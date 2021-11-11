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Лукашенко о самолетах РФ на границе: "Пусть пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, способные нести ядерное оружие"

Лукашенко о самолетах РФ на границе:

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через президента этой страны Владимира Путина, чтобы они подключились к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Как я вчера заметил, они (РФ. – Ред.) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - заявил глава государства.

"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят", - сказал Александр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ непричастна к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, - Песков

"Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию", - подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в перебрасывании тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это якобы попытка "провоцировать конфликт".

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+41
старий збочений, шизофренічний дегенерат
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11.11.2021 12:59
+30
Що ви старі діди лякаєте своїми літаками і ядерною зброєю, яка можливо вже і нічого не варта? Ніхто вас не боявся і не боїться. Диктатори не вмирають, а здихають і до цього вже залишилося мало часу. Просто таким шляхом дідуля Кабаєв хоче щоб його запросили за стіл переговорів у Європу і він буде торгуватися по "Північному потоку 2". Ось і все для чого ці понти.
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11.11.2021 13:00
+23
Я немного не понял кого собрались поливат ядерными бомбами, поляков или беженцев?
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11.11.2021 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Я немного не понял кого собрались поливат ядерными бомбами, поляков или беженцев?
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11.11.2021 12:59 Ответить
Самі себе. Для профілактики.
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11.11.2021 13:08 Ответить
Опять Воронеж(((
))))
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11.11.2021 13:35 Ответить
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11.11.2021 14:56 Ответить
Бульбардировщики!
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11.11.2021 17:09 Ответить
ВоронежТрєпєщі....
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11.11.2021 13:14 Ответить
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11.11.2021 14:56 Ответить
старий збочений, шизофренічний дегенерат
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11.11.2021 12:59 Ответить
Ні, усе продумано.
Жабоїди з сосисечниками усе розуміють та ведуть себе відповідно.
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11.11.2021 13:10 Ответить
Уже было заявление - прямых доказательств, шо это дело рук *****, нет! Продолжаем качать газ!
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11.11.2021 13:15 Ответить
Ви не повірите мені! Я те читаю новини, та знаю про це)
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11.11.2021 13:18 Ответить
Когда этот больной псих, начнёт войну в Европе, то большой привет всем носителям цветочков. Лишь бы не было войны, как на Украине, так жрите войну с НАТО, по воле вашего бульбафюрера
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12.11.2021 01:38 Ответить
Що ви старі діди лякаєте своїми літаками і ядерною зброєю, яка можливо вже і нічого не варта? Ніхто вас не боявся і не боїться. Диктатори не вмирають, а здихають і до цього вже залишилося мало часу. Просто таким шляхом дідуля Кабаєв хоче щоб його запросили за стіл переговорів у Європу і він буде торгуватися по "Північному потоку 2". Ось і все для чого ці понти.
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11.11.2021 13:00 Ответить
Який хоробрий, коли Росія за спиною стоїть.
От тільки рухатис уперед вона буде теж за твоєю спиною.
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11.11.2021 13:01 Ответить
Та кацапы уже вопят , зачем нам это надо ,луку шизофрения косит а нас хотят втравить
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11.11.2021 13:43 Ответить
"Очень страшно, мы не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое , мы не знаем что это такое (с) " сказал Лукашенко . ))
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11.11.2021 13:01 Ответить
Голова колгоспу зовсім став неадекватний
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11.11.2021 13:01 Ответить
А чего Европа ожидала?
Вот оно, истинное лицо...
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11.11.2021 13:06 Ответить
Дело к войне. Но ситуацию фуйлисты напрягают на границах стран НАТО поэтому нападать на них засцут. Нападут на Украину. Типа как на пособника праклятых гейрапейсаф. Такая многоходовочка.
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11.11.2021 13:01 Ответить
на Украину уже напали и обломались. литва максимум
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11.11.2021 13:14 Ответить
Дай Бог что бы ни на кого. А сами просто самоудавились.
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11.11.2021 13:23 Ответить
могли бы ударить, давно бы ударили. так что не нужно тут жути нагонять
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11.11.2021 13:48 Ответить
все эти сценарии только в воспаленном мозгу рашкованских пропагандонов и их шестерок
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11.11.2021 13:59 Ответить
ага. через болота наступать. танками
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11.11.2021 14:04 Ответить
Там уже давно боліт немає, на жаль.
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11.11.2021 14:33 Ответить
Дед, похоже, крышей поехал.
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11.11.2021 13:01 Ответить
таблетки опять забыл выпить...
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11.11.2021 13:03 Ответить
Схоже, що у Луки зовсім дах поїхав. Істерика прямо.
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11.11.2021 13:01 Ответить
а что ему осталось? он же теперь просто номинальный гауляйтер. как думаете, сколько наберет организованный за 3 дня "референдум" о вступлении белорусской области в *********?
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11.11.2021 14:05 Ответить
Они могут "бомбить" Воронеж.. ну в или Гомель.. Луку просто прет от собственной "значимости" минского наместника, царя батюшки..солнцеликого Пу..
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11.11.2021 13:02 Ответить
бацька свихнулся
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11.11.2021 13:49 Ответить
Який він бацька? Це він сам себе так назвав (типа батько усіх бульбашів), насправді - звичайний довбой_б, який планує, у разі збройного конфлікту, втекти до бункерфюрера. А заручниками його дій стануть звичайні білоруси.
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11.11.2021 14:58 Ответить
сопли меньше надо "звичайним" жевать было.
у нас на обычных людей и всех остальных очень любят чинуши делить. вы из таких?
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11.11.2021 15:53 Ответить
Ні, я з звичайних людей, усе життя служив, потім робив на державному підприємстві, маю 48 років виробничого стажу, семьомий десяток віку та інвалідність, через яку не зміг поновитись у 2014 році на військовому обліку як офіцер запасу. Маю військовий бойовий досвід, через що знаю, що першими потерпають звичайні люди.
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11.11.2021 16:01 Ответить
нет никаких "обыкновенных" людей. все люди равны от рождения. на седьмом десятке таких простых истин не знать стыдно.
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11.11.2021 16:07 Ответить
Мені тяжко пояснити, як це кажуть у вашій кацапщині "дубине стоеросовой", що соціальний поділ не завжди дає змогу людині впливати на прийняття державних рішень. Так як ти Іван у квадраті, то чому б тоді тобі не попрямувати до своєї історичної батьківщини, та відмовити ху_ла від агрессії проти України. Я почитав твої коменти на Цензорі, висновок - типічний ************. Можеш не корчити з себе розумного, ти у бані. Краще шарпни бояри.
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11.11.2021 16:17 Ответить
да да, чувак. тебе такой же десяток, как я балерина большого театра) спалить вас дурачков рашкованских как два пальца) вы на оскорбления переходите на третьем сообщении, потому что идете тупо по сценарию на монике))
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11.11.2021 17:01 Ответить
путин хочет воевать с Украиной белорусскими солдатами, а тупой колхозник или не понимает или такой же ублюдок как и пуйло
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11.11.2021 13:03 Ответить
БОМБАРДИРОВЩИКИ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ ЧТО ТО ??????? ЭТО ДЛЯ КОГО ТЕКСТ????ДЛЯ 73% СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ ДЕБИЛОВ?????
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11.11.2021 13:03 Ответить
скорей для 80,1
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11.11.2021 13:07 Ответить
два підстаркуватих диктатора походу вже вкінець *********
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11.11.2021 13:03 Ответить
Усики это пропуск в трусики меркель
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11.11.2021 13:06 Ответить
так они и так там летали спокойненько... хайпануть дед решил?
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11.11.2021 13:09 Ответить
Кремлядский плешивый карлик уже открыто использует газ в качестве оружия, но только не сам, а руками усатого бульбафюрера.
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11.11.2021 13:10 Ответить
Раньше я думал что арабские террористы самые ипанутые. Оказалось что я ошибался
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11.11.2021 13:12 Ответить
Фюрер кизданулся и забыл сколько самолётов в рашке в этом году упало. А если на твою резиденцию такой стратег с ядерной бомбой упадёт тебе наверное приятно будет а шизоид??? Дайте ему селёдки!!!
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11.11.2021 13:13 Ответить
они тебе недоумку конец принесли.Будешь ты бульбофюрер ,белоруской области.
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11.11.2021 13:15 Ответить
Нехай літають, поки не впадуть. Лука потім зрозуміє, який великий ризик давати дозвіл на кацапські польти над своєю територією. 2021 році кацапи світові лідери в падінні літаків.
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11.11.2021 13:15 Ответить
«Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная!» (с)
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11.11.2021 13:15 Ответить
лукашенка, ты давпайоп.
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11.11.2021 13:19 Ответить
Долбаные белорусы, нафиг вы трогали этого Лукашенка? Был бы сейчас уверенный в себе президент независимой Белоруси, так нет, толком ничего не сделали, страну просрали и дело к большой войне идёт.
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11.11.2021 13:22 Ответить
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11.11.2021 13:22 Ответить
Ідіот!!!
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11.11.2021 13:23 Ответить
от якраз на твою лису, тупу бажку вони і будуть падати
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11.11.2021 13:24 Ответить
Уже грозит газ перекрыть, не, ну я сегодня немогу!!! Надо попкорном запастись.
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11.11.2021 13:25 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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11.11.2021 13:26 Ответить
Все закончится как всегда перемогой- беженцев в Украине пристроят.
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11.11.2021 13:32 Ответить
На гiлляці тебя пристроят...бэзоплатно.
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11.11.2021 14:57 Ответить
Ой, дурааак.
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11.11.2021 13:32 Ответить
Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал - Европа
Кроме остановки газопровода президент Белоруссии допустил полную остановку транспортного транзита из Польши и Германии в Россию. Он призвал правительство не останавливаться «ни перед чем»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/11/2021/618ce8a49a7947f792051e22?from=from_main_2
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11.11.2021 13:34 Ответить
Усатенький, ради тебя никто не будет бросаться ядерными бомбами)
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11.11.2021 13:34 Ответить
вы не понял, Пацька как раз и есть мизинец Пуйла. что там она думает - в Сремле - побоку уже.
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11.11.2021 13:39 Ответить
Над ними русня будет летать с бомбами, над нами - американцы. Спокойной пожить в ближайшее время похоже не дадут.
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11.11.2021 13:35 Ответить
Одно и то же!!!!! Опять дол....**!!!!!
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11.11.2021 13:36 Ответить
Пацька: - это как вна порнхабе это загнивающие так делают, неправославненько, - а вот, видите что там делают, вон отсюда, свиньи, А вот как Я могу(сальто с рукой Пусина в своей ж.)
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11.11.2021 13:37 Ответить
Закрити на кілька днів кордони Європи для росіян і білорусів. Туристи зроблять революцію в Кремлі і Мінську
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11.11.2021 13:41 Ответить
А оце вже, як і його визнання Криму РФським, пряма підстава для того, щоб Україна ВИМАГАЛА від держав-гарантів надати їй право мати ядерну зброю!
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11.11.2021 13:56 Ответить
А ты в эпицентре всего этого
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11.11.2021 13:57 Ответить
Захвативший власть и держащий ее усами,зубами,ногами,глазами ,ртом,волосами задницы не знает,сто у всех диктаторов конец один-как у Чаушеску или Саддама.?Нигде народ их не простил,ни в одной стране мира.
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11.11.2021 14:00 Ответить
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11.11.2021 14:23 Ответить
І що шо вони з ядерною зброєю? Совєти мали цих літаків в рази більше.
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11.11.2021 14:09 Ответить
"Мониторят ситуацию" со стратегических бомбардировщиков?! Совсем отбитый фюрер бульбонский? Несет бредятину похлеще Путлера Первого!
Лука - *****...?
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11.11.2021 14:19 Ответить
Оно что, просроченных драников объелось ?
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11.11.2021 14:30 Ответить
Цей старий доVбойоб хоче почати війну з такою "підтримкою" народу всередині країни? Ну-ну.
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11.11.2021 14:52 Ответить
**** купіть в цього чорта лисого ще електрики...
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11.11.2021 14:53 Ответить
Усатая проститутка широко раздвинула ноги перед ботексным карликом-пуйлоФюррером!
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11.11.2021 15:05 Ответить
Чокнувся старий.
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11.11.2021 15:22 Ответить
Два дебила это сила.
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11.11.2021 15:23 Ответить
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11.11.2021 15:29 Ответить
шизобольное кукушкой тронулось в кабине качаны заклинило
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11.11.2021 15:33 Ответить
Стопудово бульбенфюрер решил разбомбить Брестскую крепость поляков напугать. Даже у ***** стратегические бомбардировщики арендовал с атомными бомбами. Знает, ****, что фашисты в 41-м обычными бомбами эту крепость разбомбить не смогли.
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11.11.2021 15:45 Ответить
Здорово зірвало дах бульбофюреру. Правильно перекрий транзит, виграеш. Усі транспортні потоки підуть через Україну, а бульбандія буде копито сосати у біловежського зубра.
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11.11.2021 15:49 Ответить
да. еще раз переконаний - голову колгоспу, не можна пускати до міста, давати владу. нехай би ото мив "скатину засраную".
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11.11.2021 16:22 Ответить
 
 