Минобороны разместило пост о добровольцах "Правого сектора", однако почти сразу удалило публикацию, - Бутусов
Минобороны опубликовало пост о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты "Правого сектора", однако через 5 минут публикация исчезла.
Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, Минобороны опубликовало очень важный пост – о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты "Правого сектора".
"Впервые Минобороны опубликовало информацию об этом высокомотивированном и профессиональном добровольческом подразделении, с которого очень многим в армии надо брать пример. Я написал комментарий под постом, поблагодарил Минобороны за публикацию - это первая в истории публикация МО о добровольческом отряде "Да Винчи", ведь все бойцы роты получили в этом году давно заслуженный статус участников боевых действий, и давно требуют официального признания как подразделение… Но буквально через 5 минут после моего комментария... Минобороны удалило свою публикацию", - говорится в сообщении журналиста.
"Я понимаю, что какие-то умные и правильные люди решили сделать правильное дело на благо нашей страны и опубликовали фото. Спасибо им большое. Но потом этим хорошим людям позвонили какие-то то ли полные идиоты, то ли любители Путина, и приказали публикацию удалить. Прошу тех сотрудников МО, кто знает, что случилось, сообщить мне неофициально, что произошло", - добавил Бутусов.
Главред надеется, что министр обороны Алексей Резников "не допустит такого позора и удара по репутации вверенного ему министерства", и публикация о добровольцах "Правого сектора" будет немедленно восстановлена.
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вас там у подлоляка хоть бы в трускавец отправили
Як казав Станіславський - не вірю!
Вас там у Подоляка на смітнику набирають?
-____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
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Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Жуля, Гепа уже не скажет....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом -воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
- Часто тобі пропонували підписувати контракт із ЗСУ?
- Постійно, особливо, якщо хтось із наших подавав такий приклад. "Дивися, - говорили мені - група ваших воїнів підписала контракт, чому ти цього не робиш"? - говорило деяке командування ЗСУ. Я - доброволець і на своєму місці відчуваю, що можу зробити набагато більше для країни. Ми воюємо за ідею і Перемогу, а не тому що просто потрібно перебувати на фронті..
Дмитро Коцюбайло ("Да Винчи") на фронті з 2014 року (пішов добровольцем у 18 років) по нині.