Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"

Семь партий преодолевают проходной барьер в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 17,3% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 14,0%, "Батькивщина" – 12,2%, ОПЗЖ – 11,0%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 5,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5 ,2%, партию Мураева "Наши" – 4,9%, Радикальную партию – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партию Шария – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1 %, "За майбутнє" – 2,1%, партию "Самопомич" – 1,7%, партию "Голос" – 1,4%, партию "Наш край" – 1,1%", - говорится в исследовании.

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Также, по результатам опроса, идею роспуска Парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают – 38%.

Вместе с тем, по данным "Рейтинга", 83% опрошенных недовольны работой Верховной Рады.









Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.