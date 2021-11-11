Денисова о записи во время госпитализации Саакашвили: Факты применения пыток обнародованы. Профильный комитет ООН должен отреагировать

Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток должны отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, комментируя запись, на которой зафиксированы фрагменты госпитализации Михеила Саакашвили в тюремную больницу №18 в Тбилиси, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обнародовано подтверждение применения физической силы и нанесения телесных повреждений гражданину Украины, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилу Саакашвили сотрудниками Специальной пенитенциарной службы. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого отношения к Михеилу, что является грубым нарушением статьи и основополагающих свобод", - отмечает Денисова.

Она также акцентирует внимание, что неправомерные действия представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушают статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Читайте также: Украина требует от Грузии достойного обращения с Саакашвили, - МИД

"Практика ЕСПЧ свидетельствует, что поведение признается бесчеловечным при достижении даже минимального уровня жестокости, учитывая возраст и состояние здоровья пострадавшего (дело "Валашинас против Литвы") и унижающим достоинство", если оно имело целью вызвать у потерпевшего чувство страха, муки и неполноценности, а затем унизить и попрать (дело "Кудла против Польши"). В своих решениях ЕСПЧ подчеркивает, что запрещается любая пытка или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, независимо от обстоятельств дела или поведения потерпевшего (дело "Лабита против Италии" и другие)", - напоминает омбудсмен.

"Призываю Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на факт применения пыток к гражданину Украины Михеилу Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане. Обращаюсь к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства нарушения его прав на личную безопасность и защиту от пыток работниками Специальной пенитенциарной службы", – добавляет Денисова.

"От грузинских властей требую безотлагательного перевода Михеила Саакашвили в больницу, которая отвечает стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", - резюмировала она.

Напомним, ранее грузинские власти обнародовали запись, на которой зафиксированы фрагменты госпитализации Михеила Саакашвили в тюремную больницу №18 в Тбилиси.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экспрезидента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.