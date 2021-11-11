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Deutsche Bahn о сотрудничестве с "Укрзализныцей": Концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования по пассажирским перевозкам

Deutsche Bahn о сотрудничестве с

Обсуждается модель, по которой DB Engineering & Consulting направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования "Укрзализныци" относительно структурных аспектов пассажирских перевозок.

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) заявил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с акционерной компанией "Укрзализныця" (УЗ) с 2022 года. В частности, обсуждается модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования УЗ по структурным аспектам пассажирских перевозок, сообщили DW в пресс-службе DB в среду, 10 ноября, передает Цензор.НЕТ.

DB Engineering & Consulting консультирует "Укрзализныцю" в области пассажирских перевозок. Основное внимание уделяется, в частности, финансовым консультациям, а также поддержке при проведении тендеров на подвижной состав.

Накануне Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что УЗ с 2022 года якобы передаст все пассажирские перевозки в управление DB Engineering & Consulting.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 2022 года передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn, - Кубраков

"Укрзализныця" уже много лет подряд отчитывается об убыточности пассажирского движения. За 2020 год из-за уменьшения пассажиропотока в результате эпидемии коронавируса ущерб вырос на четверть – до 8,7 миллиарда гривен. Предприятие обычно компенсирует потери доходами от более рентабельной перевозки грузов, однако в прошлом году их не хватило - как следствие, чистый убыток составил 11,9 миллиарда гривен. Отделить пассажирское движение и положить конец перекрестному субсидированию, в том числе должны консультанты по Deutsche Bahn.

В августе этого года под предлогом спасения "Укрзализныци" от банкротства правительство передало акционерную компанию в сферу управления мининфраструктуры, а в сентябре создало антикризисный штаб по возобновлению работы предприятия. В конце октября новым председателем правления компании стал Александр Камышин. 9 ноября он пообещал, что в этом году компания закончит с положительным финансовым результатом.

Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2745) пассажиропоток (37) Deutsche Bahn (15)


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Топ комментарии
+3
Германия как то уж больно с РФ связанна. Может не стоит пускать немцев в стратегическую отрасль? Тревожно как то.
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11.11.2021 12:28
+2
Сто баллов
Германия плюс кацапия - явные стратегические партнеры
Взяли бы ЧЕХОВ . У них тоже хорошая компания.
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11.11.2021 12:41
+2
Бараны во власти, пришли и не знают с чего начать. Гнать надо пораньше, иначе поздно будет. Вовочка, дергай ноги или что то приснится тебе, ой не хорошее.
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11.11.2021 12:44
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Лещенко очень занят - помагает в укрзализници выигрывать тендеры фирмам, владельцы которых живут в ДНР.
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11.11.2021 12:42 Ответить
Как обычно проходит тендер - инфа для простых украинцев, которых дурят умными словАМИ
1. участники дают конверты в комиссию со своими предложениями
2. Член комиссии ПОДГЛЯДЫВАЕТ в конверты и рассказывает их содержание одному из конкурентов ( за бабки)
3. Участник тендера меняет содержание конверта на выигрышный вариант и выигрывает тендер

ЭТО ПО ПРОСТОМУ
А ПО ХИТРОДЕЛАННОМУ - существует сговор участников заранее 😀😀😀
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11.11.2021 12:47 Ответить
Рекомендую НАБУ поучаствовать в тендерах 😀😀
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11.11.2021 12:47 Ответить
нам не менеджери потрібні, а танкова дивізія СС "Мертва голова" та зондеркоманди щоб лад навести !
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11.11.2021 12:03 Ответить
Германия как то уж больно с РФ связанна. Может не стоит пускать немцев в стратегическую отрасль? Тревожно как то.
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11.11.2021 12:28 Ответить
Сто баллов
Германия плюс кацапия - явные стратегические партнеры
Взяли бы ЧЕХОВ . У них тоже хорошая компания.
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11.11.2021 12:41 Ответить
Больше чем зеленский и сирожа лещенко?
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11.11.2021 12:41 Ответить
Бараны во власти, пришли и не знают с чего начать. Гнать надо пораньше, иначе поздно будет. Вовочка, дергай ноги или что то приснится тебе, ой не хорошее.
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11.11.2021 12:44 Ответить
Я про це читаю вже другий рік поспіль. Українців втримають за ідіотів. Американців -також.
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11.11.2021 13:22 Ответить
немцы еще не знают что их ждет...их такому не учили в школе
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11.11.2021 13:35 Ответить
Гнать в шею этих германцев. Воруют в Украине. Скоро останемся без железной дороги.
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11.11.2021 14:48 Ответить
Что ?? У чокнутых немцев могзов побольше чем у хохлов??....Жаль,что мне уже много лет!!Я бы вас ****** из Укрзализници, научил бы хорошо работать!! Позорники!! Блин!! Не позорьтесь на весь мсир!!! Ладно наш клоун дебил ,а гостальные ЧТО??? Все беды от жидов-ворюг! Выгоните на хрен всех жидов-ворюг из Укрзализницы, и все пойдёт как по маслу!!
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11.11.2021 14:57 Ответить
 
 