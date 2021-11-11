В случае введения санкций, можем перекрыть транзит газа через Беларусь. Мы обогреваем Европу, а они нам еще угрожают, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на совещании в четверг в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем угрожать Беларуси новыми санкциями и закрытием границ.

Он также пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых будет туда перемещаться. Вопрос не в этом", - отметил диктатор.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил глава государства.

Через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились, отметил Лукашенко.

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"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.

МИД должен предупредить всех в Европе, если они введут дополнительные "неприемлемые для нас" санкции, мы должны отвечать, отметил президент.

"Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в перебрасывании тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это якобы попытка "провоцировать конфликт".

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

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Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.