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Лукашенко обвинил НАТО и Польшу: Нагло подтягивают оружие для "провокаций на границе"

Лукашенко обвинил НАТО и Польшу: Нагло подтягивают оружие для

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это будто бы попытка "провоцирования конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".

"Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт", - сказал Лукашенко.

Он поручил Министерству обороны, КГБ и пограничным войскам "обеспечить контроль над передвижением войск НАТО и Польши".

"Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", - утверждает белорусский диктатор.

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Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

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Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Лукашенко Александр (3611) НАТО (9968) Польша (8405)


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Топ комментарии
+32
Якісь люди ламають двері в квартиру, а знахабнілі господарі барикадуються з іншої сторони.
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11.11.2021 11:48
+26
Из-за тыпых толерастов, диктаторы в последнее время реально охренели
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11.11.2021 11:48
+16
Бульбаші, ваш голова колгоспу зовсім здурів!!!
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11.11.2021 11:49
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Якісь люди ламають двері в квартиру, а знахабнілі господарі барикадуються з іншої сторони.
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11.11.2021 11:48 Ответить
і заряджають двостволку - злочин, пля...
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11.11.2021 12:06 Ответить
Попался ролик белорусского телевидения - разрушим Варшаву ,нам помогут ту23 м братушек ,а лука пообещал газопровод на Европу перекрыть полностью. Там какая то шизофрения неописуемая в стране
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11.11.2021 12:34 Ответить
вы не поняли. Лукашенко обвиняет ПОЛЬШУ что это ПОЛЬША забрасывеат оружие и боеприпасы к МИГРАНТАМ, чтобы МИГРАНТЫ с их помощью штурмовали ПОЛЬШУ.
Чтобы поляки потом их поубивали за это нападение и обвинили во всем Беларусь.
Шиза как она есть, согласен.
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11.11.2021 13:56 Ответить
Из-за тыпых толерастов, диктаторы в последнее время реально охренели
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11.11.2021 11:48 Ответить
у нас тоже уже намечается свой зедиктатор.... чтото и мы пока толерантны...
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11.11.2021 11:59 Ответить
Бульбаші, ваш голова колгоспу зовсім здурів!!!
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11.11.2021 11:49 Ответить
не маешайте розовым пони нюхать цветочки
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11.11.2021 11:50 Ответить
ты уже скинул Зелю, скидатель?
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11.11.2021 13:57 Ответить
Яке воно нагле - весь Світ бачить, як воно переправляє нелегалів до кордонів, а він втирає, що його провокують. Що він, що путін - два сапоги пара.
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11.11.2021 11:49 Ответить
Гибридная вояна, - она такая.
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11.11.2021 11:57 Ответить
опять забыли деду таблетки дать
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11.11.2021 11:50 Ответить
не забули. Якраз лубянські такого не забувають
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11.11.2021 12:08 Ответить
Розбування перед лавками мають свої наслідки.
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11.11.2021 11:52 Ответить
А ще підло позвозили біженців в Білорусь.
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11.11.2021 11:52 Ответить
Шиза прогресує.
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11.11.2021 11:55 Ответить
Читаем между строк : мигрантам подсунут оружие. Олько не Поляки подсунут.
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11.11.2021 11:55 Ответить
Господи, яке воно дурне... як з такими імбецилами можно спілкуватись, коли воно на чорне каже біле й наоборот... Лукашеску широкими кроками йде до ешафота сам, по тупості, цього не розуміючи.
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11.11.2021 11:56 Ответить
.. воно наглюче , тому що маріонетка в руках кремлядського гаденяти , якого сита і лінива Європа лише ублажає і робить лише вигляд , що бореться з ним санкціями .
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11.11.2021 12:06 Ответить
А кого,власне,цікавить,що там звіздить бульбофюрер?
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11.11.2021 11:57 Ответить
як би ж то...
Поки що наш кордон не проривають - а то й таке на черзі.
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11.11.2021 12:09 Ответить
Польша и НАТО "подтягивает" войска для пресечения попыток незаконного пересечения государственной границы с территории Минского генерал губернаторства РФ.
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11.11.2021 12:06 Ответить
Угу, 2 авианосца опасно приблизились к палаточному лагерю...
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11.11.2021 12:29 Ответить
ТЕПЕРЬ ЖДЕМ ПРОВОКАЦИОННОГО ВІСТРЕЛА И ВЗРЫВА ВСЕ КАК 39 ГОДУ
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11.11.2021 12:10 Ответить
Все эти визги и угрозы - визги пахана перед своими гопниками, чтобы марку крутого держать. Пора уже ЕС перекрывать транзит через паханат беларусский, если хотят сохранить лицо принципиальности.
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11.11.2021 12:13 Ответить
Яке ж воно припиз_яне!
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11.11.2021 12:21 Ответить
Не даром США заблаговременно начали риторику и действия против рф, зная, что мигрантов в Польшу, Литву, Латвию фюрерам не получиться вытолкнуть ибо против ЕС на поражение не полезут, но вот Украина - это другой вопрос. Довести проблему с мигрантами на границе с нами до боевого столкновения фюреры могут.
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11.11.2021 12:25 Ответить
У нас еще советский устав практически действует. Так что сначала стой кто идет и не дожидаясь ответа очередь. Вряд ли у кого то из украинских военных дрогнет рука по отстрелу нарушителей границы тем более наперед зная какая гнусь лезет. Просто такую позицию уже надо доносить до потенциальных нарушителей. Что бы знали Украина еще не толерантная Европа.
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11.11.2021 12:38 Ответить
Украинцы Байрактар использовали против стреляющего оружия, Германия и Франция озоботелись. Благо США веские слова в нашу защиту сказали. По этому - Господи, береги США.
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11.11.2021 12:50 Ответить
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"

Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
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11.11.2021 12:28 Ответить
Так он воно як ну тоді подивимось хто виконує міжнародні закони )) Ситуація така виходить Люди придитіли до білорусі з якою ціллю На білоруські митниці завжди встановлють це Білорусь пропустила їх до себе значить і обратно прийме...
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11.11.2021 12:28 Ответить
а чому не написали, що Лукашенко сказав, шо йде переброска зброї з Донбасу? Вони намагаються і нас з цим пов'язати
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11.11.2021 12:32 Ответить
поставлять оружие и обучать белорусов сопротивлению (которое обречено на провал) была задача Семенченко.
Как ни странно, наша разведка уговорила Бубочку данного поца посадить, чтобы он нас в очередной скандал не втянул.
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11.11.2021 13:59 Ответить
Мойша два маёры, а вы вось, нібыта сябе які называе і лічыць (праўда не зразумела чаму) афіцэрам, падзяляеце меркаванне свайго, які звар'яцеў за 26 гадоў у першым крэсле дзіркі ў Парашы пад назвай "Беларусь", калгаснага фюрара?
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11.11.2021 12:39 Ответить
Ecio on prigrozil sto zakrojet gaz v Litvu,vot samoje interesnoje sto etot gaz idiot iskliucytelno v Kaliningrad
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11.11.2021 12:46 Ответить
"руский мир" окончательно разъел остатки мозгов саше-колхознику!
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11.11.2021 13:02 Ответить
А чё мигранты не хотят остаться в лучшей стране мира , ездить на лучших дорогах ?
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11.11.2021 13:08 Ответить
БОЖЕ, ЯКЕ КОНЧЕНЕ!
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11.11.2021 13:11 Ответить
Усі винуваті, тільки він один ,"вусатий божий тараканчик" правий.🧐
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11.11.2021 13:11 Ответить
Тяжкая это работа... 30 лет руководить кольхозом "Дохлые грабли"...,но геморроя у Лукашеску нету....
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11.11.2021 13:26 Ответить
Зазеркалье
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11.11.2021 14:36 Ответить
поведение психопата - виноваты все вокруг кроме него.
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13.11.2021 11:21 Ответить
 
 