Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"
Семь партий преодолевают проходной барьер в Верховную Раду.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.
"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 17,3% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 14,0%, "Батькивщина" – 12,2%, ОПЗЖ – 11,0%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 5,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5 ,2%, партию Мураева "Наши" – 4,9%, Радикальную партию – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партию Шария – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1 %, "За майбутнє" – 2,1%, партию "Самопомич" – 1,7%, партию "Голос" – 1,4%, партию "Наш край" – 1,1%", - говорится в исследовании.
Также, по результатам опроса, идею роспуска Парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают – 38%.
Вместе с тем, по данным "Рейтинга", 83% опрошенных недовольны работой Верховной Рады.
Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.
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Моим родителям сильно подняли, матери так больше чем в 2 раза.
Знаю пенсионеров у кого были минималка а стали платит по 7 и по 8 тысяч.
бо "старпери" заї..али.
стадо баранов-сметунов...
Ну-ка вспомните. Он был никем и звали его никак, кроме кривляния на сценах, причем в основном московских, никаких заслуг за ним не водилось, а вот поди ж ты, мудрий нарид с радостными воплями занёс его в президентское кресло, понадобились всего лишь усилия политтехнологов, сумевших всучить народу при помощи манипуляций общественным сознанием этот негодный товар.
Ну и что мешает проделать такой же фокус с Димой?
Да он и сам политтехнолог, он же и придумал и продал народу всю эту зелёную чуму. Так что не будьте категоричны.
Так что это хорошая выборка.
ВИСНОВКИ:
а) Всі партії та рухи, що легалізовані за законами цього режиму - є частина цього режиму, розуміють вони того чи ні, а отже - є так само ворожими для інтересів українського народу та державного будівництва
б) Будь-яка партія чи політичний лідер, котрі не планують деолігархізації економіки та політики шляхом конфіскації стратегічних підприємств у державну власність - є або слугами кримінал-олігархату, або мріють самі стати такими кримінал-олігархами, перебравши це майно у власні руки.
Джерело : https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
Все дружно приближаются к уровню плинтуса.
суть в следующем: у Зеленского в будущем парламенте не бцдет большинства. И если он и дальше будет лезть в бутылку - не будет даже своих министров в коалиции, если Ахметов и Фирташ с Пинчуком договорятся против Бени.
А это, судя по всему, как раз и намечается.
Завтра у Шустера будет оочччень интересно.
Дела...
Я розумію тих хто голосує за ЄС, "Батьківщину", ЖОПОблок, і навіть Шарія, а от ідіотів які говорять що будуть голосувати за "Силу і честь" чи партію Разумкова , не розумію зовсім. Що за партії? Яка в них ідеологія? Яка структура цих партій? Де вони себе проявили? Переконаний, що якщо б в опитуванні було таке питання щоб назвати прізвища 10 осіб з цих партій, то ніхто б не назвав.
Для мене існує одна єдина загадка як українці можуть підтримувати Зюзю,Порошенко і Медведчука.Вони себе вже так проявили,що тільки мазохісти і відверті вороги можуть знову голосувати за них.