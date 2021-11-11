Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

62% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 58% – в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"62% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% – не поддержали). 58% – поддержали бы вступление в НАТО (35% – против вступления)", – говорится в исследовании.

"Самые лояльные к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны - жители восточных регионов, где меньше половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Наиболее скептически относительно присоединения к союзам избиратели Оппозиционной платформы, партий Шария и Мураева", - добавили авторы исследования.

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Кроме того, поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с момента мониторинга группы "Рейтинг" с марта 2014 года. Тогда вступление в НАТО поддерживали 34% украинцев.









Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.