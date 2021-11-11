Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским коллегой Гитанасом Науседой, во время которого стороны обсуждали ситуацию с беженцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал Зеленский.

Он отметил, что во время разговора стороны также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

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