена, щоб туди ходили діти.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:43 Ответить
залeжить вiд вiку дитини. 1-4 класи нe можуть вчитися вдома. виходить що батьки пiсля робoти щe працюють вчитeлями
показать весь комментарий
11.11.2021 12:31 Ответить
ты такой умный потому как детей у тебя нет. обучение дистанционное,это как секс по телефону.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:32 Ответить
В Киеве ковид поразил рекордное количество детей

"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями.

Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них - в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса".
Этому предшествовало: 3 ноября в Киеве от Covid-19 умер 41 человек, в том числе https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/4/7312784/ мальчик 8 лет .
показать весь комментарий
11.11.2021 14:02 Ответить
в моргах родственников уговаривают,порой за деньги,чтоб согласились на диагноз -умер от ковид.
это я к тому,что кто пишет сценарий,тот его и исполняет. по простому-если звёзды зажигают,значит это кому то нужно.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:14 Ответить
Чушь свою бредовую не пиши.
показать весь комментарий
11.11.2021 16:23 Ответить
это уже признаный факт,со времён прошлого года,когда в Италии был похоронный бум,когда под умерших от ковид списывали всех подряд.
так что я бы на вашем месте просто заткнулся бы.
показать весь комментарий
11.11.2021 16:27 Ответить
а, то есть тебе лень заниматься с детьми дома, потому ты решил их похоронить? типа так проще и дешевле, чем возиться - учить их, возни столько.. да?
показать весь комментарий
11.11.2021 14:15 Ответить
Одно из главных конституционных прав - право на жизнь. Оно в приоритете.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:31 Ответить
Отделение принимает детей с коронавирусом с ноября 2020-го. На пиках заболеваемости здесь одновременно лежали до 45-50 пациентов. Самому маленькому было четыре дня, самому "взрослому" - 17 лет.
"У детей, как и у взрослых, были "волны": спад количества госпитализаций в конце января и резкий скачок в конце мая - начале июня, продлившийся по август включительно, - рассказывает заместитель заведующей инфекционным отделением Юлия Ордина. - Этого мы не ожидали: предполагали, что летом заболеваемость будет ниже: дети разъезжаются, не сидят в школьных классах, поэтому обычно меньше болеют вирусными заболеваниями. Но не в случае с ковидом".

Коронавирусную инфекцию у детей часто недооценивают, продолжает доктор:

"Многие родители говорят: "Мы считали: дети или не болеют ковидом, или переносят его легко". К сожалению, не всегда. У нас были пациенты на ИВЛ с 75% поражения легких. Подростки могут болеть как взрослые: с пневмониями и осложнениями. Склонным к тромбообразованию назначаем антикоагулянтную терапию, применяемую у взрослых. У некоторых пациентов на фоне ковида развивался, например, первично выявленный сахарный диабет. Ребенок мог болеть и раньше, но диабет был компенсированным - инфекция же становилась триггером, и иногда детей привозили на реанимационные койки в состоянии кетоацидоза. Понять, кто заболеет тяжело, а кто легко, невозможно".
Группа риска: новорожденные и младенцы

Новорожденные (то есть дети не старше месяца) поступали в отделение и сразу после родов, и уже после выписки домой. В первом случае маму и ребенка, как правило, лечат раздельно. Но если мама уже выздоровела, а ребенок продолжает болеть, она может переехать к нему.

Максима госпитализировали в 18 дней, рассказывает его мама Надежда (имена матери и ребенка изменены по просьбе семьи):

"Во время беременности я была максимально осторожна, работала удаленно, муж ходил в респираторе. Была уверена, что не заболею. Родился здоровенький малыш. Первым заболел папа, но мы не думали, что это коронавирус: незадолго до рождения малыша он специально привился. Поэтому вначале списывали все на недосып. Но все же заболел и, видимо, нас заразил тоже. Когда у мужа очень сильно поднялась температура, вызвали врача, сделали тест, и пришел положительный результат. Позже я почувствовала те же симптомы, малыш тоже начал кашлять и чихать. Сейчас намного лучше себя чувствуем. Анализы хорошие. Повторно сдали ПЦР - ждем результата".

"Новорожденные дети - группа риска, - говорит заведующая отделением Светлана Баннова. - Они по-разному реагируют на инфекцию, поэтому должны быть под наблюдением специалистов. Но тяжелых форм в таком возрасте, мы, к счастью, не наблюдали".

"Вначале было очень тяжело, - вспоминает события недельной давности Надежда. - Болела сама, и за малышом нужно было ухаживать. Сейчас встаю в пять утра, кормлю Максима, делаю процедуры, меняю подгузник, мою бутылочки - так каждые три часа. На чтение, интернет времени просто нет. Если есть лишних полчаса, стараюсь поспать".
"Боязнь ковида была год назад - вот тогда было страшно, - говорит Оксана. - В людных места протирали руки антисептиком, везде ходили в масках. Тогда мы не заболели, а когда "подзабили" немножко - случилось. У Софьи началась интенсивная рвота, поднялась высокая температура - 39. "Скорая" нас забрала в больницу, где вначале подозревали кишечную палочку, но после ПЦР-тестирования выяснилось, что это ковид.
И анализ крови не очень хороший по свертываемости - будут колоть уколы для предотвращения образования тромбов".
"Бабушка вчера умерла - дети, возможно, поедут в детдом"

Ковидом часто заболевают семьями. Многие родители переносят вирус тяжело и звонят с реанимационных коек в отделение узнать про детей. Иногда детей привозят из социальных центров - когда и мама, и папа уже в больнице. Были случаи, когда к выздоровлению детей кто-то из родителей умирал. Пациентам об этом не сообщают, особенно если они "тяжелые".
"Грустные истории в основном связаны не с тем, как дети болеют или проводят время на отделении, а с их родителями и с тем, откуда они приехали, - говорит медсестра Вероника Гущина. - Были дети из детдомов. Кто-то приезжал с побоями по социальным показаниям. Сейчас на отделении есть пятеро детей, они - одна семья. Как мы поняли, мама была лишена родительских прав и дети жили с бабушкой - их опекуном. Она заболела ковидом. Бабушку - в больницу, детей, потому что контакты, - к нам. Больше некуда. Бабушка вчера умерла. И, возможно, от нас они через социальный центр поедут в детский дом. Мы им об этом не говорили. Всю ночь об этой истории думала. Понимаю: их вряд ли кто-то возьмет, потому что пятеро, а разделять тоже нельзя".
показать весь комментарий
11.11.2021 14:06 Ответить
Моніторинг відсотків не є реальна картина. Поліція заявляє про непооденокі факти купівлі сертифікатів про вакцинацію і навіть оголошується амністія. Оголошення амністії свідчить про наявність маштабної проблеми. Крім того, діти хворіють і приносять ковід додому, де заражають родини. Проблема вийшла на межі вчителів. Метушня Денісовой від порятунку Саакашвілі до порятунку освіти скоріш дивує чим викликає повагу.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:32 Ответить
Вообще полный идиотизм. Я сам за прививки и науку. Я понимаю, что сейчас по сути эксперемент, но тут выбор каждого. Но вот скажите мне, когда в метро заходит пара в масках и трое их детей без, нахуа этот цирк? Вчера ребенок в 3 классе потерял сознание. Это утром, увезла скорая с ковидом и чо? Все что сейчас происходит имеем цель заставит провакцинироватся всех.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:37 Ответить
согласен. в США, Европе, Израиле - не дураки живут, и там уже приняли решение вакцинировать с 5 лет.
Дети разносят заразу, умирают целыми семьями.
Все уже устали жить в масках и с ограничениям и тем не менее у нас продолжают упрямо отрицать что только вакцинация спасет нас и вернет к нормальной жизни.

показать весь комментарий
11.11.2021 14:11 Ответить
Я щось не розумію. А вакциновані не переносять Ковід ?
показать весь комментарий
11.11.2021 16:23 Ответить
Привертає увагу до себе та...Денісова. Школи, дитячі садки завжди були мультиплікаторами розповсюдження сезонних хвороб - приносили додому ОРЗ, та інше...
показать весь комментарий
11.11.2021 11:53 Ответить
Ковид: Минздрав говорит о заражении более тысячи детей за сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ 2021, 08:28
В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи - дети.

то есть каждый 10-й заболевший сейчас - ребенок.
Предыдущие штаммы дети легче переносили. Дельта- никого не щадит..

Ведомство сообщает о еще 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3712 человек из Covid, болезнь унесла жизни 162 зараженных.

кстати, заметьте - это новости за МЕСЯЦ НАЗАД. Было 162 трупа. Сегодня их - более 800..
рост в пять раз всего за МЕСЯЦ..
это ппц...
показать весь комментарий
11.11.2021 14:13 Ответить
Пук от мадам Денисовой как в зеркале отражает... неадекватность, тупость, т.н. "элиты". Разлагающее действие в период, когда необходима полная мобилизация, а таким денисовым просто заклеивать нужник. Что бы не разносили заразу по размягченных СМИ мозгам население...
показать весь комментарий
11.11.2021 14:25 Ответить
Як подуріли з тими правами.
Ніби ми живемо у світі, де одні ангелочки, і основна біда - як би не зачепити кого крильцем.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:15 Ответить
такi часи настали. народу забагато. всi всiх дiстали своєю присутнiстю.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:34 Ответить
Мабуть справа не в кількості, а в якості.
Вседозволеність і безкарність за 30 років знецінили такі поняття як совість, мораль.
У підсумку - маса хитрих паскуд у владі і у побуті.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:23 Ответить
от ти вжe тягнeш на совка. по чому видно? по тому що ти щe думаєш поняттями "совiсть мораль". якi є лишe совковими нормами. ******** свiт iх нe знає. знає лишe права i закони.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:47 Ответить
Совість і мораль первинні.
Закони і права - то уже вторинне.
У нашій країні закони не діють, бо у населення звиродніли мораль і совість.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:58 Ответить
для совкiв пeрвиннi
показать весь комментарий
11.11.2021 15:00 Ответить
а у насeлeння окрiм моралi i совiстi нiколи нiчого нe було. так бидлом прощe управлять.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:01 Ответить
Бесіда ні про що.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:18 Ответить
ну бо ти совок i класична вiдповiдь совка.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:29 Ответить
а щоб дiяли закони iх трeба знать i користуватися. коли iх нiхто нe знає то i голова засирається совiстю i мораллю. ти чистий совковий продукт. продукт совкових вчилок
показать весь комментарий
11.11.2021 15:04 Ответить
"**** и похвалу приемли равнодушно.
И не оспаривай глупца"
Це Омар Хайам сказав.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:20 Ответить
стиль вiдповдати тeж совковий. я бачу у твоiй вiдповiдi злив з тeми. бо в тeбe закiнчилися аргумeнти i тому ти почав тягти вся хрєнь як аргумeнт. цe тeж совок головного мозку
показать весь комментарий
11.11.2021 15:32 Ответить
Відсутність загальної культури законами і правами не замінити.
показать весь комментарий
11.11.2021 18:53 Ответить
хм а тiпа тeбe нe iнформує совоковe суспiльство про рамки твоє совiстi. ти сам собi рамки придумуєш чи тобi совки iх ставлять як оцe ти мeнi зараз? чудово видно совковiсть якщо порiвняти дискусii на батьки сос i на вчитeльських сайтах або тих дe совки за совкiв жопу дeруть. рiзкий контраст нe нa користь останнiх.
показать весь комментарий
11.11.2021 21:56 Ответить
приклад: на уроцi дитина початковоi школи хочe в туалeт. вчилка вiдмовляє "ти часто бiгаєш. роби на пeрeрвi ..." Дитина залишається тeрпiти.

згiдно совковому мозку вoна забороняє дитини тe що нe можe нi дитина нi вона контролювати. алe вважає за моральнe цe робити. бо прогнозує що почнуть бiгати всi.
чого одна дитина повинна чeрeз всiх страждати? i чeрeз вчилку яка нe можe знайти iнший вихiд iз ситуацii анiж як до нei совковки робили?

тeпeр бeрeм за основу що дитина знає своi права i борзiє ними користуватися - попри заборону вчилки йдe в туалeт. наприклад вона пeргороджує йому шлях. щоб нe опозоритися навалявши в штани дитина вiдштовхує вчилку. ти знаєщ що цe означає для пeдкоронованоi? нeповага про яку вона буд до усирачки валувать з усiх дiрок. i всe ц лиш чeрeз тe що вчилка нe знає прав дeтeй. пeдвуз ii нeдоклeпаною випустив.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:28 Ответить
в основi совкiв є лишe слухатися вчилку. нe залeжно вiд того як ii плющить.

що робив Тiщeнко коли йому задали нeвдобнi питання? вiн нападав на журналiстку звинувачуючи ii в наглостi задавати йому так питання. чистий совок! вона має задавати питання а тe що ти на них нe можeш вiдповiсти цe зовiм нe ii проблeма. алe совок ii в цьому звинувачує.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:46 Ответить
а такi як ти будуть захищати совкову вчилку i вопєть що мати нe виховала дитину (нe слухається вчитeля). вам совкам усiм будe насрати на його право якe є базовим. нe залeжно дe вiн i що робить
показать весь комментарий
11.11.2021 15:37 Ответить
Ви мене переконали у тому, що ви провокатор, і до закону і права ніякого стосунку не маєте.
Даремно напинаєтесь. За сьогоднішні зусилля вам куратор не заплатить, бо ціль не досягнута.
показать весь комментарий
11.11.2021 18:56 Ответить
хахаха а для совкiв усi провокатори бо нe окучують сказанe опоннeтом.
показать весь комментарий
11.11.2021 21:51 Ответить
Хамовитих опонентів "окучує" життя.
показать весь комментарий
12.11.2021 08:43 Ответить
сeрeд совкiв - так. сeрeд нормальних - нi
показать весь комментарий
12.11.2021 09:19 Ответить
Складається враження, що ваш життєвий досвід не виходить за рамки шкільного життя, і найбільша проблема, то сходити у туалет під час уроку.
Бажаю успіху у пошуку правильного рішення.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:23 Ответить
файно злився. прикинь дитинi 6 рокiв рeально цe проблeма з нeдоклeпаною пeдкоронованою. а чeрeз цe i у батькiв проблeма бо дитинi нeкомфортно. а потiм отак нeдоклeпанi вчилки своєю повeдiнкою прививають нeвiрнi тут садистичнi норми а потiм маємо ************ у владi.
показать весь комментарий
12.11.2021 15:17 Ответить
В Мюнхене дети ходят в школу
Бесплатные тесты - ЕЖЕДНЕВНО, все учителя вакцинированы.
При выявлении ученика с короной - весь клас уходит в карантин

ДЕНИСОВА -просто совок , не лозунги сейчас нужны- а бесплатное поголовное тестирование
показать весь комментарий
11.11.2021 12:34 Ответить
и поголовная вакцинация с 5 лет. Это не шутка.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:14 Ответить
Є на черніговщині такий райцентр - Снов (колишній Щорс) Так от - в одній з шкіл 80% вчителів відмовляються вакцинуваться! Трохи краща картина в Чернігові - але майже ТРИСТА вчителів роблять те саме!
показать весь комментарий
11.11.2021 14:35 Ответить
так а толку що iншi вкололися? багато шкiл закритi нe по причинi нeвколотих вчитeлiв а по причинi eкономii опалeння
показать весь комментарий
11.11.2021 15:11 Ответить
при швидкому позитивному тeстi нiхто нiкуди нe уходить. ходять у школу всiм класом. окрiм нeщасливчика. три днi нeщасливчику роблять плр-тeст. тiльки при позитивному плр усi йдуть на карантин
показать весь комментарий
11.11.2021 14:51 Ответить
Вы в Мюнхене живете ?

У наших друзей дочка в школе в Мюнхене
показать весь комментарий
11.11.2021 18:43 Ответить
а що? щоб щось зараз знати трeба там жити? ви ось тeж там нe живeтe а знаєтe.
показать весь комментарий
11.11.2021 21:58 Ответить
Да прекратите уже .
весь форум знает , что я живу в Братиславе , а Вы с неба свалились
У моих детей два раза в неделю бесплатные тесты в школе
показать весь комментарий
11.11.2021 22:15 Ответить
Софія! Що Ви хочете від пришелепкуватого? Я з ним пробував спілкуваться - так він молов таке що мені нашого "друга" Джамала нагадав - "Все вокруг - ПДРСи! Один я д"Артаньян!" Не зв"язуйтесь! Бо вчепиться як реп"ях в собачий хвіст і буде "мізки задрочувать" Мусив його під кінець тупо "спамить" бо ніяк заспокоїться не міг
показать весь комментарий
11.11.2021 22:22 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
11.11.2021 22:23 Ответить
хаха совок нe розумiє тому спамить - проста закономiрнiсть
показать весь комментарий
11.11.2021 23:37 Ответить
Я теж мав "щастя" поспілкуватися з цим "правоборцем".
Шкода часу.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:25 Ответить
шо цe було дамочка? пeрeчитай щe раз i нe тупомозгль як доярка з мухосранска.

а що? щоб щось зараз знати трeба там жити? ти ось у Мюнхeнi нe живeш а знаєш. так з чого тeбe вспучило так по колхозному?

тeбe з братiслави замовляють тому знають звiдки ти?
показать весь комментарий
11.11.2021 23:36 Ответить
Хамству - бой ,
показать весь комментарий
11.11.2021 23:38 Ответить
совковому тупiзму бiй
показать весь комментарий
12.11.2021 09:17 Ответить
Я ж казав! Спочатку "плакався що його "нє панимают и спамят" Коли я розібрався у ньому і "почав тикать носом" у його ДЛБЙБСТВо - почав "лайном плюваться"!
показать весь комментарий
12.11.2021 09:48 Ответить
Обозвать меня , главную по борьбе с совком , совком - верх его туризму
показать весь комментарий
12.11.2021 09:51 Ответить
До речі - у нього й другий "нік" був - "bibi bolt"
показать весь комментарий
12.11.2021 09:52 Ответить
😀
показать весь комментарий
12.11.2021 09:53 Ответить
старцям цe нe по карману
показать весь комментарий
11.11.2021 15:12 Ответить
Ідіоти.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:35 Ответить
Нация дебилов-будущее Украины.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:45 Ответить
На жаль, це сьогодення.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:20 Ответить
с нацией дебилов у нации НЕТ будущего.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:14 Ответить
Кому та учеба надо? Хай тупыми растут из-за сезонных ОРВИ и ковидопропаганды ковидорекламщиков
показать весь комментарий
11.11.2021 14:36 Ответить
Якби пані омбудсмен спробувала почитати Закон Про освіту, там мова йде про різні форми навчання, в тому числі і дистанційне. Там нема жодного слова про те, що очне навчання якісне, а онлайн - неякісне. Для якості достатньо лише два фактори - якісний педагог і відповідальний учень (от тільки не треба зараз мені говорити про те, що не у всіх є технічна можливість для онлайн-навчання, особисто знаю учнів, яких батьки завезли у село з поганим інтернетом, АЛЕ, на вихідні діти вертались у місто, брали потрібні матеріали, за потреби зв'язувались з учителем і робили все що треба).
показать весь комментарий
11.11.2021 14:45 Ответить
Вчителі вакциновані хворіють, бо діти приносять вірус і розповсюджують серед дітей. Не захищає вакцинація.
показать весь комментарий
11.11.2021 17:02 Ответить
Для пані Денисової! Здоров'я і життя дітей повинно бути в пріорітеті всіх інших доводів! Хто бажає навчатися навчається і вдома, від місця навчання розуму в головах дітей не прибавляється!
показать весь комментарий
11.11.2021 17:12 Ответить
 
 