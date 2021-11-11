В случае введения санкций, можем перекрыть транзит газа через Беларусь. Мы обогреваем Европу, а они нам еще угрожают, - Лукашенко
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на совещании в четверг в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем угрожать Беларуси новыми санкциями и закрытием границ.
Он также пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых будет туда перемещаться. Вопрос не в этом", - отметил диктатор.
"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил глава государства.
Через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились, отметил Лукашенко.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.
МИД должен предупредить всех в Европе, если они введут дополнительные "неприемлемые для нас" санкции, мы должны отвечать, отметил президент.
"Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – сказал Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в перебрасывании тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это якобы попытка "провоцировать конфликт".
Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.
На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.
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Вот оно, истинное лицо!
Климов Григорий, лучше начинать читать с "Князь мира сего", а далее и "потяжелее" понятны будут.
в отличие от Бубочки, в Европе давно иллюзий в отношении Луки не испытывала.
а лукашенко - *осать бульбу будет))
наука гейропейцам
Попало немножко больше чем белоруссам
Только это //демократия //
что эта кукла вякает то?
ах да, Меркель, или кто там, поймите, Лука это просто продолжение... не, не так, просто раб Пусина.
И да - все и все понимают., просто Байден обосрался.
Что и говорил Илларионов, но тут не поймешь кто злой, а кто Сорос... гггг
кадыров 2