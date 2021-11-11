Лукашенко обвинил НАТО и Польшу: Нагло подтягивают оружие для "провокаций на границе"
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это будто бы попытка "провоцирования конфликта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта".
"Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт", - сказал Лукашенко.
Он поручил Министерству обороны, КГБ и пограничным войскам "обеспечить контроль над передвижением войск НАТО и Польши".
"Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", - утверждает белорусский диктатор.
Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чтобы поляки потом их поубивали за это нападение и обвинили во всем Беларусь.
Шиза как она есть, согласен.
Поки що наш кордон не проривають - а то й таке на черзі.
Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака совершать вооруженные нападения на польской границе.
Как ни странно, наша разведка уговорила Бубочку данного поца посадить, чтобы он нас в очередной скандал не втянул.