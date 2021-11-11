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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Денисова о записи во время госпитализации Саакашвили: Факты применения пыток обнародованы. Профильный комитет ООН должен отреагировать

Денисова о записи во время госпитализации Саакашвили: Факты применения пыток обнародованы. Профильный комитет ООН должен отреагировать

Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток должны отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, комментируя запись, на которой зафиксированы фрагменты госпитализации Михеила Саакашвили в тюремную больницу №18 в Тбилиси, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обнародовано подтверждение применения физической силы и нанесения телесных повреждений гражданину Украины, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилу Саакашвили сотрудниками Специальной пенитенциарной службы. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого отношения к Михеилу, что является грубым нарушением статьи и основополагающих свобод", - отмечает Денисова.

Она также акцентирует внимание, что неправомерные действия представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушают статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

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"Практика ЕСПЧ свидетельствует, что поведение признается бесчеловечным при достижении даже минимального уровня жестокости, учитывая возраст и состояние здоровья пострадавшего (дело "Валашинас против Литвы") и унижающим достоинство", если оно имело целью вызвать у потерпевшего чувство страха, муки и неполноценности, а затем унизить и попрать (дело "Кудла против Польши"). В своих решениях ЕСПЧ подчеркивает, что запрещается любая пытка или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, независимо от обстоятельств дела или поведения потерпевшего (дело "Лабита против Италии" и другие)", - напоминает омбудсмен.

"Призываю Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеилу Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане. Обращаюсь к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства нарушения его прав на личную безопасность и защиту от пыток работниками Специальной пенитенциарной службы", – добавляет Денисова.

"От грузинских властей требую безотлагательного перевода Михеила Саакашвили в больницу, которая отвечает стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", - резюмировала она.

Напомним, ранее грузинские власти обнародовали запись, на которой зафиксированы фрагменты госпитализации Михеила Саакашвили в тюремную больницу №18 в Тбилиси.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

Автор: 

Грузия (4499) Денисова Людмила (996) омбудсмен (597) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+23
Тебе млять заняться нечем? Куча наших военных в плену, а оно носится с этим Карлсоном месяц уже. Его туда никто не отправлял, его выбор пусть и петляет, тем более что пересек границу Грузии незаконно.
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11.11.2021 15:46
+17
Денисова, займись семьями погибших Воинов и поолитзаключенных в рашке !

хватит болтать ерундой - кабана четверо на руках носят, а потом бросается на охранников
это тортуры ?
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11.11.2021 15:59
+14
яких тортур? голодуючу жирну тушу ледь змогли занести четверо здорових чоловіків
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11.11.2021 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Профильного комитета ООН мало. Нужно на рассмотрение Генеральной Ассамблеи вынести.
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11.11.2021 15:44 Ответить
та написати в Спортлото😂
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11.11.2021 16:01 Ответить
этого тоже мало... нужно созывать заседание межгаллактического совета.
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11.11.2021 16:01 Ответить
Только перед этим, маленькую поправочку внести в терминологию конвенции: "Перенос тела на руках считается нечеловеческими пытками".
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11.11.2021 16:21 Ответить
Тебе млять заняться нечем? Куча наших военных в плену, а оно носится с этим Карлсоном месяц уже. Его туда никто не отправлял, его выбор пусть и петляет, тем более что пересек границу Грузии незаконно.
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11.11.2021 15:46 Ответить
я так понимаю что она за просто так свой зад не тащила бы в Грузию...
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11.11.2021 16:02 Ответить
не только Грузии, а и Украины
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11.11.2021 17:23 Ответить
Ухохо, но чёта в кадре я ни швабры, ни бутылки не увидел
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11.11.2021 15:46 Ответить
Харе уже, бо всім по.хуй на того кокаїнового чорта, де він а де Україна.
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11.11.2021 15:54 Ответить
яких тортур? голодуючу жирну тушу ледь змогли занести четверо здорових чоловіків
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11.11.2021 15:56 Ответить
Шестеро. И к тому же они по просьбе Денисовой оказывали ему медицинскую помощь- ложили на кровать. Правда не до конца оказали помощь. А вот какая медицинская помощь при добровольном голодании по мнению Денисовой? Принудительное кормление! Этого ещё не было. Денисова на этом настаивает?
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12.11.2021 06:56 Ответить
Ух ты! Неужели Карлсону пропеллер поламали?
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11.11.2021 15:58 Ответить
отламали
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12.11.2021 23:27 Ответить
Денисова, займись семьями погибших Воинов и поолитзаключенных в рашке !

хватит болтать ерундой - кабана четверо на руках носят, а потом бросается на охранников
это тортуры ?
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11.11.2021 15:59 Ответить
Курка, якщо хоче дізнатися що таке тортури, то хай поцікавиться увязненими в Ізоляції, де її заяви про комітет ООН?
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11.11.2021 16:00 Ответить
Боюсь спросить, а где там "катування"?
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11.11.2021 16:00 Ответить
Хіба може простроченим дитячим пюре. Так і його силою не запихали.
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11.11.2021 17:33 Ответить
кокс отобрали. разве не катування? у человека ломка!
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12.11.2021 11:01 Ответить
ну не знаю) по нему не было заметно, что он что-то употребляет. Может вы конечно с ним более знакомы...
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12.11.2021 11:54 Ответить
по тому как он истерит - очень даже заметно
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12.11.2021 23:28 Ответить
Це пілять що??? Засуджену особь тюленячої тілобудови, за його невиконання режиму виправної установи заносять на руках в місце відбування покарання відтепер називається тортурами???
Так ти тільки створи прецедент курка. Всі засуджені почнуть опиратися і кричати що то тортури
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11.11.2021 16:12 Ответить
Капєц. Пропала Грузія. І Саакашвілі живим не випустять. Якщо ще були якісь сумніви, то тепер нуль. Не дарма закулісним кукловодом нинішньої грузинської влади є акціонер, тобто співвласник, Газпрому Бідзіна Іванішвілі...
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11.11.2021 16:15 Ответить
...та і хєр на того *******
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12.11.2021 23:29 Ответить
а у нас такие правильные .капец....( не могут у сопляка мажора коленьки харьковского обсоса по решению суда даже кровь на наркоту взять..хахахаха не дам сказала сопля кровинушку свою , не позволю и точка! за шкирку падлу и в очко шприц для взятия анализа...такие забавные....коленька всех имел получается и полицию.и судей и законы....во дела....((
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11.11.2021 16:23 Ответить
Ха, так его собираются судить за тоже самое.
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11.11.2021 16:29 Ответить
Ви краше ООН закликайте відреагувати за підтягування російськиї військ до нашого кордону і на лінію розмежування, грузини зі своїм злочинцем самі розберуться.
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11.11.2021 16:32 Ответить
Та зустрінься з Паличем з "Ізоляції", він розкаже що таке тортури, за згодою може і продемонструвати!
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11.11.2021 17:31 Ответить
Про яке катування там йдеться , пані Денисова ?

Міхо не хотів самотужки іти до нової буцегарні ,куди його переправили , тому його намагалися підняти і якось примусити іти , а не пручатися !
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11.11.2021 17:50 Ответить
Згідно слів Денисовой доправлення до місця відбування покарання є тортурами😂😂😂😂.
Згідно логіки виходить що засудження за вчинення злочину є нічим іншим як знущанням над особою, що вчинила злочин.
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11.11.2021 19:06 Ответить
Може Денісова й сама б хотіла, щоб молоді здорові хлопці віднесли б на руках у ліжко до окремої кімнати. Так ні ж, якогось Карлсона носять, а на добру Юлькіну подругу, майже у повному буянні літ, ботокса та підтяжок, не один козел з пеницитарної системи не звернув уваги. Та й що це за країна, у них президент - жінка!!!! Не те що в Україні, "Як натягну моднячі панчохи, як піду до Петра Олексійовича або до Володимира Олександровича, як покажу свої коліна і всі питання вирішені. А тут вчора роздухарилась, натягла найдорожчу білизну, усі командировочні потратила, приходжу, сидить напроти мене якась шалава, а у неї Versace, Agent Provocateur, Calvin Klein,La Perla та інший китайський шмурдяк, не те що мої ексклюзивні панталони швейпошивпрому імені товариша Жданова. Короче, Вова Зеленський - мудак, не сказав, що у них усим керує баба. Підісрав, падлюка. Зате сказав: "На тобі 1537 гривень, привези мені цього придурка. Без нього не повертайся". А де я цього придурка візьму, він тільки учора з улюбленої двухведерної клізми спробував Ясько зробити... і порвав. Оце жарю дупу на узбережжі так не любимої мною Грузії, чекаю коли відпустять цього придурка. Але ж мені до України терміново треба, бо у мене чи пелікулез, чи залетіла..." Звіт закінчено, шліть гроші "до запитання", вічно ваша Людка.
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11.11.2021 19:36 Ответить
... во, и Грузия в один ряд "друзей Украины" встанет. Молодцы!
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12.11.2021 04:59 Ответить
Гидко, що баригоботи у захваті від усього парашного.

Але закономірно.
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12.11.2021 10:03 Ответить
верная заява.
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13.11.2021 13:09 Ответить
 
 