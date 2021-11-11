Границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих ГПСУ, НГУ и полицейских, - Монастырский. ФОТОрепортаж
В ходе рабочего визита в Волынскую область министр внутренних дел Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Республикой Беларусь и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Они переброшены и развернуты в соответствии с решением СНБОУ по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.
Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будут привлечены около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысячи - НГУ и 2 тысячи - Нацполиции. Будет дежурить также авиация. МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - сказал Монастырский.
По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы.
"Украинская граница не обустроена, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета", - отметил глава МВД.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.
"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз пока для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - отметил Дейнеко.
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по чём вы пишете на русских ресурсах
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Людоед Ленин был прав...
Ничего с тех пор не поменялось.
Если Вы не заметили, то для Вас новость - война на уничтожение Украины, как государства, уже идёт с 1994 года... С дня подписания тн Будапештского меморандума. Да, именно с него.
Найдите в истории пример, когда "из благих намерений" разоружают союзника???
Разоружают только , чтобы потом легче было захватить...
Т9 умничает...
главное,никаких съемочных групп на местах..
Звідси питання - НАФІГА МЕНІ ЦЕЙ БІОМУСОР в Україні!? Тут своїх таких хватає!!!!
Много чорножопых работают в германии? Сидят на пособиях.
Гажаль не ми придумали таке гібрідне проьистояння.
А не - летит, Проверяет, Контроллирует, ... Обсерается
Як ЦІ без супроводу зможуть потрапити з України до ЄС?
Тоді вони пропускали автобуси зі сходу за $400. а тепер за кульок анаші будуть по одному проводити?