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Новости Война
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Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос

62% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 58% – в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"62% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% – не поддержали). 58% – поддержали бы вступление в НАТО (35% – против вступления)", – говорится в исследовании.

"Самые лояльные к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны - жители восточных регионов, где меньше половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Наиболее скептически относительно присоединения к союзам избиратели Оппозиционной платформы, партий Шария и Мураева", - добавили авторы исследования.

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Кроме того, поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с момента мониторинга группы "Рейтинг" с марта 2014 года. Тогда вступление в НАТО поддерживали 34% украинцев.

Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос Рейтинга 01
Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос Рейтинга 02
Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос Рейтинга 03
Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года.

Автор: 

евроинтеграция (2124) НАТО (9968) опрос (2824) членство в НАТО (1507) членство в ЕС (1002) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+7
Хай двадцять, але там.
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11.11.2021 15:52
+3
ВАША ДОЛЯ В ВАШИХ РУКАХ....СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЮТ..ЕВРОПЕЙЦЫ ТУТ НИ ПРИ ДЕЛАХ...СКАЖИТЕ СПАСИБО 73% ХОХЛОВ КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ ВСЕ И СРАЗУ 21.4.19...УКРАИНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ ...ТАК ЧТО ПОБЛАГОДАРИТЕ БЫДЛОМАССУ И НЕ ТРОГАЙТЕ УКРАИНЦЕВ И НЕ ВИНОВАТТЕ ЕВРОПУ ...УКРАИНЦЫ ПОНИМАЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В 19 -М ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДАЛИ И ПРОДАЛИ УКРАИНУ И ТЕПЕРЬ НЕ ГУНДИТЕ ЧТО ВАМ КТО ТО ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ...МАТЬ ВАШУ!!!!!
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11.11.2021 16:11
+2
це європейців не врятує

ми будемо у Європі
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11.11.2021 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Ещё лет 20 и мы там ?
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11.11.2021 15:50 Ответить
Хай двадцять, але там.
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11.11.2021 15:52 Ответить
Одна біда, що і в 2005 році нам казали... що ще років 20.
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11.11.2021 15:54 Ответить
и поэтому ослы проголосовали за яныка?) пока любители халявы не поймут, что халявы не будет вообще от слова совсем, мы в НАТО не попадем)
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11.11.2021 16:08 Ответить
Така наша доля. Українці за, лише європейці проти.
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11.11.2021 15:53 Ответить
це європейців не врятує

ми будемо у Європі
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11.11.2021 15:56 Ответить
против только рашкованские боты
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11.11.2021 16:08 Ответить
Стабільна третина ватоголових
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11.11.2021 18:13 Ответить
вата не пойдет на этот референдум. зрада и зубожиння разгоняются из центра. так что не надо ля ля
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11.11.2021 18:14 Ответить
Прочитайте нижче коментар Ніколая Влада. Восток -27%.
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11.11.2021 18:38 Ответить
я читал уже рейтинг этот) у них зеля в топах президентской гонки)
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11.11.2021 18:46 Ответить
ВАША ДОЛЯ В ВАШИХ РУКАХ....СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЮТ..ЕВРОПЕЙЦЫ ТУТ НИ ПРИ ДЕЛАХ...СКАЖИТЕ СПАСИБО 73% ХОХЛОВ КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ ВСЕ И СРАЗУ 21.4.19...УКРАИНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ ...ТАК ЧТО ПОБЛАГОДАРИТЕ БЫДЛОМАССУ И НЕ ТРОГАЙТЕ УКРАИНЦЕВ И НЕ ВИНОВАТТЕ ЕВРОПУ ...УКРАИНЦЫ ПОНИМАЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В 19 -М ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДАЛИ И ПРОДАЛИ УКРАИНУ И ТЕПЕРЬ НЕ ГУНДИТЕ ЧТО ВАМ КТО ТО ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ...МАТЬ ВАШУ!!!!!
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11.11.2021 16:11 Ответить
35% из новости - это европейцы? "Вооот оно чё, Михалыч" (С)
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11.11.2021 18:21 Ответить
Завдяки *****.
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11.11.2021 15:57 Ответить
За НАТО. Запад -76%. Киев -70%. Центр - 64%... Восток - 27%... Опять, бл.дь, Донбасс против.
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11.11.2021 15:57 Ответить
а ну скажи как правильно. на бамбазе или в бамбазе?
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11.11.2021 16:09 Ответить
58% / Таки да. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./ 28.02.07 . Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО. / 19.07.21. 52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз . Но при кодлане Коломойского надо ещё больше. Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук. Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.

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11.11.2021 16:04 Ответить
хйло просто обязан распустить МРПЦ мёртвыйчука подвесить за фабэрже вместе с кивой за провал
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11.11.2021 16:04 Ответить
Як там справи з Держоборонзамовленням??? )))
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11.11.2021 16:06 Ответить
а как у свинарчуков дела?
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11.11.2021 17:28 Ответить
А чого прагне зелена пліснява ,та її зебільний лохторат ???)))
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11.11.2021 16:08 Ответить
Графика по электорату всех партий приведена в этой новости..
Электорат Зеленского. За НАТО - 73%, против 21%. Остальные 6% не будут голосовать или не знают.
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11.11.2021 16:15 Ответить
А 🐸🤢🐲😈👹зебилы и РЫГОвата против🤮🤮🤮
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11.11.2021 16:11 Ответить
Я хоть сейчас бы отдал свои 15 соток для НАТОвских танков, безвозмездно
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11.11.2021 16:27 Ответить
Если провести опрос, если завтра будет референдум: "Хотите минимальную зарплату в Украине 50 000$ ?"
98,7% ответят - "Да".

По вопросу вступления в ЕС не хватает одного "Да", от ЕС.
С НАТО та же история.
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11.11.2021 16:33 Ответить
Поки по самі... не присунули, зрозуміло не було. Та бачу щей досі не всім.
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11.11.2021 16:49 Ответить
Нас туда на основании этого опроса примут? не иначе.
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11.11.2021 18:11 Ответить
 
 