Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
65% граждан не удовлетворены деятельностью Президента Владимира Зеленского, 72% - не удовлетворены деятельностью его Офиса.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.
"По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 21,8% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 14 ,5% поддержали бы П.Порошенко, 11,0% – Ю.Бойко, 10,8% – Ю.Тимошенко, 8,8% – Д.Разумкова, 6,4% – Е.Мураева, 6,2% – И.Смешко, 5,7% – В.Гройсмана, 4,0% – О.Ляшко, 2,6% – А.Садового, 2,4% – О.Тягнибока, 1,7% – В.Кличко", – говорится в исследовании.
Также по результатам опроса идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%.
Вместе с тем, по данным "Рейтинга", 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Президента В.Зеленского, 65% - не удовлетворены; деятельностью Офиса Президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%.
Кроме того, по данным "Рейтинга", рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с октябрем 2021 года упал с 25,1% до 21,8%.
Аудитория: население Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.
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73-х процентные поймут, что эксперименты с кухаркой, управляющей самой большой страной Европы только усугубляют ситуацию . Потому что хуже действительно стало, причем сильно и по всем направлениям.
ОПЗЖ!!!!
Нічого , нехай рейтинг Зе падає повільніше , зате Порох нехай залишається лідерм ЄС .. На інше я не згоден . Якщо Порошенко послухає тобі подібних , і піде з політики , я особисто , це вважатиму - зрадою національних інтересів - з його боку .
Рейтинг Порошенка найвищий серед політиків з патріотичних сил , він готовий , вже сформований президент , з величезним політичним досвідом , і авторитетом у світі . Він не заглядає в очі ***** , в пошуках - міра на його умовах . Він знає що і як робити на посту президента , розуміє як управляти країною , в нього вже є своя команда , то набуя мені хтось , якесь чергове - новає ліцо . Досить експериментів ,,oсобисто мене цілком влаштовує Порошенко . Отже - їж свій попкорн і не мели х..ні .
Дебіле, при чому тут Порошекнко, мова про твоє божество.
Нажаль.
11 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5.html#comments Комментарии: 2
Восхищаться Зеленским сейчас могут только анацефалы или боты…
Заметил, что поклонники ВАЗа считают, будто я, старый маразматик, попросту недолюбливаю их кумира за то, что он - такой молодой, симпатичный и успешный. Причем, эту глубочайшую мысль высказывают не только молодежь, но и пенсионеры.
На такое обстоятельство https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 посетовал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Информирую: нет и не было у меня к Зеленскому никакого личного отношения. Обратите внимание: как правило, я употреблю выражение «власть», имея в виду всю эту когорту самоуверенных, бестолковых и вороватых, которых привел Зеленский. Ему за них всех и отвечать.
Они поставили страну на порог глубочайшего системного кризиса. При этом продолжают самозабвенно набивать карманы, не способные сообразить, что воруют-то в горящем доме, который вот-вот обрушится.
- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html Зеленский оказался копией Порошенко, только Тимошенко может реально помочь украинцам - политолог
И как здесь не бить тревогу, не возмущаться безответственной безмозглостью?
Сам Владимир Зеленский склонен к самолюбованию, что простительно для артиста, но недопустимо для президента. При появлении проблем он стремится их не замечать максимально долго - типа, само рассосется.
Когда не рассасывается, начинает истерить, назначать виноватых и делать самые простые, неэффективные, но успокаивающие его шаги, как, например, с заменой министров - ежа на ужа.
Поэтому рядом с Зеленским постоянно должен находиться спокойный, уверенный человек, который всегда подскажет выход и разведет руками любые тучи. Ну, или разведет самого президента.
Соответственно, Андрей Богдан не мог быть долговременным старшим партнером Зеленского - он и сам похожего неустойчивого психотипа. А Андрей Ермак может. Как результат, во многом страной рулит Ермак, не имея на то ни полномочий, ни квалификации, ни легитимности.
И это именно то, что в наименьшей степени соответствует творящемуся со страной и вокруг нас. Восхищаться Зеленским сейчас могут только анацефалы или боты. Я - не могу.
С Юлией Тимошенко ситуация прямо противоположная. Здесь как раз много личного. Мы знакомы давно, неоднократно сотрудничали, имеем друг к другу, смею надеяться, уважительное отношение.
Поэтому всегда чисто по-человечески буду поддерживать ЮВТ, а также выступать против несправедливых нападок на нее.
Но это вовсе не значит, что меня политически устраивают все ее решения, не говорят уже о действиях фракции и партии «Батькивщина». Мягко говоря, не всегда. О чем, кстати, ЮВТ можно говорить прямо, и она выслушает.
Уверен, что именно сегодня знания и опыт Тимошенко, особенно, в сфере энергетики, могли быть максимально задействованы для предотвращения краха украинской экономики. И она неоднократно изъявляла готовность включиться в антикризисные меры.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html Зеленский и Ко строят диктатуру. Украине нужна Тимошенко
Но власть ее боится. Боится, что она кризис разрулит, вернет былую популярность и подвинет нынешних с их монопольного положения. Понимаете, Зеленский с окружением боятся не того, что Тимошенко не справится с кризисом, а именно того, что справится! Так вы ради страны работаете или ради своих плюшек и хотелок?
Вот такие вот политические Инь и Янь.
Ну а потом почитала комменты антиваксов, которые, как оказалось, в большинстве своём были избирателями зевовы.
Там столько обиды и разочарования, они утверждают, что он занимается геноцидом своего народа и прочий свой бред.
Так что, думаю, за вчера его рейтинг существенно снизился.
Ну и слава Богу.
«Про це має замислюватись український народ. У мене немає мети... Президент - це криза кар'єрного зростання. Ти вже всім був. І моя мотивація - не посади. Моя мотивація - зберегти та розвинути реформи», - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи замислювався він щодо участі у президентських виборах.
Потім п'ятий президент коментував результати соціологічних опитувань і сказав, що йому приємно, що розрив між ним та нинішнім главою держави Володимиром Зеленським у рейтингах скорочується.
За словами Порошенка, це «тішить амбіції, але головна мета не в цьому». Він висловив думку, що надії, які виборці покладали на Зеленського, змінилися на розчарування, але не дав чіткої відповіді на запитання про президентські амбіції.
Ведучий ще раз запитав, чи планує Порошенко балотуватися у президенти знову.
«Це залежатиме не від мене, а від людей. Коли люди [до мене] звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв. Сенсація», - відповів п'ятий президент, поплескавши журналіста по плечу.