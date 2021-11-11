Денисова просит Шкарлета и Ляшко пересмотреть перевод школ на дистанционку: Права детей на образование не должны нарушаться
Пандемия коронавируса COVID-19 стала вызовом в обеспечении большинства основных прав человека, в том числе и права на образование.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 правительство ввело ограничения, усиливающиеся в зависимости от установленного уровня противоэпидемических мер.
"Одной из таких ограничительных мер является перевод учебных заведений на дистанционную форму работы. Однако эти ограничения должны применяться при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте уровня заболеваемости учащихся. Сейчас, по информации Министерства образования Украины, по дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (51% от общего количества)", - напоминает омбудсмен.
"В то же время вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами (если в августе не была привита и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября, почти 93% работников получили одну дозу вакцины, а 76,2% - две дозы). Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% от общего количества лиц, инфицировавшихся COVID -19", - отметила Денисова.
"Проведенный мной мониторинг свидетельствует, что, несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе и процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения относительно дополнительных каникул или дистанционного обучения. Отмечаю, что существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в режиме, когда образовательный процесс происходит онлайн, - отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому, трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам, в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.д.", - добавляет она.
Она также напоминает, что о нарушении права детей на образование из-за повсеместного закрытия школ отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге. Для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях, отмечает омбудсмен.
"В связи с указанным, для обеспечения права детей на получение качественного образования обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины о пересмотре позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности, исключении их из перечня учреждений, которые подлежат закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер", - резюмировала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивен и поражает многих молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями.
Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них - в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса".
Этому предшествовало: 3 ноября в Киеве от Covid-19 умер 41 человек, в том числе https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/4/7312784/ мальчик 8 лет .
это я к тому,что кто пишет сценарий,тот его и исполняет. по простому-если звёзды зажигают,значит это кому то нужно.
так что я бы на вашем месте просто заткнулся бы.
"У детей, как и у взрослых, были "волны": спад количества госпитализаций в конце января и резкий скачок в конце мая - начале июня, продлившийся по август включительно, - рассказывает заместитель заведующей инфекционным отделением Юлия Ордина. - Этого мы не ожидали: предполагали, что летом заболеваемость будет ниже: дети разъезжаются, не сидят в школьных классах, поэтому обычно меньше болеют вирусными заболеваниями. Но не в случае с ковидом".
Коронавирусную инфекцию у детей часто недооценивают, продолжает доктор:
"Многие родители говорят: "Мы считали: дети или не болеют ковидом, или переносят его легко". К сожалению, не всегда. У нас были пациенты на ИВЛ с 75% поражения легких. Подростки могут болеть как взрослые: с пневмониями и осложнениями. Склонным к тромбообразованию назначаем антикоагулянтную терапию, применяемую у взрослых. У некоторых пациентов на фоне ковида развивался, например, первично выявленный сахарный диабет. Ребенок мог болеть и раньше, но диабет был компенсированным - инфекция же становилась триггером, и иногда детей привозили на реанимационные койки в состоянии кетоацидоза. Понять, кто заболеет тяжело, а кто легко, невозможно".
Группа риска: новорожденные и младенцы
Новорожденные (то есть дети не старше месяца) поступали в отделение и сразу после родов, и уже после выписки домой. В первом случае маму и ребенка, как правило, лечат раздельно. Но если мама уже выздоровела, а ребенок продолжает болеть, она может переехать к нему.
Максима госпитализировали в 18 дней, рассказывает его мама Надежда (имена матери и ребенка изменены по просьбе семьи):
"Во время беременности я была максимально осторожна, работала удаленно, муж ходил в респираторе. Была уверена, что не заболею. Родился здоровенький малыш. Первым заболел папа, но мы не думали, что это коронавирус: незадолго до рождения малыша он специально привился. Поэтому вначале списывали все на недосып. Но все же заболел и, видимо, нас заразил тоже. Когда у мужа очень сильно поднялась температура, вызвали врача, сделали тест, и пришел положительный результат. Позже я почувствовала те же симптомы, малыш тоже начал кашлять и чихать. Сейчас намного лучше себя чувствуем. Анализы хорошие. Повторно сдали ПЦР - ждем результата".
"Новорожденные дети - группа риска, - говорит заведующая отделением Светлана Баннова. - Они по-разному реагируют на инфекцию, поэтому должны быть под наблюдением специалистов. Но тяжелых форм в таком возрасте, мы, к счастью, не наблюдали".
"Вначале было очень тяжело, - вспоминает события недельной давности Надежда. - Болела сама, и за малышом нужно было ухаживать. Сейчас встаю в пять утра, кормлю Максима, делаю процедуры, меняю подгузник, мою бутылочки - так каждые три часа. На чтение, интернет времени просто нет. Если есть лишних полчаса, стараюсь поспать".
"Боязнь ковида была год назад - вот тогда было страшно, - говорит Оксана. - В людных места протирали руки антисептиком, везде ходили в масках. Тогда мы не заболели, а когда "подзабили" немножко - случилось. У Софьи началась интенсивная рвота, поднялась высокая температура - 39. "Скорая" нас забрала в больницу, где вначале подозревали кишечную палочку, но после ПЦР-тестирования выяснилось, что это ковид.
И анализ крови не очень хороший по свертываемости - будут колоть уколы для предотвращения образования тромбов".
"Бабушка вчера умерла - дети, возможно, поедут в детдом"
Ковидом часто заболевают семьями. Многие родители переносят вирус тяжело и звонят с реанимационных коек в отделение узнать про детей. Иногда детей привозят из социальных центров - когда и мама, и папа уже в больнице. Были случаи, когда к выздоровлению детей кто-то из родителей умирал. Пациентам об этом не сообщают, особенно если они "тяжелые".
"Грустные истории в основном связаны не с тем, как дети болеют или проводят время на отделении, а с их родителями и с тем, откуда они приехали, - говорит медсестра Вероника Гущина. - Были дети из детдомов. Кто-то приезжал с побоями по социальным показаниям. Сейчас на отделении есть пятеро детей, они - одна семья. Как мы поняли, мама была лишена родительских прав и дети жили с бабушкой - их опекуном. Она заболела ковидом. Бабушку - в больницу, детей, потому что контакты, - к нам. Больше некуда. Бабушка вчера умерла. И, возможно, от нас они через социальный центр поедут в детский дом. Мы им об этом не говорили. Всю ночь об этой истории думала. Понимаю: их вряд ли кто-то возьмет, потому что пятеро, а разделять тоже нельзя".
Дети разносят заразу, умирают целыми семьями.
Все уже устали жить в масках и с ограничениям и тем не менее у нас продолжают упрямо отрицать что только вакцинация спасет нас и вернет к нормальной жизни.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ 2021, 08:28
В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи - дети.
то есть каждый 10-й заболевший сейчас - ребенок.
Предыдущие штаммы дети легче переносили. Дельта- никого не щадит..
Ведомство сообщает о еще 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3712 человек из Covid, болезнь унесла жизни 162 зараженных.
кстати, заметьте - это новости за МЕСЯЦ НАЗАД. Было 162 трупа. Сегодня их - более 800..
рост в пять раз всего за МЕСЯЦ..
это ппц...
нужник.Что бы не разносили заразу по размягченных СМИ мозгам население...
Ніби ми живемо у світі, де одні ангелочки, і основна біда - як би не зачепити кого крильцем.
Вседозволеність і безкарність за 30 років знецінили такі поняття як совість, мораль.
У підсумку - маса хитрих паскуд у владі і у побуті.
Закони і права - то уже вторинне.
У нашій країні закони не діють, бо у населення звиродніли мораль і совість.
И не оспаривай глупца"
Це Омар Хайам сказав.
згiдно совковому мозку вoна забороняє дитини тe що нe можe нi дитина нi вона контролювати. алe вважає за моральнe цe робити. бо прогнозує що почнуть бiгати всi.
чого одна дитина повинна чeрeз всiх страждати? i чeрeз вчилку яка нe можe знайти iнший вихiд iз ситуацii анiж як до нei совковки робили?
тeпeр бeрeм за основу що дитина знає своi права i борзiє ними користуватися - попри заборону вчилки йдe в туалeт. наприклад вона пeргороджує йому шлях. щоб нe опозоритися навалявши в штани дитина вiдштовхує вчилку. ти знаєщ що цe означає для пeдкоронованоi? нeповага про яку вона буд до усирачки валувать з усiх дiрок. i всe ц лиш чeрeз тe що вчилка нe знає прав дeтeй. пeдвуз ii нeдоклeпаною випустив.
що робив Тiщeнко коли йому задали нeвдобнi питання? вiн нападав на журналiстку звинувачуючи ii в наглостi задавати йому так питання. чистий совок! вона має задавати питання а тe що ти на них нe можeш вiдповiсти цe зовiм нe ii проблeма. алe совок ii в цьому звинувачує.
Даремно напинаєтесь. За сьогоднішні зусилля вам куратор не заплатить, бо ціль не досягнута.
Бажаю успіху у пошуку правильного рішення.
Бесплатные тесты - ЕЖЕДНЕВНО, все учителя вакцинированы.
При выявлении ученика с короной - весь клас уходит в карантин
ДЕНИСОВА -просто совок , не лозунги сейчас нужны- а бесплатное поголовное тестирование
У наших друзей дочка в школе в Мюнхене
весь форум знает , что я живу в Братиславе , а Вы с неба свалились
У моих детей два раза в неделю бесплатные тесты в школе
Шкода часу.
а що? щоб щось зараз знати трeба там жити? ти ось у Мюнхeнi нe живeш а знаєш. так з чого тeбe вспучило так по колхозному?
тeбe з братiслави замовляють тому знають звiдки ти?