Deutsche Bahn о сотрудничестве с "Укрзализныцей": Концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования по пассажирским перевозкам
Обсуждается модель, по которой DB Engineering & Consulting направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования "Укрзализныци" относительно структурных аспектов пассажирских перевозок.
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) заявил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с акционерной компанией "Укрзализныця" (УЗ) с 2022 года. В частности, обсуждается модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования УЗ по структурным аспектам пассажирских перевозок, сообщили DW в пресс-службе DB в среду, 10 ноября, передает Цензор.НЕТ.
DB Engineering & Consulting консультирует "Укрзализныцю" в области пассажирских перевозок. Основное внимание уделяется, в частности, финансовым консультациям, а также поддержке при проведении тендеров на подвижной состав.
Накануне Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что УЗ с 2022 года якобы передаст все пассажирские перевозки в управление DB Engineering & Consulting.
"Укрзализныця" уже много лет подряд отчитывается об убыточности пассажирского движения. За 2020 год из-за уменьшения пассажиропотока в результате эпидемии коронавируса ущерб вырос на четверть – до 8,7 миллиарда гривен. Предприятие обычно компенсирует потери доходами от более рентабельной перевозки грузов, однако в прошлом году их не хватило - как следствие, чистый убыток составил 11,9 миллиарда гривен. Отделить пассажирское движение и положить конец перекрестному субсидированию, в том числе должны консультанты по Deutsche Bahn.
В августе этого года под предлогом спасения "Укрзализныци" от банкротства правительство передало акционерную компанию в сферу управления мининфраструктуры, а в сентябре создало антикризисный штаб по возобновлению работы предприятия. В конце октября новым председателем правления компании стал Александр Камышин. 9 ноября он пообещал, что в этом году компания закончит с положительным финансовым результатом.
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1. участники дают конверты в комиссию со своими предложениями
2. Член комиссии ПОДГЛЯДЫВАЕТ в конверты и рассказывает их содержание одному из конкурентов ( за бабки)
3. Участник тендера меняет содержание конверта на выигрышный вариант и выигрывает тендер
ЭТО ПО ПРОСТОМУ
А ПО ХИТРОДЕЛАННОМУ - существует сговор участников заранее 😀😀😀
Германия плюс кацапия - явные стратегические партнеры
Взяли бы ЧЕХОВ . У них тоже хорошая компания.