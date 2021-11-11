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Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий:

Семь партий преодолевают проходной барьер в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 17,3% среди голосующих и определившихся с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 14,0%, "Батькивщина" – 12,2%, ОПЗЖ – 11,0%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 5,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5 ,2%, партию Мураева "Наши" – 4,9%, Радикальную партию – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партию Шария – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1 %, "За майбутнє" – 2,1%, партию "Самопомич" – 1,7%, партию "Голос" – 1,4%, партию "Наш край" – 1,1%", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Также, по результатам опроса, идею роспуска Парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают – 38%.

Вместе с тем, по данным "Рейтинга", 83% опрошенных недовольны работой Верховной Рады.

Рейтинг партий: СН - 17,3%, ЕС - 14%, Батькивщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, Сила и честь - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 17,3%, ЕС - 14%, Батькивщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, Сила и честь - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос Рейтинга 02
Рейтинг партий: СН - 17,3%, ЕС - 14%, Батькивщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, Сила и честь - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос Рейтинга 03
Рейтинг партий: СН - 17,3%, ЕС - 14%, Батькивщина - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, Сила и честь - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.

Автор: 

рейтинг (1636) Гройсман Владимир (4832) Батькивщина (2013) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2629) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+21
какая такая партия Разумкова? ее ж нет от слова вообще. А если в нее наберут условных гордонов и киву?
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11.11.2021 15:25
+6
от перемены мест слагаемых количество ватников в стране не уменьшается
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11.11.2021 15:25
+5
Я ще півроку тому писав, що навесні зелену гидоту будуть просто *******.
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11.11.2021 15:34
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какая такая партия Разумкова? ее ж нет от слова вообще. А если в нее наберут условных гордонов и киву?
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11.11.2021 15:25 Ответить
на прошлых был массовый психоз, вроде по телекуц снова кашпировский воду святил через экран
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11.11.2021 15:37 Ответить
Та за 2 місяці все може так помінятися. Єдине цікаво -рейтинг гройсмановців. Адже Вова на посту Голови В,Р., а потім будучи примьєром обдер народ як липку.
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11.11.2021 15:41 Ответить
Гройсман был лучшим премьером за всю историю Украины
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11.11.2021 16:06 Ответить
І через та зрадив Пороха, розколовши демократичні сили. А от ідея підняти вдвічі мінімальну зарплату не піднімаючи одночасно пенсії була справді геніальна. Про цей досі нам кричать і МВФ, і СБ і ПАРЄ.
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11.11.2021 16:24 Ответить
омг, какая разнице тебе, рашкованскому боту, который живет в совке до таких громких аббревиатур)
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11.11.2021 16:59 Ответить
Типова ознака всіх прихильників С... Коли сказати нічого переходять на матюки. Інтелект, блін дебілів.
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11.11.2021 17:29 Ответить
я не знаю что такое "С..." я ваши лахтинские методички не читаю
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11.11.2021 18:12 Ответить
при Гройсмане подняли пенсии. В РАЗЫ. и сделали ее справедливой - людям доплатили и за выслугу лети за вредные производства.
Моим родителям сильно подняли, матери так больше чем в 2 раза.
Знаю пенсионеров у кого были минималка а стали платит по 7 и по 8 тысяч.
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11.11.2021 17:29 Ответить
при Гройсмане была самая высокая за всю историю Украины средняя зарплата в долларах. сейчас бы была еще выше, но мудрый нарид не хочет жить хорошо, а хочет жить в гавне. потому что для хорошей жизни нужно работать, а это сложно и тяжело
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11.11.2021 18:13 Ответить
А про партію Притули забули ще.
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11.11.2021 15:32 Ответить
то из конкурирующей организации)
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11.11.2021 15:36 Ответить
За галичан голосувати - потім 5 років плювати. Самонеміч, Галас, а тепер Притула.?
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11.11.2021 15:43 Ответить
Ти би козел, чернороте ото прикрило.
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11.11.2021 17:14 Ответить
Ще не існуюча партія Притули набере не менше..

бо "старпери" заї..али.
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11.11.2021 16:08 Ответить
когда вы, пля, уже нажрётесь "новыми лиццами"
стадо баранов-сметунов...
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11.11.2021 16:57 Ответить
тоесть слуги вас еще не научили?) понятно, понятно)
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12.11.2021 10:15 Ответить
Точно! Только в Украине может быть такое: Партии еще нет, но рейтинг уже есть.
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11.11.2021 17:22 Ответить
от перемены мест слагаемых количество ватников в стране не уменьшается
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11.11.2021 15:25 Ответить
"Мудрий нарід",це Чахлик Невмирущий !!!)))
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11.11.2021 15:30 Ответить
Імітація бурхливої політичної боротьби триває !!)))
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11.11.2021 15:31 Ответить
хорошее замечание, уже давно говорю, что до выборов еще далеко очень а все социологи минимум 2 раза в месяц выкатывают большой опросник... минимум 2 раза
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11.11.2021 16:00 Ответить
так скоро пчеловода с его ТАК догонят)
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11.11.2021 15:26 Ответить
Жуть . Шаг вперёд , два шага назад .
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11.11.2021 15:27 Ответить
Кругооборот дерьма триває !!!)))
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11.11.2021 15:28 Ответить
у болота нет кругооборота .
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11.11.2021 15:32 Ответить
Помиляєтеся ,шановний ,кругооборот в болоті ,це коли з"являються знайомі "новие лица" !!!)))
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11.11.2021 15:36 Ответить
Я ще півроку тому писав, що навесні зелену гидоту будуть просто *******.
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11.11.2021 15:34 Ответить
3,14здити їх уже не можна. Це вже буде вважатися антисемітизмом.
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11.11.2021 15:51 Ответить
кароче виртуальные пока попэрэду...
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11.11.2021 15:35 Ответить
хто такой разумковский што он зделал хорошего для народа.. алигаторы ваши карты биты...это гавно не всплывёт в бурном течении.. этот разумковский при помощи ломбардовских сваих оббирает народ наживается как и тимошонка на бедности нашей.. желаю вам здоровья всем...крепкого..
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11.11.2021 15:42 Ответить
С бутылки не забудь встать=)))
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11.11.2021 15:45 Ответить
А кто такой был Зеленский перед выборами и что он сделал для народа?
Ну-ка вспомните. Он был никем и звали его никак, кроме кривляния на сценах, причем в основном московских, никаких заслуг за ним не водилось, а вот поди ж ты, мудрий нарид с радостными воплями занёс его в президентское кресло, понадобились всего лишь усилия политтехнологов, сумевших всучить народу при помощи манипуляций общественным сознанием этот негодный товар.
Ну и что мешает проделать такой же фокус с Димой?
Да он и сам политтехнолог, он же и придумал и продал народу всю эту зелёную чуму. Так что не будьте категоричны.
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11.11.2021 15:54 Ответить
кацап, выйми то, что тебе впердолено и засунь туда свои пожелания...
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11.11.2021 16:59 Ответить
Взагалі-то начесніша соціологічна контора - "Демініціативи" Гараня. Далі - "СОЦІС" Гриніва. Третіми - КМІС Бекешкіної (царство їй небесне). Четверті-п'яті "рейтинги разумкова" такої довіри вже не викликають. Так що тут: "подивився - і ладно"...
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11.11.2021 15:45 Ответить
Ты по поводу этого сам проводил соцопрос?
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11.11.2021 16:48 Ответить
Схоже нічого не вчить украінців 17 % збираются голосувати за СН, яких ще треба проколів щоб зрозуміли що це випадкові люди далекі від державних інтересів краіни.Ну і зовсім не зрозуміла позиція, що б на восьмому році війни з рф ,11% збираются голосувати за колоборантів опзж Які особистості (ківа .рабінович ,медвечук,кузьмін ,шуфрич та інша проросійська шваль). А ще практично немає в нас класичних партій переважно це олігархічні проекти.
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11.11.2021 15:45 Ответить
за партію влади завжди буде процент тих, хто ближче до корита
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11.11.2021 16:05 Ответить
Офигеть, ещё и за Батькивщину будут голосовать.
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11.11.2021 15:55 Ответить
ну единственная сейчас альтернатива парочки преступников пети и зели, не за коллаборантов же.
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11.11.2021 16:07 Ответить
А Лєжєк де? Позабит, позаброшєн? Ну і де справедливість?
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11.11.2021 16:00 Ответить
будущему "народному" ***********, димасику разумному, усиленно рисуют проценты. рейтинг растет как на дрожжах, до "выборов" все 146% набегут.
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11.11.2021 16:00 Ответить
Будь яке опитування проходить на замовлення певної організації. Тому думайте. 5 тис чол це дуже мала вибірка.
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11.11.2021 16:02 Ответить
Это большая выборка. Обычно около 2тыс.
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11.11.2021 16:31 Ответить
обычная выборка, с погрешностью 2% - это 1600-2 тыс человек.
Так что это хорошая выборка.
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11.11.2021 17:30 Ответить
и кто этот опрос намалевал? папинька и его контора видать разумкова...ещё партии нет а она уже перешагнула рубеж прохода на выборы .))
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11.11.2021 16:26 Ответить
Хватит рейтингами жонглировать,работайте,плять-доиграетесь...
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11.11.2021 16:32 Ответить
Всі політичні партії та рухи, котрі визнають легітимність цього кримінально-олігархічного режиму і грають за його законами та правилами, - є так само антидержавницькими, антиукраїнськими та антинародними.

ВИСНОВКИ:

а) Всі партії та рухи, що легалізовані за законами цього режиму - є частина цього режиму, розуміють вони того чи ні, а отже - є так само ворожими для інтересів українського народу та державного будівництва

б) Будь-яка партія чи політичний лідер, котрі не планують деолігархізації економіки та політики шляхом конфіскації стратегічних підприємств у державну власність - є або слугами кримінал-олігархату, або мріють самі стати такими кримінал-олігархами, перебравши це майно у власні руки.
Джерело : https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html https://lisnik1.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
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11.11.2021 16:34 Ответить
Знову українські барани лізуть на м'ясокомбінат, немає партії "Разумкова", є один Разумков і 12 депутатів і вони вже готові віддати Україну в руки тих же шахраїв, що відбігли на час від Бені. Зеля довалює країну, а вони готові за нього голосувати. Що можна сказати, або без мізків, або невиліковні, або малороси.
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11.11.2021 16:35 Ответить
разумков делает на отлично свою работу забирая элохторат у опг квартал95, жоппоблок, смешка и брехухи.
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11.11.2021 17:34 Ответить
Сколько "Рейтингу" за этот рейтинг забошляли ?
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11.11.2021 16:50 Ответить
Разрыв между партиями сокращается!
Все дружно приближаются к уровню плинтуса.
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11.11.2021 17:00 Ответить
Я не пойму откуда такой рейтинг у гей клуба Слуга Урода?!
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11.11.2021 17:07 Ответить
я смотрю, судя по комментариям, народ вообще не вкуривает суть событий.
суть в следующем: у Зеленского в будущем парламенте не бцдет большинства. И если он и дальше будет лезть в бутылку - не будет даже своих министров в коалиции, если Ахметов и Фирташ с Пинчуком договорятся против Бени.
А это, судя по всему, как раз и намечается.
Завтра у Шустера будет оочччень интересно.
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11.11.2021 17:32 Ответить
А что там интересного, Ахметка традиционно соберет фул хаус своих шавок из бывших и нынешних "политиков", а те будут отрабатывать пайку хозяина, шкурить зубы на действующую власть.
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11.11.2021 18:02 Ответить
Я знаю людей, которые разочаровались в ЗЕ, и уже готовы голосовать за Разумкова. На вопрос, а что он сделал хорошего, отвечают, что разговаривает грамотно. Не думаю, что они одни. Так что, беда у нас в головах. Не будет здесь никогда никакой Европы.
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11.11.2021 17:32 Ответить
Подбитые клоуны, в стремительном пике, пробивают головой очередное дно своего рейтинга.
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11.11.2021 17:32 Ответить
Партии у Разумкова ЕЩЕ нет а рейтинг УЖЕ есть!
Дела...
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11.11.2021 18:00 Ответить
Українську стратегію гройсманів ми спостерігаємо тепер щоденно...
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11.11.2021 18:04 Ответить
Украинская стратегия Гройсмана)
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11.11.2021 18:09 Ответить
У наріта каша в голове.
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11.11.2021 18:38 Ответить
"...Так, партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" - 5,8%..."

Я розумію тих хто голосує за ЄС, "Батьківщину", ЖОПОблок, і навіть Шарія, а от ідіотів які говорять що будуть голосувати за "Силу і честь" чи партію Разумкова , не розумію зовсім. Що за партії? Яка в них ідеологія? Яка структура цих партій? Де вони себе проявили? Переконаний, що якщо б в опитуванні було таке питання щоб назвати прізвища 10 осіб з цих партій, то ніхто б не назвав.
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11.11.2021 21:45 Ответить
Ни чего не меняется. Как было у пети 15 процентов так 14 и осталось.
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12.11.2021 04:29 Ответить
Та не буде ніяких Гройсманів,Ляшків,Мураєвих в наступному парламенті. Як і цієї помилки молоді зі Львова"голосу"

Для мене існує одна єдина загадка як українці можуть підтримувати Зюзю,Порошенко і Медведчука.Вони себе вже так проявили,що тільки мазохісти і відверті вороги можуть знову голосувати за них.
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13.11.2021 11:57 Ответить
 
 