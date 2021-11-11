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Новости
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Качество услуг УЗ ухудшилось вдвое, а их стоимость выросла в 12 раз, - Сластен

Качество услуг УЗ ухудшилось вдвое, а их стоимость выросла в 12 раз, - Сластен

Расходы на логистику стали непомерными для аграриев, ведь "Укрзализныця" повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время оборот вагонов в компании стал хуже почти вдвое.

Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен в комментарии Агропорталу.

"Критические проблемы на железной дороге возникли именно в пик сезона перевозки, когда все начали массовый сбор основной зерновой культуры – кукурузы. За несколько месяцев стоимость аренды вагонов УЗ на торгах Prozorro взлетела с 500 грн до почти 6000 грн (!) за вагон в сутки", - сообщил Сластен.

По его словам, при столь чрезвычайно высокой стоимости вагонов их оборачиваемость значительно увеличилась и грузы находятся в дороге очень долго. То есть, расходы для бизнеса на перевозку по железной дороге существенно выросли.

"Если в предыдущие годы УЗ удавалось достичь оборачиваемости вагонов в 10 суток, то сейчас у нас есть 17-20 суток и больше. А стоимость логистики достигает $60 за тонну!" – сообщил Сластен.

Он подчеркнул, что такой рост расходов на логистику снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, в результате чего они могут потерять позиции на международных рынках.

"Вынимаются немалые средства из карманов с/х производителей и такие затраты на логистику сделают нас неконкурентоспособными на международных рынках", – констатировал Сластен.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности, в последние месяцы ситуация стала критической.

Недавно операторы топливного рынка также сообщали, что оборот вагонов УЗ значительно ухудшился, компания даже установила новый антирекорд – вагон с горючим не может доехать до заказчика почти два месяца.

В то же время в ЦТС отмечали, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Автор: 

Укрзализныця (2745) вагоны (179)


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Топ комментарии
+2
Видно что ******* такие же чемпионы в ж/д перевозках как и в борьбе с коронавирусом. НамазуйТЕ Зебіли!
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11.11.2021 13:41
+2
Зато бородатая шмара Сырожа всем доволен.
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11.11.2021 14:20
+2
Закон о олегархе Кучме отложен...,денег сейчас нет...кормить Данилыча нечем 66 ярдов от Ковида ушли на стройку Века,а 3 ярда долларов от МВФ украли Фирташ и Коломойский...Зеля не при делах..
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11.11.2021 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Ну зрозумійте їх. 6к на добу! Треба збільшити доходи!
Чким чином? Збільшити кількість діб!
Це навіть деякі дошкільнята розуміють.
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11.11.2021 13:42 Ответить
Так вот для них родимых и поднимали...
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11.11.2021 13:51 Ответить
за там зряплату не говори, так как он против Ахметова, да и уволили пол-года как.
но я за правду и думаю....


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11.11.2021 14:32 Ответить
Видно что ******* такие же чемпионы в ж/д перевозках как и в борьбе с коронавирусом. НамазуйТЕ Зебіли!
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11.11.2021 13:41 Ответить
ахметовское нытье. строй свою жд и вози
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11.11.2021 13:42 Ответить
Какое отношение Ахметов имеет к кукурузе?
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11.11.2021 16:12 Ответить
ну включи мозг и подумай, чьи искпэрды больше всего ноют за тарифы уз)
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11.11.2021 17:02 Ответить
А я даже не знаю, кто больше вагонов занимают на УЗ- уголь или зерно? Я думаю, что аграрии больше ноют.
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12.11.2021 19:40 Ответить
Зато бородатая шмара Сырожа всем доволен.
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11.11.2021 14:20 Ответить
гыгык
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11.11.2021 17:37 Ответить
Обязательно торговать попой, чтобы зарабатывать нормальные деньги?
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11.11.2021 18:18 Ответить
Я смотру ты знаток в ценах и жопой успел поторговать, цены же знаешь и посты за деньги писать.
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11.11.2021 18:55 Ответить
Зеля красиво убежал от проблем и переложил все на местные бюджеты...,так что Коломойский на Коне,а народ в говне...
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11.11.2021 14:29 Ответить
дедок , народа нету, по крайней мре(опечатка, давай уже) не старички бы поучали. А то что Зелю выбрали - ну так пусть, я то послушал Невзорова. три крайних выбора
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11.11.2021 14:43 Ответить
Зелень кэруе. Кругом срака.
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11.11.2021 14:32 Ответить
Закон о олегархе Кучме отложен...,денег сейчас нет...кормить Данилыча нечем 66 ярдов от Ковида ушли на стройку Века,а 3 ярда долларов от МВФ украли Фирташ и Коломойский...Зеля не при делах..
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11.11.2021 14:34 Ответить
В избирательную компанию Зелемойских Коломойский вбухал 100 миллиардов...верните бабло Игорь Валерьевичу... Чувак включил счетчик...
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11.11.2021 14:39 Ответить
так серожа Лещенко говорит, что он все порешал-сделал, инвестиции и обороты все сейчас хлынет в УЗ, а олигархи будут рыдать градовыми слезами!
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11.11.2021 14:58 Ответить
🤔🤔И кто это попросил УКАБ выступить против списания 30-40 летних вагонов??
Не Кернел случайно, со своими 3 тыс старых вагонов из РФ??
И Гусак тут как тут??
А кто его попросил и за сколько??

🤔Может Сластён не знает у нас в Украине на 1 вагон-зерновоз УЗ, почти 3 вагона частных!!
Свои вагоны УЗ решило на аукционах Прозорро выставлять, чтобы закрыть коррупционную лавочку по распределению вагонов!
Вагоны УЗ на аукционах по 4-6 тыс??

Так открытые торги, кому горит, тот и покупает?? Вполне рыночная ситуация?
Что-то я Сластена не слышал весной, когда зерновоз был по 50-100 грн/сутки(при стоимости только ремонтов до 200 грн

А по перевозке- УЗ как возила 3,5-4 млн тн зерна в месяц , так и возит!
Но урожай рекордный кукурузы сразу под 40 млн уродило 👍..
Так и вывозить ее теперь надо 6-9 месяцев, а не только в сентябре- декабре, как хочет Сластён..
Тариф перевозки зерна ж/д повысился пока только на +8%.. Рост логистики 😳 так меньше через экспедиторов работайте (а то привык логист откат получать и давай логистику рисовать для руководства!
Вагоны реально подорожали.. у так это качели рыночные. Невидимая рука Смита.

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12.11.2021 08:09 Ответить
Украинская государственная железнодорожная компания «Укрзалізниця», несмотря на то, что https://antifashist.com/item/ukrzaliznycyu-gotovyat-k-bankrotstvu-predpriyatie-prodolzhit-prinosit-kolossalnye-ubytki.html приносит только громадные убытки, а её топ-менежмент «https://antifashist.com/item/top-menedzhment-ukrzaliznyci-promotal-bolee-60-mlrd-griven-no-leshhenko-ne-vygonyat-s-predpriyatiya.html промотал » более 60 млрд. гривен из выданных Украине кредитов, продолжает делать вид, что всё идёт по плану.
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13.11.2021 19:52 Ответить
 
 