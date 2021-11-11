РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9451 посетитель онлайн
Новости
8 743 54

В случае введения санкций, можем перекрыть транзит газа через Беларусь. Мы обогреваем Европу, а они нам еще угрожают, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на совещании в четверг в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем угрожать Беларуси новыми санкциями и закрытием границ.

Он также пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых будет туда перемещаться. Вопрос не в этом", - отметил диктатор.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - заявил глава государства.

Через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились, отметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о самолетах РФ на границе: "Пусть пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, способные нести ядерное оружие"

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.

МИД должен предупредить всех в Европе, если они введут дополнительные "неприемлемые для нас" санкции, мы должны отвечать, отметил президент.

"Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в перебрасывании тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это якобы попытка "провоцировать конфликт".

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в понедельник, 8 ноября, когда большая группа мигрантов начала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео большая группа мигрантов заметна в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарин сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС, но получающих отказ. Польша со своей стороны их тоже не пускает, поэтому многие нелегалы ​​застряли в приграничной зоне. Эта ситуация длится уже два месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мало места у них в Бундестаге, пускай берут себе домой": Данилов ответил на предложение Германии разместить мигрантов в Украине. ВИДЕО

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, построила заграждения с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям из-за режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) Газ (10223) Европа (1841) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) Польша (8405) санкции (11266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
если ЕС откажется от транзита газа через лукашенко - и при єтом северн.поток 2 не сертифицирован - то рашка будет вынуждена поставлять газ в нужных объемах через Украину))
а лукашенко - *осать бульбу будет))
показать весь комментарий
11.11.2021 12:56
+27
Вот уссатый бацька рыгонул. Покруче *****.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:54
+22
Но перднул то явно по указке *****.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот уссатый бацька рыгонул. Покруче *****.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:54 Ответить
А чего Европа ожидала?
Вот оно, истинное лицо!
показать весь комментарий
11.11.2021 13:10 Ответить
Ожидала чего? Что бульбофюрер совсем с катушек съехал?
показать весь комментарий
11.11.2021 14:11 Ответить
Долго объяснять....
Климов Григорий, лучше начинать читать с "Князь мира сего", а далее и "потяжелее" понятны будут.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:24 Ответить
а когда Европа ожидала от Бульбафюрера чего-то другого?
в отличие от Бубочки, в Европе давно иллюзий в отношении Луки не испытывала.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:27 Ответить
лука мудищев может только пернуть..свою трубу он давно продал
показать весь комментарий
11.11.2021 12:54 Ответить
Но перднул то явно по указке *****.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:56 Ответить
думаете россия будет против?
показать весь комментарий
11.11.2021 13:10 Ответить
если ЕС откажется от транзита газа через лукашенко - и при єтом северн.поток 2 не сертифицирован - то рашка будет вынуждена поставлять газ в нужных объемах через Украину))
а лукашенко - *осать бульбу будет))
показать весь комментарий
11.11.2021 12:56 Ответить
Тебе недоумку бульбофюреру,кацапы на второй день закрытия ж-пу разорвут.Там 90% это экспорт кацарылых в Европу.Так что угрожатель засунь себе в оп-пу,газопровод ,по которому кацапы газ в Европу не подают с октября,кинув тебя идиота на деньги.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:56 Ответить
Всё делается для того чтобы сертифицировать северный поток 2
показать весь комментарий
11.11.2021 12:56 Ответить
пуйлішко дозволить бульбофюреру перекривати транзит газу?
показать весь комментарий
11.11.2021 12:58 Ответить
Ращведут руками и скажут, что это он сам перекрыл, а мы не при чем
показать весь комментарий
11.11.2021 13:09 Ответить
І французи повірять ..
показать весь комментарий
11.11.2021 13:13 Ответить
Давай Лука.. перекрывай ( страна перейдет на мороженную бульбу), денег то тю - тю ( а карман кремлевского кормильца тоже не бездонный) , к этому еще бы перекрыть Северный поток 1 и не открывать Северный поток 2.. а весь транзит пустить через Украину. Напугал.. Дурилка картонная...
показать весь комментарий
11.11.2021 12:58 Ответить
Лукашенко мабуть тупий і не чув про що говорили дідуля Кабаєів і Меркель. А вони говорили, що російський газ ніколи не являвся і не являється зброєю, це чисто економічні проекти.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:02 Ответить
Цей тупий кацапский випердиш, тільки пердежом щось може обігріти, чи бульбою з холодильниками закидати. Ублюдочне створіння. Диктатори завжди закінчували хероватенько....
показать весь комментарий
11.11.2021 13:07 Ответить
Похоже Луку вставило даже покруче, чем Зе. Явный передоз.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:08 Ответить
Гы Гы Гы Гы 😆😆😆😆😆😆😆Как там поживает бабушка Меркель???? 😆😆😆😆Старушку предупреждали ведь
показать весь комментарий
11.11.2021 13:08 Ответить
Прэлестно !!!

наука гейропейцам
показать весь комментарий
11.11.2021 13:08 Ответить
Европа прогнется. Как и прогиналась до этого. Европа - наркоман, и не будет лезть супротив барыги и его бегунка. Так ,для виду пообеспокоится на публику, а втихаря поглубже воткнет себе в жопу нефтегазовую иглу для кайфу
показать весь комментарий
11.11.2021 13:08 Ответить
Перекрывай!!.....прям счас!!!....нет газа -нет денег. Плюс выплаты по страховке контракта.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:09 Ответить
дВА БРАТА САПОГА пу И лу УГРОЖАЮТ А ЕВРОПА ИХ ЦЕЛУЕТ В ЖО
показать весь комментарий
11.11.2021 13:17 Ответить
Лука грозиться перекрити кацапський газ? Сам придумав, чи пуйло "підказало"?
показать весь комментарий
11.11.2021 13:19 Ответить
Во Франции жовтым жилетам
Попало немножко больше чем белоруссам
Только это //демократия //
показать весь комментарий
11.11.2021 13:37 Ответить
А белорусы во время протестов грабили магазы и палили машины? К чему вообще был этот пук в лужу про демократию?
показать весь комментарий
11.11.2021 13:43 Ответить
лукашеску много врет и прет как бык на красный свет...добром для него это не закончится....
показать весь комментарий
11.11.2021 13:43 Ответить
Лукашенко с Путиным хотят, чтобы с ними никто не торговал? Нет вопросов - так и будет!
показать весь комментарий
11.11.2021 13:44 Ответить
пора его валить, нахозяйничал пирад, хватит
показать весь комментарий
11.11.2021 13:49 Ответить
Эй !Придурок Лукашенко!!! Во первых -ты давно свою трубу просрал и она теперь принадлежит *****-пуйлу!!А во -вторых пукин не позволит тебе без его разрешения даже пукнуть, не то , что бы закрыть где то вентиль на газовой трубе!!
показать весь комментарий
11.11.2021 13:51 Ответить
власть переменилась,скидовай Лукаш сапаги...
показать весь комментарий
11.11.2021 13:55 Ответить
Чего орешь? Да на тебе пахать нада. Вот Путин тебя и пашет. Так чего орешь?
показать весь комментарий
11.11.2021 13:55 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2021 13:56 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2021 13:56 Ответить
у Пусина вазелин закончился, или Лука соскочил с .... скажем "перчатки"?
что эта кукла вякает то?
ах да, Меркель, или кто там, поймите, Лука это просто продолжение... не, не так, просто раб Пусина.
И да - все и все понимают., просто Байден обосрался.
Что и говорил Илларионов, но тут не поймешь кто злой, а кто Сорос... гггг
показать весь комментарий
11.11.2021 13:58 Ответить
Илларионов баран обосцанный Путлером
показать весь комментарий
11.11.2021 13:59 Ответить
СкреПОНОСная РАБссия во всей красе
показать весь комментарий
11.11.2021 14:02 Ответить
дедываевалы...
показать весь комментарий
11.11.2021 14:04 Ответить
..... поэтому быстрее запускайте СП 2
показать весь комментарий
11.11.2021 14:14 Ответить
Быстро только Гитлер дал дохлому Сссру СкреПОНОСом дрыстать..
показать весь комментарий
11.11.2021 14:17 Ответить
Странно что "беженцы" на РАБссию не лезут в Рай Земной...ГУЛАГа Путлера...
показать весь комментарий
11.11.2021 14:19 Ответить
По данным ВЦИОМ на РАБссии население всего 89 млн Шариковых...Беженцы вперед на штурм Берлина Мавзолейного
показать весь комментарий
11.11.2021 14:21 Ответить
разные - но от одной дырки . Диверсификация - пить кока колу с одного стакана, но с разных трубочек
показать весь комментарий
11.11.2021 14:32 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2021 14:28 Ответить
Кто в доме хозяин?
кадыров 2
показать весь комментарий
11.11.2021 14:30 Ответить
У Табаки появился хозяин.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:44 Ответить
Кого ця картопляна гидота лякає?! Європа усцикається від реготу, ГТС Біларусі давно властність ху_лостану! Тарган тільки спробує втрутитись у її роботу, одразу псковські десантники у костюмах "зелених чоловічків" візьмуть під особисту охорону президентський палац разом з навіженим бульбофюрером і ********* Колею. А там інфаркт, КОВІД або "Новічок" на вибір.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:50 Ответить
Jesli zakrojet granici Polsa o Baltijskije strani, projezd v Evropu zakryt.On teriajet 30% svojego exporta kak minimum.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:12 Ответить
... и перекроем газ !!! сказал лука и топнул копытом.
показать весь комментарий
11.11.2021 15:25 Ответить
Браво Лука! Перекрывай газ, воду и свет. Может сытые европейцы очнутся от летаргии
показать весь комментарий
11.11.2021 15:52 Ответить
 
 