Основной источник дохода для 55% украинцев - зарплата, почти четверть удовлетворил бы доход до 10 тыс. грн ежемесячно, - опрос "Рейтинга"

Почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее, а каждого четвертого украинца (24%) удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической Группы Рейтинг.

Так, сообщается, что четверть опрошенных планирует свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% – на полгода или год, 13% – на несколько месяцев. Строить планы на будущее легче младшим, более богатым и жителям столицы.

Для 55% населения основной источник дохода – зарплата, для 30% – пенсия. Еще 13% получают доход от бизнеса, 6% – социальные выплаты.

Свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний – 31%. Лишь 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий.

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Четверть опрошенных также отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время, столько же (22%) ответили, что нуждаются в доходе более 30 тысяч в месяц. Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% – назвали 11-15 тысяч, 18% – 16-20 тысяч, 8% – 21-25 тысяч, 11% – 26-30 тысяч. Отмечается, что чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желаемой.

Заметно меньший желаемый доход называли женщины. В частности, самые низкие запросы у старших женщин – из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. А самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.