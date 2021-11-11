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Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос

65% граждан не удовлетворены деятельностью Президента Владимира Зеленского, 72% - не удовлетворены деятельностью его Офиса.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 21,8% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14 ,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко", – говорится в исследовании.

Также по результатам опроса идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%.

Вместе с тем, по данным "Рейтинга", 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Президента В.Зеленского, 65% - не удовлетворены; деятельностью Офиса Президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%.

Кроме того, по данным "Рейтинга", рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с октябрем 2021 года упал с 25,1% до 21,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг "Слуги народа" с сентября упал с 19,2% до 16,6% - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос Рейтинга 02
Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос Рейтинга 03
Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос Рейтинга 04
Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос Рейтинга 05
Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос Рейтинга 06

Аудитория: население Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.

Автор: 

Бойко Юрий (948) Зеленский Владимир (20266) Порошенко Петр (19594) рейтинг (1636)


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Топ комментарии
+49
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11.11.2021 14:29
+27
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11.11.2021 15:15
+23
Новий наратив від Подоляка:Зєля дурак оточений ворогами України)))
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11.11.2021 14:42
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Ну никакой Томос тур зекрысе не светит -ахметка добьет до марта)а томостур вообще этому зекретину никогда не светит -оно тупое
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11.11.2021 16:46 Ответить
Зе это лучший Президент за 30 лет Цензор это брехливые новости
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11.11.2021 20:26 Ответить
имхо вряд ли, его избиратель массово и крепко начал в нем "разочаровываться" еще в том году, и процесс этот постепенно нарастает. а от успешности любого вероятного томос-тура его надежно защитит надвигающийся отоп-сезон
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11.11.2021 18:46 Ответить
Дурнику - капець.
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11.11.2021 15:15 Ответить
Трішки не в тему, але все ж таки: «З'явилося документальне підтвердження того, що "слуги народу" ставляться до народу, як до худоби. Зокрема, відомий в Україні фельдшер Радуцький, який волею долі та монобільшості очолює парламентський комітет з питань охорони здоров'я, поїхав підвищувати свою кваліфікацію - куди б ви думали? - у Міністерство сільського господарства США. Що ж конкретно робила людина, яка який очолює профільний комітет з питань охорони здоров'я у США? Як пояснив сам Радуцький, американський "вікенд" собі він організував, вирушивши "у складі української делегації на запрошення Міністерства сільського господарства США та Аграрного Дорадчого Центру БРІДЖЕС". І разом із колегами з аграрного та екологічного комітетів ВРУ "провів серію зустрічей з представниками міністерства та провідними експертами".Говорив же Радуцький з представниками американського уряду про біотехнології у виробництві продуктів, зміну клімату та ефективне використання водних ресурсів."https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/slugi-stavlyatsya-do-narodu-yak-do-hudobi-i-vzhe-ne-prihovuyut-tsogo.htm
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11.11.2021 15:26 Ответить
Начался активный срач белых и пушистых патриотов -олигархов и их ботвы.Растревожили осиное гнездо.Проходили неоднократно! Кого только не обгаживали.Мать Терезу и Папу Римского.
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11.11.2021 15:27 Ответить
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11.11.2021 15:35 Ответить
Еще полгода, год и украинцы, наевшись квартального менеджмента по полной программе, офигев от тотальных проблем по всем направлениям разочаруются в бубочке еще процентов на 5, 10 и на первое место выйдет 5 президент Украины.
73-х процентные поймут, что эксперименты с кухаркой, управляющей самой большой страной Европы только усугубляют ситуацию . Потому что хуже действительно стало, причем сильно и по всем направлениям.
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11.11.2021 15:41 Ответить
На перше місце вийде ОПЗЖ. Нажаль.
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11.11.2021 16:07 Ответить
Опзж ніколи не вийде навіть на трете місце Це партія старих крадіів і кгб
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11.11.2021 20:28 Ответить
Ленка говорит, что у Вовчика упал не только рейтинг.
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11.11.2021 15:52 Ответить
Те ж саме говорить і його музичний продюсер. .
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11.11.2021 16:44 Ответить
Зе ещё тр..х всю быд...оту
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11.11.2021 20:29 Ответить
Не говорите бубочке а то обидится)
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11.11.2021 15:54 Ответить
Покажіть мені хоч єдного президента України, в якого за час правління не падав рейтінг ))))
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11.11.2021 16:05 Ответить
Покажи ще хоч одного президента, який би так хворобливо реагував на рейтинги і особисті образи. Мало того, який за образу сприймає буквально все, що не співпадає з його баченням чи бажанням. Для якого особистий комфорт найголовніше в порівнянні з державними справами. Війна, енергетична криза, ситуація з мігрантами, ціни, тарифи... Та похер, тут головне піднапрягти ДБР, щоб за пальця Леросу підозру оголосили. Якщо коротко, хто з попередніх був таким придуркуватим і мерзенним?
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11.11.2021 16:56 Ответить
Пану Дрону РЕСПЕКТ за відповідь боту фсб
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11.11.2021 17:30 Ответить
- це типовий бот зОПи, а - завжди був за Євросолідарність. Так що ти щось сплутав. Навмисне, чи помилково - час покаже.
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11.11.2021 18:08 Ответить
"Дрон" - це прекрасно тобі відомий "Ивашин номерний"
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11.11.2021 18:15 Ответить
Наріду сподобалося, що блазень назвав їх «повіями», а його батько образив електорат лайливим словом «біомусор». Пандемія Ковида, це покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця. Пупочка сказала, що йде в приЗеденті на один термін. Треба трошки почекать!
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11.11.2021 17:29 Ответить
дядя Беня, а мона я уже не буду ************?
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11.11.2021 16:15 Ответить
Ліпше попроси в лікаря додаткові ліки )))
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11.11.2021 16:19 Ответить
В рамках программы визита в Израиль «Блазень» посетил «Стену плача». Изобразил молитву (так как ни иврита, ни «идиш», не знает). А потом засунул в щель между камнями записочку-просьбу… Уехал. Любопытные евреи решили проверить, чего же такого захотел от Яхве «поедатель гойской свинины», криворожский маланец»… Достали записку, читают просьбу на «абщепанятнам»: «Всемагущий, верни меня обратно в 95-й квартал! Я привык насмехаться с людей, и получать за это деньги, а теперь смеются с меня и денег не дают…».

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11.11.2021 18:33 Ответить
Кремлівським давно вже зрозуміло, що Порошенко не має шансу на другий термін. Знищуючи "Слуг" вони виводять в лідери...
ОПЗЖ!!!!
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11.11.2021 16:22 Ответить
Позже партия воров и старых пер..нов и кгбисты
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11.11.2021 20:32 Ответить
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11.11.2021 16:27 Ответить
у этого поца еще есть какой-то рейтинг?
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11.11.2021 16:44 Ответить
.
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11.11.2021 16:48 Ответить
Неужели еще остались овощи, которые ему верят
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11.11.2021 16:49 Ответить
А для того, щоб Зеля падав швидше, достатньо всього лише в ЄС замінити Порошенка кимось більш-менш адекватним, без такого шаленого антирейтингу
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11.11.2021 16:51 Ответить
І тут Порошенко винуватий . ! Я фігєю в етом трамває . .!!
Нічого , нехай рейтинг Зе падає повільніше , зате Порох нехай залишається лідерм ЄС .. На інше я не згоден . Якщо Порошенко послухає тобі подібних , і піде з політики , я особисто , це вважатиму - зрадою національних інтересів - з його боку .
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11.11.2021 17:28 Ответить
А може варто спочатку читати навчитися? Йти з політики йому сенсу немає, йому немає сенсу бути "ліцом с обложкі", бо поки він там №1, його шанси перемогти близькі до нуля і тут він може сподіватися хіба що на вихід у другий тур когось типу Бойка. Так що запасаємося попкорном і дивимося, що переможе: жадібність чи здоровий глузд. Ну, якщо відсотків 18 у другому турі його влаштує, тоді все гаразд. Тільки не треба плутати "фонд Порошенка" з кишенею самого Порошенка (це і стосовно армії-мови-віри і тому подібного)
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12.11.2021 08:05 Ответить
Як ви вже заї..... , ікспєрди - аналігтєги доморощені .. От вам кортить здихатить Порошенка , під різними приводами , ну прямо аж -в жопі вам свербить . Переб'єшся .
Рейтинг Порошенка найвищий серед політиків з патріотичних сил , він готовий , вже сформований президент , з величезним політичним досвідом , і авторитетом у світі . Він не заглядає в очі ***** , в пошуках - міра на його умовах . Він знає що і як робити на посту президента , розуміє як управляти країною , в нього вже є своя команда , то набуя мені хтось , якесь чергове - новає ліцо . Досить експериментів ,,oсобисто мене цілком влаштовує Порошенко . Отже - їж свій попкорн і не мели х..ні .
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12.11.2021 10:15 Ответить
ха-ха-ха!!! у порошенки после трех лет "руководства" страной рейтинг был почти в 2(два) раза ниже! забыли порохососы?!
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11.11.2021 17:22 Ответить
Зато кажуть, що в Порошенка хер більший і стоїть міцніше, а пуцвіріньок в твого вже давно на пів шостої впав. Ха-ха-ха!
Дебіле, при чому тут Порошекнко, мова про твоє божество.
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11.11.2021 17:38 Ответить
.
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11.11.2021 17:31 Ответить
В Україні жодного разу усунутий президент не повернувся до влади. Тому, знищуючи рейтінг "Слуг", Ольгінськи мають намір пртвести до влади нє Порошенка, а ОПЗЖ.
Нажаль.
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11.11.2021 18:02 Ответить
Ну, вот и начнём.
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11.11.2021 19:16 Ответить
Уточнення! Не діяльністю, а БЕЗдіяльністю!
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11.11.2021 18:12 Ответить
Как кто-то чётко его назвал "зиц-председатель"
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11.11.2021 18:12 Ответить
Тимошенко может спасти страну, но Зеленский ее очень сильно боится - эксперт
11 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5.html#comments Комментарии: 2



Восхищаться Зеленским сейчас могут только анацефалы или боты…


Заметил, что поклонники ВАЗа считают, будто я, старый маразматик, попросту недолюбливаю их кумира за то, что он - такой молодой, симпатичный и успешный. Причем, эту глубочайшую мысль высказывают не только молодежь, но и пенсионеры.

На такое обстоятельство https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 посетовал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

Информирую: нет и не было у меня к Зеленскому никакого личного отношения. Обратите внимание: как правило, я употреблю выражение «власть», имея в виду всю эту когорту самоуверенных, бестолковых и вороватых, которых привел Зеленский. Ему за них всех и отвечать.

Они поставили страну на порог глубочайшего системного кризиса. При этом продолжают самозабвенно набивать карманы, не способные сообразить, что воруют-то в горящем доме, который вот-вот обрушится.

- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html Зеленский оказался копией Порошенко, только Тимошенко может реально помочь украинцам - политолог

И как здесь не бить тревогу, не возмущаться безответственной безмозглостью?

Сам Владимир Зеленский склонен к самолюбованию, что простительно для артиста, но недопустимо для президента. При появлении проблем он стремится их не замечать максимально долго - типа, само рассосется.

Когда не рассасывается, начинает истерить, назначать виноватых и делать самые простые, неэффективные, но успокаивающие его шаги, как, например, с заменой министров - ежа на ужа.

Поэтому рядом с Зеленским постоянно должен находиться спокойный, уверенный человек, который всегда подскажет выход и разведет руками любые тучи. Ну, или разведет самого президента.

Соответственно, Андрей Богдан не мог быть долговременным старшим партнером Зеленского - он и сам похожего неустойчивого психотипа. А Андрей Ермак может. Как результат, во многом страной рулит Ермак, не имея на то ни полномочий, ни квалификации, ни легитимности.

И это именно то, что в наименьшей степени соответствует творящемуся со страной и вокруг нас. Восхищаться Зеленским сейчас могут только анацефалы или боты. Я - не могу.

С Юлией Тимошенко ситуация прямо противоположная. Здесь как раз много личного. Мы знакомы давно, неоднократно сотрудничали, имеем друг к другу, смею надеяться, уважительное отношение.

Поэтому всегда чисто по-человечески буду поддерживать ЮВТ, а также выступать против несправедливых нападок на нее.

Но это вовсе не значит, что меня политически устраивают все ее решения, не говорят уже о действиях фракции и партии «Батькивщина». Мягко говоря, не всегда. О чем, кстати, ЮВТ можно говорить прямо, и она выслушает.

Уверен, что именно сегодня знания и опыт Тимошенко, особенно, в сфере энергетики, могли быть максимально задействованы для предотвращения краха украинской экономики. И она неоднократно изъявляла готовность включиться в антикризисные меры.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Зеленский и Ко строят диктатуру. Украине нужна Тимошенко

Но власть ее боится. Боится, что она кризис разрулит, вернет былую популярность и подвинет нынешних с их монопольного положения. Понимаете, Зеленский с окружением боятся не того, что Тимошенко не справится с кризисом, а именно того, что справится! Так вы ради страны работаете или ради своих плюшек и хотелок?

Вот такие вот политические Инь и Янь.
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11.11.2021 18:28 Ответить
Я тут вчера послушала зевовино обращение к народу на фейсбуке, где он среди прочего страстно призывал всех идти вацинироваться.
Ну а потом почитала комменты антиваксов, которые, как оказалось, в большинстве своём были избирателями зевовы.
Там столько обиды и разочарования, они утверждают, что он занимается геноцидом своего народа и прочий свой бред.
Так что, думаю, за вчера его рейтинг существенно снизился.
Ну и слава Богу.
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11.11.2021 18:30 Ответить
Потерпевший преЗЕдент
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11.11.2021 18:32 Ответить
просто всі йому кольоса с палками вставляють
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11.11.2021 19:39 Ответить
Мабуть треба вже зупинитися з перманентним обиранням з поміж представників різних єврейських мафій. Пропроную на наступних виборах (якщо євреї дозволять їх провести) обрати нарешті українця. Гарною народною кандидатурої бачу: адвокат Сергій Гула. Політичні партії української орієнтації мають серйозно розглянути цю пропозицію.
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11.11.2021 20:13 Ответить
https://newsua.one/news-politics/56717-petro-poroshenko-rozpoviv-chi-balotuvatimetsya-u-prezid.html П'ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко ще не вирішив, чи балотуватиметься у президенти ще раз. Про це він розповів у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» .
«Про це має замислюватись український народ. У мене немає мети... Президент - це криза кар'єрного зростання. Ти вже всім був. І моя мотивація - не посади. Моя мотивація - зберегти та розвинути реформи», - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи замислювався він щодо участі у президентських виборах.
Потім п'ятий президент коментував результати соціологічних опитувань і сказав, що йому приємно, що розрив між ним та нинішнім главою держави Володимиром Зеленським у рейтингах скорочується.
За словами Порошенка, це «тішить амбіції, але головна мета не в цьому». Він висловив думку, що надії, які виборці покладали на Зеленського, змінилися на розчарування, але не дав чіткої відповіді на запитання про президентські амбіції.
Ведучий ще раз запитав, чи планує Порошенко балотуватися у президенти знову.
«Це залежатиме не від мене, а від людей. Коли люди [до мене] звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв. Сенсація», - відповів п'ятий президент, поплескавши журналіста по плечу.
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11.11.2021 20:19 Ответить
Да ,печально ...Юлька, Бойко , Розумков , Смешко, Мураев все кремлевские крысы , реально больной народ , таки мечтают жить как лугандонии....
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11.11.2021 20:35 Ответить
Думаю, после сегодняшнего наезда на Лероса завтра будет 16%
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11.11.2021 20:38 Ответить
Упав...Не стоїть...Не годен...Імпотент !
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11.11.2021 20:58 Ответить
Нужно больше "сватов"
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11.11.2021 21:02 Ответить
После президенского срока ему те кто сегодня улыбается и жмёт руку будут говорить уже за спиной те вещи на которые не готовы сегодня. Он услышит и о том какой о президент и о партии и о аналогиях с Глабородько. Пожалуй один из немногих людей которые скорее всего не станут его поливать грязью это Разумков , но и он теперь занимает к Президенту и его партии выжидательную позицию. Партия СН обязана понимать что они задействованы только пока сам президент на позиции и в должности. Перевыборы Президента не будут ранее положенного срока , а вот что касается депутатов в ВС , то вполне возможно. СН теряет людей , а новых брать откуда ? Голос , Батькивщина , ОПЗЖ. Разумкову будут выгодны перевыборы в ВС и если ситуация сложится таким образом в ближайшее время то это значит что есть силы которые поддерживают Разумкова в его начинаниях. Посмотрим на какой рейтинг выйдет Разумков как проект ибо проект В Зеленского 3 года и уже своё практически отжил.
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13.11.2021 09:33 Ответить
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