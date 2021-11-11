Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

65% граждан не удовлетворены деятельностью Президента Владимира Зеленского, 72% - не удовлетворены деятельностью его Офиса.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 21,8% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14 ,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко", – говорится в исследовании.

Также по результатам опроса идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%.

Вместе с тем, по данным "Рейтинга", 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Президента В.Зеленского, 65% - не удовлетворены; деятельностью Офиса Президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%.

Кроме того, по данным "Рейтинга", рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с октябрем 2021 года упал с 25,1% до 21,8%.

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Аудитория: население Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.