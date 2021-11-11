Лукашенко о самолетах РФ на границе: "Пусть пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, способные нести ядерное оружие"
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через президента этой страны Владимира Путина, чтобы они подключились к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.
Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Как я вчера заметил, они (РФ. – Ред.) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - заявил глава государства.
"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят", - сказал Александр Лукашенко.
"Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию", - подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в перебрасывании тяжелого оружия в лагерь мигрантов, расположенный на польско-белорусской границе. Он заявил, что это якобы попытка "провоцировать конфликт".
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Жабоїди з сосисечниками усе розуміють та ведуть себе відповідно.
От тільки рухатис уперед вона буде теж за твоєю спиною.
Вот оно, истинное лицо...
у нас на обычных людей и всех остальных очень любят чинуши делить. вы из таких?
Кроме остановки газопровода президент Белоруссии допустил полную остановку транспортного транзита из Польши и Германии в Россию. Он призвал правительство не останавливаться «ни перед чем»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/11/2021/618ce8a49a7947f792051e22?from=from_main_2
Лука - *****...?