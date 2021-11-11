Качество услуг УЗ ухудшилось вдвое, а их стоимость выросла в 12 раз, - Сластен
Расходы на логистику стали непомерными для аграриев, ведь "Укрзализныця" повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время оборот вагонов в компании стал хуже почти вдвое.
Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен в комментарии Агропорталу.
"Критические проблемы на железной дороге возникли именно в пик сезона перевозки, когда все начали массовый сбор основной зерновой культуры – кукурузы. За несколько месяцев стоимость аренды вагонов УЗ на торгах Prozorro взлетела с 500 грн до почти 6000 грн (!) за вагон в сутки", - сообщил Сластен.
По его словам, при столь чрезвычайно высокой стоимости вагонов их оборачиваемость значительно увеличилась и грузы находятся в дороге очень долго. То есть, расходы для бизнеса на перевозку по железной дороге существенно выросли.
"Если в предыдущие годы УЗ удавалось достичь оборачиваемости вагонов в 10 суток, то сейчас у нас есть 17-20 суток и больше. А стоимость логистики достигает $60 за тонну!" – сообщил Сластен.
Он подчеркнул, что такой рост расходов на логистику снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, в результате чего они могут потерять позиции на международных рынках.
"Вынимаются немалые средства из карманов с/х производителей и такие затраты на логистику сделают нас неконкурентоспособными на международных рынках", – констатировал Сластен.
Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности, в последние месяцы ситуация стала критической.
Недавно операторы топливного рынка также сообщали, что оборот вагонов УЗ значительно ухудшился, компания даже установила новый антирекорд – вагон с горючим не может доехать до заказчика почти два месяца.
В то же время в ЦТС отмечали, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.
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Чким чином? Збільшити кількість діб!
Це навіть деякі дошкільнята розуміють.
но я за правду и думаю....
Не Кернел случайно, со своими 3 тыс старых вагонов из РФ??
И Гусак тут как тут??
А кто его попросил и за сколько??
🤔Может Сластён не знает у нас в Украине на 1 вагон-зерновоз УЗ, почти 3 вагона частных!!
Свои вагоны УЗ решило на аукционах Прозорро выставлять, чтобы закрыть коррупционную лавочку по распределению вагонов!
Вагоны УЗ на аукционах по 4-6 тыс??
Так открытые торги, кому горит, тот и покупает?? Вполне рыночная ситуация?
Что-то я Сластена не слышал весной, когда зерновоз был по 50-100 грн/сутки(при стоимости только ремонтов до 200 грн
А по перевозке- УЗ как возила 3,5-4 млн тн зерна в месяц , так и возит!
Но урожай рекордный кукурузы сразу под 40 млн уродило 👍..
Так и вывозить ее теперь надо 6-9 месяцев, а не только в сентябре- декабре, как хочет Сластён..
Тариф перевозки зерна ж/д повысился пока только на +8%.. Рост логистики 😳 так меньше через экспедиторов работайте (а то привык логист откат получать и давай логистику рисовать для руководства!
Вагоны реально подорожали.. у так это качели рыночные. Невидимая рука Смита.