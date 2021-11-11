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Новости Оборона
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Минобороны разместило пост о добровольцах "Правого сектора", однако почти сразу удалило публикацию, - Бутусов

Минобороны разместило пост о добровольцах

Минобороны опубликовало пост о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты "Правого сектора", однако через 5 минут публикация исчезла.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, Минобороны опубликовало очень важный пост – о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты "Правого сектора".

"Впервые Минобороны опубликовало информацию об этом высокомотивированном и профессиональном добровольческом подразделении, с которого очень многим в армии надо брать пример. Я написал комментарий под постом, поблагодарил Минобороны за публикацию - это первая в истории публикация МО о добровольческом отряде "Да Винчи", ведь все бойцы роты получили в этом году давно заслуженный статус участников боевых действий, и давно требуют официального признания как подразделение… Но буквально через 5 минут после моего комментария... Минобороны удалило свою публикацию", - говорится в сообщении журналиста.

Минобороны разместило пост о добровольцах Правого сектора, однако почти сразу удалило публикацию, - Бутусов 01

"Я понимаю, что какие-то умные и правильные люди решили сделать правильное дело на благо нашей страны и опубликовали фото. Спасибо им большое. Но потом этим хорошим людям позвонили какие-то то ли полные идиоты, то ли любители Путина, и приказали публикацию удалить. Прошу тех сотрудников МО, кто знает, что случилось, сообщить мне неофициально, что произошло", - добавил Бутусов.

Главред надеется, что министр обороны Алексей Резников "не допустит такого позора и удара по репутации вверенного ему министерства", и публикация о добровольцах "Правого сектора" будет немедленно восстановлена.

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Автор: 

Минобороны (9305) оборона (5201) Бутусов Юрий (4349) Правый сектор (855)


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Топ комментарии
+22
Добровольцы-это совесть и надежда Украины. Героям Слава!. Спасибо Бутусову,что не позволяет чинушам затирать наших Героев.
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11.11.2021 14:57
+19
Коли у 2014-2015 роках треба було, ціною власного життя, зупинити путінську навалу, саме ці хлопці стали першими, без тяжкого озброєння та харчів. А деякі говнокомандуючі чотирижди петляли від повісток, та виступали у Горлівці перед сепарами і у Москві перед ху_лом. Хлопці з ПС, Україна вас поважає, тримайтесь, бо ворог тепер й у Вас за спиною. Слава Україні! Величезна дяка і пошана воякам Правого Сектору!
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11.11.2021 15:30
+14
Придурок, заткнись со своими доказательствами о бубочке-патриоте.
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11.11.2021 15:07
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Правила форума Совет форумчан
Придурок, заткнись со своими доказательствами о бубочке-патриоте.
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11.11.2021 15:07 Ответить
Уважаемый Юрий , Вы ещё не убедились в правоте слов Гео Лероса - зеленский "ГОЛОВНИЙ ЗРАДНИК Украини " ??
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11.11.2021 16:07 Ответить
Того , хто дав команду видалити - розстріляти. Він відвертий ворог.
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11.11.2021 17:50 Ответить
идиотизм.. по расейским скрепам: "вова сСарь хороший, то бояре плохие..."
вас там у подлоляка хоть бы в трускавец отправили
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11.11.2021 15:12 Ответить
Галіма методичка. Замовте іншу.
Як казав Станіславський - не вірю!
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11.11.2021 15:13 Ответить
За твоїм посиланням якийсь російський блогер плаче за ссср та расєйской Ямпєрієй і звинувачує ***** в тім що він занадто м'який, тому США і давлять його ;прєкрасную расєюшку;.
Вас там у Подоляка на смітнику набирають?
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11.11.2021 16:30 Ответить
подоляк, іди проспись....
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11.11.2021 16:55 Ответить
Слава , тебя миллионы уважают . Спасибо за "ЦЕНЗОР" .
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11.11.2021 14:55 Ответить
походу, зелёное сцыкунство и сраколизство заразно...
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11.11.2021 14:55 Ответить
Добровольцы-это совесть и надежда Украины. Героям Слава!. Спасибо Бутусову,что не позволяет чинушам затирать наших Героев.
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11.11.2021 14:57 Ответить
До сих пор боль и скорбь за тех молодых ребят, которых русская погань и дамбасские орки с особой жестокостью пытали и убивали, только за то, что они из "Правого сектора".
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11.11.2021 15:16 Ответить
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11.11.2021 15:17 Ответить
Тепер і сам Бутусов зрозуміє, яким був наївним, коли на 100% був впевнений в Резнікові..
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11.11.2021 15:23 Ответить
шось не пригадую такого....
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11.11.2021 16:56 Ответить
Коли у 2014-2015 роках треба було, ціною власного життя, зупинити путінську навалу, саме ці хлопці стали першими, без тяжкого озброєння та харчів. А деякі говнокомандуючі чотирижди петляли від повісток, та виступали у Горлівці перед сепарами і у Москві перед ху_лом. Хлопці з ПС, Україна вас поважає, тримайтесь, бо ворог тепер й у Вас за спиною. Слава Україні! Величезна дяка і пошана воякам Правого Сектору!
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11.11.2021 15:30 Ответить
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11.11.2021 19:15 Ответить
А що це вилізло в коментарях? В них загострення почалося чи новенького найняли?
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11.11.2021 15:30 Ответить

-____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Жуля, Гепа уже не скажет....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом -воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
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11.11.2021 15:35 Ответить
подоляк, досить зашкварюватись....
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11.11.2021 16:58 Ответить
https://pravyysektor.info/novyny-poglyad-borotba/da-vinchi-my-po-kusochku-zabyraly-u-rosiyskyh-okupantiv-lis-tak-vynykly
- Часто тобі пропонували підписувати контракт із ЗСУ?
- Постійно, особливо, якщо хтось із наших подавав такий приклад. "Дивися, - говорили мені - група ваших воїнів підписала контракт, чому ти цього не робиш"? - говорило деяке командування ЗСУ. Я - доброволець і на своєму місці відчуваю, що можу зробити набагато більше для країни. Ми воюємо за ідею і Перемогу, а не тому що просто потрібно перебувати на фронті..
Дмитро Коцюбайло ("Да Винчи") на фронті з 2014 року (пішов добровольцем у 18 років) по нині.
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11.11.2021 15:40 Ответить
Молодець, синку.
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11.11.2021 16:07 Ответить
резников не балуй
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11.11.2021 15:47 Ответить
Как что ? Подляк и его банда из опы наехали .
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11.11.2021 16:12 Ответить
Создать из 95 квартала боевое подразделение.
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11.11.2021 16:26 Ответить
Единственно кого реально .боится комуняка зе, єто Яроша, других конкурентов у него нету, и он будет остервенело уничтожать всю правду о ПС. Ярош - воин и совесть нации, он - президент Украини!
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11.11.2021 16:37 Ответить
Та МО зараз вигадає, що то хакери винуваті
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11.11.2021 17:11 Ответить
Ни дня без зашквара!
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11.11.2021 19:14 Ответить
13 березня 14 р., ще до "референдуму" в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Чернявського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . В липні 14 р.російські найманці закатували 16-тирічного Степана Чубенко , затримаіши його за жовто-голубу стрічку на рюкзаці. Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .ДОБРОБАТИ БУЛИ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДДЮ НА ЦІ ЗЛОЧИНИ . А ПУТЛЕРОВСЬКА РАША ОБСТРІЛЯЛА УКРАЇНУ , ТА ВТОРГЛАСЬ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЮ .
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11.11.2021 19:53 Ответить
Не для кого не секрет что в МО полно крыс!
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11.11.2021 23:27 Ответить
ХТОСЬ ЗЛЯКАВСЯ НАЦ -ПАТРІОТІВ БІЛЬШЕ ЗА ПУТІНА? 1)Хто злякався?2)Нашо злякали?
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23.02.2022 07:31 Ответить
 
 