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Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским коллегой Гитанасом Науседой, во время которого стороны обсуждали ситуацию с беженцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.

Он отметил, что во время разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

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Автор: 

Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20266) Литва (2448) мигранты (980) Польша (8405) Науседа Гитанас (263)


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Думка Найгенітальнішего Архістратіга ********** дуже цінна !!!)))
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11.11.2021 15:20 Ответить
Даже это под сомнением. Скорее всего озвучил то, что ему Дермак в шпаргалке нацарапал
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11.11.2021 16:13 Ответить
обсуждали стоимость экскурсии для беженцев по будкам овоща...
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11.11.2021 15:22 Ответить
В Литве и Польше жопа , а Германии "Nord Stream 2" чешется .
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11.11.2021 15:25 Ответить
Подайте ему уже коня и бикорн.
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11.11.2021 15:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mGXbOqxniZM Окончательная исламизация Европы

Во Франции может разразиться гражданская война как следствие провальной политики мультикультуризма. «Революции не будет», - уверен каббалист Михаэль Лайтман. Но вот останется ли место в Европе коренному населению?
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11.11.2021 15:28 Ответить
Ну і як поговорили? Про купівлю електроенергії у бульбофюрера теж поспілкувалися? Господи,яке ж воно непритомне.
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11.11.2021 15:36 Ответить
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11.11.2021 15:51 Ответить
 
 