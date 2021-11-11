Основной источник дохода для 55% украинцев - зарплата, почти четверть удовлетворил бы доход до 10 тыс. грн ежемесячно, - опрос "Рейтинга"
Почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее, а каждого четвертого украинца (24%) удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тыс. грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической Группы Рейтинг.
Так, сообщается, что четверть опрошенных планирует свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% – на полгода или год, 13% – на несколько месяцев. Строить планы на будущее легче младшим, более богатым и жителям столицы.
Для 55% населения основной источник дохода – зарплата, для 30% – пенсия. Еще 13% получают доход от бизнеса, 6% – социальные выплаты.
Свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний – 31%. Лишь 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий.
Четверть опрошенных также отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время, столько же (22%) ответили, что нуждаются в доходе более 30 тысяч в месяц. Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% – назвали 11-15 тысяч, 18% – 16-20 тысяч, 8% – 21-25 тысяч, 11% – 26-30 тысяч. Отмечается, что чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желаемой.
Заметно меньший желаемый доход называли женщины. В частности, самые низкие запросы у старших женщин – из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. А самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы.
Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.
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Неначе люди подуріли
Нікі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть
Щаслива країна, задоволені мешканці(
Так вот, если на члена семьи тратится в день до 250 грн. то это семья нищая (за гранью нищеты).
Если на члена семьи в день тратится от 250 до 500 грн в день, то это бедная семья.
Если на члена семьи тратится от 500 до до 1000 грн в день то эта семья принадлежит к среднему классу.
Если более 1000 грн в день на человека то это уже богатая семья.
То есть, что бы быть хотя бы в среднем классе, то семье из 3-ех человек (муж, жена и ребёнок) нужно тратить в месяц более 45 тысяч грн.
Значит суммарная зарплата мужа и жены должна превышать 45 тысяч грн в месяц.
Много у нас таких людей, которые зарабатывают чистыми деньгами на руки ( уже с вычетом налогов) более 20 тысяч гривень?
250 грн в день, это 7500 в месяц. Это разве много, учитывая все платежи?
Есть международные стандарты, и по этим стандартам, по зарплатам, по пенсиям, Украина - самая нищая страна Европы, это факт.
Так что не всю.
А ще ж треба періодично купувати одяг, взуття, засоби гігієни...
А дітей в школу зібрати. За навчання платити, якщо діти старші.
А не дай Бог захворіти то багато тисяч піде на любе лікування, ліки.
Та зараз один зуб полікувати треба більше 1000 грн. Про що далі можно говорити?
Я мясо беру на два дня 100грн/кило (в Кышене акция регулярно) хватает на два дня на троих, тоесть одному на неделю = 15грн в день!
Ваши 1400 на 6рых на неделю - это 33 гривны в день!
Вот у Ивана выше как раз именно так и выходит.
На 100 в день это надо колбасу без хлеба уплетать, она, кстате, и по 500 за кило вполне бывает. Но мыже тут типа про "нищих", не?
Итого что имеем на сейчас: 1000 на жратву (33*30), 1000 на коммуналку с отоплением, 2000 на пивас, нет, мы же о нищих, им пивас не положен.
Значить остаётся 5500. 1500 потратим на модные https://intertop.ua/ua/product/boots-imac-4401721 говнодавы из интертопа, куртофан планируем на следующий месяц.
Итого осталось 4000. Нет, всётаки хватает и на пивас
Сейчас только одно отопление, двухкомнатной хрущёвки около 1500 грн в месяц.
+ свет, вода, кватплата, вывоз мусора, газ, итд... Итого около 2000-2500 грн в месяц
700грн то тільки мясомолочка...якось так...
вот всё тоже самое только слово тратить надо заменить на "доход"...тогда да.
"Депутат Вировского сельского совета в Ровненской области Владимир Пачесный задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина, стоимость которых сейчас достигает около 8 миллионов долларов.
Его электронная декларация опубликована на сайте https://public.nazk.gov.ua/documents/5dc6877e-41e5-4a14-a02a-27f0de14c0c0 НАПК.
Свое состояние депутат раскрыл еще в июле, однако тогда на его декларацию никто не обратил внимания.
Согласно декларации, Пачесный женат и воспитывает двух дочерей.
На жене депутата Ирине Сергейчук записаны дом площадью почти 300 кв. м, два земельных участка, шуба из соболя и три шубы из норки, а также два автомобиля Lexus 2010-го и 2013-го годов выпуска."
У депутата в собственности нет ни жилья, ни транспорта. При этом он задекларировал часы IWC за 560 тысяч гривен и Patek Philippe за 1,4 миллиона гривен, а также антикварную коллекцию советских изделий, оцененную в 100 тысяч гривен."
Якщо у нас основна частина пенсіонерів живе на 3000 грн, тоб то на 100 євро в місяць, то значить влада прирівняла цих пенсіонерів до тварин. Бо саме приблизно на 100 євро в місяць утримується одна собака в приюті для тварин в Стокгольмі чи Бірмінгемі.
А есть же пенсионеры на ставке в 2000 - вот это уже жесть.
Денег не хватает всем! Даже олигархи ...