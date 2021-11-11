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Новости
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"Это кому-то выгодно накануне выборов в 206-м округе" - Атрошенко считает обыски в коммунальных предприятиях политическим давлением

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает обыски в подразделениях городской власти и на коммунальных предприятиях Чернигова политическим давлением. Он связывает увеличение количества обысков с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Дитинец", информирует Цензор.НЕТ.

"На "Черниговводоканале", у некоторых руководителей коммунальных предприятий и коммерческих предприятий прошли обыски на работе, дома. Я хочу отметить, что это политическое давление. Потому что это выгодно накануне выборов в 206 округе. Можно дискредитировать мэра, который, очевидно, оказывает какое-то влияние на эти процессы. И при этом показать другим городским головам, что бывает по отношению к тем городским головам, которые имеют свою позицию и заявляют об этом вслух", - заявил Владислав Атрошенко.

Атрошенко считает, что давление на него происходит из-за того, что он не боится открыто заявлять о своей позиции.

"Я хочу сообщить, что мы не боимся никаких обысков. Я как имел позицию, так и буду иметь позицию относительно тех процессов, которые происходят в государстве. У меня как была четкая позиция, и сегодня я говорю о том, что впервые в истории независимой Украины было принято решение о компенсации из местных бюджетов разницы в тарифах генерирующим субъектам. Это совершенно неправильно. Это вредит стране и разрушает местные бюджеты. Местные бюджеты при такой ситуации не смогут выполнять полный объем обязанностей по самоуправлению, возложенных на них", - подчеркнул Атрошенко.

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Он также отметил, что Черниговщина испытывает несправедливое отношение со стороны центральных властей в вопросах, связанных с распределением средств.

"Мы постоянно получаем меньше, чем получают другие области. По неизвестным причинам. Никаких формул нет, которые могли бы это объяснить. Распределение средств фонда социально-экономического развития также происходит несправедливо по отношению к Черниговщине", - отметил он.

Атрошенко напомнил об ответственности за давление на местное самоуправление.

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"Власть, которая собственную некомпетентность прикрывает политическим давлением, шантажом, медийной дискредитацией, запускает бумеранг, который настигнет ее саму", - отметил Атрошенко.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в 206-м округе на 27 марта 2022 года.

Ранее лидер "УДАРа" Виталий Кличко и лидер "Родного дома" Владислав Атрошенко подписали меморандум о сотрудничествемеждуполитическими силами и совместномучастии в выборах на платформе "УДАРа".

Автор: 

выборы (24725) Чернигов (884) Черниговщина (1485) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+3
Отливай уже второй ЗОЛОТОЙ БАТОН и вези в столицу
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11.11.2021 16:28
+2
жители Чернигова сколько будет 2+2 ?
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11.11.2021 16:17
+2
ната дыбилу ответила по своему...
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11.11.2021 16:20
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жители Чернигова сколько будет 2+2 ?
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11.11.2021 16:17 Ответить
Буде ще один дєпутан від слюг у В,Р.
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11.11.2021 16:20 Ответить
ната дыбилу ответила по своему...
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11.11.2021 16:20 Ответить
А державний бюджет - це корито, чи можливо державу потрібно закрити як ФОП, так пане золотий батон?
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11.11.2021 16:24 Ответить
А водій пост зробив, він же керує Черніговом, бо те недорозумінея навряд чи здатне
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11.11.2021 16:26 Ответить
Отливай уже второй ЗОЛОТОЙ БАТОН и вези в столицу
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11.11.2021 16:28 Ответить
У казнокрадов как обычно: как только их начинают трясти, так сразу вопли о политическом давлении.
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11.11.2021 17:08 Ответить
Черниговский городской голова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс на вступление в НАТО "фигней", а саму организацию "совершенно неэффективным клубом", также раскритиковав Альянс за то, что "бомбили Югославию".

Ватник, который решил что зеленые не рыгоаналы...

В декабре 2012 - ноябре 2014 года - народный депутат Украины VII созыва, избран по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 206 (Чернигов), набрав 40,63 % голосов избирателей. Беспартийный, член фракции «Партия Регионов» (до 20 февраля 2014, заявил о выходе 19 февраля 2014 года)
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11.11.2021 17:13 Ответить
А еще он в Чернигове организовывал титушек чтоб задавить местный Майдан.
Как обычно в Украине- кто вовремя перекрасился, тот и в дамках
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11.11.2021 22:54 Ответить
Шановний мер. А чи не підкажете нам хто затвердив в січні місяці кабальні умови для жителів міста багатоквартирних будинків які не створили ОСББ. Ви призначили управляючі компанії яким затвердили необмежені властивості по пограбуванню населення з оплати за комунальні послуги. Компанія отримує щомісячно від 15 до 30 тисяч гривень за послугу яку не надають. І це при тому що оплата мешканцями складає 95-98% за квартири. Ці кошти не обкладаються податком.не відраховуються в пенсійний фонд і т.п. Разом. Тим на розвиток будинку іде сума аж 2% від загальної сплати жителями. В карман іде 25000 грн. А на підтримку стану будинку 1475грн. Можливо що щось тут не так!?!?! В під'їздах ремонт не робиться, вікон через одно немає, двері ті які люди ще 20 років тому кошти зібрали і установили, світла в під'їздах немає тому що лампочки міняти немає коштів і т.д.
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11.11.2021 18:27 Ответить
 
 