Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским коллегой Гитанасом Науседой, во время которого стороны обсуждали ситуацию с беженцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.
Он отметил, что во время разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.
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