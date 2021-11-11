Границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих ГПСУ, НГУ и полицейских, - Монастырский. ФОТОрепортаж

В ходе рабочего визита в Волынскую область министр внутренних дел Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Республикой Беларусь и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Они переброшены и развернуты в соответствии с решением СНБОУ по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будут привлечены около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысячи - НГУ и 2 тысячи - Нацполиции. Будет дежурить также авиация. МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - сказал Монастырский.

По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы.















"Украинская граница не обустроена, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета", - отметил глава МВД.

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Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз пока для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - отметил Дейнеко.