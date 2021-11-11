Минобороны разместило пост о добровольцах "Правого сектора", однако почти сразу удалило публикацию, - Бутусов

Минобороны опубликовало пост о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты "Правого сектора", однако через 5 минут публикация исчезла.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, Минобороны опубликовало очень важный пост – о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты "Правого сектора".

"Впервые Минобороны опубликовало информацию об этом высокомотивированном и профессиональном добровольческом подразделении, с которого очень многим в армии надо брать пример. Я написал комментарий под постом, поблагодарил Минобороны за публикацию - это первая в истории публикация МО о добровольческом отряде "Да Винчи", ведь все бойцы роты получили в этом году давно заслуженный статус участников боевых действий, и давно требуют официального признания как подразделение… Но буквально через 5 минут после моего комментария... Минобороны удалило свою публикацию", - говорится в сообщении журналиста.

"Я понимаю, что какие-то умные и правильные люди решили сделать правильное дело на благо нашей страны и опубликовали фото. Спасибо им большое. Но потом этим хорошим людям позвонили какие-то то ли полные идиоты, то ли любители Путина, и приказали публикацию удалить. Прошу тех сотрудников МО, кто знает, что случилось, сообщить мне неофициально, что произошло", - добавил Бутусов.

Главред надеется, что министр обороны Алексей Резников "не допустит такого позора и удара по репутации вверенного ему министерства", и публикация о добровольцах "Правого сектора" будет немедленно восстановлена.

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